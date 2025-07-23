Messier (M87) の起源と進化

Messier (M87) は、多層的なユーティリティトークンで、イーサリアムブロックチェーン上でローンチされ、Messierエコシステムを支えています。その核心において、Messier (M87) は、分散型金融（DeFi）領域における情報の断片化と非効率性の問題を解決することを目的として設計されました。従来のDeFiシステムとは異なり、Messier (M87) はスマートコントラクトとAI駆動のメカニズムを利用して、トークン保有者やエコシステム参加者のための、より効率的で持続可能かつユーザー中心のシステムを構築しています。このプロジェクトのビジョンは、DeFi、リアルワールドユーティリティ、最先端のAI技術をシームレスに統合し、収益を生み出すインフラストラクチャを実現することです。

Messier (M87) は、より統合された持続可能なDeFiエコシステムの必要性を認識したブロックチェーンおよびAIの専門家チームによって考案されました。当初のコンセプトは、多くのDeFiプロジェクトが断片化されたユーティリティに苦しみ、持続可能な価値蓄積のメカニズムを欠いているという観察から生まれました。Messierチームは、DeFiとリアルワールドユーティリティ、そしてAI駆動のガバナンスを統合するアプローチを示した包括的なホワイトペーパーを公開しました。主要メンバーは、ブロックチェーン開発、AI研究、金融工学の分野からの専門知識を持ち寄り、革新的なプロトコル設計とコミュニティ主導のガバナンスを通じて初期の技術的および市場採用の課題を克服しました。

プレローンチ開発フェーズ： Messierプロジェクトは、DeFi、AI、リアルワールドアプリケーションの統合に焦点を当てた広範な研究とプロトコル開発から始まりました。

オリジナルのプロトコルデザインとアーキテクチャ： Messier (M87) は、Ethereum上のERC-20トークンとして構築され、自動化された資金管理とコミュニティ主導のガバナンスに重点を置いています。このプロトコルの際立った特徴は、Virgoスマートコントラクトで、これはエコシステム活動から手数料を蓄積し、財務の閾値が満たされると買い取りとバーンを実行します。

今後、Messier (M87) は、DeFi業界におけるエコシステムの拡大と技術リーダーシップに焦点を当てています。計画されている開発には以下が含まれます：

新機能： 計画されているプロトコルアップグレードでは、強化されたステーキングメカニズム、クロスチェーン統合、拡張されたリアルワールドユーティリティが導入されます。

断片化されたDeFiのユーティリティと非効率性に対処することから始まり、AI駆動型分散型金融の先駆的勢力となったMessier (M87) の進化は、創設者とコミュニティの革新的なビジョンを示しています。

