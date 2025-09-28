MEXCでは、1,300以上の取引ペアに対応した豊富な先物取引ペアが提供されており、レバレッジも1倍から最大500倍まで柔軟に調整可能です。最安値の手数料により、MEXCは先物トレーダーにとって定番の取引プラットフォームとなっています。また、数多くの先物取引ペアの中から自分に合ったものを簡単に見つけられるよう、MEXCでは「お気に入り」機能を提供しています。よく取引するペアや注目しているペアを登録MEXCでは、1,300以上の取引ペアに対応した豊富な先物取引ペアが提供されており、レバレッジも1倍から最大500倍まで柔軟に調整可能です。最安値の手数料により、MEXCは先物トレーダーにとって定番の取引プラットフォームとなっています。また、数多くの先物取引ペアの中から自分に合ったものを簡単に見つけられるよう、MEXCでは「お気に入り」機能を提供しています。よく取引するペアや注目しているペアを登録
MEXCでお気に入りの先物取引ペアを確認し、リアルタイムの価格動向を把握しよう

2025/9/28MEXC
0m
#初級#先物#初心者
MEXCでは、1,300以上の取引ペアに対応した豊富な先物取引ペアが提供されており、レバレッジも1倍から最大500倍まで柔軟に調整可能です。最安値の手数料により、MEXCは先物トレーダーにとって定番の取引プラットフォームとなっています。また、数多くの先物取引ペアの中から自分に合ったものを簡単に見つけられるよう、MEXCでは「お気に入り」機能を提供しています。よく取引するペアや注目しているペアを登録することで、効率よく確認・管理することが可能です。

1.「お気に入り」機能のメリット


「お気に入り」機能を活用することで、重要または頻繁に使用する先物取引ペアを個別リストに追加し、すばやくアクセス・効率的に管理することが可能です。主なメリットは以下のとおりです：

  • 効率アップ：数多くの取引ペアの中から毎回検索する手間を省き、重要な取引ページにすぐアクセスできます。
  • 簡単なモニタリング：選択したペアのリアルタイム価格、ボラティリティ、取引データを一括表示し、判断材料として活用できます。
  • グループ分けによる整理：モバイル版では、戦略やカテゴリ別にお気に入りトークンをグループ化して表示することができ、視認性が向上します。
  • 意思決定をサポート：並べ替え機能やチャート機能と組み合わせることで、ニーズに応じた動的な観察ダッシュボードとして活用できます。

2. 先物取引ペアを「お気に入り」に追加する方法


2.1 ウェブ版


MEXCの公式ウェブサイトにアクセスし、アカウントにログインします。上部メニューから「先物取引」を選択し、「USDT-M先物」または「Coin-M先物」のいずれかをクリックします。ここでは例として「USDT-M先物」を使用します。

取引画面で、取引ペアの横にある▼アイコンにカーソルを合わせると、利用可能な先物ペアの一覧が表示されます。追加したいペアの横にある☆アイコンをクリックすると、「お気に入り」に登録されます。

目的の取引ペアが見つからない場合は、検索バーを使ってペア名を入力してください。該当するペアが表示されたら、同様に☆アイコンをクリックして「お気に入り」に追加できます。




2.2 アプリ版


MEXCアプリを開いてアカウントにログインします。ホーム画面下部の「市場」をタップし、「お気に入り」>「先物マーケット」の順に進み、「上記をお気に入りに追加」ボタンをタップします。

検索バーに追加したい先物取引ペア名（例：BTC）を入力し、「BTCUSDT無期限」ペアの横にある☆アイコンをタップすると、「お気に入り」リストに追加されます。



*BTN-BTC 先物取引&BTNURL=https://www.mexc.com/ja-JP/futures/BTC_USDT*

3. お気に入りの先物取引ペアを確認する方法


3.1 ウェブ版


先物取引ページでお気に入りに追加したペアを確認するには、「お気に入り」をクリックします。ページには、取引ペア、直近価格、変動率、取引高などの詳細情報が表示されます。リストは、直近価格・変動率・取引高のいずれかを基準に、昇順または降順で並べ替えることが可能です。


ページ下部までスクロールし、「≡ → お気に入り& HOT」をクリックすると、画面下部にお気に入りの先物取引ペアをすばやく表示することもできます。

★マークが付いているペアは「お気に入り」に登録された先物取引ペアで、🔥マークが付いているものは現在注目されている（Hot）先物取引ペアです。

左右の「<」「>」矢印をクリックすると、他の先物取引ペアもスクロールして確認できます。


ページ右下の「編集」ボタンをクリックすると、☰アイコンをドラッグしてお気に入りの先物取引ペアの表示順を並べ替えることができます。また、「価格を表示」にチェックを入れると、ページ下部に表示されるお気に入りおよび注目の先物ペアにおいて、価格変動率の前に現在の価格が表示されるようになります。「確認」をクリックすると、変更内容が保存されます。


