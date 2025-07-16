ミームコイン市場の転換点：スーパーサイクルの終焉か、さらなる進化か？

暗号資産市場において、ミームコインはその独自の魅力と無限の可能性で多くの投資家を惹きつけてきました。誕生当初はごく限られた取り組みでしたが、現在では市場の急激な変動や盛衰を象徴する存在となり、さらには前例のない文化現象を生み出しています。市場が進化する中で、ミームコインのスーパーサイクルにも変化の兆しが見え始めています。ソラナによる黄金時代からBNBチェーンの台頭へと移行するなか、ミームコイン市場にはどのような新たな機会と課題が待ち受けているのでしょうか？









ソラナは、その高い処理能力と低遅延により、登場以来多くの開発者やユーザーの注目を集めてきました。独自の技術的優位性により、レイヤー1ブロックチェーンの中でも技術面および評価額の観点で上位に位置するだけでなく、ミームコイン市場にも大きな影響を与えてきました。過去1年間で、ソラナブロックチェーン上でのミームコイン発行が急増しており、Pump.funのようなプラットフォームがトークン発行プロセスを簡素化したことで、誰でも簡単にミームコインを作成し、発行できる環境が整いました。その結果、ソラナはミームコイン発行の主要ハブとなり、総ロック額（TVL）は過去12カ月で600%以上の上昇を記録しました。









2024年前半、ソラナブロックチェーン上の分散型取引所（DEX）の取引高は引き続き上昇し、多くの主要なブロックチェーンを上回る水準に達しました。特に、*URLS-WIF_USDT* や *URLS-BONK_USDT* などの人気ミームコインは短期間で急騰し、多くの投資家の注目を集めました。









しかし、市場が進化し市場競争が激化する中で、ソラナ上のミームコインもいくつかの課題に直面しています。一方では、新しいプロジェクトが次々と登場することで市場の注目が分散し、一部のミームコインが人気を維持することが難しくなっています。他方で、ソラナネットワーク自体がスケーラビリティや安定性の問題を抱えており、エコシステムの発展をある程度妨げています。最近では、ソラナにおけるミームコインブームが冷え込みつつあり、データによると、Pump.funで上場されRaydiumで取引されているミームコインの日次取引高が大幅に減少し、2024年クリスマス以来の最低水準に達しています。









ソラナのミームコインブームが沈静化する中、BNBチェーンはミームコインの新たな拠点として急浮上しています。この流れは主にバイナンス創設者であるCZ（Changpeng Zhao）氏の巧みなマーケティング戦略によるものです。





現在のBNBチェーンにおけるミームコインブームの起源を探るには、まずTSTを取り上げる必要があります。TSTはもともとFour.memeプラットフォームでのミームコイン発行のチュートリアル用に作成されたテストトークンでしたが、コントラクトアドレスが誤ってリークされたことで投機の対象となり、市場の関心が急速に高まりました。その結果、TSTは無名のテストトークンから最も注目されるミームコインのひとつへと変貌を遂げました。





TSTがBNBチェーン台頭の火種となったとすれば、CZ氏の「犬の写真」事件はその流れを加速させる触媒となりました。CZ氏の愛犬「Broccoli（ブロッコリー）」が注目を集めると、ミームコイン市場は一気に過熱し、多くの投資家がこの新たなミームコインの波に乗ろうと市場に殺到しました。









さらに、多くの匿名開発者が関与したことに加え、Bounce Brandの公式参加が「Broccoli」ブームをさらに拡大させました。2月13日の夜、Bounce BrandはCZ氏の愛犬の種類にちなんでMALという名称の新しいトークンを発行しました。しかし、CZ氏が犬の本当の名前を公表すると、Bounce Brandは既に上場済みのMALトークンをBROCCOLIにリブランドし、BNBチェーン上のコントラクトアドレスを公開しました。





CZ氏のマーケティング戦略と推進によって、BNBチェーン上のミームコインの数は急速に増加し、多様なテーマや用途を持つトークンが次々と誕生しました。これらのミームコインは市場の多様性を拡大しただけでなく、コミュニティの力を活用することでエコシステムの発展を促進しています。









ミームコイン市場が進化を続ける中、BNBチェーンとソラナの市場競争はますます激化しています。両者の違いをより深く理解するために、TPS、取引高、日次アクティブユーザー数、発行トークン数といった指標を比較してみましょう。





TPS（1秒当たりのトランザクション数）に関しては、ソラナは高い処理能力と低遅延で知られています。ブロックチェーンエクスプローラーのデータによると、ソラナの理論上の最大TPSは65,500であるのに対し、BNBチェーンのピーク時のTPSは300～400程度にとどまります。このデータからも明らかなように、ソラナは高速なトランザクション処理を実現するための技術的優位性が圧倒的に高くなっています。特に、膨大な数のミームコインを扱う環境では、ソラナは短時間で大量のトランザクションを処理できるため、ボトルネックが生じにくくなっています。一方で、BNBチェーンはTPSの面ではソラナに劣るものの、シンプルな構造により比較的高速なトランザクションと安定した処理能力を提供しています。





取引高に関しては、ソラナとBNBチェーンの24時間取引高はほぼ同程度ですが、ソラナのアクティブユーザー数はBNBチェーンの約3倍にのぼります。アクティブユーザー数が多いということは、それだけ取引需要が高く、オンチェーンの流動性が豊富であることを意味します。これは、ミームコインの迅速な取引や市場拡散において非常に重要な要素です。その結果、ソラナは長期間にわたり、ミームコインのPVP（プレイヤー同士の直接取引）市場の主要プラットフォームとしての地位を維持し、多くのアクティブユーザーを抱えるブロックチェーンとなっています。









発行トークン数に関しては、2025年2月時点のデータによると、Four.memeプラットフォームでは累計31,162のトークンが作成され、1日あたりの平均発行数は3,947トークンとなっています。 一方、Pump.funプラットフォームでは累計7,605,186のトークンが発行されており、1日あたりの平均発行数は54,368トークンに達しています。









この市場競争において、BNBチェーンとソラナはそれぞれ独自の強みを持ち、一方が他方を圧倒しているとは一概に言い難い状況です。ソラナは高スループットと低遅延を誇り、大規模なトランザクションを処理する能力に優れています。一方、BNBチェーンは安定したトランザクション処理と強力なコミュニティエコシステムによって、多くの投資家を惹きつけています。







