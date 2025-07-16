今年は、暗号資産が重要な票田として、次期選挙に大きな影響を及ぼしており、両党の候補者は協調して暗号資産ユーザーにアピールしようと試みています。 ドナルド・トランプ前米大統領は、自身の大統領選のために暗号資産による寄付を受け入れると発表し、複数のNFTを立ち上げ、暗号資産コミュニティに対して頻繁に演説を行っています。トランプ氏は「私は暗号資産企業や、この新しく急成長している業界に関連するあらゆること今年は、暗号資産が重要な票田として、次期選挙に大きな影響を及ぼしており、両党の候補者は協調して暗号資産ユーザーにアピールしようと試みています。 ドナルド・トランプ前米大統領は、自身の大統領選のために暗号資産による寄付を受け入れると発表し、複数のNFTを立ち上げ、暗号資産コミュニティに対して頻繁に演説を行っています。トランプ氏は「私は暗号資産企業や、この新しく急成長している業界に関連するあらゆること
学ぶ/市場動向/人気トピック分析/米選挙、暗号資産...増させるには？

米選挙、暗号資産に注目：資産を倍増させるには？

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級#業界最新ニュース
NFT
NFT$0.0000004297-0.06%
FIT
FIT$0.00004787-1.68%
イーサリアム
ETH$4,342.26-0.02%
ソラナ
SOL$220.15-0.66%
VinuChain
VC$0.00241+0.83%

今年は、暗号資産が重要な票田として、次期選挙に大きな影響を及ぼしており、両党の候補者は協調して暗号資産ユーザーにアピールしようと試みています。

ドナルド・トランプ前米大統領は、自身の大統領選のために暗号資産による寄付を受け入れると発表し、複数のNFTを立ち上げ、暗号資産コミュニティに対して頻繁に演説を行っています。トランプ氏は「私は暗号資産企業や、この新しく急成長している業界に関連するあらゆることに対して、非常に前向きでオープンな考えを持っています。我が国はこの分野のリーダーでなければなりません。二番手ではだめなのです。」「暗号資産とビットコインの未来が海外ではなく、米国で創造することを保証します。私は全米5000万人の暗号資産保有者に対して、セルフカストディの権利をサポートします。」と述べています。その結果、トランプ氏は業界内で「米国初の暗号資産支持派の大統領（First Crypto President）」と呼ばれています。

バイデン政権もトランプ支持者からの圧力を感じており、選挙で暗号資産支持者からの支持を失うことを避けるため、暗号資産政策に対してより柔軟な姿勢をとっています。その顕著な例として、SECが以前の立場を覆し、イーサリアム現物ETFの19b-4フォームを承認したことが挙げられます。さらに、「FIT21法案」は下院で正式に可決され、上院での採決を経て、最終的には大統領の署名によって成立します。以前、バイデン氏はFIT21暗号資産法案が可決されても拒否権を行使しないと発表しています。

これらの兆候はすべて、暗号資産が今年の米国選挙において重要な争点となっていることを示しています。選挙結果にかかわらず、米国の規制当局は今後、暗号資産に友好的な姿勢や政策を採用する可能性が高いと言えます。

米国の政策環境がよりオープンになり、ブラックロック（BlackRock）のような従来の金融機関が絶えず前進しているため、ETHやSOL、さらには種々の有名なミームコインなどを含むさまざまな暗号資産ETF商品が今後登場し、さらに多くの伝統的なファンドも市場に参入すると思われます。データによると、ビットコイン現物ETFの総純資産額だけでも現在579億4000万ドルに達しており、ETF純資産比率（ビットコイン時価総額に対するETF時価総額）は4.34％となっています。また、現在までの累積純流入額は138億5,800万ドルに達しています。この数字は時間の経過とともにさらに伸び続けることが予想されます。

すべての兆候から「暗号資産の長期強気相場」がもはや単なるスローガンではなくなったことを示唆しています。過去10年間の米国株の強気相場を踏まえると、今回の暗号資産サイクルでビットコイン価格が10万ドルに達することは、単なる夢物語ではなく、現実的な可能性となっています。

このようなサイクルの中で、私たちはどのように資産を倍増させるチャンスをつかめばいいのでしょうか？市場のニュースを常に把握することが重要な要素のひとつであり、現在のトレンドはミーム文化です。

