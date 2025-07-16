Unite：次世代モバイルゲーム向けのレイヤー3ブロックチェーンソリューション

カテゴリー
配分
詳細
コミュニティ開発
30%
トークンの30%は、Uniteエコシステムを活気に満ち、魅力的で包括的なものにするため、コミュニティ開発に配分されます。これらの資金は、コミュニティイベント、トークンエアドロップ、マーケティングキャンペーンなどのさまざまな取り組みを支援し、新規ユーザーの獲得と既存メンバーの帰属意識の醸成に不可欠です。
エコシステム
25%
エコシステム向けに配分されたトークンは、Web3分野での他のプロジェクトとの提携、統合、コラボレーションなどを通じて、Uniteプラットフォームの開発と拡大を支援します。これらの資金により、Uniteは革新の最前線に立ち続け、より広範な分散型エコシステムの利点を活用して、ユーザーに継続的に価値を提供し続けることができます。
投資家
20%
トークンの20%は、Uniteのビジョンと開発を支援する投資家に配分されます。この配分により、プロジェクトの継続的な成長と拡大に必要なリソースが確保され、長期的な持続可能性が支えられます。
チーム
19.9%
チームの配分は、プロジェクトのチームメンバーの努力と献身を評価するものです。これらの資金は、チームがUniteエコシステムにおける革新と開発を継続するための動機付けとなり、急速に進化するWeb3ゲーム分野で競争力を維持し、ユーザー中心のプラットフォームを守ることを保証します。
トレジャリーリザーブ（準備金）
5.1%
トレジャリーリザーブはUniteの予備資金として機能し、市場の変動や予期せぬ事態が発生した際に柔軟性と安定性を提供します。これらの資金は、研究開発（R&D）、インフラの改善、戦略的投資など、長期的な目標をサポートするために使用されます。
