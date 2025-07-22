Velvet Capitalは、DeFiプロジェクトが市場機会を捉えるための最適なミドルウェアとして位置づけられる、パラダイムシフト型の分散型金融（DeFi）エコシステムです。包括的なDeFiオペレーティングシステム（OS）として、オンチェーントランザクションの効率化、トークン化ボールト（金庫）の発行支援、高度なポートフォリオ管理ツールを提供します。Binance Labsの支援を受けたVelveVelvet Capitalは、DeFiプロジェクトが市場機会を捉えるための最適なミドルウェアとして位置づけられる、パラダイムシフト型の分散型金融（DeFi）エコシステムです。包括的なDeFiオペレーティングシステム（OS）として、オンチェーントランザクションの効率化、トークン化ボールト（金庫）の発行支援、高度なポートフォリオ管理ツールを提供します。Binance Labsの支援を受けたVelve
学ぶ/人気トークンゾーン/プロジェクト紹介/Velvet Ca...融の常識を再定義

Velvet Capital：AI駆動の次世代DeFiオペレーティングシステムが分散型金融の常識を再定義

初級
2025/7/22MEXC
0m
#業界最新ニュース
Velvet
VELVET$0.17987-3.82%
Sleepless AI
AI$0.05047-4.97%
DeFi
DEFI$0.00063-16.22%
DAO Maker
DAO$0.06289-0.06%
AINFT
NFT$0.0000003876+0.41%

Velvet Capitalは、DeFiプロジェクトが市場機会を捉えるための最適なミドルウェアとして位置づけられる、パラダイムシフト型の分散型金融（DeFi）エコシステムです。包括的なDeFiオペレーティングシステム（OS）として、オンチェーントランザクションの効率化、トークン化ボールト（金庫）の発行支援、高度なポートフォリオ管理ツールを提供します。Binance Labsの支援を受けたVelvet Capitalは、誰でもオンチェーンファンド、ストラクチャードプロダクト、トークン化ポートフォリオを簡単に作成・管理・発行できるソリューションを提供しています。

プロジェクト発足以来、Velvet Capitalは急成長を遂げ、シンプルなポートフォリオ管理ツールから垂直統合型のDeFiインフラプラットフォームへと進化しました。Velvet Capitalは、インテント駆動型のDeFAI取引およびポートフォリオ管理エコシステムであり、ネイティブアプリ、インテリジェントTelegramボット、統合しやすいAPI、エージェント志向のDeFAI OSを備えています。この進化により、Velvet CapitalはAI、インテントベースのオペレーション、クロスチェーン機能を統合した次世代DeFiインフラの最前線に立っています。

1. Velvet Capitalのプロジェクト概要とミッション


1.1 核心ビジョンと目標


Velvet Capitalの使命は、先進的なDeFi投資戦略を普及させ、機関投資家レベルのファンド管理インフラを提供することです。プラットフォームは、現在のDeFiが抱える主要課題（流動性の分断、複雑なUI、一般ユーザーへの技術的障壁）に対応しています。

Velvet.Capitalは、分散型取引所や他のDeFiプロトコルと統合されたスマートコントラクトによる、オンチェーン管理型の暗号ポートフォリオをリリースしました。これにより中央集権的な仲介者を排除し、ユーザーは資産の完全な管理権を保持できます。このモデルは、中央集権的な資産運用プラットフォームとは根本的に異なり、プロフェッショナルなポートフォリオサービスを提供しつつ、ユーザーの資産主権を確保します。

1.2 プラットフォームの進化と現状


多段階の開発を経て、Velvet Capitalは正式にバージョン2をリリースしました。現在のVelvetは、インテントおよびAI駆動の究極のDeFi取引・ポートフォリオOSです。インテリジェントな実行エンジンにより、ユーザーはプロのようにトークン取引を行い、ワンクリックで主要DeFiプロトコルに接続し、ハイパフォーマンスポートフォリオを作成・探索できます。最新バージョンでは、AIとインテントベースの実行を統合することで、より直感的かつ強力なユーザー体験を実現しています。

現在、20,000人以上のトレーダーがこの取引・ポートフォリオ管理サービスを利用しており、強力なユーザー需要と市場価値を示しています。ユーザー層は個人投資家から、暗号資産ヘッジファンドやデジタル資産運用者などの機関投資家まで多岐にわたります。

