MEXCでは、WCTの現物および先物取引を初上場しました。さらに、WCTトークンの入金チャネルも開放されており、WCTトークンを入金して今後の取引に備えることができます。 現在、MEXC Airdrop+ イベントページでは、WCT 入金&取引イベントも開催中で、賞金プール 273,000 WCT ＆ 50,000 USDT を山分けできます。 1. WalletConnect (WCT)とは？ MEXCでは、WCTの現物および先物取引を初上場しました。さらに、WCTトークンの入金チャネルも開放されており、WCTトークンを入金して今後の取引に備えることができます。 現在、MEXC Airdrop+ イベントページでは、WCT 入金&取引イベントも開催中で、賞金プール 273,000 WCT ＆ 50,000 USDT を山分けできます。 1. WalletConnect (WCT)とは？
学ぶ/人気トークンゾーン/プロジェクト紹介/WalletConne...をつなぐゲートウェイ

WalletConnect：Web3と暗号資産の世界をつなぐゲートウェイ

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級#業界最新ニュース
WalletConnect
WCT$0.2468+2.44%
Trust The Process
TRUST$0.0003687-4.75%
Ambire Wallet
WALLET$0.02574+7.87%
BRC20.COM
COM$0.011198+3.38%

MEXCでは、WCTの現物および先物取引を初上場しました。さらに、WCTトークンの入金チャネルも開放されており、WCTトークンを入金して今後の取引に備えることができます。

現在、MEXC Airdrop+ イベントページでは、WCT 入金&取引イベントも開催中で、賞金プール 273,000 WCT ＆ 50,000 USDT を山分けできます。

1. WalletConnect (WCT)とは？


WalletConnect（WCT）は、デジタルウォレットと分散型アプリ（dApps）を安全につなぐ、業界初のオープンソース暗号資産プロトコルです。この技術により、ユーザーは秘密鍵を開示することなく、さまざまなdAppに手軽にアクセスでき、高いセキュリティを保つことができます。

2. WalletConnectを利用する理由


あらゆるタイプのウォレットに対応：Trust Wallet、MetaMask、Rainbow Walletなど、WalletConnectは600種類以上のウォレットに対応しています。また、5万以上の分散型アプリにもアクセス可能です。

万全のセキュリティ：すべての接続はエンドツーエンドで暗号化されており、情報や資金が第三者に盗まれる心配はありません。

誰でも使いやすい設計：QRコードをスキャンするか、リンクをクリックするだけで利用できます。複雑な秘密鍵を入力する必要がないため、詐欺のリスクも最小限に抑えられます。

3. WalletConnect（WCT）の仕組み


たった数ステップで、暗号資産ウォレットをお気に入りのdApps（UniswapやOpenSeaなど）に安全に接続できます：

1）dAppにアクセス：使用する分散型アプリを開きます。
2）ウォレットの接続を選択：「ウォレットを接続」ボタンをクリックし、WalletConnectを選択します。
3）QRコードをスキャンまたはリンクをクリック：パソコンの場合はQRコードをスキャンし、モバイル端末の場合はリンクをタップします。
4）接続を確認：ウォレットアプリ内で接続リクエストを承認します。

これで、プライベートキーを入力することなく、dApp上でトークンの取引やスワップ、その他の操作を直接行えるようになります。

4. WalletConnectのトケノミクス


WalletConnectトークン（WCT）は、WalletConnectネットワークのネイティブトークンで、初期総供給量は10億枚に限定されています。公平な分配を通じて、ユーザーの参加を促し、持続可能なエコシステムの発展を支援することを目的としています。WCTのトケノミクスには、以下の配分が含まれます。

WalletConnectファンド (27%)
パートナーシップ、スポンサーシップ、エコシステムの開発、マーケティング活動に使用されます。
エアドロップ (18.5%)
新規ユーザーを獲得し、コミュニティのエンゲージメントを維持するために段階的にリリースされます。
チーム (18.5%)
プロジェクトの発展を確実にするため、創設メンバーおよびプロジェクト開発者に割り当てられます。
報酬 (17.5%)
ネットワークのセキュリティを強化するため、ステーキングおよび報酬活動に使用されます。
投資家 (11.5%)
プロジェクトの初期支援者に感謝の意を表すために割り当てられます。
コア開発 (7%)
プロトコルおよび関連モジュールの開発に使用されます。

このトケノミクスモデルは、ユーザーの積極的な参加を促進するとともに、WalletConnectエコシステムの成長と拡大に必要な安定したリソース支援を提供します。


5. WCTの機能と用途


WCTは単なるトークンにとどまらず、エコシステム内で重要な役割を果たし、ネットワークの効率的な運営と持続的な成長を支えています。主な用途は以下の通りです：

ネットワーク参加による報酬：WCTのステーキング、ノードの運用、ウォレットとの連携により、ユーザーは報酬を受け取ることができます。これにより、積極的な参加が促進され、システムの安定性が確保されます。

ネットワークのパフォーマンスと信頼性の向上：WCTのステーキングにより、ネットワークのセキュリティが強化され、最適なパフォーマンスが維持されるだけでなく、コミュニティの貢献が奨励され、持続可能なエコシステムの発展を支援します。

ガバナンスと投票権：WCT保有者は、プロトコルのアップグレードやシステムの改善など、重要な決定事項について投票することができ、ネットワークの将来の方向性に影響を与えることができます。

