概要 暗号資産およびブロックチェーン技術の急速な発展に伴い、多くの国々がこの新興産業がもたらす大きなチャンスを認識し始めています。その結果、各国は規制枠組みを見直し、暗号資産関連企業やスタートアップを積極的に誘致しています。2024年には、世界中で暗号資産業界がさらに成長し、暗号資産に友好的な国々も増え続けています。この急速な市場で競争力を確保するために、各国は独自の政策や有利な条件を通じて、世界概要 暗号資産およびブロックチェーン技術の急速な発展に伴い、多くの国々がこの新興産業がもたらす大きなチャンスを認識し始めています。その結果、各国は規制枠組みを見直し、暗号資産関連企業やスタートアップを積極的に誘致しています。2024年には、世界中で暗号資産業界がさらに成長し、暗号資産に友好的な国々も増え続けています。この急速な市場で競争力を確保するために、各国は独自の政策や有利な条件を通じて、世界
学ぶ/Learn/厳選コンテンツ/2024年、暗号資...拠点になるのは？

2024年、暗号資産フレンドリーな国トップ10：次の拠点になるのは？

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#業界最新ニュース
Gravity
G$0.00965-0.59%
DMCC
DMCC$0.01429-6.41%
VARA
VARA$0.00256-0.58%
Massa
MAS$0.00819-3.87%
ビットコイン
BTC$121,709.49-0.03%

概要
暗号資産およびブロックチェーン技術の急速な発展に伴い、多くの国々がこの新興産業がもたらす大きなチャンスを認識し始めています。その結果、各国は規制枠組みを見直し、暗号資産関連企業やスタートアップを積極的に誘致しています。2024年には、世界中で暗号資産業界がさらに成長し、暗号資産に友好的な国々も増え続けています。この急速な市場で競争力を確保するために、各国は独自の政策や有利な条件を通じて、世界中の暗号資産専門家や投資家を引きつけようと競い合っています。このような背景のもと、暗号資産は投資やデジタル資産の風景を再構築するだけでなく、技術革新や地域経済の成長を大きく促進しています。

1.2024年、暗号資産フレンドリーな国トップ10

SocialCapitalMarketsの最新の調査によると、スイスとシンガポールは長い間、世界で最も暗号資産にフレンドリーな国と見なされています。近年では、エストニア、マルタ、UAEもこの分野で大きな進展を遂げました。規制政策、税制枠組み、ビジネス環境の詳細な分析を基に、2024年の暗号資産フレンドリーな国トップ10が選出されています。これらの国々は、開かれた政策や有利な税制、そして革新的なビジネス環境を整備しており、暗号資産関連企業や投資家にとって理想的な拠点となっています。



# 1: ドバイ（アラブ首長国連邦） - 世界を牽引する暗号資産フレンドリー国家（スコア: 79）

ドバイは、その明確な規制方針と税制上の優遇措置により、暗号資産企業にとってトップの目的地となっています。G20のメンバー国であるドバイは、ドバイ・マルチ・コモディティーズ・センター（DMCC）および仮想資産規制機関（VARA）を通じて、暗号資産ビジネスにとって安定かつ協力的な環境を提供しています。暗号資産企業にとって最も魅力的な点の一つは、ドバイではキャピタルゲイン課税が適用されておらず、法人税がわずか9%であることです。現在、ドバイには550社以上の暗号資産企業が登録されており、世界の暗号資産市場における主導的地位を確固たるものにしています。

属性
詳細
G20加盟国
加盟
規制枠組み
ドバイ・マルチ・コモディティーズ・センター（DMCC）および、
ドバイ金融サービス機構（DFSA）
法的透明性
明確かつ非常に協力的
キャピタルゲイン課税
適用されない
法人税
課税所得375,000AED超に対して9%
登録されている暗号資産企業数
550社以上
暗号資産ビジネスのフレンドリー度総合スコア
79/100

#2: スイス - 「クリプトバレー」として台頭するツーク（スコア: 74.5）

スイスの暗号資産に関する政策は特にツークにおいて非常に好意的であり、この地域は世界的に「クリプトバレー」として知られています。スイスは早くも2018年に「クリプト国家」になるというビジョンを提唱しました。スイス金融市場監督局（FINMA）は、暗号資産企業に透明で協力的な規制枠組みを提供しています。スイスの長期的なキャピタルゲイン課税率はわずか7.8%であり、法人税率も12%から21%の範囲で柔軟に設定されているため、暗号資産起業家にとって理想的な場所となっています。現在、900社以上の暗号資産企業がスイスに拠点を置いています。