2. Velvet Capitalの戦略的ポジショニング


Velvet Capitalは、ユーザー向けアプリであると同時に、他のDeFiプロトコル向けミドルウェアとして、DeFi領域において独自の立ち位置を占めています。クロスチェーンOSとして、Velvet.Capitalは分散型金融参加者が多様なDeFiプロダクトを構築できるようにし、トークン化ファンド発行の簡素化、高度な取引実行、効率的な流動性マイニング、柔軟なクロスチェーン保管をサポートします。

3. Velvet Capitalの技術アーキテクチャと革新性


3.1 インテントベースのオペレーティングシステム


Velvet Capitalの中核的な革新は、従来の取引ベースの操作からインテント駆動の操作へと転換する「インテント・オペレーティングシステム」です。ユーザーは具体的な取引条件ではなく、望む成果を表明するだけでよく、プラットフォームが複雑なルーティングと実行を処理します。

主な利点：

UXの簡素化：ユーザーは自然言語や簡易インターフェースで複雑な取引戦略やポートフォリオ目標を表明でき、技術的な複雑さはシステム側が処理します。
最適化された実行：システムは複数の実行パスを分析し、ガス代、スリッページ、市場状況を考慮して最適なルートを選定します。
クロスチェーン対応：複数のブロックチェーンにまたがる操作を調整し、技術的障壁なしで複雑なクロスチェーン戦略を実現します。

3.2 AIアシスタントの統合


Velvet Capitalが最近発表した大きなマイルストーンの1つが、Velvet Unicorn AI Copilotのベータ版です。このAIアシスタントは、DeFiユーザーが新しいトークンを発見し、オンチェーン機会を評価し、より賢明な取引判断を行えるよう支援します。

このAIは、Velvet Capitalターミナルに統合されており、独自の統計モデルを用いてトレンドトークンを特定し、オンチェーンアクティビティを分析し、価格動向を予測します。このAI統合は、DeFiツールにおける大きな進展を示すものであり、ユーザーに以下の利点を提供します：

市場インサイト：複数チェーンにまたがる市場トレンド、トークンパフォーマンス、新興機会のリアルタイム分析。
リスク評価：オンチェーンデータ、過去のパフォーマンス、市場動向に基づく自動投資評価。
戦略提案：ユーザーの嗜好、リスク許容度、ポートフォリオ構成に基づいたパーソナライズ提案。

3.3 クロスチェーンインフラ


Velvet Capitalが誇るもう1つの技術的成果は、その包括的なクロスチェーンインフラです。これにより、複数のブロックチェーンにまたがる資産管理とポートフォリオ作成が可能になり、収益機会と資産エクスポージャーが大幅に拡大します。

機能：

マルチチェーンポートフォリオ管理：複数のチェーン上にポートフォリオを作成・管理し、利回りを最大化し投資を分散。
シームレスな資産ブリッジング：チェーン間の資産移動の複雑さを抽象化し、統一されたユーザー体験を提供。
プロトコル非依存の統合：さまざまなチェーンのDeFiプロトコルに対応し、単一インターフェースから全体のエコシステムにアクセス可能。

3.4 スマートコントラクト構造


Velvet Capitalのスマートコントラクトは、セキュリティ、効率性、柔軟性を重視して設計されています。

ボールト管理：カスタマイズ可能なパラメータとガバナンスを備えたトークン化投資商品の自動作成・管理。
リスク管理：資金保護とポートフォリオの安定性維持のためのリスク制御とポジション調整アルゴリズム。
手数料分配：プラットフォーム運営およびボールト管理者の報酬のための透明かつ自動的な手数料徴収と分配。

4. Velvet Capital：分散型金融サービス（DaaS）プラットフォームとしての側面


4.1 機関投資家向けインフラ


Velvet CapitalのDaaS機能は、機関投資家が独自のファンドや戦略を構築できるようにし、機関レベルのDeFiアプリケーション向けインフラとしての地位を確立しています。

ホワイトラベルソリューション：独自ブランドのDeFiインターフェースと投資商品をVelvetの基盤で展開可能。
コンプライアンスツール：規制対応のためのレポーティングとコンプライアンス機能を内蔵。
スケーラブルなアーキテクチャ：大規模取引と複雑な戦略に対応する企業グレードのインフラ。

