2025年5月22日、ドナルド・トランプ米大統領はバージニア州にあるナショナルゴルフクラブで注目の「暗号資産晩餐会（Crypto Dinner）」を開催し、暗号資産コミュニティ全体に大きな衝撃を与えました。この晩餐会はTRUMPトークンの上位保有者220名のみに限定公開され、このプライベートな集まりは瞬く間にワシントン、ウォール街、Web3の世界が交錯する象徴的な場となりました。このイベントは、暗2025年5月22日、ドナルド・トランプ米大統領はバージニア州にあるナショナルゴルフクラブで注目の「暗号資産晩餐会（Crypto Dinner）」を開催し、暗号資産コミュニティ全体に大きな衝撃を与えました。この晩餐会はTRUMPトークンの上位保有者220名のみに限定公開され、このプライベートな集まりは瞬く間にワシントン、ウォール街、Web3の世界が交錯する象徴的な場となりました。このイベントは、暗
学ぶ/Learn/厳選コンテンツ/トランプ大統領の「...出かパワーゲームか

トランプ大統領の「暗号資産晩餐会」：政治的演出かパワーゲームか

2025/7/16MEXC
0m
共有する
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.495-0.54%
FIGHT
FIGHT$0.0004719-3.69%
VinuChain
VC$0.00242+1.25%
NFT
NFT$0.0000004297-0.06%
SynFutures
F$0.010697-0.58%

2025年5月22日、ドナルド・トランプ米大統領はバージニア州にあるナショナルゴルフクラブで注目の「暗号資産晩餐会（Crypto Dinner）」を開催し、暗号資産コミュニティ全体に大きな衝撃を与えました。この晩餐会はTRUMPトークンの上位保有者220名のみに限定公開され、このプライベートな集まりは瞬く間にワシントン、ウォール街、Web3の世界が交錯する象徴的な場となりました。このイベントは、暗号資産と政治との結びつきの深さを示すと同時に、倫理的・法的に多くの論争を巻き起こしました。

1. 入場の対価：数百万ドルのトークンがディナーテーブルへの招待状


この晩餐会は、CIC Digital LLCとFight Fight LLC（いずれもトランプ一族と関係）が共催したと報じられています。それは「世界で最も限定された招待」として宣伝され、参加者はトランプ大統領の暗号資産に対するビジョンを直接聞けるという貴重な機会を得たのです。

入場条件は明確で、トランプ大統領の公式ミームコイン「Official Trump (TRUMP)」の上位保有者220人のみが入場できました。入場資格を得るために、各ゲストは平均しておよそ$178万相当のTRUMPを保有していたとされ、最大の保有者は$4000万近くを投じていたと報告されています。実質的に、これは「暗号資産による入札形式の政治参加券」だったのです。

ドル建ての参加費は請求されなかったものの、このモデルはトークンベース権益、価格インフレ構造、流動性激増という3つの新パラダイムを引き起こしながら、従来の政治献金規制を効果的に回避しました。

2. この晩餐会の内部：トランプと暗号資産エリートのプライベート会談


ウォールストリートジャーナルBlockBeats参加者アカウントによると、晩餐会は古典的なエリート向け非公開形式を踏襲していたそうです。トランプ氏はまず25人の上位トークン保有者とプライベートな会談を行い、その後に出席者全員に向けて演説を行いました。

トランプ氏の演説は明快で、主な内容は以下の通りです：

  • 「バイデン政権による暗号資産取り締まりに終止符を打つ」ことへの誓約。
  • 「Web3は米国国家戦略の重要な一部である」という強い姿勢

出席者リストには、ブロックチェーンVCの上級幹部、取引プラットフォーム関係者、NFTアーティスト、さらにはNBAのスター選手JaVale McGee氏までが名を連ね、主流資本と暗号資産界の融合が色濃く示されました。

3. プロジェクトの実態：一族主導のトークンが波紋を呼ぶ


TRUMPトークンはコミュニティ主導のミームコインではなく、トランプ陣営によって直接発行され、管理されています。

運営会社であるCIC Digital LLCとFight Fight LLCは、いずれもトランプ一族が実質的に掌握しており、トークンの全取引に対し1 - 2％の手数料を徴収しています。オンチェーンデータによると、過去1か月だけでも、トランプ陣営はこれらの手数料だけで$200万以上を現金化していることが判明しています。

