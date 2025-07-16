トランプ氏米大統領当選、暗号資産業界に新たな幕開けをもたらす

11月6日、Fox Newsのリアルタイム選挙データによると、トランプ氏は67,121,735票対62,142,405票でハリス氏を破り、当選に必要な270人を上回る277人の選挙人を確保し、2024年の米大統領選挙で勝利を収めました。





米大統領選の結果発表に伴い、暗号資産業界は新たな熱気に包まれています。しかし、この熱気の焦点は選挙そのものではなく、トランプ氏が暗号資産に極めて好意的な姿勢を示した米国史上初の大統領になったことにあります。彼の当選は、暗号資産業界に新たな発展の機会と無限の可能性をもたらすことは間違いありません。





























今回の選挙で勝利するために、トランプ氏は暗号資産コミュニティに熱心に働きかけ、自らをビットコイン支持者として位置づけました。7月にナッシュビルで開催されたBitcoin 2024カンファレンスでは、約1時間にわたるスピーチを行い、暗号資産業界に有利な多くの公約を掲げました：

暗号資産に対する敵対的な規制を廃止すること。

ビットコインをマイニングする権利を保護し、アメリカ人に暗号資産のセルフカストディを許可すること。

ダークネット市場「シルクロード」の創設で有罪判決を受けたロス・ウルブリヒト（Ross Ulbricht）氏の釈放。

厳しい暗号資産規制を提案しているエリザベス・ウォーレン（Elizabeth Warren）上院議員とその支持者をビットコイン保有者から遠ざけること。

ゲーリー・ゲンスラー（Gary Gensler）SEC委員長を就任初日に交代させること。

ビットコインの国家準備金を創設し、保有分を売却しないこと。

ビットコイン諮問委員会を設立すること。

中央銀行デジタル通貨（CBDC）に反対すること。









政策と市場センチメントの観点から、トランプ氏の当選は暗号資産業界に一連のポジティブな変化をもたらす可能性があります。トランプ氏は選挙期間中、暗号資産への支持を繰り返し表明し、暗号資産に有利な政策を推進すると約束しました。彼の政策提案が実現すれば、暗号資産業界はより寛容で支持的な規制環境を目にすることになるかもしれません。これにより、暗号資産に対する投資家の信頼が大幅に高まり、市場センチメントが向上し、暗号資産市場の繁栄が促進される可能性があります。





つぎに、業界発展の観点から見ると、トランプ氏の当選は新たな機会と課題の両方を生み出す可能性があります。一方で、トランプ氏の政策が暗号資産の革新と技術進歩を促し、ビットコインとブロックチェーン技術の成長を後押しするかもしれません。反対に、彼の当選は潜在的なリスクや課題をもたらす可能性もあります。例えば、彼の政策が実現しなかったり、反対に直面した場合、暗号資産市場はマイナスの影響を受ける可能性があります。また、暗号資産業界は、規制政策の不確実性や市場競争の激化に対処する必要があるかもしれません。