4.2 APIと統合レイヤー


Velvet Capitalは、外部の開発者や機関が自社アプリにVelvetの機能を統合できる強力なAPI群を提供しています。

取引API：Velvetの実行エンジンと流動性集約機能への直接アクセス。
ポートフォリオ管理API：プログラムによるポートフォリオ作成・管理・監視機能。
分析API：市場データ、パフォーマンス指標、リスク分析情報を提供。

5. VELVETトークンの詳細分析


5.1 トークン概要と機能


VELVETはVelvet Capitalのネイティブユーティリティ兼ガバナンストークンです。報酬によるボールト管理者と投資家へのインセンティブ、紹介プログラムの支援、ステーキングによるveVELVET（投票ロック型トークン）の取得などに使用されます。

このトークンは単なるガバナンス用にとどまらず、手数料割引、利回り獲得、ステークホルダーインセンティブの調整などを担う洗練されたトケノミクスを特徴とします。

5.2 先進的なトケノミクスモデル


Velvet Capitalのトケノミクスは、実績ある複数のメカニズムを組み合わせており、手数料割引や拡張型のve(3,3)モデルを採用した強力な成長ループを形成しています。

特徴：

投票ロック：VELVETをステーキングすることでveVELVETを取得。ロック期間が長いほど投票権と割引率が増加。
(3,3)ステーキング論理：長期保有と積極的なガバナンス参加を促す報酬設計。
パフォーマンス報酬：ボールトのパフォーマンスに基づいて追加報酬を獲得可能。

5.3 veVELVET：ガバナンストークン


veVELVETはVELVETの投票ロックバージョンで、ユーザーはVELVETトークンをステーキングすることでveVELVETを獲得でき、ロック期間が長いほど、より多くのveVELVETを得ることができます。この仕組みにより、以下のような複数の重要な効果が生まれます：

時間インセンティブ：veVELVETはロック満了までに徐々に減衰し、継続ロックを促進。
手数料割引ティア：ステーキングの数量に応じて割引レベルが設定される。
ガバナンス参加：veVELVET保有者はDAOの決議に投票可能。投票後には報酬としてVELVETを受け取り、希薄化を相殺。

5.4 トークン分配とインセンティブ設計


veVELVET保有者は報酬を特定のボールトに割り当てることができ、ボールト管理者はより多くの投票支援を得るために報酬インセンティブを設定します。

この仕組みにより、以下のような競争的かつ効率的なエコシステムが形成されます：

ボールト競争：管理者は実績とインセンティブを通じてトークン保有者の支持を獲得。
利回り最適化：トークン保有者はパフォーマンスに応じた追加報酬を取得。
市場効率性：市場原理により最も効果的なボールトに報酬が集中。

5.5 NFT統合と限定特典


Velvet Founders Club NFTを通じて、プラットフォームはNFTを取り入れ、限定権利と優遇機能を提供します。このNFTは、ユーザーがVelvet DAOの創設メンバー（OG）であることを証明する限定トークンであり、以下のような多くの利点があります：

報酬のアップグレード：エアドロップ報酬ポイントが2倍になり、Velvet.Capitalエコシステムへの深い参加に使用できます。
ガバナンス強化：投票権が2倍になり、プラットフォームの運営や今後の発展に対する影響力が向上します。
プラットフォーム権限：Velvetマーケットプレイスでボールトを作成でき、NFTをアクセスキーとして利用できます。
限定機能：一流の提携ヘッジファンドによる独占戦略にアクセスし、業界の経験豊富な投資家の思考を把握できます。

5.6 トークン配布イベント


Velvet Capitalは最近、VELVETの普及促進のために大型配布キャンペーンを実施しました。Binance Wallet限定キャンペーン（2025/5/7終了）では、オンチェーンタスクとSNSタスクを達成したユーザーに800万VELVETの報酬プールを配布しました。

目的：

ユーザー獲得：新規ユーザーに機能体験を促進。
ネットワーク効果：ユーザー基盤拡大と流動性・取引高の向上。
分散型ガバナンス支援：トークンを幅広く配布することで、ガバナンスの分散性を確保。