3.2 アプリ版


アプリの「市場」ページでは、「お気に入り」「先物マーケット」でお気に入りのペアを確認できます。ページには、取引ペア名、直近価格、変動率、取引高などの詳細データが表示されます。リストは、直近価格、変動率、取引高のいずれかを基準に昇順または降順で並べ替えることが可能です。

右側の「＋」アイコンをタップすると、異なるグループを作成してお気に入りの先物ペアを自分の基準で分類できます。これにより、特定のタイプの先物ペアのデータをより簡単に閲覧できます。


4. MEXC先物のメリット


4.1 最大規模の取引ペアと迅速な上場スピード


MEXCは、数千種類の暗号資産を投資対象とするデリバティブ取引の一種である先物取引を提供しています。投資家はレバレッジを活用して資金を増幅し、期待される利回りを狙うことが可能です。一方で、取引対象の選定やエントリータイミングには慎重さが求められます。そのため、先物取引プラットフォームには、幅広い取引ペアの提供、迅速な上場スピード、厳格なプロジェクト審査能力が不可欠です。MEXCの先物商品は、多くの先物トレーダーにとって間違いなく第一の選択肢となっています。2025年7月時点で、MEXCは1,300を超える先物取引ペアを上場しており、USDT-M無期限先物、USDC-M無期限先物、Coin-M先物を網羅し、異なる取引嗜好を持つユーザーの多様なニーズに応えています。

4.2 MEXC先物の最安値の取引手数料


MEXCにおける無期限先物のメイカー手数料は0.00%、テイカー手数料は0.02%です。MEXCの手数料率の詳細については、公式の手数料ページをご参照ください。手数料は国や地域によって異なる場合があるため、最も正確な情報は手数料ページでご確認ください。

一般ユーザー向けのUSDT建て無期限先物取引手数料と比較すると、MEXC先物商品は業界内でも非常に競争力のある水準となっています。

取引プラットフォーム
MEXC
競合他社 1
競合他社 2
競合他社 3
競合他社 4
メイカー手数料率
0
0.018%
0.02%
0.02%
0.02%
テイカー手数料率
0.02%
0.045%
0.05%
0.06%
0.06%

上記の4つの競合他社はいずれも、CoinMarketCapがランキングする暗号資産取引所のトップ20に入っています。このシンプルな比較により、MEXCの手数料の優位性が明確に示されています。テイカー手数料に限定して比較すると、競合他社の手数料は0.045%から0.06%の範囲であり、MEXCの手数料と比べて2.25倍から3倍高くなっています。

例えば、ユーザーのAliceさんが10倍のレバレッジを使って10,000 USDTを投資し、メイカーとしてポジションを建て、テイカーとして決済するとします。この場合、価格変動を無視してポジションの価値を100,000 USDTとしたときに、Aliceさんが5つのプラットフォームで支払う手数料は以下の通りです：

取引プラットフォーム
MEXC
競合他社 1
競合他社 2
競合他社 3
競合他社 4
メイカー手数料 (USDT)
0
18
20
20
20
テイカー手数料 (USDT)
20
45
50
60
60
合計手数料 (USDT)
20
63
70
80
80

この実際の手数料比較は、MEXCで先物取引を行うことによる大幅なコスト削減の優位性を浮き彫りにしています。

さらに、2025年7月22日現在、MEXCでは「手数料0トレーダー祭」を開催しており、140以上の先物取引ペアがメイカー・テイカー手数料無料で提供され、世界中のユーザーに包括的なメリットをもたらしています。

また、Solanaエコシステムのユーザーであれば、「ソラナエコシステム月間」イベントにも参加可能で、ソラナエコシステムのトークンをメイカー・テイカー手数料0で取引できます。さらに、SOLをステーキングすることで最大999%のAPRを享受できます。

4.3 公平な取引環境と強力な市場の厚みを誇るMEXC


MEXCは創業以来、優良なプロジェクトの発掘と新規トークンの迅速な上場で高く評価されています。豊富な業界経験と確かな実績を背景に、世界170以上の国と地域で数千万人のユーザーを獲得し、新規および経験豊富なトレーダーにとって第一の選択肢となっています。

膨大なユーザーベースにより、MEXC先物取引は優れた市場の厚みを確保しており、バランスの取れた階層と公平かつ透明性の高い価格を実現しています。直近24時間のMEXC先物の取引高は406億ドルを超えており、この厚みが極端な市場状況下でもスムーズな取引を支え、予期せぬ強制決済を回避するのに役立っています。（注：データは2025年7月22日時点、CoinMarketCapより）


BTCUSDT取引ペアを例にとると、BTCUSDT先物の注文板において中間価格の前後±5ベーシスポイント以内の指値注文の総量を計算したところ、MEXCは約7,957万USDT、世界トップ3の競合他社は約1,842万USDTとなりました。MEXCの市場の厚みは、業界トップと比べて約4.3倍に達しています。

*BTN-BTC 先物取引&BTNURL=https://www.mexc.com/ja-JP/futures/BTC_USDT*

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