属性
詳細
G20加盟国
非加盟
規制枠組み
スイス金融市場監督局（FINMA）
法的透明性
明確かつ非常に協力的（特にツーク地域）
キャピタルゲイン課税
7.8%
法人税
12% - 21%
登録されている暗号資産企業数
900社以上
暗号資産ビジネスのフレンドリー度総合スコア
74.5/100

#3: 韓国 - アジアの暗号資産市場で台頭する勢力（スコア: 73.5）

韓国は、特に東アジア地域において、暗号資産業界でますます重要な役割を果たしています。キャピタルゲイン課税の導入は遅れているものの、韓国はすでに暗号資産に関する法的枠組みを徐々に整備しつつあります。現在、韓国には376社以上の暗号資産企業が登録されており、韓国金融情報院（KFIU）および金融委員会（FSC）の規制支援を受けています。暗号資産業界が急速に成長を続ける中、韓国は間違いなく世界の暗号資産市場における強力な勢力となるでしょう。

属性
詳細
G20加盟国
加盟
規制枠組み
金融委員会（FSC）傘下の韓国金融情報院（KFIU）
法的透明性
徐々に改善中
キャピタルゲイン課税
導入延期中（現在0%）
法人税
2025年まで延期
登録されている暗号資産企業数
376社以上
暗号資産ビジネスのフレンドリー度総合スコア
73.5/100

#4: シンガポール - 東南アジアの暗号資産の拠点（スコア: 72）

シンガポールは、その強力なビジネス環境と政府の支援により、暗号資産企業に多大なチャンスを提供しています。シンガポール金融管理局（MAS）は、暗号資産企業向けに明確な規制方針を示しており、キャピタルゲイン課税が適用されていないことや法人税率が17%であることから、多くの企業や投資家にとって魅力的な存在となっています。さらに、シンガポールはブロックチェーン技術の研究開発に対する多額の資金を集めており、東南アジアの暗号資産市場での主導的地位を一層確固たるものにしています。

属性
詳細
G20加盟国
加盟
規制枠組み
シンガポール金融管理局（MAS）
法的透明性
明確かつ非常に協力的
キャピタルゲイン課税
適用されない
法人税
17%
登録されている暗号資産企業数
100社以上
暗号資産ビジネスのフレンドリー度総合スコア
72/100


#5: アメリカ合衆国 - 世界の暗号資産決済のパイオニア（スコア: 71）

アメリカは、暗号資産決済の分野で世界を牽引しており、5,000社以上の企業が暗号資産を決済手段として受け入れています。州ごとに規制方針が異なるものの、アメリカの暗号資産企業は高い法的透明性と比較的低い税率の恩恵を受けています。暗号資産企業はアメリカで急速に成長しており、現在474社以上の暗号資産企業が登録されています。

属性
詳細
G20加盟国
加盟
規制枠組み
米国証券取引委員会（SEC）および金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）
法的透明性
州ごとに異なる
キャピタルゲイン課税
州ごとに異なる（主に0%）
法人税
21%
登録されている暗号資産企業数
474社以上
暗号資産ビジネスのフレンドリー度総合スコア
71/100


#6: エストニア - 小国ながら暗号資産で大きな動きを見せる国（スコア: 69.5）

エストニアは、先進的なデジタルインフラと厳格な規制枠組みにより、暗号資産業界で重要な役割を果たしています。国内には厳しいアンチマネーロンダリングの規制があるものの、税制上の優遇措置が暗号資産ビジネスにとって魅力的なものとなっています。キャピタルゲイン課税が適用されておらず、法人税率が20%であるため、エストニアは暗号資産企業にとって理想的な場所となり、1,200社以上の暗号資産企業が登録されています。

属性
詳細
G20加盟国
非加盟
規制枠組み
エストニア金融監督局（EFSA）
法的透明性
明確かつ非常に協力的
キャピタルゲイン課税
0%
法人税
20%
登録されている暗号資産企業数
1,200社以上
暗号資産ビジネスのフレンドリー度総合スコア
69.5/100