6. Velvet Capitalのユースケース


6.1 個人投資家向けの活用方法


Velvet Capitalは、これまで機関投資家に限られていた高度なポートフォリオ管理ツールを一般ユーザーにも提供しています。

自動ポートフォリオ管理：事前に設定した戦略や市場動向に基づいて、自動でリバランスされる分散型ポートフォリオを作成可能。
流動性マイニング最適化：複数のプロトコル・チェーンを横断して最適な流動性マイニング戦略を自動実行。
リスク管理：ポジション調整や資産分散により、リスクを制御しつつ収益性を最大化。

6.2 機関投資家向けユースケース


Velvet Capitalは、DaaS（分散型金融サービス）を通じて以下のような機関利用をサポートします。

ヘッジファンド運用：暗号ヘッジファンドが機関レベルの投資商品を発行・運用可能。
資産運用ツール：伝統的な資産運用会社が、トークン化ポートフォリオやストラクチャードプロダクトを通じて暗号資産エクスポージャーを提供可能。
法人向けボールト：企業がプロフェッショナルなツールとレポーティング機能を用いて、暗号資産を財務資産として管理可能。

6.3 開発者およびプロトコル統合


Velvet CapitalのAPIおよびミドルウェアは、多様な統合ニーズに対応しています。

DeFiプロトコル統合：他のDeFiプロトコルが、Velvetの実行エンジンと流動性集約機能を接続可能。
ウォレット統合：暗号資産ウォレットにポートフォリオ管理機能を組み込むことが可能。
分析・レポート機能：外部開発者が市場データやパフォーマンス分析にアクセス可能。

7. Velvet Capitalの市場ポジションと競争優位性


7.1 独自の価値提案


Velvet Capitalの強みは、次のような包括的DeFiインフラの提供にあります。

垂直統合：単一機能に特化した他のプラットフォームとは異なり、UIからバックエンドまでフルスタック構成。
AI統合：高度なAIツールにより、市場分析や取引提案が可能。
クロスチェーンサポート：複数のブロックチェーンにネイティブ対応し、複雑なクロスエコシステム操作を解消。
機関投資家向け機能：他のDeFiプラットフォームでは見落とされがちな、機関投資家向けDaaS機能を充実。

7.2 戦略的パートナーシップと支援体制


Velvet Capitalは、Binance Labsの支援により、資金提供だけでなく、戦略的ガイダンスも受けています。

技術的専門知識：Binanceのインフラとノウハウにアクセス可能。
市場展開チャネル：Binanceエコシステムとの潜在的な連携が期待されます。
信頼性：業界で高く評価されているブランドとの提携により、信頼性を強化。

8. MEXCでVELVETを購入する方法


Velvet Capitalは、先進技術とユーザーフレンドリーなインターフェースを融合させた、完全な分散型金融プラットフォームとして、DeFiインフラにおける大きな進歩を体現しています。ユーザー向けアプリとDeFiミドルウェアという2つの側面を兼ね備え、価値創出の機会を最大化します。

VELVETトークンは、投票ロック、パフォーマンス報酬、ガバナンス権を組み合わせた洗練されたトケノミクスにより、持続可能かつ利害調整型の経済圏を構築しています。AI機能、クロスチェーン対応、機関投資家向けサポートを備えたVelvet Capitalは、次世代DeFiインフラのリーダーとなっています。

現在、VELVETトークンはMEXCプラットフォームに上場しています。今すぐMEXCへアクセスして、初期のチャンスをつかみ、新たな有望分野を先取りしましょう！

1）MEXC アプリを開いてログインするか、公式ウェブサイトにアクセスしてください。
2）検索バーに「VELVET」と入力し、VELVETの現物または先物取引を選択します。
3）注文タイプを選択し、数量と価格などの条件を入力して、取引を完了します。


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

アカウントに関するよくある質問

アカウントに関するよくある質問

1. ログイン1.1 携帯電話番号もメールアドレスも使用できない場合のログイン方法アカウントのログインパスワードを覚えている場合：ウェブサイト：公式ログインページで、ユーザー様のアカウントとパスワードを入力し、[ホーム] ページの右上にある [人型アイコン] - [セキュリティ] に進みます。モバイル認証またはメール認証右側の [変更] をクリックし、[セキュリティ認証のリセット] をクリックし、

ビットコインの送金方法は？完全なステップバイステップガイド

ビットコインの送金方法は？完全なステップバイステップガイド

ビットコインの送金は最初は複雑に見えるかもしれませんが、基本を理解すれば実際には非常にシンプルです。 このガイドでは、ビットコインを安全かつ効率的に送金するために知っておくべきすべてのことを説明します。 必要なツール、取引を段階的に完了する方法、および資金を保護するための重要な安全対策について学びます。 重要なポイント ビットコインを送金する前に、ビットコインウォレット、受取人のアドレス、および取

ビットコイン vs ゴールド:価値保存手段としてどちらの資産が優れているか?

