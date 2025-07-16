TONエコシステム急成長：MEXCは夏の記念イベントとして$100万規模のTONイベントを開催

ブロックチェーンの世界が再び動きを見せる中、TONエコシステムが急速に市場の注目を集めています。ユーザー数の急増、エコシステムの拡大、トークンの価値の上昇など、TONのあらゆる動向が投資家の大きな関心を集めています。





























ユーザー様がTONエコシステムをより手軽に利用し、そのメリットを享受できるよう、MEXCでは2025/5/21 23:00から2025/6/20 23:00（日本時間）まで、複数のイベントを開催しています。

































イベント期間中にTON現物取引タスクを完了したユーザー様は、取引高に応じて32,500 TONの報酬プールを山分けできます。

















