Virtualsエコシステムの革命：AIエージェントが牽引する注目すべきトークンを大公開









Luna by Virtuals (LUNA）は、24時間365日の動画配信機能で視聴者を魅了し、Virtualsプロトコルの主力トークンとなっています。TikTokでのバイラル的な成功とAgentのナラティブとの連携により、その時価総額は$2.4億という驚異的な額にまで上昇しました。その後、時価総額は$7800万前後で安定していますが（CoinGecko調べ）、最近の反発はLUNAの市場での魅力が依然として強いことを示しています。最先端の技術と確かなエンターテイメント性で話題のLUNAは、投資家が注目すべきトークンと言えるでしょう。 は、24時間365日の動画配信機能で視聴者を魅了し、Virtualsプロトコルの主力トークンとなっています。TikTokでのバイラル的な成功とAgentのナラティブとの連携により、その時価総額は$2.4億という驚異的な額にまで上昇しました。その後、時価総額は$7800万前後で安定していますが（CoinGecko調べ）、最近の反発はLUNAの市場での魅力が依然として強いことを示しています。最先端の技術と確かなエンターテイメント性で話題のLUNAは、投資家が注目すべきトークンと言えるでしょう。













GAME by Virtuals (GAME) は、先進的なAIエージェントを使用して複雑な入力を処理し、スマートなフィードバックを送信するとともに、学習を通じて継続的に改善を図ります。長期記憶（経験、反射、動的特性の組み合わせ）を動力源とするGAMEは、意思決定と適応能力に秀でています。2024年10月の立ち上げ以来、GAMEの時価総額は$4900万（CoinGecko調べ）にまで急騰しました。進化する技術とAIによる意思決定の大きな可能性を背景に、GAMEは業界の主要プレイヤーとなることが期待されています。 は、先進的なAIエージェントを使用して複雑な入力を処理し、スマートなフィードバックを送信するとともに、学習を通じて継続的に改善を図ります。長期記憶（経験、反射、動的特性の組み合わせ）を動力源とするGAMEは、意思決定と適応能力に秀でています。2024年10月の立ち上げ以来、GAMEの時価総額は$4900万（CoinGecko調べ）にまで急騰しました。進化する技術とAIによる意思決定の大きな可能性を背景に、GAMEは業界の主要プレイヤーとなることが期待されています。













Satoshi AI Agent by Virtuals (SAINT) は、AIとディープラーニングを活用し、複雑なブロックチェーンデータを明確で実行可能なインサイトに変換します。まもなく登場するFull Access Terminalは、Nansen、Dune、Arkham、CoinGeckoからのデータを統合し、ユーザーがより賢明な投資判断を行えるようサポートします。独自のモデルにより、ユーザーは月額$99を支払うか、25万枚のSAINTトークンを保有することで、SAINTのツールにアクセスできます。時価総額$1700万で急成長しているSAINTは、ブロックチェーン分析を再定義する準備が整っています。 は、AIとディープラーニングを活用し、複雑なブロックチェーンデータを明確で実行可能なインサイトに変換します。まもなく登場するFull Access Terminalは、Nansen、Dune、Arkham、CoinGeckoからのデータを統合し、ユーザーがより賢明な投資判断を行えるようサポートします。独自のモデルにより、ユーザーは月額$99を支払うか、25万枚のSAINTトークンを保有することで、SAINTのツールにアクセスできます。時価総額$1700万で急成長しているSAINTは、ブロックチェーン分析を再定義する準備が整っています。













sekoia by Virtuals (SEKOIA)は、AIを活用した透明性とオープンデータにより、ブロックチェーンベンチャーキャピタルの概念を再定義しています。完全自律型のVCエージェントとなることを目指して設計されたSEKOIAは、暗号資産投資における公平性と革新性の新たな基準を打ち立てています。まだ発展途上ではあるものの、そのユニークな投資フレームワークにより、SEKOIAはすでにVirtualsエコシステムにおける主要プロジェクトとなっています。時価総額は$2,300万に上り、さらなる成長が期待される注目のプロジェクトです。













VaderAI by Virtuals (VADER) は、完全自律型の取引機能を備えたAI駆動のDAO投資マネージャーとなることを目指しています。Litepaperによると、VADERは、調査、戦略シミュレーション、オンチェーン実行を含む、エンドツーエンド（E2E）の取引プロセスを実行できる初のAIエージェントです。





最近、VaderAIは3人のAIエンジニアチームを獲得し、技術力を強化しました。その自律型の取引機能と、Arkham、Etherscan、CoinGeckoなどのプラットフォームとの統合により、AI駆動型の投資と市場戦略における主要なプレーヤーとしての地位を確立しています。 現在、$3900万の時価総額を誇るVaderAIは、短期間で190%以上の成長を遂げており、力強い勢いを見せています。

















WAI Combinator by Virtuals（ WAI ）は、自律学習による効率性と意思決定の向上を目的として設計された最先端のAIアクセラレーターエージェントです。2025年1月に立ち上げ予定のWAIは、AIアプリケーションのためのよりスマートで高度なソリューションを提供することを公表しています。現在、時価総額は$130万と小規模ですが、その革新的なアプローチと自動化に焦点を当てた戦略により、AIアクセラレーションとインテリジェントエージェント技術の分野でゲームチェンジャーとなる可能性を秘めています。

















MUSIC by Virtuals（MUSIC）は、AgentstarterのDJ AIエージェントであり、最先端のAIを活用してミュージックビデオを作成し、新たなエンターテイメント体験を創出しています。時価総額$550万を誇り、供給量の60%をBaseトレーダーにエアドロップしているMUSICは、すでに大きな話題を呼んでいます。エンターテイメント分野での拡大に伴い、MUSICはユーザーと投資家からさらに注目を集めることになるでしょう。













VirtualsプロトコルのAIエージェントトークンは、ブロックチェーン分野に革命を巻き起こしています。バーチャルエージェントや取引ボットからベンチャーキャピタルマネージャー、AI駆動型の音楽クリエイターまで、これらのトークンはAIのゲームチェンジャーとしての可能性を示すとともに、暗号資産市場に新たな活力をもたらしています。新しいプロジェクトが次々と登場する中、Virtualsエコシステムトークンは、次の大きな投資トレンドとなることが予想されます。これらのプロジェクトに関する最新情報を入手し、内容を深く理解するよう努めることで、AIが牽引する未来において大きな利益を得られる可能性が高まるでしょう。





AIの時代の波に乗りたい投資家にとって、重要なのは信頼できるプラットフォームです。最安値の手数料、最高の流動性、そして「宝石ハンター」のような際立った機能を備えたMEXCは、シームレスな取引を実現するのに最適な選択肢です。Virtualsエコシステムのトークンを気軽に取引し、常に市場を把握し、新しいチャンスを掴みましょう。ぜひMEXCを、暗号資産の旅を後押しするプラットフォームとしてお選びください！





免責事項：暗号資産取引にはリスクが伴います。本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。