ビットコイン vs ゴールド:価値保存手段としてどちらの資産が優れているか?

2025年に両資産が歴史的な評価額に達したことで、ビットコイン vs ゴールドの議論が激化しています。 ゴールドは1オンスあたり3,000ドルを超えて大幅に上昇し、ビットコインは100,000ドルを超えて取引されており、投資家はどちらの資産が本当にポートフォリオに値するのか疑問に思っています。 本ガイドでは、パフォーマンス、ボラティリティ、アクセシビリティ、投資ポテンシャルの観点から、ビットコイン

ビットコインはなぜ価値があるのか?価格の背後にある5つの主要な理由

ビットコインはなぜ価値があるのか?価格の背後にある5つの主要な理由

ビットコインは数セントから数万ドルまで上昇しましたが、物理的な裏付けのないデジタル通貨がどのようにして価値を持つのか、多くの人が疑問に思っています。 本記事では、固定供給量から機関投資家による採用の増加まで、ビットコインに価値をもたらす核心的な要因を説明します。 世界中の何百万人もの人々がBTCを正当な価値保存手段として見なす理由と、それが従来の通貨とどのように比較されるかを理解できるでしょう。

関連記事

ファントークン（Fan Tokens）とは？80種類のトークンが世界中のファンを繋ぎ、日次取引高が5200万ドルを突破

ファントークン（Fan Tokens）とは？80種類のトークンが世界中のファンを繋ぎ、日次取引高が5200万ドルを突破

MEXCでスポーツ界の巨人が支援するファントークンを発見：主要イベント開催中ファントークンは、スポーツ界の公式デジタル資産クラスです。Chiliz Chain上で発行され、CHZを搭載し、PSG、バルセロナ、マンチェスター・シティなど、世界屈指のビッグチームによってローンチされたファントークンは、SportFiシーズン開幕に向けて、さらに大きな飛躍を遂げる準備が整っています。 ファン トークンにつ

JESSEとは？Baseコアチームが開発した分散型コンテンツコインの徹底分析

JESSEとは？Baseコアチームが開発した分散型コンテンツコインの徹底分析

要約1) JESSEは、Baseネットワークの主要開発者であるJesse Pollakによって作成された個人トークンです。2) JESSEは「コンテンツコイン」と位置付けられ、クリエイターとオーディエンスを直接つなぎます。3) この革新的なトークンは、最先端技術と分散化の理念を融合し、Web3コンテンツ経済を切り開きます。4) JESSEは2025年11月20日にBase App上で正式にローンチ

MEXC招待アンバサダープログラム完全ガイド：レベルをアップグレードして高報酬とパッシブ収益を獲得

MEXC招待アンバサダープログラム完全ガイド：レベルをアップグレードして高報酬とパッシブ収益を獲得

MEXC招待アンバサダープログラムは、すべてのユーザー向けに設計された長期的でコミュニティ主導型のインセンティブ制度です。本ガイドでは、プログラムの構造、レベルアップのルール、報酬配布、および主要なメリットについて説明します。*BTN-今すぐMEXCのアンバサダーになる&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/ja-JP/invite*1. MEXC 招待アンバサダープログ

期待高まる新興レイヤー1：Monadは市場を揺るがす存在となるか？

期待高まる新興レイヤー1：Monadは市場を揺るがす存在となるか？

Monadは、高いパフォーマンスとスケーラビリティを実現しつつ、イーサリアム仮想マシン（EVM）との完全な互換性を維持しながら、イーサリアムのような従来のブロックチェーンのトランザクション処理能力とスケーラビリティの限界を克服するために設計された高性能レイヤー1ブロックチェーンプロジェクトです。1. Monad の誕生背景ブロックチェーン技術の進化とともに、DeFi、NFT、ブロックチェーンベース

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得