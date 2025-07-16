暗号資産市場において、ミームコインはその独自の魅力と無限の可能性で多くの投資家を惹きつけてきました。誕生当初はごく限られた取り組みでしたが、現在では市場の急激な変動や盛衰を象徴する存在となり、さらには前例のない文化現象を生み出しています。市場が進化する中で、ミームコインのスーパーサイクルにも変化の兆しが見え始めています。ソラナによる黄金時代からBNBチェーンの台頭へと移行するなか、ミームコイン市場暗号資産市場において、ミームコインはその独自の魅力と無限の可能性で多くの投資家を惹きつけてきました。誕生当初はごく限られた取り組みでしたが、現在では市場の急激な変動や盛衰を象徴する存在となり、さらには前例のない文化現象を生み出しています。市場が進化する中で、ミームコインのスーパーサイクルにも変化の兆しが見え始めています。ソラナによる黄金時代からBNBチェーンの台頭へと移行するなか、ミームコイン市場
学ぶ/Learn/厳選コンテンツ/ミームコイン市場の...、さらなる進化か？

ミームコイン市場の転換点：スーパーサイクルの終焉か、さらなる進化か？

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#業界最新ニュース
バイナンスコイン
BNB$1,252.02-2.05%
pump.fun
PUMP$0.005486-0.70%
FUNToken
FUN$0.008526-2.95%
dogwifhat sol
WIF$0.721+1.83%
Bonk
BONK$0.00001917-0.57%

暗号資産市場において、ミームコインはその独自の魅力と無限の可能性で多くの投資家を惹きつけてきました。誕生当初はごく限られた取り組みでしたが、現在では市場の急激な変動や盛衰を象徴する存在となり、さらには前例のない文化現象を生み出しています。市場が進化する中で、ミームコインのスーパーサイクルにも変化の兆しが見え始めています。ソラナによる黄金時代からBNBチェーンの台頭へと移行するなか、ミームコイン市場にはどのような新たな機会と課題が待ち受けているのでしょうか？

ブロックチェーンにおけるミームコインの黄金時代


ソラナは、その高い処理能力と低遅延により、登場以来多くの開発者やユーザーの注目を集めてきました。独自の技術的優位性により、レイヤー1ブロックチェーンの中でも技術面および評価額の観点で上位に位置するだけでなく、ミームコイン市場にも大きな影響を与えてきました。過去1年間で、ソラナブロックチェーン上でのミームコイン発行が急増しており、Pump.funのようなプラットフォームがトークン発行プロセスを簡素化したことで、誰でも簡単にミームコインを作成し、発行できる環境が整いました。その結果、ソラナはミームコイン発行の主要ハブとなり、総ロック額（TVL）は過去12カ月で600%以上の上昇を記録しました。

ソラナ上のミームコインは、犬や猫をテーマにしたものから、よりユニークなコンセプトのものまで、さまざまな形で存在しています。Coinrankingのデータによると、ソラナ上のミームコインは1,936種類に達し、時価総額は$91億3,000万に上ります。これらのミームコインは、単に暗号資産市場を多様化させるだけでなく、コミュニティ主導の取り組みを通じて、ソラナエコシステムの発展にも寄与しています。

2024年前半、ソラナブロックチェーン上の分散型取引所（DEX）の取引高は引き続き上昇し、多くの主要なブロックチェーンを上回る水準に達しました。特に、*URLS-WIF_USDT* や *URLS-BONK_USDT* などの人気ミームコインは短期間で急騰し、多くの投資家の注目を集めました。


しかし、市場が進化し市場競争が激化する中で、ソラナ上のミームコインもいくつかの課題に直面しています。一方では、新しいプロジェクトが次々と登場することで市場の注目が分散し、一部のミームコインが人気を維持することが難しくなっています。他方で、ソラナネットワーク自体がスケーラビリティや安定性の問題を抱えており、エコシステムの発展をある程度妨げています。最近では、ソラナにおけるミームコインブームが冷え込みつつあり、データによると、Pump.funで上場されRaydiumで取引されているミームコインの日次取引高が大幅に減少し、2024年クリスマス以来の最低水準に達しています。

