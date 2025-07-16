2024年、暗号資産フレンドリーな国トップ10：次の拠点になるのは？

概要

暗号資産およびブロックチェーン技術の急速な発展に伴い、多くの国々がこの新興産業がもたらす大きなチャンスを認識し始めています。その結果、各国は規制枠組みを見直し、暗号資産関連企業やスタートアップを積極的に誘致しています。2024年には、世界中で暗号資産業界がさらに成長し、暗号資産に友好的な国々も増え続けています。この急速な市場で競争力を確保するために、各国は独自の政策や有利な条件を通じて、世界中の暗号資産専門家や投資家を引きつけようと競い合っています。このような背景のもと、暗号資産は投資やデジタル資産の風景を再構築するだけでなく、技術革新や地域経済の成長を大きく促進しています。





SocialCapitalMarketsの最新の調査によると、スイスとシンガポールは長い間、世界で最も暗号資産にフレンドリーな国と見なされています。近年では、エストニア、マルタ、UAEもこの分野で大きな進展を遂げました。規制政策、税制枠組み、ビジネス環境の詳細な分析を基に、2024年の暗号資産フレンドリーな国トップ10が選出されています。これらの国々は、開かれた政策や有利な税制、そして革新的なビジネス環境を整備しており、暗号資産関連企業や投資家にとって理想的な拠点となっています。













ドバイは、その明確な規制方針と税制上の優遇措置により、暗号資産企業にとってトップの目的地となっています。G20のメンバー国であるドバイは、ドバイ・マルチ・コモディティーズ・センター（DMCC）および仮想資産規制機関（VARA）を通じて、暗号資産ビジネスにとって安定かつ協力的な環境を提供しています。暗号資産企業にとって最も魅力的な点の一つは、ドバイではキャピタルゲイン課税が適用されておらず、法人税がわずか9%であることです。現在、ドバイには550社以上の暗号資産企業が登録されており、世界の暗号資産市場における主導的地位を確固たるものにしています。





属性 詳細 G20加盟国 加盟 規制枠組み ドバイ・マルチ・コモディティーズ・センター（DMCC）および、 ドバイ金融サービス機構（DFSA） 法的透明性 明確かつ非常に協力的 キャピタルゲイン課税 適用されない 法人税 課税所得375,000AED超に対して9% 登録されている暗号資産企業数 550社以上 暗号資産ビジネスのフレンドリー度総合スコア 79/100





スイスの暗号資産に関する政策は特にツークにおいて非常に好意的であり、この地域は世界的に「クリプトバレー」として知られています。スイスは早くも2018年に「クリプト国家」になるというビジョンを提唱しました。スイス金融市場監督局（FINMA）は、暗号資産企業に透明で協力的な規制枠組みを提供しています。スイスの長期的なキャピタルゲイン課税率はわずか7.8%であり、法人税率も12%から21%の範囲で柔軟に設定されているため、暗号資産起業家にとって理想的な場所となっています。現在、900社以上の暗号資産企業がスイスに拠点を置いています。





属性 詳細 G20加盟国 非加盟 規制枠組み スイス金融市場監督局（FINMA） 法的透明性 明確かつ非常に協力的（特にツーク地域） キャピタルゲイン課税 7.8% 法人税 12% - 21% 登録されている暗号資産企業数 900社以上 暗号資産ビジネスのフレンドリー度総合スコア 74.5/100





韓国は、特に東アジア地域において、暗号資産業界でますます重要な役割を果たしています。キャピタルゲイン課税の導入は遅れているものの、韓国はすでに暗号資産に関する法的枠組みを徐々に整備しつつあります。現在、韓国には376社以上の暗号資産企業が登録されており、韓国金融情報院（KFIU）および金融委員会（FSC）の規制支援を受けています。暗号資産業界が急速に成長を続ける中、韓国は間違いなく世界の暗号資産市場における強力な勢力となるでしょう。





属性 詳細 G20加盟国 加盟 規制枠組み 金融委員会（FSC）傘下の韓国金融情報院（KFIU） 法的透明性 徐々に改善中 キャピタルゲイン課税 導入延期中（現在0%） 法人税 2025年まで延期 登録されている暗号資産企業数 376社以上 暗号資産ビジネスのフレンドリー度総合スコア 73.5/100





シンガポールは、その強力なビジネス環境と政府の支援により、暗号資産企業に多大なチャンスを提供しています。シンガポール金融管理局（MAS）は、暗号資産企業向けに明確な規制方針を示しており、キャピタルゲイン課税が適用されていないことや法人税率が17%であることから、多くの企業や投資家にとって魅力的な存在となっています。さらに、シンガポールはブロックチェーン技術の研究開発に対する多額の資金を集めており、東南アジアの暗号資産市場での主導的地位を一層確固たるものにしています。





属性 詳細 G20加盟国 加盟 規制枠組み シンガポール金融管理局（MAS） 法的透明性 明確かつ非常に協力的 キャピタルゲイン課税 適用されない 法人税 17% 登録されている暗号資産企業数 100社以上 暗号資産ビジネスのフレンドリー度総合スコア 72/100

