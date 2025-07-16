イーサリアムの安定利回りプロトコルであるEthenaがTONネットワーク上で正式にローンチされたことにより、TONのDeFiエコシステムは大きく拡張されました。USDe（オンチェーンの米ドル連動型の暗号資産）およびそのステーキング形態であるtsUSDeを活用することで、ユーザーは激しいボラティリティリスクを負うことなくDeFiに参加し、安定した収益を得ることができます。このイノベーションは、新規参イーサリアムの安定利回りプロトコルであるEthenaがTONネットワーク上で正式にローンチされたことにより、TONのDeFiエコシステムは大きく拡張されました。USDe（オンチェーンの米ドル連動型の暗号資産）およびそのステーキング形態であるtsUSDeを活用することで、ユーザーは激しいボラティリティリスクを負うことなくDeFiに参加し、安定した収益を得ることができます。このイノベーションは、新規参
TON DeFi ガイド：米ドル連動暗号資産で利回りを得る方法

2025/7/16MEXC
イーサリアムの安定利回りプロトコルであるEthenaがTONネットワーク上で正式にローンチされたことにより、TONのDeFiエコシステムは大きく拡張されました。USDe（オンチェーンの米ドル連動型の暗号資産）およびそのステーキング形態であるtsUSDeを活用することで、ユーザーは激しいボラティリティリスクを負うことなくDeFiに参加し、安定した収益を得ることができます。このイノベーションは、新規参入者にとっての参入障壁を下げるだけでなく、TONにとって安定資産レイヤーとしての重要なインフラも提供します。

本記事では、ウォレットの選定、資産の取得、ステーキングの手順、利回り戦略の4つの観点からTON DeFiの利用方法を詳しく解説し、オンチェーンの安定利回りシステムへの効率的なアクセスを支援します。

1. TONをサポートする主要ウォレットを選ぶ


TON DeFiに参加する前に、ユーザーはTONをサポートする主要ウォレットを選択する必要があります。主なウォレットは以下の通りです：

  • TON Space（Telegramネイティブウォレット @Wallet）：Telegramの設定内にある「ウォレット」セクションからアクセスするか、「@Wallet」を検索。
  • MyTonWallet：アプリのダウンロード、またはTelegramで「@MyApp」とメッセージを送ってミニアプリにアクセス。
  • TonHub：TonHubウォレットアプリを直接ダウンロード。
  • TONKeeper：TONKeeperアプリをダウンロード、またはTelegramで@TonKeeperにメッセージ送信。

これらすべてのウォレットは、USDeおよびtsUSDeの受取に対応しており、DeFiステーキング機能と統合されています。

2. TONネットワークでUSDeを取得する


USDeはEthenaプロトコルが発行するオンチェーン米ドル資産です。以下の3つの方法でUSDeを取得できます：

  • クロスチェーンブリッジ：イーサリアムメインネット、Arbitrum、ソラナ、Base上でUSDeを購入し、LayerZeroとStargateを通じてTONネットワークへブリッジ。

  • TON上での直接購入：ウォレット内蔵のスワップ機能を利用するか、DeDustやStonFiなどの分散型取引所に接続して、USDTやその他資産と直接スワップ。

  • 中央集権型取引所からの出金：MEXCなどの対応プラットフォームでUSDeを購入後、TON SpaceやTONKeeperなどのセルフカストディウォレットへ直接出金。

注：操作時のネットワーク手数料に備えて、事前にTONトークンを用意しておく必要があります。

3. TONでtsUSDe（ステーキングUSDe）を取得する方法


tsUSDeは、ユーザーがEthenaプロトコルでUSDeをステーキングし、安定利回りメカニズムに参加することで受け取る利回り付き証明資産です。取得方法はウォレットによってやや異なります：

  • TON Space：ウォレット内のUSDeセクションからEthenaステーキングエリアに入り、「Stake」または「Start Earning」をクリックしてUSDeをtsUSDeに変換。
  • MyTonWallet：「USDe残高」または「Earn」ボタンをクリックしてステーキング画面に入り、変換を完了。
  • TonHub：「Earnings」セクション内で「Start Earning」をクリックし、USDeを選択後、「Top Up」をクリックしてステーキング。
  • TONKeeperTONKeeperユーザーの場合、操作手順がやや異なり、StonFiが提供する専用ステーキングアプリを使用。アプリ内で保有するUSDeをステーキングするか、USDTでUSDeを直接購入し、そのままステーキングしてtsUSDeを受け取る。ステーキング後は追加操作なしでtsUSDeがウォレットに反映。

4. TON DeFiで参加できる3つの利回り戦略


TON上のEthenaプロトコルは、tsUSDeおよび流動性モジュールを通じて安定資産と完全な利回りパスを提供します。ユーザーはリスク許容度や操作のしやすさに応じて、以下の3つの戦略から選択できます：

4.1 tsUSDeを保有してプロトコル報酬を得る


tsUSDeは利回り付きのネイティブ資産で、以下の報酬が自動的に付与されます：

  • 8時間ごとに利回りが配分され、現時点の基本の年間利回りは約8%
  • ウォレットの紐付けやインセンティブ操作によりToncoin（TON）の追加報酬を獲得でき、年間利回り15%〜20%の獲得が可能
  • 対応ウォレット：TON Space、MyTonWallet、TonHub、TONKeeperなど


4.2 TelegramウォレットでUSDTをステーキング


  • Telegramの@Wallet機能を使い、USDTをEthena対応のVaultに預け入れてステーキングし、定期的に利回りを得る
  • 複雑なクロスチェーンスワップや変換は不要で、初心者でも安定した収益を得やすい


4.3 DEXで流動性を提供して手数料と報酬を得る


ユーザーは、USDeまたはtsUSDeとUSDTを組み合わせて、StonFiやDeDustなどの分散型取引所で流動性を提供することで、以下の収益を得ることができます：

  • 取引手数料
  • Ethenaプロトコルからのインセンティブ
  • Toncoinによる流動性インセンティブ（対象活動スケジュールに基づく）

注：流動性を提供する際は、スリッページを抑えるためにウォレット内に同額相当の資産を保有しておく必要があります。

5. よくある質問


質問
回答
TONネットワークでUSDeを取得するにはどうすればよいですか？

USDeは中央集権型取引所からの出金、クロスチェーンブリッジ、TONネットワーク上でのスワップのいずれかで取得可能です。
tsUSDeはどのように取得しますか？
tsUSDeはTON対応ウォレット内でUSDeをステーキングすることでのみ取得可能で、直接発行はされません。
tsUSDe保有報酬の対象となる条件は？
tsUSDeの報酬は、対応する主要ウォレットに保管されている資産にのみ適用され、分散型取引所やノンカストディアルアドレスは対象外です。

6. まとめ：オンチェーンUSD資産における安定利回りの新たなパラダイム


EthenaのTONネットワーク上での展開は、ブロックチェーンエコシステム内で安定利回り資産の主流化に向けた重要な一歩となります。USDeとtsUSDeを通じて、ユーザーは高いボラティリティリスクを負うことなくDeFiに参加し、オンチェーン収益を得ることができます。これにより、参入障壁が下がるだけでなく、オンチェーン資産の組み合わせ可能性と実用価値も向上します。

TONウォレットインフラ、クロスチェーンブリッジ技術、DeFiプロトコルの継続的な改善により、EthenaはTONネットワークにおける主要な安定資産ソリューションとなることが期待されています。オンチェーンのUSD資産を通じて安定した利回りを求めるユーザーにとって、今こそTON DeFiに参加する絶好のタイミングです。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

