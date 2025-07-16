TON DeFi ガイド：米ドル連動暗号資産で利回りを得る方法





本記事では、ウォレットの選定、資産の取得、ステーキングの手順、利回り戦略の4つの観点からTON DeFiの利用方法を詳しく解説し、オンチェーンの安定利回りシステムへの効率的なアクセスを支援します。









TON DeFiに参加する前に、ユーザーはTONをサポートする主要ウォレットを選択する必要があります。主なウォレットは以下の通りです：





TON Space （Telegramネイティブウォレット @Wallet）：Telegramの設定内にある「ウォレット」セクションからアクセスするか、「@Wallet」を検索。

MyTonWallet： アプリのダウンロード、またはTelegramで「@MyApp」とメッセージを送ってミニアプリにアクセス。

TonHub： TonHubウォレットアプリを直接ダウンロード。

TONKeeper：TONKeeperアプリをダウンロード、またはTelegramで@TonKeeperにメッセージ送信。





















TON上での直接購入：ウォレット内蔵のスワップ機能を利用するか、DeDustやStonFiなどの分散型取引所に接続して、USDTやその他資産と直接スワップ。









注：操作時のネットワーク手数料に備えて、事前にTONトークンを用意しておく必要があります。









tsUSDeは、ユーザーがEthenaプロトコルでUSDeをステーキングし、安定利回りメカニズムに参加することで受け取る利回り付き証明資産です。取得方法はウォレットによってやや異なります：













TON上のEthenaプロトコルは、tsUSDeおよび流動性モジュールを通じて安定資産と完全な利回りパスを提供します。ユーザーはリスク許容度や操作のしやすさに応じて、以下の3つの戦略から選択できます：









tsUSDeは利回り付きのネイティブ資産で、以下の報酬が自動的に付与されます：





8時間ごとに利回りが配分され、現時点の基本の年間利回りは約8%

ウォレットの紐付けやインセンティブ操作によりToncoin（TON）の追加報酬を獲得でき、年間利回り15%〜20%の獲得が可能

対応ウォレット：TON Space、MyTonWallet、TonHub、TONKeeperなど













Telegramの@Wallet機能を使い、USDTをEthena対応のVaultに預け入れてステーキングし、定期的に利回りを得る

複雑なクロスチェーンスワップや変換は不要で、初心者でも安定した収益を得やすい













ユーザーは、USDeまたはtsUSDeとUSDTを組み合わせて、StonFiやDeDustなどの分散型取引所で流動性を提供することで、以下の収益を得ることができます：





取引手数料

Ethenaプロトコルからのインセンティブ

Toncoinによる流動性インセンティブ（対象活動スケジュールに基づく）





注：流動性を提供する際は、スリッページを抑えるためにウォレット内に同額相当の資産を保有しておく必要があります。









質問 回答 TONネットワークでUSDeを取得するにはどうすればよいですか？

USDeは中央集権型取引所からの出金、クロスチェーンブリッジ、TONネットワーク上でのスワップのいずれかで取得可能です。 tsUSDeはどのように取得しますか？ tsUSDeはTON対応ウォレット内でUSDeをステーキングすることでのみ取得可能で、直接発行はされません。 tsUSDe保有報酬の対象となる条件は？ tsUSDeの報酬は、対応する主要ウォレットに保管されている資産にのみ適用され、分散型取引所やノンカストディアルアドレスは対象外です。













TONウォレットインフラ、クロスチェーンブリッジ技術、DeFiプロトコルの継続的な改善により、EthenaはTONネットワークにおける主要な安定資産ソリューションとなることが期待されています。オンチェーンのUSD資産を通じて安定した利回りを求めるユーザーにとって、今こそTON DeFiに参加する絶好のタイミングです。



