トランプ氏をテーマにしたトークンが急上昇：MEXCがFIGHTとEARを迅速に上場

最近、アメリカ大統領候補のドナルド・トランプ氏がペンシルバニア州でのオフラインの選挙集会中に襲撃を受けました。彼の過去の暗号資産支持発言のため、市場は大きな変動を経験し、ビットコインやイーサリアムなどの暗号資産が5％以上急騰しました。また、トランプ氏をテーマにしたトークンの人気が再燃しました。





MEXCは迅速にFIGHT、EAR、FIGHTETHなどのトークンを上場し、大きな上昇を見せました。特に今年2月、MEXCはMAGA（TRUMP）を最初に上場したプラットフォームの一つであり、初期参加者は10,000％以上のリターンを達成できました。









トランプ氏の負傷は関連するミームコインの人気を再燃させ、特にFIGHTとEARが注目されています。





FIGHTは、トランプ氏が負傷後に腕を上げ、「Fight」と繰り返し叫んだことから人気を集めました。EARは、トランプ氏の右耳が銃弾によって負傷した際に由来しています。しかし、EAR STAYS ON（耳はまだ付いている）ということから、EARは幸運のシンボルとされています。





過去数日間で、これらのキーワードにちなんだ数百のミームプロジェクトが出現し、その一部は数時間で消えることもあり、多くのラグプル事件が発生しています。このため、暗号資産ユーザーはこれらのミームプロジェクトに大きな関心を示しているものの、真偽を見分けて迅速に取引することは難しいです。





MEXCはユーザーからの緊急の需要を認識し、流動性とFDVが最も高いトランプ氏をテーマにしたプロジェクトを迅速に上場しました。MEXCの市場データによると、FIGHTの価格は上場後100％以上急騰し、FIGHTETHは上場初日に1000％以上の上昇を記録し、1日の取引高は約200万ドルに達しました。





トレーダーの Satoshi氏 は、「$FIGHTは素晴らしい。分散型取引所（DEX）の手数料は非常に高い。このような本当に価値のあるトークンには、低い取引手数料を提供する @MEXC Official が理想的だ」と述べています。





これらのコメントには根拠があります。オンチェーン取引と比較して、MEXCでトランプ氏をテーマにしたトークンを取引することは安全性が高く、取引手数料も低いです。メイカー注文には手数料がかからず、取引デプスも分散型取引所（DEX）プラットフォームよりも大幅に優れています。





さらに重要なのは、MEXCはトークンの上場が早く、ユーザーが余計な労力をかけずに情報を探すことなく高いリターンを得られることです。以前に人気があったトランプ氏をテーマにしたトークン、MAGAを例にとると、MEXCは最初に上場し、初値と比較して100倍以上の急騰を見せ、現在でも40倍の上昇を維持しています。









その他のトランプ氏をテーマにしたトークンもMEXCで次々と上場されており、暗号資産投資家は自身でウェブサイトを検索して探すことができます。









今年は4年に一度のアメリカ大統領選挙の年です。影響力のある投票ブロックとして暗号資産投資家は、次の選挙競争に大きな影響を与えています。暗号資産は再び選挙の議論の中心となっています。





今年5月の演説で、元アメリカ大統領のドナルド・トランプ氏は暗号資産による選挙資金の受け入れ意向を表明し、対立候補のバイデン氏を暗号資産に対する理解が不足していると批判しました。





トランプ氏が暗号資産コミュニティの支持を得るのを防ぐため、バイデン氏は暗号資産に対する姿勢を大きく変えました。その変化の強い指標は、今年5月にSECがイーサリアム現物ETFの19b-4申請を承認したことです。最新のニュースによると、SECは来週月曜日にイーサリアムETFの登録声明の有効性を正式に発表し、取引を開始する予定です。





Dragonflyのパートナーであるハシーブ・クレシ氏は、SECの態度の変化はバイデン政権の暗号資産政策に対する姿勢の軟化を反映している可能性があり、選挙で小さな暗号資産規制問題で票を失うのを避けるためだと指摘しています。