さらに懸念されるのは、トランプ一族が未だに発行済みトークンの80％以上を保有している可能性がある点です。これは、トークン価格が政治的影響力を生み出し、それが資金調達力を高めるという「循環構造」を形成しています。批評家たちは、これは単なる暗号資産のインサイダー取引ではなく、複数の米国議員によれば、これは事実上の贈収賄や選挙資金規制違反に該当する可能性もあるとのことです。

4. 政治的波紋：民主党が調査を要求


暗号資産コミュニティでは、この政治とトークンの融合が次のブル相場の引き金になるか否かが議論されていますが、民主党は早くも行動を開始しました。

米上院議員のクリス・マーフィー氏らは、司法省に対し、TRUMPトークンと暗号資産晩餐会イベントを調査するよう正式に要請しました。それには、次のような懸念が挙げられています：

  • 米国連邦贈収賄防止法（Federal Anti-Bribery Statute）違反の可能性
  • 政治献金の上限および情報開示規則の回避
  • 暗号資産という形での外国人からの献金のリスク、海外送金条項に抵触する可能性

特に、参加者の全リストが公開されていないことも問題視されており、暗号資産によるマネーロンダリングや影でのロビー活動、政治的裏取引に関する憶測を煽りました。

5. 市場の熱狂：ミームコインが軒並み急騰


激しい論争にもかかわらず、市場は最も直接的な方法で反応しました。TRUMPはこの晩餐会の前後で60%急騰し、24時間取引高は$2億を超え、ミームコインの中でトップ3に食い込む盛況ぶりを見せました。

さらに重要なことは、この晩餐会がほかの政治系ミームコインの幅広い上昇を引き起こしたことです：

  • BODEN（バイデン氏）をテーマにしたものは最大35%上昇。
  • KAMA（カマラ・ハリス氏）およびRFK（ロバート・F・ケネディ・ジュニア氏）がテーマのトークンも一時高騰。
  • 政治をテーマにしたNFTも一夜にして2倍に上昇

これはミームコインが単なるジョークから政治的ツールへと変貌する転換点なのでしょうか？市場と規制当局は、まもなく新たなパラダイムに直面するかもしれません。

6. 考察：暗号資産を真に利用出来ているのは誰か


技術的な観点から見ると、トランプ氏の暗号資産晩餐会は、分散型実験から超中央集権型の政治動員への転換を象徴しています。それは従来の選挙資金調達手法の破壊であり、暗号資産業界のグレーゾーンを浮き彫りにしました。トランプ氏を支持するしないに関わらず、このブロックチェーンと大統領選挙が交差する出来事は、我々に重大な問いを投げかけています：

  • ブロックチェーン技術は権力を分散させるツールなのか、それとも単に権力を集中させる新しい手法なのか
  • トークンを保有することが権力を持つことになるとき、トラストレスシステムは「個人への信頼」ベースへと退化するのではないか
  • 明確な国際規制が存在しないまま、Web3は政治家のための強力な搾取ツールへと変質するのか

これは単なるトランプ劇場ではありません。暗号資産が向かう先を映し出す鏡なのです。

市場から政治まで、Web3は再定義されつつあります。果たしてそれはまだ分散化の器であり続けるのか、それとも新たなパワーゲームの舞台なのか。トランプの暗号資産晩餐会は終着点ではなく、警鐘そのものでした。技術が政治に組み込まれた今、私たちは暗号資産の核心に立ち返るべき時です——私たちは誰を信じるのか。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaの驚異的な速度と低い手数料について聞いたことがあり、SOLトークンを手に入れるためにSolanaをマイニングする方法を知りたいと思っているでしょう。すでにマイニングソフトウェアを探したり、ハードウェア要件を調べ始めているかもしれません。しかし、驚くかもしれませんが、実際にはSolanaのマイニングは不可能です。がっかりしてこのタブを閉じる前に、もう少しお付き合いください。なぜなら、So

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

関連記事

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaの驚異的な速度と低い手数料について聞いたことがあり、SOLトークンを手に入れるためにSolanaをマイニングする方法を知りたいと思っているでしょう。すでにマイニングソフトウェアを探したり、ハードウェア要件を調べ始めているかもしれません。しかし、驚くかもしれませんが、実際にはSolanaのマイニングは不可能です。がっかりしてこのタブを閉じる前に、もう少しお付き合いください。なぜなら、So

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得