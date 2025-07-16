11月6日、Fox Newsのリアルタイム選挙データによると、トランプ氏は67,121,735票対62,142,405票でハリス氏を破り、当選に必要な270人を上回る277人の選挙人を確保し、2024年の米大統領選挙で勝利を収めました。 米大統領選の結果発表に伴い、暗号資産業界は新たな熱気に包まれています。しかし、この熱気の焦点は選挙そのものではなく、トランプ氏が暗号資産に極めて好意的な姿勢を示し11月6日、Fox Newsのリアルタイム選挙データによると、トランプ氏は67,121,735票対62,142,405票でハリス氏を破り、当選に必要な270人を上回る277人の選挙人を確保し、2024年の米大統領選挙で勝利を収めました。 米大統領選の結果発表に伴い、暗号資産業界は新たな熱気に包まれています。しかし、この熱気の焦点は選挙そのものではなく、トランプ氏が暗号資産に極めて好意的な姿勢を示し
トランプ氏米大統領当選、暗号資産業界に新たな幕開けをもたらす

11月6日、Fox Newsのリアルタイム選挙データによると、トランプ氏は67,121,735票対62,142,405票でハリス氏を破り、当選に必要な270人を上回る277人の選挙人を確保し、2024年の米大統領選挙で勝利を収めました。

米大統領選の結果発表に伴い、暗号資産業界は新たな熱気に包まれています。しかし、この熱気の焦点は選挙そのものではなく、トランプ氏が暗号資産に極めて好意的な姿勢を示した米国史上初の大統領になったことにあります。彼の当選は、暗号資産業界に新たな発展の機会と無限の可能性をもたらすことは間違いありません。

ビットコインが$75,000を超えて急騰、トランプ氏をテーマにしたミームコインが急上昇


MEXCの公式データによると、BTCは$75,000の大台を突破し、最高値である$75,404に達しました。これは、3月14日に記録された日中の最高値$73,798を上回る水準です。


同時に、暗号資産市場は選挙結果と密接に結びついた大きな変動を見せています。ビットコインが強い勢いを見せただけでなく、トランプ氏とマスク氏をテーマにしたミームコインも大幅な上昇を記録しています。特に、トランプ氏をテーマにしたミームコインである$TRUMPは、$FIGHT、$MAGAA、$MVPとともに、保有者が増加しており、目覚ましい上昇を見せています。一方、マスク氏をテーマにしたミームコインも負けていません。$DOGE、$MASK、$PNUT、$PEOPLEなどのミームコインも急騰し、市場全体の盛り上がりをさらに加速させています。

しかし、これとは対照的に、$KAMAなどのハリス氏をテーマにしたミームコインは大幅な下落に見舞われ、選挙結果を受けてトランプ氏やマスク氏をテーマにしたミームコインとのパフォーマンスの差が浮き彫りになっています。

トランプ氏は選挙公約を果たせるのか


今回の選挙で勝利するために、トランプ氏は暗号資産コミュニティに熱心に働きかけ、自らをビットコイン支持者として位置づけました。7月にナッシュビルで開催されたBitcoin 2024カンファレンスでは、約1時間にわたるスピーチを行い、暗号資産業界に有利な多くの公約を掲げました：
  • 暗号資産に対する敵対的な規制を廃止すること。
  • ビットコインをマイニングする権利を保護し、アメリカ人に暗号資産のセルフカストディを許可すること。
  • ダークネット市場「シルクロード」の創設で有罪判決を受けたロス・ウルブリヒト（Ross Ulbricht）氏の釈放。
  • 厳しい暗号資産規制を提案しているエリザベス・ウォーレン（Elizabeth Warren）上院議員とその支持者をビットコイン保有者から遠ざけること。
  • ゲーリー・ゲンスラー（Gary Gensler）SEC委員長を就任初日に交代させること。
  • ビットコインの国家準備金を創設し、保有分を売却しないこと。
  • ビットコイン諮問委員会を設立すること。
  • 中央銀行デジタル通貨（CBDC）に反対すること。

トランプ氏の当選が暗号資産業界に与える影響


政策と市場センチメントの観点から、トランプ氏の当選は暗号資産業界に一連のポジティブな変化をもたらす可能性があります。トランプ氏は選挙期間中、暗号資産への支持を繰り返し表明し、暗号資産に有利な政策を推進すると約束しました。彼の政策提案が実現すれば、暗号資産業界はより寛容で支持的な規制環境を目にすることになるかもしれません。これにより、暗号資産に対する投資家の信頼が大幅に高まり、市場センチメントが向上し、暗号資産市場の繁栄が促進される可能性があります。


つぎに、業界発展の観点から見ると、トランプ氏の当選は新たな機会と課題の両方を生み出す可能性があります。一方で、トランプ氏の政策が暗号資産の革新と技術進歩を促し、ビットコインとブロックチェーン技術の成長を後押しするかもしれません。反対に、彼の当選は潜在的なリスクや課題をもたらす可能性もあります。例えば、彼の政策が実現しなかったり、反対に直面した場合、暗号資産市場はマイナスの影響を受ける可能性があります。また、暗号資産業界は、規制政策の不確実性や市場競争の激化に対処する必要があるかもしれません。

まとめ


米大統領選挙の熱狂の中、MEXCはその強固な技術力、最多の取引ペア、優れたカスタマーサービスにより、多くの投資家にとって最適な取引プラットフォームとなっています。MEXCは、ビットコインのような主要な暗号資産の取引ペアを提供するのみでなく、$TRUMPや$FIGHTのようなトランプ氏をテーマにした様々なミームコインも上場しており、投資家に豊富な投資オプションとスムーズな取引体験を提供しています。さらに、MEXCは市場最安値の取引手数料率を導入しています、取引コストをさらに抑えることができます。

トランプ大統領が初の「暗号資産大統領」としてホワイトハウス入りしたことで、暗号資産業界は飛躍的な成長を遂げようとしています。MEXCは、投資家の揺るぎない後ろ盾として、暗号資産世界のいくつもの飛躍やマイルストーンの証人としてユーザー様と共に歩み続けます。ビットコインのような伝統的な暗号資産の保有者であれ、トランプ氏をテーマにしたミームコインのような新興の人気トークンの探求者であれ、MEXCは包括的で専門的なサービスを提供し、ユーザー様が暗号資産市場で機会を掴み、資産成長を達成できるよう支援します。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