さらに、今年5月22日にアメリカ下院でFIT21法案が可決され、国内初の包括的かつ明確な暗号資産法制が成立しました。法案が成立すれば、暗号資産業界全体に深い影響を与えるでしょう。バイデン氏はFIT21法案が可決されれば、拒否権を行使しないと発表しています。





これらの兆候はすべて、暗号資産が今年のアメリカ選挙で重要な問題となっていることを示しています。最終的な結果にかかわらず、今後、アメリカの規制機関は暗号資産に対してより好意的な姿勢と政策を採用することが期待されています。





では、今後の選挙がビットコインの動向にどのような影響を与えるのでしょうか？Matrix on Targetは以前、2012年、2016年、2020年のアメリカ大統領選挙期間中のビットコインの平均パフォーマンスを分析し、BTCのシミュレーションを公開しました。それによれば、選挙年の7月におけるビットコインの平均リターン率は36％に達しました。今年はすでにビットコインは52％上昇しており、選挙年のシミュレーションパフォーマンスを一時的に上回っています。





暗号資産投資家にとって、今後の選挙で注目すべき3つの重要なタイミングがあります。





両党の党大会：共和党の党大会は2024年7月15日から18日まで、民主党の党大会は8月19日から22日まで開催されます。これらの大会で各党の大統領および副大統領候補が指名されます。

第二回大統領候補討論会：2024年9月10日

大統領選挙投票日：2024年11月5日





大統領候補として、トランプ氏は暗号資産コミュニティにおいて大きな影響力を持ち、暗号資産投資家から高く評価されています。





彼の前回の任期中、トランプ氏は暗号資産コミュニティと強い関係を築きました。例えば、2017年12月にはビットコイン先物ETFが正式に承認され、CMEとCBOEでの取引が開始されました。これによりビットコインはメインストリームの金融市場に進出し、価格は約2万ドルに達しました。また、2018年12月にはビットコイン支持者であるミック・マルバニー氏をホワイトハウスの首席補佐官に任命しました。さらに、2021年1月20日にはリップルの取締役会メンバーであるケン・クルソン氏を恩赦しました。





退任後もトランプファミリーは暗号資産分野で活発に活動しています。2021年、メラニア・トランプ氏はメラニア・トランプNFTプラットフォームを立ち上げ、数か月後にはトランプ大統領在任中の瞬間を描いたPOTUS（アメリカ合衆国大統領）NFTシリーズを発表しました。その後、複数のテーマNFTを発行しています。





メラニア氏の影響を受けて、トランプ氏は2022年12月に「Trump Digital Trading Cards」NFTの限定版を発表しました。2023年1月13日にはPolygon上で「Win Trump Prizes」NFTをリリースしました。2023年4月19日には自身のNFTコレクション第2シリーズ「Trump Digital Trading Cards」を発表しました。2023年12月13日には「Mugshot Edition」という新しいNFTシリーズを発表し、47枚のトランプカードを購入した人はMar-a-Lagoで彼と食事し、8月の逮捕時に着用していたスーツを受け取ることができました。資料によると、トランプ氏はNFTの販売で280万ドルを稼いでいます。





2024年5月、トランプ氏はアメリカ大統領選挙キャンペーンのために暗号資産による寄付を受け入れると発表し、「暗号資産支持者であればトランプに投票すべきだ」と述べました。彼はアメリカの暗号資産に対する敵対を終わらせ、それを受け入れることを約束しました。5月22日、トランプ氏の選挙チームは正式に暗号資産による寄付を受け入れると発表し、支持者が「Coinbase Commerce製品を通じて受け入れられる任意の暗号資産」を使用して寄付できるようにしました。また、大統領に選ばれた場合、Silk Roadの創設者ロス・ウルブリヒト氏を恩赦することを約束しました。





瞬く間に、トランプ氏は多くの人々に「暗号資産に友好的な人物」として認識され、最近のトランプ氏をテーマにした暗号資産ブームを引き起こしました。



