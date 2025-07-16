TOKYO BEAST：バーチャルとリアルを融合する、暗号資産エンターテイメントIPの新時代へ





ゲーム内での成長要素と、ブロックチェーン上でのキャラクターの運命をユーザー自身が制御できる設計が、Web3時代のエンターテイメント体験に革新をもたらします。









TOKYO BEASTは、暗号資産エンターテインメントIPプロジェクトのフラッグシップタイトルです。Web2とWeb3のテクノロジーを融合し、投資性と没入感あるゲームプレイを兼ね備えたエンターテインメントエコシステムの構築を目指しています。本プロジェクトは、オンチェーン資産の育成を担う「BASE」と、コンテンツ参加型の「TRIALS」という二重構造のアーキテクチャを採用しています。













TOKYO BEASTは単なるゲームにとどまらず、2つの相互接続されたシステムからなる本格的なエコシステムです：





BASEシステム ：ゲーム内資産の管理に特化しており、BEAST NFTの育成、資源の獲得、資産の取引機能を提供します。

TRIALSシステム：対戦型・参加型のゲームプレイに焦点を当て、PvPバトル、試合予測、トーナメントチャレンジなどを展開します。





これら2つのシステムは独立して動作しながらも有機的に連携しており、プレイヤーはトークンを保有せずにゲームを純粋に楽しんだり、ゲームをプレイせずに資産運用として参加したり、その両方を組み合わせて、報酬と楽しさを最大化するといった柔軟な体験が可能です。









TOKYO BEASTの開発チームには、日本の大手コンソール・モバイルゲームスタジオ出身の中心メンバーが結集しています。彼らは国内外の著名タイトルに携わった経歴を持ち、特に世界観構築やコンテンツ制作における卓越した専門性を有しています。本プロジェクトは、潤沢な資金調達を背景に、Web2の一流タイトルに匹敵するクオリティを備えた、初の大規模Web3 IPの実現を目指しています。









TOKYO BEASTのビジョンは、単なるWeb3ゲームの枠を超え、真に暗号資産ネイティブなエンターテイメントIPとなることです。そのミッションには以下の要素が含まれます：





Web2とWeb3の境界を押し広げること

没入型エンターテインメントと投資リターンの両立

「ゲーム＝資産」「IP＝ブランド」となる未来型エンターテインメント体験の提供

















プレイヤーはTGTを使用して、ゲーム内で中心となる2種類のトークン「Jewels」と「Gems」を購入できます。これらはキャラクターの強化、アイテム購入、機能解放など、主要なゲームプレイ要素に使用されます。









TGT保有者は、トークンをステーキングすることで2つの報酬を得ることができます：





TGTのステーキング報酬

レアNFT「BEAST RAWDISK」の抽選獲得チャンス





この仕組みにより、TGTの長期保有インセンティブが強化され、希少性と流通価値の向上が期待されます。









プロジェクトでは、ゲーム内トークンの売上の一部をTGTのバイバックに充てることで、循環型の価値サイクルとデフレ構造を確立し、TGTの市場価格を下支えします。





注意：TGTはPlay3 Ltd.によって発行されています。TOKYO BEASTの開発会社は、TGTに関する直接的な責任を負いません。









TOKYO BEASTは、TGTエコシステム全体の中核を担う存在であり、複数のコンテンツモジュールを通じてTGTトークンのユーティリティを拡張します。





CLASH ：デイリープレディクション（予想参加型インタラクション）： 週末の「チャンピオン予想」だけでなく、平日には日替わりゲームの勝敗予想にも参加可能。TGTをステークして予想を行うことで、コンテンツと資産参加の一体化を実現します。

FUSION：共同NFT展開（コラボ型NFT）： 人気NFTプロジェクトやアニメ、ゲームIPと提携し、コラボ「BEAST NFT」を展開。カルチャー的な魅力とコレクション価値を高めます。

ITEMIZE：フィジカルグッズ展開： TOKYO BEASTをテーマにしたアパレル・アクセサリー・雑貨などを開発。ユーザーは現実世界でも、自身の仮想的アイデンティティを表現できるようになります。

CARDS：フィジカルトレカバトル： BEASTキャラクターを収集可能な物理トレーディングカード化。ユーザーは収集やライトな対戦を楽しむことで、オンラインとオフラインを横断する体験を得られます。

ANIMATION：ビジュアルストーリーの拡張： アニメーションや映像コンテンツを制作し、TOKYO BEASTの世界観とキャラクターにさらなる深みを与えます。これは、ゲーム「TRIALS」では描かれない物語的ギャップを補完する役割を果たします。

PARTY：オフラインコミュニティイベント： NFTホルダー向けの大規模なウォッチパーティーやVIP限定ミートアップを開催。コミュニティの一体感やプロジェクト独自の文化・儀式を醸成します。

SPACE：コンセプトストア＆ブランド提携：TOKYO BEASTブランドのコンセプトストア展開や、既存商業ブランドとのコラボレーションを通じて、Web3への参入障壁を下げ、より広範な層にアプローチします。









TOKYO BEASTは、エンターテインメント・カルチャー・暗号資産をひとつのプラットフォームに融合したプロジェクトです。IPプロジェクトであると同時に、ブロックチェーンコンテンツを一般層に届けるショーケースとしての役割も果たします。現在の多くのブロックチェーンゲームがいまだに単純な遊んで稼ぐ（Play-to-Earn）モデルに依存している中で、TOKYO BEASTは、プロフェッショナルなコンテンツチーム、健全なトークン設計、そしてゲーム・IP・コマース・ブロックチェーンを統合したモジュール型エンターテイメント展開によって、それを大きく超える体験を提供します。





TGTプラットフォームの拡大とともに、TOKYO BEASTはWeb3エンターテイメントの新たなベンチマークとなることを目指し、クリエイターとユーザーの双方を巻き込んだ真に暗号資産ネイティブな体験を実現していきます。









2）検索バーに「TGT」と入力し、TGTの現物および先物取引を選択します。

3）注文タイプを選び、数量・価格などの条件を入力して取引を完了させます。









TOKYO BEASTは、かつてないエンターテインメント革命として大きな注目を集めており、TGTプラットフォームにおける無限の可能性を切り拓くローンチパッドです。



