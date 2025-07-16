WalletConnect：Web3と暗号資産の世界をつなぐゲートウェイ













あらゆるタイプのウォレットに対応：Trust Wallet、MetaMask、Rainbow Walletなど、WalletConnectは600種類以上のウォレットに対応しています。また、5万以上の分散型アプリにもアクセス可能です。





万全のセキュリティ：すべての接続はエンドツーエンドで暗号化されており、情報や資金が第三者に盗まれる心配はありません。





誰でも使いやすい設計：QRコードをスキャンするか、リンクをクリックするだけで利用できます。複雑な秘密鍵を入力する必要がないため、詐欺のリスクも最小限に抑えられます。









たった数ステップで、暗号資産ウォレットをお気に入りのdApps（UniswapやOpenSeaなど）に安全に接続できます：





1）dAppにアクセス：使用する分散型アプリを開きます。

2）ウォレットの接続を選択：「ウォレットを接続」ボタンをクリックし、WalletConnectを選択します。

3）QRコードをスキャンまたはリンクをクリック：パソコンの場合はQRコードをスキャンし、モバイル端末の場合はリンクをタップします。

4）接続を確認：ウォレットアプリ内で接続リクエストを承認します。





これで、プライベートキーを入力することなく、dApp上でトークンの取引やスワップ、その他の操作を直接行えるようになります。









WalletConnectトークン（WCT）は、WalletConnectネットワークのネイティブトークンで、初期総供給量は10億枚に限定されています。公平な分配を通じて、ユーザーの参加を促し、持続可能なエコシステムの発展を支援することを目的としています。WCTのトケノミクスには、以下の配分が含まれます。





WalletConnectファンド (27%) パートナーシップ、スポンサーシップ、エコシステムの開発、マーケティング活動に使用されます。 エアドロップ (18.5%) 新規ユーザーを獲得し、コミュニティのエンゲージメントを維持するために段階的にリリースされます。 チーム (18.5%) プロジェクトの発展を確実にするため、創設メンバーおよびプロジェクト開発者に割り当てられます。 報酬 (17.5%) ネットワークのセキュリティを強化するため、ステーキングおよび報酬活動に使用されます。 投資家 (11.5%) プロジェクトの初期支援者に感謝の意を表すために割り当てられます。 コア開発 (7%) プロトコルおよび関連モジュールの開発に使用されます。





このトケノミクスモデルは、ユーザーの積極的な参加を促進するとともに、WalletConnectエコシステムの成長と拡大に必要な安定したリソース支援を提供します。













WCTは単なるトークンにとどまらず、エコシステム内で重要な役割を果たし、ネットワークの効率的な運営と持続的な成長を支えています。主な用途は以下の通りです：





ネットワーク参加による報酬：WCTのステーキング、ノードの運用、ウォレットとの連携により、ユーザーは報酬を受け取ることができます。これにより、積極的な参加が促進され、システムの安定性が確保されます。





ネットワークのパフォーマンスと信頼性の向上：WCTのステーキングにより、ネットワークのセキュリティが強化され、最適なパフォーマンスが維持されるだけでなく、コミュニティの貢献が奨励され、持続可能なエコシステムの発展を支援します。





ガバナンスと投票権：WCT保有者は、プロトコルのアップグレードやシステムの改善など、重要な決定事項について投票することができ、ネットワークの将来の方向性に影響を与えることができます。





持続可能な収益源：WCTは、取引手数料やその他の収入源の支払いにも使用され、エコシステムの長期的な経済的安定性と成長に貢献します。





















WalletConnectは、Coinbase VenturesやPolygon Venturesなどの業界をリードする企業と提携し、その資金援助を活用してプラットフォームのグローバルな影響力を拡大しています。現在、このエコシステムには数百のウォレットと数千の分散型アプリが含まれており、強力なコミュニケーションとインタラクションのネットワークを形成しています。









分散型アプリとブロックチェーン技術が進化し続ける中、WalletConnectは安全な接続方法を提供することで、ウォレットとdAppを結ぶ重要な橋渡しの役割を果たしています。セキュリティの強化と取引機能の最適化により、より多くのユーザーを引き付けることが期待されます。また、MEXCなどの著名な取引所に上場することで、トークンの流動性が向上します。さらに、分散型ガバナンスモデルと活発なコミュニティは、幅広い普及と潜在的な投資機会を確立するための強固な基盤を築いています。









WalletConnect (WCT) は、暗号資産ウォレットと分散型アプリを繋ぐ重要な架け橋であり、ブロックチェーンエコシステム内で安全で使いやすい分散型接続を提供します。高い流動性、柔軟なレバレッジ取引、便利な変換機能を備えた信頼性の高い取引プラットフォームをお探しなら、MEXCが最適な選択肢です。





2) 検索バーを使用してWCTトークンを検索し、WCTの 現物取引 または 先物取引 を選択します。

3) 注文タイプを選択し、数量、価格、その他のパラメータを入力し、取引を完了します。





免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。