持続可能な収益源：WCTは、取引手数料やその他の収入源の支払いにも使用され、エコシステムの長期的な経済的安定性と成長に貢献します。

6. WalletConnect (WCT) チームとパートナー


6.1 開発チーム


WalletConnectは、決済、アート、暗号資産、金融の分野で12年以上の経験を持つジェス・ホールグレイブ（Jess Houlgrave）CEOが率いています。 彼女は以前、Checkout.comのチーフ・ストラテジー・オフィサー（CSO）を務め、Codex Protocolを創設しました。また、イングランド銀行のCBDCフォーラムのメンバーでもあり、アートとブロックチェーンファンドの創設者でもあります。彼女のリーダーシップのもと、WalletConnectは安全で使いやすい分散型エコシステムの構築に注力しています。

6.2 戦略的パートナー


WalletConnectは、Coinbase VenturesやPolygon Venturesなどの業界をリードする企業と提携し、その資金援助を活用してプラットフォームのグローバルな影響力を拡大しています。現在、このエコシステムには数百のウォレットと数千の分散型アプリが含まれており、強力なコミュニケーションとインタラクションのネットワークを形成しています。

7. WalletConnectの開発可能性


分散型アプリとブロックチェーン技術が進化し続ける中、WalletConnectは安全な接続方法を提供することで、ウォレットとdAppを結ぶ重要な橋渡しの役割を果たしています。セキュリティの強化と取引機能の最適化により、より多くのユーザーを引き付けることが期待されます。また、MEXCなどの著名な取引所に上場することで、トークンの流動性が向上します。さらに、分散型ガバナンスモデルと活発なコミュニティは、幅広い普及と潜在的な投資機会を確立するための強固な基盤を築いています。

8. MEXCでWCTを購入する方法


WalletConnect (WCT) は、暗号資産ウォレットと分散型アプリを繋ぐ重要な架け橋であり、ブロックチェーンエコシステム内で安全で使いやすい分散型接続を提供します。高い流動性、柔軟なレバレッジ取引、便利な変換機能を備えた信頼性の高い取引プラットフォームをお探しなら、MEXCが最適な選択肢です。

1) MEXCアプリまたは公式ウェブサイトを開き、ログインします。
2) 検索バーを使用してWCTトークンを検索し、WCTの現物取引または先物取引を選択します。
3) 注文タイプを選択し、数量、価格、その他のパラメータを入力し、取引を完了します。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


人気記事

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaの驚異的な速度と低い手数料について聞いたことがあり、SOLトークンを手に入れるためにSolanaをマイニングする方法を知りたいと思っているでしょう。すでにマイニングソフトウェアを探したり、ハードウェア要件を調べ始めているかもしれません。しかし、驚くかもしれませんが、実際にはSolanaのマイニングは不可能です。がっかりしてこのタブを閉じる前に、もう少しお付き合いください。なぜなら、So

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

関連記事

Bitlayer（BTR）とは？次世代ビットコインレイヤー2ソリューション解説

Bitlayer（BTR）とは？次世代ビットコインレイヤー2ソリューション解説

ビットコインは最も安全で分散化されたブロックチェーンネットワークとして確立されていますが、スケーラビリティとプログラマビリティの面での制約も次第に明らかになってきました。ビットコインのメインネットは、セキュリティと分散性において業界標準を築いた一方で、トランザクション処理速度とコスト効率が犠牲となり、承認時間の遅延や高額な手数料といった課題が発生しています。また、ビットコインは本来スマートコントラ

AI × ブロックチェーン × データサイエンス：CodattaがWeb3データエコノミーを変革する方法

AI × ブロックチェーン × データサイエンス：CodattaがWeb3データエコノミーを変革する方法

ブロックチェーンとAI技術の融合が加速する中、Codattaは革新的な分散型データプロトコルとして登場し、Web3の大きな課題の一つである「高品質なデータインフラの構築・管理・収益化」に取り組んでいます。AIが膨大で信頼性の高い検証可能なデータを必要とする中で、Codattaはデータ作成者とAI開発者をつなぎ、生の情報を価値ある資産裏付け型リソースへと変換するパーミッションレスのマーケットプレイス

LABUBU：トレンド玩具からミームへ、世界的ブームへの進化の軌跡

LABUBU：トレンド玩具からミームへ、世界的ブームへの進化の軌跡

Labubuをまだ持っていなくても、世界中で話題になっているこの文化現象を耳にしたことはあるでしょう。1. Labubuとは？Labubuは、ベルギー系中国人アーティスト Kasing Lung が2015年から手がけるMonstersシリーズの主人公で、その独特の「かわいいけれども凶暴」なルックスで世界中のファンを魅了しています。2019年には、Pop Martとの強力なタイアップが実現。ブライ

ブロックチェーン革命：Piネットワークが暗号資産の未来を形作る

ブロックチェーン革命：Piネットワークが暗号資産の未来を形作る

2025年を迎え、Piネットワークはチャンスと課題が交錯する重要な局面を迎えています。モバイルマイニングという野心的な実験として始まったこのプロジェクトは、今や世界中で最も話題になっているブロックチェーンプロジェクトの1つに成長しました。暗号資産の採用とコンセンサスメカニズムに対する革新的なアプローチにより、Piネットワークは従来のブロックチェーンインフラと主流ユーザー向けアプリとのギャップを埋め

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得