ミームコインブームは現在も続いており、特に市場がVC投資による高FDV（完全希薄化後時価総額）、低流動性プロジェクトに対して関心を示さないため、ミームコイン市場に注目が集まっています。その中でも、傑出したミームコインは、ユーザーが超過リターンを獲得するのに役立ち、多くの場合、初期投資の数十倍から始めることができます。特に、MAGA（TRUMPを代表）のような米国の選挙に関連したミームコインが市場で大きな注目を集めています。

ユーザーがオンチェーン上ですぐに情報を見つけられない場合は、MEXCプラットフォームを利用することをお勧めします。今年のミームコインブームにおいて、MEXCはBOMEを含む複数のミームコインをいち早く上場させた取引所の一つであり、MAGA（TRUMPを代表）を世界で初めて上場させた中央集権型取引所でもありました。仮にMAGA（TRUMP）がMEXCに上場された直後にユーザーが購入していれば、100倍を超えるリターンを得られたかもしれません。


MEXCではMAGAと似たような例が多く、初上場のスピードが速いという特徴を持っています。強気相場が続けば、資金はBTCからさまざまなアルトコインに流れ込み、MEXCは最大の受益者の仲間入りをする可能性があるため、注視する価値があります。


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaの驚異的な速度と低い手数料について聞いたことがあり、SOLトークンを手に入れるためにSolanaをマイニングする方法を知りたいと思っているでしょう。すでにマイニングソフトウェアを探したり、ハードウェア要件を調べ始めているかもしれません。しかし、驚くかもしれませんが、実際にはSolanaのマイニングは不可能です。がっかりしてこのタブを閉じる前に、もう少しお付き合いください。なぜなら、So

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

関連記事

Bitlayer（BTR）とは？次世代ビットコインレイヤー2ソリューション解説

Bitlayer（BTR）とは？次世代ビットコインレイヤー2ソリューション解説

ビットコインは最も安全で分散化されたブロックチェーンネットワークとして確立されていますが、スケーラビリティとプログラマビリティの面での制約も次第に明らかになってきました。ビットコインのメインネットは、セキュリティと分散性において業界標準を築いた一方で、トランザクション処理速度とコスト効率が犠牲となり、承認時間の遅延や高額な手数料といった課題が発生しています。また、ビットコインは本来スマートコントラ

AI × ブロックチェーン × データサイエンス：CodattaがWeb3データエコノミーを変革する方法

AI × ブロックチェーン × データサイエンス：CodattaがWeb3データエコノミーを変革する方法

ブロックチェーンとAI技術の融合が加速する中、Codattaは革新的な分散型データプロトコルとして登場し、Web3の大きな課題の一つである「高品質なデータインフラの構築・管理・収益化」に取り組んでいます。AIが膨大で信頼性の高い検証可能なデータを必要とする中で、Codattaはデータ作成者とAI開発者をつなぎ、生の情報を価値ある資産裏付け型リソースへと変換するパーミッションレスのマーケットプレイス

LABUBU：トレンド玩具からミームへ、世界的ブームへの進化の軌跡

LABUBU：トレンド玩具からミームへ、世界的ブームへの進化の軌跡

Labubuをまだ持っていなくても、世界中で話題になっているこの文化現象を耳にしたことはあるでしょう。1. Labubuとは？Labubuは、ベルギー系中国人アーティスト Kasing Lung が2015年から手がけるMonstersシリーズの主人公で、その独特の「かわいいけれども凶暴」なルックスで世界中のファンを魅了しています。2019年には、Pop Martとの強力なタイアップが実現。ブライ

ブロックチェーン革命：Piネットワークが暗号資産の未来を形作る

ブロックチェーン革命：Piネットワークが暗号資産の未来を形作る

2025年を迎え、Piネットワークはチャンスと課題が交錯する重要な局面を迎えています。モバイルマイニングという野心的な実験として始まったこのプロジェクトは、今や世界中で最も話題になっているブロックチェーンプロジェクトの1つに成長しました。暗号資産の採用とコンセンサスメカニズムに対する革新的なアプローチにより、Piネットワークは従来のブロックチェーンインフラと主流ユーザー向けアプリとのギャップを埋め

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得