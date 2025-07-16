TONエコシステム急成長：MEXCは夏の記念イベントとして$100万規模のTONイベントを開催

ブロックチェーンの世界が再び動きを見せる中、TONエコシステムが急速に市場の注目を集めています。ユーザー数の急増、エコシステムの拡大、トークンの価値の上昇など、TONのあらゆる動向が投資家の大きな関心を集めています。 1. TONエコシステムの市場成長 TONエコシステムは現在、成長期を迎えています。TON価格は最近上昇し、3.6 USDTの高値を記録。24時間取引高は2億USDTを超えました。市ブロックチェーンの世界が再び動きを見せる中、TONエコシステムが急速に市場の注目を集めています。ユーザー数の急増、エコシステムの拡大、トークンの価値の上昇など、TONのあらゆる動向が投資家の大きな関心を集めています。 1. TONエコシステムの市場成長 TONエコシステムは現在、成長期を迎えています。TON価格は最近上昇し、3.6 USDTの高値を記録。24時間取引高は2億USDTを超えました。市
ブロックチェーンの世界が再び動きを見せる中、TONエコシステムが急速に市場の注目を集めています。ユーザー数の急増、エコシステムの拡大、トークンの価値の上昇など、TONのあらゆる動向が投資家の大きな関心を集めています。

1. TONエコシステムの市場成長


TONエコシステムは現在、成長期を迎えています。TON価格は最近上昇し、3.6 USDTの高値を記録。24時間取引高は2億USDTを超えました。市場の活発な動きと流動性は引き続き堅調です。


2. MEXCとTONエコシステムの相乗効果


世界的にも有名な暗号資産取引所であるMEXCは、TONエコシステム内での存在感を積極的に拡大しています。2023年、MEXC Venturesは、TONへの戦略的投資を発表し、より広範なブロックチェーンエコシステムの開発を共同で探求し、取引からアプリケーションまで完全なエコシステムを構築に向けて協力を開始しました。それ以来、Telegramと統合されたウォレット「TON Space」のユーザー数の拡大を共同で推進してきました。同時に、MEXCはTON 取引手数料ゼロゾーンを立ち上げ、参入障壁を大幅に下げることで、エコシステムの拡大をさらに支援しています。

3. 複数のプロモーションイベント：TONエコシステムの報酬ロックを解除しよう


ユーザー様がTONエコシステムをより手軽に利用し、そのメリットを享受できるよう、MEXCでは2025/5/21 23:00から2025/6/20 23:00（日本時間）まで、複数のイベントを開催しています。

イベント1：TONの取引 & 出金にかかる手数料ゼロ


イベント期間中MEXC ユーザー様は、TON/USDTTON/USDCTON/EUR、およびTONUSDTの現物取引ならびにTON USDTの先物取引の手数料がゼロとなります。さらに、TON ネットワーク上のTONUSDE、およびその他のトークンの出金がすべて手数料0でお楽しみいただけます。

イベント2：TON を最大400%のAPRでステーキングしよう（新規ユーザー様限定）


イベント期間中、TONをステーキングした新規ユーザー様は、最大400%のAPRのロックが解除されます。

イベント3：USDE を保有して、毎日最大8%のAPRを獲得


TON チェーンがUSDEの入出金に対応しました。イベント期間中、現物ウォレットに 0.1 USDE以上を保有しているユーザー様は、毎日最大8%のAPRを獲得することができます。

イベント4：TON 現物取引をして32,500 TONを山分け


イベント期間中にTON現物取引タスクを完了したユーザー様は、取引高に応じて32,500 TONの報酬プールを山分けできます。

イベント5：TON 先物取引をして100,000 USDTの先物ボーナスを山分け


イベント期間中、TONUSDT先物取引を最低1回完了したユーザー様は、「新規先物ユーザー様向けのウェルカムボーナス」タスクの対象となり、50,000 USDTの先物ボーナスを山分けできます。また、「先物取引リーダーボード」タスクに参加して、さらに50,000 USDTの先物ボーナスを獲得するチャンスもあります。

TON 栄光の勝利」イベントに参加して、限定報酬やタスクに挑戦しましょう。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

