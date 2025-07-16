Unite：次世代モバイルゲーム向けのレイヤー3ブロックチェーンソリューション













Uniteは、ゲーム内の収益機能を通じてプレイヤー体験の向上を図るとともに、ブロックチェーン、クライアント、エコシステムを網羅する包括的なレイヤー3ソリューションを提供しています。さらに、世界中で毎日数十億台が稼働するモバイル端末を基盤とした分散型物理インフラ（DePin）の確立にも取り組んでいます。





Uniteは、特定用途に特化したレイヤー3チェーンとして設計されており、優れたスケーラビリティ、即時のトランザクション確認、超低ガス代を実現するためにOptimisticロールアップ技術を採用しています。ガス代の最適化やコントラクトの制限設定、EVM互換性を備えているため、開発者は分散型ネットワークとシームレスにつながりながら、リッチで複雑なゲーム世界を構築することができます。モバイルを第一に考えた設計思想と先進的な技術アーキテクチャによって、UniteはモバイルWeb3ゲームの未来を再定義し、世界中のプレイヤーにかつてないゲーム体験を提供します。









UniteメインネットはBaseチェーン上に構築された高性能なレイヤー3ブロックチェーンであり、大量のトランザクション処理、超低ガス代、堅牢なセキュリティを実現します。これは大衆向けモバイルゲームに特化した次世代のレイヤー3ソリューションとして設計されています。





Uniteメインネットは優れたスケーラビリティを備えており、1日あたり数千万のアクティブユーザーを抱えるモバイルゲームのように、高頻度のインタラクションを必要とするdAppsに最適なソリューションです。この特性により、次世代のブロックチェーンゲームにおける革新の基盤を築いています。





超低ガス代： 1トランザクションあたりわずか21,000 Wei（約$0.000000000084）と非常に低額です。

パートナーシップ：Unite L3はAlchemyやSyndicateと提携し、Arbitrum Orbitを基盤とするMetabasedコミュニティの一員として活動しています。Metabased Sequencerを活用することで、Uniteは無制限のシャード数とゲーム数に対応でき、すべてのゲームが高いパフォーマンスを維持しつつ、UniteメインネットおよびMetabasedコミュニティ内のパートナーとのインターオペラビリティを実現します。









UNITEは、Uniteブロックチェーンのネイティブトークンであり、Uniteのモバイルゲームエコシステムの中心を担う存在です。UNITEトークンの総供給量は300億枚で、以下の配分構造となっています：





カテゴリー 配分 詳細 コミュニティ開発 30% トークンの30%は、Uniteエコシステムを活気に満ち、魅力的で包括的なものにするため、コミュニティ開発に配分されます。これらの資金は、コミュニティイベント、トークンエアドロップ、マーケティングキャンペーンなどのさまざまな取り組みを支援し、新規ユーザーの獲得と既存メンバーの帰属意識の醸成に不可欠です。 エコシステム 25% エコシステム向けに配分されたトークンは、Web3分野での他のプロジェクトとの提携、統合、コラボレーションなどを通じて、Uniteプラットフォームの開発と拡大を支援します。これらの資金により、Uniteは革新の最前線に立ち続け、より広範な分散型エコシステムの利点を活用して、ユーザーに継続的に価値を提供し続けることができます。 投資家 20% トークンの20%は、Uniteのビジョンと開発を支援する投資家に配分されます。この配分により、プロジェクトの継続的な成長と拡大に必要なリソースが確保され、長期的な持続可能性が支えられます。 チーム 19.9% チームの配分は、プロジェクトのチームメンバーの努力と献身を評価するものです。これらの資金は、チームがUniteエコシステムにおける革新と開発を継続するための動機付けとなり、急速に進化するWeb3ゲーム分野で競争力を維持し、ユーザー中心のプラットフォームを守ることを保証します。 トレジャリーリザーブ（準備金） 5.1% トレジャリーリザーブはUniteの予備資金として機能し、市場の変動や予期せぬ事態が発生した際に柔軟性と安定性を提供します。これらの資金は、研究開発（R&D）、インフラの改善、戦略的投資など、長期的な目標をサポートするために使用されます。