BNBチェーンにおける新たなミームコイン市場


ソラナのミームコインブームが沈静化する中、BNBチェーンはミームコインの新たな拠点として急浮上しています。この流れは主にバイナンス創設者であるCZ（Changpeng Zhao）氏の巧みなマーケティング戦略によるものです。

現在のBNBチェーンにおけるミームコインブームの起源を探るには、まずTSTを取り上げる必要があります。TSTはもともとFour.memeプラットフォームでのミームコイン発行のチュートリアル用に作成されたテストトークンでしたが、コントラクトアドレスが誤ってリークされたことで投機の対象となり、市場の関心が急速に高まりました。その結果、TSTは無名のテストトークンから最も注目されるミームコインのひとつへと変貌を遂げました。

TSTがBNBチェーン台頭の火種となったとすれば、CZ氏の「犬の写真」事件はその流れを加速させる触媒となりました。CZ氏の愛犬「Broccoli（ブロッコリー）」が注目を集めると、ミームコイン市場は一気に過熱し、多くの投資家がこの新たなミームコインの波に乗ろうと市場に殺到しました。


さらに、多くの匿名開発者が関与したことに加え、Bounce Brandの公式参加が「Broccoli」ブームをさらに拡大させました。2月13日の夜、Bounce BrandはCZ氏の愛犬の種類にちなんでMALという名称の新しいトークンを発行しました。しかし、CZ氏が犬の本当の名前を公表すると、Bounce Brandは既に上場済みのMALトークンをBROCCOLIにリブランドし、BNBチェーン上のコントラクトアドレスを公開しました。

CZ氏のマーケティング戦略と推進によって、BNBチェーン上のミームコインの数は急速に増加し、多様なテーマや用途を持つトークンが次々と誕生しました。これらのミームコインは市場の多様性を拡大しただけでなく、コミュニティの力を活用することでエコシステムの発展を促進しています。

BNBチェーン vs ソラナ：優位に立つのは？


ミームコイン市場が進化を続ける中、BNBチェーンとソラナの市場競争はますます激化しています。両者の違いをより深く理解するために、TPS、取引高、日次アクティブユーザー数、発行トークン数といった指標を比較してみましょう。

TPS（1秒当たりのトランザクション数）に関しては、ソラナは高い処理能力と低遅延で知られています。ブロックチェーンエクスプローラーのデータによると、ソラナの理論上の最大TPSは65,500であるのに対し、BNBチェーンのピーク時のTPSは300～400程度にとどまります。このデータからも明らかなように、ソラナは高速なトランザクション処理を実現するための技術的優位性が圧倒的に高くなっています。特に、膨大な数のミームコインを扱う環境では、ソラナは短時間で大量のトランザクションを処理できるため、ボトルネックが生じにくくなっています。一方で、BNBチェーンはTPSの面ではソラナに劣るものの、シンプルな構造により比較的高速なトランザクションと安定した処理能力を提供しています。

取引高に関しては、ソラナとBNBチェーンの24時間取引高はほぼ同程度ですが、ソラナのアクティブユーザー数はBNBチェーンの約3倍にのぼります。アクティブユーザー数が多いということは、それだけ取引需要が高く、オンチェーンの流動性が豊富であることを意味します。これは、ミームコインの迅速な取引や市場拡散において非常に重要な要素です。その結果、ソラナは長期間にわたり、ミームコインのPVP（プレイヤー同士の直接取引）市場の主要プラットフォームとしての地位を維持し、多くのアクティブユーザーを抱えるブロックチェーンとなっています。


発行トークン数に関しては、2025年2月時点のデータによると、Four.memeプラットフォームでは累計31,162のトークンが作成され、1日あたりの平均発行数は3,947トークンとなっています。 一方、Pump.funプラットフォームでは累計7,605,186のトークンが発行されており、1日あたりの平均発行数は54,368トークンに達しています。


