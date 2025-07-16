MEXCでは、友達を招待してMEXCに新規登録してもらうことで、その友達が行った現物および先物取引から発生した手数料の一定割合をキャッシュバックとして受け取ることができます。より多くの新規ユーザー様をMEXCに招待して頂くことを目的として、招待キャッシュバック率を以下のようにアップグレードおよび調整しました： 1）招待による現物および先物取引のキャッシュバック率は40%で、一部地域では最大50%まMEXCでは、友達を招待してMEXCに新規登録してもらうことで、その友達が行った現物および先物取引から発生した手数料の一定割合をキャッシュバックとして受け取ることができます。より多くの新規ユーザー様をMEXCに招待して頂くことを目的として、招待キャッシュバック率を以下のようにアップグレードおよび調整しました： 1）招待による現物および先物取引のキャッシュバック率は40%で、一部地域では最大50%ま
招待キャッシュバックがアップグレード！さらに多くの先物ボーナス報酬を獲得しよう！

2025/7/16
0m
MEXCでは、友達を招待してMEXCに新規登録してもらうことで、その友達が行った現物および先物取引から発生した手数料の一定割合をキャッシュバックとして受け取ることができます。より多くの新規ユーザー様をMEXCに招待して頂くことを目的として、招待キャッシュバック率を以下のようにアップグレードおよび調整しました：

1）招待による現物および先物取引のキャッシュバック率は40%で、一部地域では最大50%まで適用されます。
2）有効な招待が完了すると、招待者と被招待者の双方に先物ボーナスが配布されます。

招待キャッシュバック率の調整により、招待者は新たに友達を招待することなく、収益を大幅に増やすことができます。さらに、このアップグレードには追加の先物ボーナス報酬が用意されており、招待者と被招待者の双方に有利な内容となっています。

重要事項：


1) 有効な被招待者は、新規登録から7日以内に累計100 USDTの入金を完了し、累計先物取引高500 USDT（レバレッジを含む）以上を達成する必要があります。有効な入金には、オンチェーン入金、法定通貨による入金、クレジットカード/デビットカードでの購入、P2P取引、および第三者決済が含まれます。内部送金およびギフトは有効な入金として認められません。

2) 現物取引のキャッシュバックは翌日9:00（日本時間）頃に、先物取引のキャッシュバックは翌日10:00（日本時間）頃に配布されます。実際の配布時間は多少前後する場合があります。招待者のキャッシュバックは、招待した友達の純取引手数料（純手数料 = 取引手数料 - 先物ボーナス - 割引手数料 - その他の手数料控除）から算出されます。招待者が実際に受け取るキャッシュバックは、招待した友達が取引手数料の支払いに使用した暗号資産で受け取ります。例えば、招待した友達が取引手数料の支払いにMXトークンを使用した場合、招待者もMXトークンでキャッシュバックを受け取ります。

3) キャッシュバックは、先物ボーナスで支払われた手数料、入金/出金手数料、またはその他のイベントには適用されません。また、不正な取引から発生した手数料もイベント報酬の対象外となります。

4) 招待者のキャッシュバックは、友達が新規登録した日から1,080日間有効です。

有効なユーザーを招待して報酬を獲得するための詳細なルールについては、招待ページの下部にある情報をご覧ください。招待方法については、こちらのガイド「MEXCに友達を招待する」をご覧ください。

さらなる報酬：


人気プロジェクトのトークンに興味がある場合は、Airdrop+LaunchpoolおよびKickstarterのイベントにも参加できます。

Airdrop+は、人気プロジェクト向けに実施している入金&取引イベントであり、ユーザー様は指定されたタスクを完了することでプロジェクトトークンを山分けすることができます。さらに、イベントページの招待ボタンをクリックし、対応するタスクを完了することで、先着順でトークン報酬を獲得することもできます。

MEXC Launchpoolは、ユーザー様が指定のトークンをステーキングし、人気トークンや新規上場トークンのエアドロップを獲得できるイベントです。ステーキングされたトークンはいつでも換金することができ、ユーザー様はステーキングの割合に応じてトークン報酬を山分けすることができます。

Kickstarterは、MX保有者限定の無料エアドロップイベントです。24時間連続で5 MX以上を保有している場合、イベントページをワンクリックするだけで、現在開催中のすべてのエアドロップイベントに参加できます。招待した有効な友達が多いほど、対応する係数が高くなり、山分けされるトークン報酬も多くなります。

MEXCではこのアップデートにより、ユーザー様に高い招待キャッシュバック率を提供し、ユーザー様が友達を招待してプラットフォームの各種イベントに参加できるようサポートしています。友達を招待してキャッシュバックを得る場合でも、人気プロジェクトトークンの関連イベントに参加する場合でも、取引をしながらより多くの報酬をお楽しみいただけます。今すぐ行動し、友達をMEXCに招待して、一緒に取引を始めましょう！

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


