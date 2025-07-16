MEERのネットワーク構造と分散化の利点

MEER（Qitmeer Network）のアーキテクチャは、高度な暗号技術の原則に基づいて構築された分散型ブロックチェーンネットワークを代表しています。中央集権型システムとは異なり、MEERはグローバルに配置された独立したノード群全体で維持される完全分散型台帳を使用します。MEERネットワークはいくつかのコアコンポーネントで構成されています：
MEERエコシステム内のノードタイプには以下が含まれます：
このネットワークは、MeerDAGコンセンサスプロトコルによって動かされており、これはレイヤー1およびレイヤー2のソリューションを組み合わせたハイブリッドメカニズムです。この設計により、ブロックサイズの制限やネットワークの混雑といった課題に対応し、セキュリティと分散化を維持しながら、MEERのスループットと拡張性を大幅に向上させています。
MEERでは、分散化は、特定の中央機関に依存するのではなく、グローバルネットワーク全体にわたって制御が分散されていることを指します。これは、暗号技術による検証と、どの単一のエンティティもMEERネットワークを支配できないことを保証する民主的なガバナンスモデルを通じて実現されます。
権限は、MEERトークンホルダーがステークに比例して投票権を得るトークンベースのガバナンスシステムを通じて分散されています。これにより、プロトコルの変更にはMEERコミュニティからの過半数の承認が必要となる自己規制型エコシステムが作られます。バリデーターは以下の役割を果たします：
彼らのステークされたMEERトークンは、悪意のある行動に対してスラッシングメカニズムによってステークが没収される可能性があるため、誠実な行動に対する経済的インセンティブとして機能します。
MEERは分散運用を確保するためにいくつかの高度なプロトコルとテクノロジーを実装しています：
MEERの分散型アーキテクチャは、グローバルな独立ノードネットワーク全体にわたって力を分散させることで、比類のないセキュリティと検閲耐性を提供します。この革新的なMEERテクノロジーを最大限に活用するには、MEXCのMEER取引完全ガイドを参照してください。そこでは、基本から高度なMEER取引戦略までを網羅しています。
