MEXCでお気に入りの先物取引ペアを確認し、リアルタイムの価格動向を把握しよう













「お気に入り」機能を活用することで、重要または頻繁に使用する先物取引ペアを個別リストに追加し、すばやくアクセス・効率的に管理することが可能です。主なメリットは以下のとおりです：





効率アップ ：数多くの取引ペアの中から毎回検索する手間を省き、重要な取引ページにすぐアクセスできます。

簡単なモニタリング ：選択したペアのリアルタイム価格、ボラティリティ、取引データを一括表示し、判断材料として活用できます。

グループ分けによる整理 ：モバイル版では、戦略やカテゴリ別にお気に入りトークンをグループ化して表示することができ、視認性が向上します。

意思決定をサポート：並べ替え機能やチャート機能と組み合わせることで、ニーズに応じた動的な観察ダッシュボードとして活用できます。

















取引画面で、取引ペアの横にある▼アイコンにカーソルを合わせると、利用可能な先物ペアの一覧が表示されます。追加したいペアの横にある☆アイコンをクリックすると、「お気に入り」に登録されます。





目的の取引ペアが見つからない場合は、検索バーを使ってペア名を入力してください。該当するペアが表示されたら、同様に☆アイコンをクリックして「お気に入り」に追加できます。





















MEXCアプリを開いてアカウントにログインします。ホーム画面下部の「市場」をタップし、「お気に入り」>「先物マーケット」の順に進み、「上記をお気に入りに追加」ボタンをタップします。





検索バーに追加したい先物取引ペア名（例：BTC）を入力し、「BTCUSDT無期限」ペアの横にある☆アイコンをタップすると、「お気に入り」リストに追加されます。

























先物取引ページでお気に入りに追加したペアを確認するには、「お気に入り」をクリックします。ページには、取引ペア、直近価格、変動率、取引高などの詳細情報が表示されます。リストは、直近価格・変動率・取引高のいずれかを基準に、昇順または降順で並べ替えることが可能です。









ページ下部までスクロールし、「≡ → お気に入り& HOT」をクリックすると、画面下部にお気に入りの先物取引ペアをすばやく表示することもできます。





★マークが付いているペアは「お気に入り」に登録された先物取引ペアで、🔥マークが付いているものは現在注目されている（Hot）先物取引ペアです。





左右の「<」「>」矢印をクリックすると、他の先物取引ペアもスクロールして確認できます。









ページ右下の「編集」ボタンをクリックすると、☰アイコンをドラッグしてお気に入りの先物取引ペアの表示順を並べ替えることができます。また、「価格を表示」にチェックを入れると、ページ下部に表示されるお気に入りおよび注目の先物ペアにおいて、価格変動率の前に現在の価格が表示されるようになります。「確認」をクリックすると、変更内容が保存されます。













アプリの「市場」ページでは、「お気に入り」→「先物マーケット」でお気に入りのペアを確認できます。ページには、取引ペア名、直近価格、変動率、取引高などの詳細データが表示されます。リストは、直近価格、変動率、取引高のいずれかを基準に昇順または降順で並べ替えることが可能です。





右側の「＋」アイコンをタップすると、異なるグループを作成してお気に入りの先物ペアを自分の基準で分類できます。これにより、特定のタイプの先物ペアのデータをより簡単に閲覧できます。

















MEXCは、数千種類の暗号資産を投資対象とするデリバティブ取引の一種である先物取引を提供しています。投資家はレバレッジを活用して資金を増幅し、期待される利回りを狙うことが可能です。一方で、取引対象の選定やエントリータイミングには慎重さが求められます。そのため、先物取引プラットフォームには、幅広い取引ペアの提供、迅速な上場スピード、厳格なプロジェクト審査能力が不可欠です。MEXCの先物商品は、多くの先物トレーダーにとって間違いなく第一の選択肢となっています。2025年7月時点で、MEXCは1,300を超える先物取引ペアを上場しており、USDT-M無期限先物、USDC-M無期限先物、Coin-M先物を網羅し、異なる取引嗜好を持つユーザーの多様なニーズに応えています。













一般ユーザー向けのUSDT建て無期限先物取引手数料と比較すると、MEXC先物商品は業界内でも非常に競争力のある水準となっています。





取引プラットフォーム MEXC 競合他社 1 競合他社 2 競合他社 3 競合他社 4 メイカー手数料率 0 0.018% 0.02% 0.02% 0.02% テイカー手数料率 0.02% 0.045% 0.05% 0.06% 0.06%









例えば、ユーザーのAliceさんが10倍のレバレッジを使って10,000 USDTを投資し、メイカーとしてポジションを建て、テイカーとして決済するとします。この場合、価格変動を無視してポジションの価値を100,000 USDTとしたときに、Aliceさんが5つのプラットフォームで支払う手数料は以下の通りです：





取引プラットフォーム MEXC 競合他社 1 競合他社 2 競合他社 3 競合他社 4 メイカー手数料 (USDT) 0 18 20 20 20 テイカー手数料 (USDT) 20 45 50 60 60 合計手数料 (USDT) 20 63 70 80 80





















MEXCは創業以来、優良なプロジェクトの発掘と新規トークンの迅速な上場で高く評価されています。豊富な業界経験と確かな実績を背景に、世界170以上の国と地域で数千万人のユーザーを獲得し、新規および経験豊富なトレーダーにとって第一の選択肢となっています。





















免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。