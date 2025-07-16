TONが「Resistance Dog」REDOを公式に支持 — 市場の新たな人気者に？

最新の新華社の報道によると、パーヴェル・ドゥーロフ氏は96時間の拘留を終え、8月27日夜に起訴されたパリの裁判所に移送されました。現在、彼は司法監督下で保釈されており、保釈金は500万ユーロに設定されています。彼は週に2回警察に出頭することが義務付けられており、フランス領からの出国は禁止されています。





先週の8月24日（土）、ドゥーロフ氏はパリ近郊のル・ブルジェ空港でフランス警察に逮捕され、暗号資産コミュニティに衝撃が走りました。この事件の後、TelegramとTONブロックチェーンエコシステムは、Resistance Dog（REDO）の画像を使ってドゥーロフ氏の釈放を求め、積極的に支援の投稿を行いました。REDOトークンは瞬く間に市場の注目の的となり、多くの人がこの新興プロジェクトが次の 「Dogecoin King（次期Dogecoin）」になる可能性があるかどうかを推測するようになりました。









Resistance Dogはパーカーを着た犬で、これまで何度も登場しています。例えば2009年、ロシアの治安当局がドゥーロフ氏の作ったソーシャルメディアサイトVKに対し、ロシアの抗議運動に関連するページの閉鎖を要求した際、ドゥーロフ氏はパーカーを着て舌を出した犬の写真で応じ、検閲を軽蔑していることを表現しました。Resistance Dogは2018年にドゥーロフ氏自身が手描きし命名したことで正式に認知され、個人のプライバシーと自由を守る象徴となりました。このキャラクターは次第にTelegramの非公式マスコットとなり、デジタル上の自由を守る強い意志を表すものとなりました。暗号資産業界において、言論の自由の擁護と検閲への抵抗のシンボルとして位置付けられています。









最近、REDOは再びパーヴェル・ドゥーロフ氏を支持する運動との関連で注目を集めています。ドゥーロフ氏の逮捕後、TONコミュニティは以下のような投稿を迅速に行いました。「今日、私たちはTelegram創設者パーヴェル・ドゥーロフと共に立ち上がります。#DigitalResistance を支持し、TONコミュニティチャンネル全体でToncoinのロゴとプロフィール画像をDigital Resistanceのグローバルシンボルである『Resistance Dog』に更新します。パーヴェル・ドゥーロフ氏は、Telegramユーザーのプライバシーを維持し、言論の自由を守るための闘いの中でこの運動を始めました。」この呼びかけのような投稿は、参加者にプロフィール画像をResistance Dogに変更するよう提案しています。以前にも、イーロン・マスク氏がソーシャルメディアに投稿し、言論の自由への支持を表明しています。





その後、この運動には様々な著名人が参加し支持を表明しました。例えば、TON財団のスティーブ・ユン会長は自信のX（旧Twitter）のプロフィール写真をResistance Dogのロゴに変更し、バイナンスは一部のページでTONのロゴを更新するなど、この運動は様々な人物の参加と支持を得ました。この連帯の表明は、ドゥーロフ氏への支持を示しただけでなく、Resistance Dogを抗議運動の中心的なシンボルとして位置づけ、REDOトークンの知名度をさらに高めました。









TONエコシステムの一部であるミームコインREDOは、今年1月に導入され、ドゥーロフ氏の逮捕後に人気が飛躍的に高まりました。アナリストは、REDOがTONエコシステムの中で主要なミームコインになると考えています。8月25日以降、REDOの時価総額は250%以上急上昇し、9,570万ドルを超えました。現在の価格は史上最高値から46.8%以上下落していますが、REDOの取引高は短期間で1,700万ドルに急増しており、市場の強い反応とコミュニティの広範な支持を反映しています。ドゥーロフ氏を取り巻く法的な不確実性が続いているにもかかわらず、REDOが体現する抵抗の精神はコミュニティ内で共感を呼んでいます。









TONエコシステム内のミームコインであるREDOの成長見通しは、エコシステム全体の状況に大きく影響されることは避けられません。ドゥーロフ氏の逮捕はTONエコシステムに大きな影響を与えました。Coingeckoのデータによると、TONの流通時価総額は一時37.7億ドル縮小し、時価総額ランキングのトップ10から陥落しました。市場価格はいくらか回復したものの、市場は依然として不確実な状況に直面しています。さらに、TONの預かり資産 (TVL)は事件の初期段階で37%以上下落しましたが、その後3億9000万ドルまで回復しました。









事件後、いくつかの暗号資産業界の著名人や機関は、ドゥーロフ氏を支援するためにTONトークンの保有を増やすことを選択しました。DWF LabsやMemelandのような企業は、公開市場で大量のTONトークンを購入しました。これらの行動は市場を安定させ、REDOトークンの発展を支援しました。市場アナリストは、現在の不確実性にもかかわらず、TONが今後数週間で反発する可能性があると予想しています。歴史的な経験から、暗号資産市場は最初のパニック売りの後、しばしば状況を再評価し、より合理的な状態に戻ることが示唆されています。





TONの将来について、TONのプライベートラウンドに関与しているヘッジファンドDACMの共同創設者であるリチャード・ガルビン氏は、Bloombergとのインタビューで、ドゥーロフ氏の拘留がTelegramに与える長期的な影響を判断するには 「時期尚早」であり、週末の市場の反応は 「一時的にこの不確実性をTONの価格に織り込んだものだ」 と述べました。CoinTelegraphによると、ドゥーロフ氏の逮捕は大きなボラティリティを引き起こしましたが、市場分析によると、TONは今後数週間で大幅な反発を見せる可能性があり、それはREDOトークンにもポジティブな影響を与えると予測されています。ドゥーロフ氏は保釈されましたが、REDOの将来の軌跡は不透明なままであり、市場はまだその潜在的な影響を見守り続けています。





ドゥーロフ氏の逮捕とResistance Dogの動向は、REDOトークンにかつてない注目を集めました。抗議運動のシンボルとして、REDOは市場に鮮烈なインパクトを与え、暗号資産コミュニティから広範な支持を得ました。課題に直面しているにもかかわらず、Resistance Dogの動向とREDOの急上昇は、REDOトークンが引き続き市場の関心を集める可能性があることを示しています。今後数週間、事態がさらに進展し市場が再評価する中で、REDOとTONのパフォーマンスは引き続き注視されるでしょう。最終的な結果に関わらず、Resistance Dogの動向は暗号資産市場でREDOトークンにスポットライトを当てることに成功したといえます。