アメリカは、暗号資産決済の分野で世界を牽引しており、5,000社以上の企業が暗号資産を決済手段として受け入れています。州ごとに規制方針が異なるものの、アメリカの暗号資産企業は高い法的透明性と比較的低い税率の恩恵を受けています。暗号資産企業はアメリカで急速に成長しており、現在474社以上の暗号資産企業が登録されています。





属性 詳細 G20加盟国 加盟 規制枠組み 米国証券取引委員会（SEC）および金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN） 法的透明性 州ごとに異なる キャピタルゲイン課税 州ごとに異なる（主に0%） 法人税 21% 登録されている暗号資産企業数 474社以上 暗号資産ビジネスのフレンドリー度総合スコア 71/100











属性 詳細 G20加盟国 非加盟 規制枠組み エストニア金融監督局（EFSA） 法的透明性 明確かつ非常に協力的 キャピタルゲイン課税 0% 法人税 20% 登録されている暗号資産企業数 1,200社以上 暗号資産ビジネスのフレンドリー度総合スコア 69.5/100





イタリアは長い間、暗号資産企業を歓迎しており、大きな規制障壁を課してきませんでした。しかし、最近のEUによる「暗号資産市場規制（MiCA）」の推進に伴い、同国は暗号資産業界に対する規制を強化しています。税率は比較的高く、キャピタルゲイン課税が26%、法人税が24%ですが、イタリアの暗号資産企業に対する協力的な姿勢は、同国をヨーロッパにおける重要な暗号資産市場としています。





属性 詳細 G20加盟国 加盟 規制枠組み 経済財務省（MEF）およびイタリア証券取引委員会（CONSOB） 法的透明性 明確だが、まだ発展途上 キャピタルゲイン課税 26% 法人税 24% 登録されている暗号資産企業数 73社以上 暗号資産ビジネスのフレンドリー度総合スコア 68/100





ロシアでの暗号資産の受け入れは徐々に拡大しており、同国は暗号資産企業にとって魅力的な税制を採用し、多くの企業を惹きつけています。規制環境は比較的厳しいものの、ロシアにはキャピタルゲイン課税が適用されておらず、法人税率は一律で20%に設定されています。500社以上の企業が暗号資産による決済を受け入れており、ロシアは暗号資産取引における人気地域となっています。





属性 詳細 G20加盟国 加盟 規制枠組み ロシア中央銀行（CBR） 法的透明性 明確だが非常に厳格 キャピタルゲイン課税 適用されない 法人税 20% 登録されている暗号資産企業数 70社以上 暗号資産ビジネスのフレンドリー度総合スコア 67/100





ドイツは、欧州の暗号資産市場において重要な役割を担っています。税率は比較的高いものの、透明な法的枠組みと協力的な規制環境が多くの企業を引きつけています。ドイツ政府は、保有されている暗号資産に対して長期的なキャピタルゲインに対する課税が免除されており、法人税は15%から30%の範囲です。ドイツでは暗号資産企業の成長が急速で、300社以上の企業が登録されており、同国は世界の暗号資産エコシステムの中で重要な地位を占めています。





属性 詳細 G20加盟国 加盟 規制枠組み 連邦金融監督庁（BaFin） 法的透明性 ライセンスを取得した企業に対して明確かつ非常に協力的 キャピタルゲイン課税 25% 法人税 15% ~ 30% 登録されている暗号資産企業数 300社以上 暗号資産ビジネスのフレンドリー度総合スコア 66.5/100





ブラジルの世界的な暗号資産市場での地位はまだ発展途上にありますが、南米では大きな影響力を持っています。ブラジル中央銀行によって確立された暗号資産サービスの枠組みは、企業に基本的な運営環境を提供していますが、比較的高いキャピタルゲイン課税と法人税が、その魅力をやや減じています。それでもなお、ブラジルは南米における暗号資産企業にとって重要な市場であり続けています。





属性 詳細 G20加盟国 加盟 規制枠組み ブラジル中央銀行 法的透明性 徐々に改善中 キャピタルゲイン課税 15.0% ~ 22.5% 法人税 0% ~ 27.5% 登録されている暗号資産企業数 19社以上 暗号資産ビジネスのフレンドリー度総合スコア 66.5/100





2024年における世界の暗号資産フレンドリーな国々の動向から明らかなように、明確な政策、税制上の優遇措置、そして規制の透明性が、暗号資産ビジネスを引きつける上で重要な役割を果たしています。ドバイ、スイス、シンガポールのような場所は、透明な政策と税制上の利点により、多くのブロックチェーン企業や暗号資産企業を惹きつけています。一方で、韓国やアメリカなどの国々は、暗号資産の実際的な導入を推進する上で大きな進展を遂げています。ブラジルのような新興市場は、現在の魅力は限定的ですが、南米における暗号資産業界において大きな可能性を秘めており、徐々に政策が改善されることで、将来的にさらに多くの企業を引きつけることが期待されています。









世界中の暗号資産業界が急速に成長する中で、より開かれた包括的な政策を採用することが、将来のデジタル経済を牽引する国を決める重要な要素となるでしょう。次の暗号資産の拠点となる国はどこなのか？今後も動向に注目する価値がありそうです。



