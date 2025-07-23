Messier (M87) は、トークン保有者やユーザーに持続的な価値を提供することを目的とした多層的なユーティリティエコシステムを特徴としています。Messier (M87) のアーキテクチャは、高度な暗号技術に基づく分散型ブロックチェーンネットワークとして構築されています。中央集権型のシステムとは異なり、Messier (M87) は世界中の独立したノードで維持される完全に分散された台帳を採用しています。Messier (M87) ネットワークはいくつかの主要コンポーネントで構成されています：
このエコシステム内では、ネットワークは異なるタイプのノードを利用します：
Messier (M87) は、堅牢なインフラとセキュリティを持つイーサリアムパブリックブロックチェーン上に構築されており、コンセンサスメカニズムはプルーフ・オブ・ステーク（PoS）に基づいており、エネルギー消費を大幅に削減しながら高いセキュリティと分散化を維持しています。
Messier (M87) では、分散化はグローバルネットワーク全体にわたって制御が分配されることを指し、中央機関への依存を排除します。これは暗号化による検証と民主的なガバナンスモデルを通じて実現され、単一のエンティティがネットワークを支配できないようにします。権限はトークンベースのガバナンスシステムを通じて分配され、M87 トークン保有者は自身のステークに比例して投票権を得ます。これにより、プロトコルの変更には多数決が必要となる自己規制型エコシステムが形成されます。
バリデーターは以下の役割を果たします：
彼らがステークしているトークンは正直な行動に対する金銭的インセンティブとして機能し、悪意のある行為を行うとスラッシングメカニズムによってステークが失われる可能性があります。
Messier (M87) の分散型コンセンサスモデルはいくつかの重要な利点を提供します：
Messier (M87) は分散操作を確実にするためにいくつかの技術プロトコルを実装しています：
ネットワークは楕円曲線暗号を使用して軍事レベルの保護を提供し、効率的なキーサイズを実現します。データ管理は複数のノードにわたるシャーディングによって最適化され、セキュリティと取得効率が向上します。スケーラビリティに対応するために、Messier (M87) はレイヤー2ソリューションを利用して、毎秒大量のトランザクションを処理しながら分散化を損なわないようにしています。
Messier (M87) ネットワークに参加する方法はいくつかあります：
Messier (M87) の分散型アーキテクチャは、グローバルなノードネットワーク全体で権限を分散させることで、比類のないセキュリティと検閲耐性を提供します。この革新的な技術を最大限に活用するために、基本から高度なM87取引戦略までを網羅するMEXCでの「Messier (M87) トレーディング完全ガイド」をご覧ください。