#7: イタリア - 徐々に進展する暗号資産規制（スコア: 68）

イタリアは長い間、暗号資産企業を歓迎しており、大きな規制障壁を課してきませんでした。しかし、最近のEUによる「暗号資産市場規制（MiCA）」の推進に伴い、同国は暗号資産業界に対する規制を強化しています。税率は比較的高く、キャピタルゲイン課税が26%、法人税が24%ですが、イタリアの暗号資産企業に対する協力的な姿勢は、同国をヨーロッパにおける重要な暗号資産市場としています。

属性
詳細
G20加盟国
加盟
規制枠組み
経済財務省（MEF）およびイタリア証券取引委員会（CONSOB）
法的透明性
明確だが、まだ発展途上
キャピタルゲイン課税
26%
法人税
24%
登録されている暗号資産企業数
73社以上
暗号資産ビジネスのフレンドリー度総合スコア
68/100

#8: ロシア - 暗号資産業界を後押しする税制上の優位性（スコア: 67）

ロシアでの暗号資産の受け入れは徐々に拡大しており、同国は暗号資産企業にとって魅力的な税制を採用し、多くの企業を惹きつけています。規制環境は比較的厳しいものの、ロシアにはキャピタルゲイン課税が適用されておらず、法人税率は一律で20%に設定されています。500社以上の企業が暗号資産による決済を受け入れており、ロシアは暗号資産取引における人気地域となっています。

属性
詳細
G20加盟国
加盟
規制枠組み
ロシア中央銀行（CBR）
法的透明性
明確だが非常に厳格
キャピタルゲイン課税
適用されない
法人税
20%
登録されている暗号資産企業数
70社以上
暗号資産ビジネスのフレンドリー度総合スコア
67/100

#9: ドイツ - 暗号資産業界発展の欧州の拠点（スコア: 66.5）

ドイツは、欧州の暗号資産市場において重要な役割を担っています。税率は比較的高いものの、透明な法的枠組みと協力的な規制環境が多くの企業を引きつけています。ドイツ政府は、保有されている暗号資産に対して長期的なキャピタルゲインに対する課税が免除されており、法人税は15%から30%の範囲です。ドイツでは暗号資産企業の成長が急速で、300社以上の企業が登録されており、同国は世界の暗号資産エコシステムの中で重要な地位を占めています。

属性
詳細
G20加盟国
加盟
規制枠組み
連邦金融監督庁（BaFin）
法的透明性
ライセンスを取得した企業に対して明確かつ非常に協力的
キャピタルゲイン課税
25%
法人税
15% ~ 30%
登録されている暗号資産企業数
300社以上
暗号資産ビジネスのフレンドリー度総合スコア
66.5/100

#10: ブラジル - 南米の暗号資産市場で台頭する新星（スコア: 66.5）

ブラジルの世界的な暗号資産市場での地位はまだ発展途上にありますが、南米では大きな影響力を持っています。ブラジル中央銀行によって確立された暗号資産サービスの枠組みは、企業に基本的な運営環境を提供していますが、比較的高いキャピタルゲイン課税と法人税が、その魅力をやや減じています。それでもなお、ブラジルは南米における暗号資産企業にとって重要な市場であり続けています。

属性
詳細
G20加盟国
加盟
規制枠組み
ブラジル中央銀行
法的透明性
徐々に改善中
キャピタルゲイン課税
15.0% ~ 22.5%
法人税
0% ~ 27.5%
登録されている暗号資産企業数
19社以上
暗号資産ビジネスのフレンドリー度総合スコア
66.5/100

2.結論：暗号資産にフレンドリーな国々の今後の動向

2024年における世界の暗号資産フレンドリーな国々の動向から明らかなように、明確な政策、税制上の優遇措置、そして規制の透明性が、暗号資産ビジネスを引きつける上で重要な役割を果たしています。ドバイ、スイス、シンガポールのような場所は、透明な政策と税制上の利点により、多くのブロックチェーン企業や暗号資産企業を惹きつけています。一方で、韓国やアメリカなどの国々は、暗号資産の実際的な導入を推進する上で大きな進展を遂げています。ブラジルのような新興市場は、現在の魅力は限定的ですが、南米における暗号資産業界において大きな可能性を秘めており、徐々に政策が改善されることで、将来的にさらに多くの企業を引きつけることが期待されています。

