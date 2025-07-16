トランプ大統領の「暗号資産晩餐会」：政治的演出かパワーゲームか









この晩餐会は、CIC Digital LLCとFight Fight LLC（いずれもトランプ一族と関係）が共催したと報じられています。それは「世界で最も限定された招待」として宣伝され、参加者はトランプ大統領の暗号資産に対するビジョンを直接聞けるという貴重な機会を得たのです。









ドル建ての参加費は請求されなかったものの、このモデルはトークンベース権益、価格インフレ構造、流動性激増という3つの新パラダイムを引き起こしながら、従来の政治献金規制を効果的に回避しました。









ウォールストリートジャーナルやBlockBeatsの参加者アカウントによると、晩餐会は古典的なエリート向け非公開形式を踏襲していたそうです。トランプ氏はまず25人の上位トークン保有者とプライベートな会談を行い、その後に出席者全員に向けて演説を行いました。





トランプ氏の演説は明快で、主な内容は以下の通りです：









出席者リストには、ブロックチェーンVCの上級幹部、取引プラットフォーム関係者、NFTアーティスト、さらにはNBAのスター選手JaVale McGee氏までが名を連ね、主流資本と暗号資産界の融合が色濃く示されました。













運営会社であるCIC Digital LLCとFight Fight LLCは、いずれもトランプ一族が実質的に掌握しており、トークンの全取引に対し1 - 2％の手数料を徴収しています。オンチェーンデータによると、過去1か月だけでも、トランプ陣営はこれらの手数料だけで$200万以上を現金化していることが判明しています。





さらに懸念されるのは、トランプ一族が未だに発行済みトークンの80％以上を保有している可能性がある点です。これは、トークン価格が政治的影響力を生み出し、それが資金調達力を高めるという「循環構造」を形成しています。批評家たちは、これは単なる暗号資産のインサイダー取引ではなく、複数の米国議員によれば、これは事実上の贈収賄や選挙資金規制違反に該当する可能性もあるとのことです。













米上院議員のクリス・マーフィー氏らは、司法省に対し、TRUMPトークンと暗号資産晩餐会イベントを調査するよう正式に要請しました。それには、次のような懸念が挙げられています：





米国連邦贈収賄防止法（Federal Anti-Bribery Statute）違反の可能性

政治献金の上限および情報開示規則の回避

暗号資産という形での外国人からの献金のリスク、海外送金条項に抵触する可能性





特に、参加者の全リストが公開されていないことも問題視されており、暗号資産によるマネーロンダリングや影でのロビー活動、政治的裏取引に関する憶測を煽りました。









激しい論争にもかかわらず、市場は最も直接的な方法で反応しました。TRUMPはこの晩餐会の前後で60%急騰し、24時間取引高は$2億を超え、ミームコインの中でトップ3に食い込む盛況ぶりを見せました。





さらに重要なことは、この晩餐会がほかの政治系ミームコインの幅広い上昇を引き起こしたことです：









これはミームコインが単なるジョークから政治的ツールへと変貌する転換点なのでしょうか？市場と規制当局は、まもなく新たなパラダイムに直面するかもしれません。









技術的な観点から見ると、トランプ氏の暗号資産晩餐会は、分散型実験から超中央集権型の政治動員への転換を象徴しています。それは従来の選挙資金調達手法の破壊であり、暗号資産業界のグレーゾーンを浮き彫りにしました。トランプ氏を支持するしないに関わらず、このブロックチェーンと大統領選挙が交差する出来事は、我々に重大な問いを投げかけています：





ブロックチェーン技術は権力を分散させるツールなのか、それとも単に権力を集中させる新しい手法なのか

トークンを保有することが権力を持つことになるとき、トラストレスシステムは「個人への信頼」ベースへと退化するのではないか

明確な国際規制が存在しないまま、Web3は政治家のための強力な搾取ツールへと変質するのか





これは単なるトランプ劇場ではありません。暗号資産が向かう先を映し出す鏡なのです。





市場から政治まで、Web3は再定義されつつあります。果たしてそれはまだ分散化の器であり続けるのか、それとも新たなパワーゲームの舞台なのか。トランプの暗号資産晩餐会は終着点ではなく、警鐘そのものでした。技術が政治に組み込まれた今、私たちは暗号資産の核心に立ち返るべき時です——私たちは誰を信じるのか。



