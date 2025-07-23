EigenLayerの起源と進化

EigenLayerは、イーサリアムブロックチェーン上で動作するスマートコントラクトのセットであり、2024年にプロトコルトークンとして導入され、EigenLayerエコシステムを支えています。その核心において、EigenLayerは分散型金融（DeFi）におけるスケーラビリティと相互運用性の問題に対処するために設計されました。従来のステーキングシステムとは異なり、EigenLayerは「レストェーキング」と呼ばれる新しい概念を利用し、ユーザーがステーキングされたイーサ（ETH）やその他のERC-20トークンをイーサリアム上に構築された新しいソフトウェアモジュールの検証に参加できるようにします。この革新的なアプローチにより、開発者やプロトコル設計者のためのより効率的で柔軟なシステムが構築され、新興の分散型アプリケーションの迅速な革新と強化されたセキュリティが可能になり、同時にEIGENトークンがこのエコシステムの基本的な要素として確立されます。

EigenLayerは、ワシントン大学の電気・コンピュータ工学教授であるスリーラム・カナンによって2021年に考案されました。彼は、イーサリアムのネイティブなステーキングメカニズムが新しいプロトコルやミドルウェアをサポートする際の限界を指摘しました。「EigenLayer: イーサリアムのためのプログラマブルな信頼」 というタイトルの基礎となるホワイトペーパーを発表した後、カナンはCompound出身のカルビン・リュウや、暗号学や分散システムの専門家たちを集めたチームを編成しました。彼らは、レストェーキングされた資産の経済的セキュリティを確保し、堅牢なスラッシングメカニズムを設計するなど、初期の技術的ハードルを克服しました。彼らのソリューションは、EigenLayerフレームワークを通じて、イーサリアムエコシステムが幅広い新しいプロトコルにセキュリティ保証を拡張することを可能にし、DeFiインフラにおける重要な課題に対応しています。

事前開発フェーズ：プロジェクトは2021年から2022年にかけて広範な研究とプロトタイプ開発で始まり、EigenLayerホワイトペーパーの公開に至りました。

主要なマイルストーンと成果：EigenLayerは2023年初めにテストネットを立ち上げ、2024年にメインネットを展開し、ETHおよび選ばれたERC-20トークンのレストェーキングをEIGENトークンと共に導入しました。

資金調達ラウンドと著名な投資家：プロジェクトはシードおよびシリーズAラウンドで主要なブロックチェーン投資家から多額のベンチャーキャピタル支援を受け、急速なプロトコル開発とEigenLayerエコシステムの成長をサポートしました。

パブリックローンチと初期市場反応：EigenLayerは2024年に公式デビューし、すぐに開発者やステーカーの間で注目を集めました。MEXCでの上場後、EIGENトークンは顕著な取引量とコミュニティエンゲージメントを達成し、DeFiインフラを変革しようとするビジョンに対する市場の信頼を確認しました。

EigenLayerの技術は、独自のスマートコントラクトアーキテクチャから、幅広いステーキング資産やミドルウェアアプリケーションをサポートする堅牢でモジュール化されたプロトコルへと進化してきました。当初の設計では、EigenLayerプロトコルを通じたETHの安全なレストェーキングを可能にし、競合他社と差別化するために独自のオプトインメカニズムとプログラム可能なスラッシング条件を実装しました。主なアップグレードには、2024年末に導入されたマルチアセットレストェーキングがあり、ERC-20トークンへのサポートが拡大しました。また、高度な暗号技術の統合によりセキュリティが強化されています。チームは戦略的に主要なイーサリアムプロジェクトやミドルウェア開発者と提携し、EigenLayerを分散型信頼とセキュリティの基盤レイヤーとして採用を加速させ、EIGENトークンをこのインフラの重要な要素として確立しました。

今後、EigenLayerは進化するDeFi業界においてエコシステムの拡大と技術的リーダーシップに焦点を当てています。2025年第4四半期に予定されている「EigenLayer v2」アップデートでは、クロスチェーンレストェーキング機能とEIGENトークン保有者のための強化された開発者ツールが導入される予定です。ゼロ知識証明などの新興技術との統合により、EigenLayerエコシステム内で新しいプライバシー保護型アプリケーションが可能になります。チームは企業や機関市場への拡大を目指しており、これはEIGENトークンにとって大きな成長機会となります。長期的には、EigenLayerは分散型アプリケーションにおけるプログラマブルな信頼とセキュリティの標準となり、分散化、セキュリティ、革新という原則に基づいて運営されることを目指しています。

