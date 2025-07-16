株式のトークン化：資本市場を変革する金融民主化革命

SpaceXの株式トークンが1枚$10でオンチェーン取引され、一般投資家がプレIPO段階のユニコーン企業への投資機会をスマートフォンから直接得られる時代に、ブロックチェーン主導の金融革命が世界の資本市場の根本を揺るがしています。この変革の中心にあるのが株式のトークン化です。これは、従来の株式投資におけるエリート主義的な障壁を取り払うだけでなく、断片化・透明性・グローバルなアクセス性という新たなパラダイムで資本市場を再定義する画期的な手法です。









株式のトークン化、別名セキュリティ・トークン・オファリング（STO：Security Token Offering）とは、企業の株式をブロックチェーン上のデジタルトークンとして表現するプロセスを指します。初期のICOとは異なり、STOでは法的に認められたデジタル証券が発行され、これらのトークンは企業の所有権または収益権を表すものです。これらのトークンはデジタル証明書として機能し、適切な規制枠組みのもとで、投票権や配当権など、従来の株式と同様の権利を保有者に付与します。





従来の株式は紙媒体や中央集権的なシステムに記録されていましたが、トークン化された株式はブロックチェーン技術を活用し、不変性・透明性・プログラム可能性を確保し、効率性とアクセス性を大幅に向上させます。





これは単なる技術的なアップグレードではなく、資本市場が閉鎖的なシステムから開かれたシステムへと構造的に移行する転換点なのです。









従来の株式と比べて、株式トークンには以下のような明確な利点があります：





プログラム可能性：スマートコントラクトにより、配当の自動分配、ベスティングスケジュール、ガバナンス投票などの自動化が可能。

小口所有：1株をより小さな単位に分割できるため、投資の参入障壁が下がり、マイクロ投資が可能に。

グローバルアクセス：地理的な制約がなくなり、インターネット接続さえあれば誰でも参加可能。

高流動性：トークンは24時間365日取引可能で、従来市場の時間的制限を打破。

コンプライアンス向上：STOモデルでは、発行と取引が各国の証券法に準拠する必要があり、市場は法的明確化の方向に進化中。





これらの利点により、株式トークンは伝統的金融とブロックチェーンの橋渡しとして重要な役割を果たしています。









数十年にわたり、資本市場における株式の発行と取引は、プロセスの遅さ、高コスト、高い参入障壁に悩まされてきました。特に未上場株式やベンチャー投資の分野においては顕著です。

ブロックチェーンの台頭とともに、現実資産（RWA）のトークン化が加速し、株式のような中核的な金融資産がオンチェーンに移行しつつあります。このトレンドは、株式のトークン化を単なる概念から実装段階へと押し上げています：





法的枠組みの整備が進行中：スイス、ドイツ、シンガポール、UAEなどでは、トークンを法的証券として認めています。









現在の市場では、株式トークン化が以下の主要カテゴリで実装されています：









米国、スイス、シンガポールなどのスタートアップ企業では、セキュリティ・トークン・オファリング（STO）モデルを採用して自社株式の一部を世界中の投資家に開放しています。投資家は、法的に認められたデジタル証券を受け取り、これは従来の株式と法的に同等の効力を有します。













一部のプラットフォームでは、米国や香港の実在する株式をトークン化し、オンチェーン上で24時間取引できるよう提供しています。これらのモデルでは、各トークンが実株式に裏付けられていることを保証するため、認可済みブローカーと連携しています。













株式トークン化はまだ初期段階にあり、従来の株式資本市場と比較すると規模は小さいままです。





2025年7月1日時点で、株式トークンの総時価総額は$3.41億。そのうち$2.59億は、Algorandブロックチェーン上でトークン化されたExodus MovementのクラスA普通株式によるものです。現在はAlgorandがこの分野で優位に立っていますが、イーサリアムやArbitrumといった他のブロックチェーンも、株式トークン化の有望なエコシステムとして台頭しています。









現実資産（RWA）市場の急成長に伴い、スタンダードチャータード銀行などの機関は、2030年までに世界のRWA市場が$4兆〜30兆規模に達すると予測しています。中でも株式資産は最も成長が期待されるセクターのひとつであり、トークン化資産全体の15〜20%を占めると見られています。









株式トークン化の意義は、単なる技術革新にとどまりません。これは、地理・アイデンティティ・構造といった資本市場の伝統的な障壁を、ブロックチェーン技術によって打ち破る新たな金融パラダイムを象徴するものです。より公正な資金調達、より効率的な取引、そしてより賢明なガバナンスを可能にします。たとえば、コーヒー1杯分の価格でSpaceXへの投資が可能になり、アフリカの投資家がシリコンバレーのユニコーン企業に簡単に資本を配分できる時代には、金融システムはついに「エリートクラブ」としての起源から脱却し、すべての人々に開かれたものとなるのです。





20年前にインターネットが情報の流通を根本から変えたように、ブロックチェーンと株式トークン化は、私たちの資産の理解と関わり方を再構築しつつあります。将来的には、すべての企業や株式がオンチェーンで根付き、成長する時代が訪れるかもしれません。MEXCは、株式トークン化の進展を今後も注視・探究し、質の高い資産のグローバルな循環を、より開かれた、包摂的な形で促進していきます。



