米選挙、暗号資産に注目：資産を倍増させるには？





今年は、暗号資産が重要な票田として、次期選挙に大きな影響を及ぼしており、両党の候補者は協調して暗号資産ユーザーにアピールしようと試みています。





ドナルド・トランプ前米大統領は、自身の大統領選のために暗号資産による寄付を受け入れると発表し、複数のNFTを立ち上げ、暗号資産コミュニティに対して頻繁に演説を行っています。トランプ氏は「私は暗号資産企業や、この新しく急成長している業界に関連するあらゆることに対して、非常に前向きでオープンな考えを持っています。我が国はこの分野のリーダーでなければなりません。二番手ではだめなのです。」「暗号資産とビットコインの未来が海外ではなく、米国で創造することを保証します。私は全米5000万人の暗号資産保有者に対して、セルフカストディの権利をサポートします。」と述べています。その結果、トランプ氏は業界内で「米国初の暗号資産支持派の大統領（First Crypto President）」と呼ばれています。





バイデン政権もトランプ支持者からの圧力を感じており、選挙で暗号資産支持者からの支持を失うことを避けるため、暗号資産政策に対してより柔軟な姿勢をとっています。その顕著な例として、SECが以前の立場を覆し、イーサリアム現物ETFの19b-4フォームを承認したことが挙げられます。さらに、「FIT21法案」は下院で正式に可決され、上院での採決を経て、最終的には大統領の署名によって成立します。以前、バイデン氏はFIT21暗号資産法案が可決されても拒否権を行使しないと発表しています。





これらの兆候はすべて、暗号資産が今年の米国選挙において重要な争点となっていることを示しています。選挙結果にかかわらず、米国の規制当局は今後、暗号資産に友好的な姿勢や政策を採用する可能性が高いと言えます。





米国の政策環境がよりオープンになり、ブラックロック（BlackRock）のような従来の金融機関が絶えず前進しているため、ETHやSOL、さらには種々の有名なミームコインなどを含むさまざまな暗号資産ETF商品が今後登場し、さらに多くの伝統的なファンドも市場に参入すると思われます。データによると、ビットコイン現物ETFの総純資産額だけでも現在579億4000万ドルに達しており、ETF純資産比率（ビットコイン時価総額に対するETF時価総額）は4.34％となっています。また、現在までの累積純流入額は138億5,800万ドルに達しています。この数字は時間の経過とともにさらに伸び続けることが予想されます。





すべての兆候から「暗号資産の長期強気相場」がもはや単なるスローガンではなくなったことを示唆しています。過去10年間の米国株の強気相場を踏まえると、今回の暗号資産サイクルでビットコイン価格が10万ドルに達することは、単なる夢物語ではなく、現実的な可能性となっています。





このようなサイクルの中で、私たちはどのように資産を倍増させるチャンスをつかめばいいのでしょうか？市場のニュースを常に把握することが重要な要素のひとつであり、現在のトレンドはミーム文化です。





ミームコインブームは現在も続いており、特に市場がVC投資による高FDV（完全希薄化後時価総額）、低流動性プロジェクトに対して関心を示さないため、ミームコイン市場に注目が集まっています。その中でも、傑出したミームコインは、ユーザーが超過リターンを獲得するのに役立ち、多くの場合、初期投資の数十倍から始めることができます。特に、MAGA（TRUMPを代表）のような米国の選挙に関連したミームコインが市場で大きな注目を集めています。





ユーザーがオンチェーン上ですぐに情報を見つけられない場合は、MEXCプラットフォームを利用することをお勧めします。今年のミームコインブームにおいて、MEXCはBOMEを含む複数のミームコインをいち早く上場させた取引所の一つであり、MAGA（TRUMPを代表）を世界で初めて上場させた中央集権型取引所でもありました。仮にMAGA（TRUMP）がMEXCに上場された直後にユーザーが購入していれば、100倍を超えるリターンを得られたかもしれません。









MEXCではMAGAと似たような例が多く、初上場のスピードが速いという特徴を持っています。強気相場が続けば、資金はBTCからさまざまなアルトコインに流れ込み、MEXCは最大の受益者の仲間入りをする可能性があるため、注視する価値があります。