この市場競争において、BNBチェーンとソラナはそれぞれ独自の強みを持ち、一方が他方を圧倒しているとは一概に言い難い状況です。ソラナは高スループットと低遅延を誇り、大規模なトランザクションを処理する能力に優れています。一方、BNBチェーンは安定したトランザクション処理と強力なコミュニティエコシステムによって、多くの投資家を惹きつけています。

この市場の移行の波の中で、MEXCは暗号資産市場の主要プレイヤーとして、多くの投資家から注目を集めています。MEXCは効率的かつ利便性の高い取引サービスと、迅速なトークン上場スピードを強みとしており、ソラナのミームコインからBNBチェーンの新興トークンまで、幅広い取引機会を提供しています。特にミームコイン市場において、MEXCは迅速な上場とプロフェッショナルなMeme+ サービスを通じて、多くの投資家の関心を集めている。今後もMEXCは効率的で利便性の高い取引環境の提供を続け、より多様で質の高い取引体験をユーザーに提供することを目指します。暗号資産市場の明るい未来を、共に見届けましょう。

免責事項：暗号資産取引にはリスクが伴います。本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


人気記事

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaの驚異的な速度と低い手数料について聞いたことがあり、SOLトークンを手に入れるためにSolanaをマイニングする方法を知りたいと思っているでしょう。すでにマイニングソフトウェアを探したり、ハードウェア要件を調べ始めているかもしれません。しかし、驚くかもしれませんが、実際にはSolanaのマイニングは不可能です。がっかりしてこのタブを閉じる前に、もう少しお付き合いください。なぜなら、So

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

関連記事

BINANCELIFE（币安人生）とは？インターネット・ミームから暗号資産トレンドへ

BINANCELIFE（币安人生）とは？インターネット・ミームから暗号資産トレンドへ

TL;DR1）マイルストーンの達成：BINANCELIFE（币安人生）は、Binanceに初めて上場した中国発ミームコインとなり、市場の常識を打ち破りました。2）爆発的な成長：ローンチからわずか3日で、BINANCELIFEの時価総額はゼロから$3億に急騰し、Binance Alpha上場後わずか1時間で2,000%上昇しました。3）文化的現象：「Apple vs. Android」ミームから生ま

Recallとは？分散型AIスキルマーケットの3つの主要メカニズムを簡単解説

Recallとは？分散型AIスキルマーケットの3つの主要メカニズムを簡単解説

要約Recallは分散型の市場メカニズムを活用し、少数の大手テック企業に委ねるのではなく、コミュニティ自身が必要とされるAIスキルを決定できる仕組みを提供します。プラットフォームのネイティブ資産であるRECALLトークンは、マーケットの創出、AI製品の支援、報酬の獲得、ネットワークガバナンスへの参加に使用されます。ユーザーは、AI分野の予測市場と同様に、質の高いAI製品を特定して支援することで報酬

USDfとは？Falcon Financeの革新的ステーブルコインメカニズムのクイックガイド

USDfとは？Falcon Financeの革新的ステーブルコインメカニズムのクイックガイド

TL;DRUSDfはイーサリアム上に構築された超過担保型の合成ドルで、現在の流通供給量は約18.99億枚、暗号資産市場でのランキングは202位です。USDfはステーブルコインおよび非ステーブルコイン資産を担保としてサポートし、システムの安全性を確保するために動的な担保率を採用しています。USDfは、ユーザーのリスク選好に応じるために、クラシック型とイノベーティブ型の2種類の発行メカニズムを採用して

Espressoとは？100ノードで分断されたブロックチェーン世界を再結合する

Espressoとは？100ノードで分断されたブロックチェーン世界を再結合する

要約1) Espressoは分散型BFTコンセンサスを採用し、接続されたすべてのブロックチェーンに対して6秒以内の高速なトランザクション確認を実現します。2) グローバルな確認レイヤーとして、異なるチェーン同士が相互の検証済み状態をリアルタイムで参照でき、真のクロスチェーン・コンポーザビリティを可能にします。3) Arbitrum、OP Stack、Polygon CDKを含む主要なロールアップ・

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得