この世界的な傾向は、業界を牽引するプラットフォームであるMEXCにとっても特に重要です。MEXCは2018年の設立以来、170以上の国と地域で1,000万人以上のユーザー様にサービスを提供してきました。優れた取引体験と業界内での高い評価により、MEXCは競争の激しい市場において世界で5つの主要なカテゴリーで1位を獲得するまでに成長しました。

MEXCはわずか6年で、2,900を超える現物取引ペアと500を超える先物取引ペアを上場し、最速の上場と多様な暗号資産の取り扱いを誇るプラットフォームとなりました。業界最安値の取引手数料および出金手数料を提供することで、MEXCはユーザー様のコストを大幅に削減しています。また、MEXCは取引の流動性においても市場を牽引しており、BTC現物やUSDT-M無期限先物取引など、複数の主要取引ペアの取引高は市場の中間価格から0.05%（5 bps）以内に収まっており、競合他社を大きく上回っています。加えて、MEXCは2024年だけで1,626回のMXエアドロップイベントを開催しており、月平均で230回以上のイベントを通じて、グローバル市場における存在感を一層高めています。

世界中の暗号資産業界が急速に成長する中で、より開かれた包括的な政策を採用することが、将来のデジタル経済を牽引する国を決める重要な要素となるでしょう。次の暗号資産の拠点となる国はどこなのか？今後も動向に注目する価値がありそうです。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaの驚異的な速度と低い手数料について聞いたことがあり、SOLトークンを手に入れるためにSolanaをマイニングする方法を知りたいと思っているでしょう。すでにマイニングソフトウェアを探したり、ハードウェア要件を調べ始めているかもしれません。しかし、驚くかもしれませんが、実際にはSolanaのマイニングは不可能です。がっかりしてこのタブを閉じる前に、もう少しお付き合いください。なぜなら、So

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

関連記事

BINANCELIFE（币安人生）とは？インターネット・ミームから暗号資産トレンドへ

BINANCELIFE（币安人生）とは？インターネット・ミームから暗号資産トレンドへ

TL;DR1）マイルストーンの達成：BINANCELIFE（币安人生）は、Binanceに初めて上場した中国発ミームコインとなり、市場の常識を打ち破りました。2）爆発的な成長：ローンチからわずか3日で、BINANCELIFEの時価総額はゼロから$3億に急騰し、Binance Alpha上場後わずか1時間で2,000%上昇しました。3）文化的現象：「Apple vs. Android」ミームから生ま

Recallとは？分散型AIスキルマーケットの3つの主要メカニズムを簡単解説

Recallとは？分散型AIスキルマーケットの3つの主要メカニズムを簡単解説

要約Recallは分散型の市場メカニズムを活用し、少数の大手テック企業に委ねるのではなく、コミュニティ自身が必要とされるAIスキルを決定できる仕組みを提供します。プラットフォームのネイティブ資産であるRECALLトークンは、マーケットの創出、AI製品の支援、報酬の獲得、ネットワークガバナンスへの参加に使用されます。ユーザーは、AI分野の予測市場と同様に、質の高いAI製品を特定して支援することで報酬

USDfとは？Falcon Financeの革新的ステーブルコインメカニズムのクイックガイド

USDfとは？Falcon Financeの革新的ステーブルコインメカニズムのクイックガイド

TL;DRUSDfはイーサリアム上に構築された超過担保型の合成ドルで、現在の流通供給量は約18.99億枚、暗号資産市場でのランキングは202位です。USDfはステーブルコインおよび非ステーブルコイン資産を担保としてサポートし、システムの安全性を確保するために動的な担保率を採用しています。USDfは、ユーザーのリスク選好に応じるために、クラシック型とイノベーティブ型の2種類の発行メカニズムを採用して

Espressoとは？100ノードで分断されたブロックチェーン世界を再結合する

Espressoとは？100ノードで分断されたブロックチェーン世界を再結合する

要約1) Espressoは分散型BFTコンセンサスを採用し、接続されたすべてのブロックチェーンに対して6秒以内の高速なトランザクション確認を実現します。2) グローバルな確認レイヤーとして、異なるチェーン同士が相互の検証済み状態をリアルタイムで参照でき、真のクロスチェーン・コンポーザビリティを可能にします。3) Arbitrum、OP Stack、Polygon CDKを含む主要なロールアップ・

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得