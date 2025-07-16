加熱する市場：次の注目トレンドは？

暗号資産市場は、6か月にわたる激動の時期を経て、再び勢いを取り戻しつつあります。多くの予測では、今後数か月のうちにビットコイン価格が10万ドルを超える可能性が示唆されています。この楽観的な見通しは、投資家の信頼が徐々に回復していることを反映しており、市場のセンチメントが好転し、以前の強気相場に見られた活気のある雰囲気が復活しつつあることを示しています。次に注目すべき分野や話題は何でしょうか？現在、市場で高い関心を集めている注目の話題や分野をいくつか探ってみましょう！





ミームコインは、そのコアメカニズムが「バイラル」プロモーションに重点を置いており、暗号資産のエコシステムにおいて長い間、重要な地位を占めてきました。従来のミームコインは、一般的にコミュニティのエンゲージメントに依存しており、その人気はしばしばコミュニティの活動に直接結びついていました。しかし、テクノロジーの進歩に伴い、ミームの概念も進化しています。AIエージェント技術の導入により、ミームコインは自己プロモーションやインテリジェントなインタラクションが可能となり、その普及効率と市場での訴求力が大幅に向上しました。この新しいモデルは、ミームコインの市場競争力を高めるだけでなく、ユーザーと投資家にとってのエンゲージメントの機会を創出し、暗号資産市場全体の革新と成長を促進しています。





現在、ミームとAIの融合が広く注目を集めています。この分野のリーダーであるBittensor（TAO）は、AIユーティリティの提供に焦点を置いており、複数の分散型金融（DeFi）プロトコルから支持を得ています。Pump.funのAIエージェント版であるVirtuals Protocolは、ゲームおよびエンターテインメント分野において、ユーザーがAIエージェントを共同所有できるようにすることを目指しており、市場に新しいインタラクティブモデルを導入しています。













AIミーム市場の勢いは、いくつかの主な理由により今後も継続すると考えられます：





コミュニティの影響 力 ：Truth Terminalは10万人以上のフォロワーを抱えており、ツイートの一つ一つが大きな影響力を有するため、強力なコミュニティ効果を生み出しています。

新トークンの出現 ：Fartcoinや Gnon といったトークンも、この市場への参入を目指しています。リスクや不正行為の可能性があるにもかかわらず、彼らの市場の躍動性は、この分野の魅力を証明しています。

アートと文化の融合：BANやその他のトークンの例は、AIミームとアートや文化を組み合わせるという革新的な可能性を強調しており、市場の関心を集めています。





業界関係者にとって、AIが生成したミームコインはエンターテイメント性を提供するだけでなく、投資家の関心とエンゲージメントを大幅に高めるとともに、将来的な成長の可能性の基盤を構築します。従来の投資家と新興の投資家の双方がAIミーム分野にますます注目するにつれ、暗号資産市場のエコシステムは徐々に進化しています。





市場のセンチメントが改善するにつれ、ソラナはミームコインとAIが牽引する波を起こしています。ソラナエコシステムの継続的な発展とpump.fungが立ち上げた「ワンクリックトークン発行」モデルのおかげで、ミームコインの価格は高騰し、トークン数量と取引高も着実に増加しており、ソラナは再び市場の注目を集めています。2024年第4四半期現在、ソラナは毎日平均96,010枚のトークンを生成しており、Pump.funを通じて毎日約9,000枚のトークンが生成されています。さらに、ソラナはJupiterやKamino FinanceなどのDeFiプロトコルの革新を推進しており、さまざまなプロジェクトやユーザーを惹きつけています。









2021年に最も注目されていたブロックチェーンの1つであったFantomは、現在大規模な変革の最中にあります。Sonic Chainとしてリブランディングし、トークンエコノミーを刷新することで、第4四半期で最も期待されるアップデートの1つとなっています。Sonic Chainは、より高速なトランザクション速度（最大10,000 TPS）と優れたスケーラビリティを可能にします。Pendleによる流動性ステーキングの導入や、Curve、KyberSwap、Snapshotなどの主要なDeFiプロトコルの展開など、Sonicにとって重要な推進要因が目前に迫っています。Sonicの新しい手数料モデルにより、開発者は最大90%の収益を得ることができます。開発者をさらに惹きつけるために、SonicはSonic & Sodas、Sonic Boom、Sonic Universityなどのインセンティブプログラムを立ち上げました。アンドレ・クロニエ（Andre Cronje）氏の復帰により、Sonic Chainは市場シェアを奪還する態勢を整えています。直近の四半期では、Sonic Arcadeの預かり資産（TVL）が20%増加しました。今後、Sonic Chainは、エコシステムの魅力をさらに高めるために、より革新的なプロジェクトを展開していく予定です。









注目のSmartConカンファレンスが現在香港で開催されています。HashKey Groupの会長兼CEOである肖風（Xiao Feng）博士がメインステージで基調講演を行い、新しいグローバル決済ネットワークにおける規制に準拠したステーブルコインがどのように活用されるかについて語る予定です。Web3分野の第一人者であるXiao博士が決済問題に焦点を置いていることから、非常に注目されています。これは、Web3決済業界の大きな可能性を強調するだけでなく、Web3決済が大きな成長の瀬戸際にあることを示唆しています。





PayFiは、Web3分野におけるユニークな概念であり、ソラナ財団の理事長であるリリー・リウ（Lily Liu）氏が初めて提唱したものです。これは、暗号資産を使用したブロックチェーンベースの決済方法を指し、フィンテックにおける新たな概念と重要な革新を表しています。PayFiは、従来の決済システムとは異なり、銀行、クレジットカード会社（Visaなど）、または決済処理業者（PayPalなど）といった中央集権的な金融機関に依存することなく、トランザクションの検証、清算、決済を行います。また、分散型ネットワークを通じて、ユーザー間で直接価値の移転を可能にします。このソリューションは、従来の決済システムよりも効率的かつ透明性が高く、より迅速なトランザクションと、ユーザーにとってより大きな経済的自主性と自己管理能力を実現し、フィンテックの革新の最前線を築いています。





DeFiの2つの主要プロトコルであるAaveとUniswapは、復活に向けて積極的に取り組んでいます。Aaveのプロトコル収益は着実に成長しており、現在5,000万ドルに達し、最も収益の高いレンディングプロトコルとなっています。さらに、AaveのネイティブステーブルコインであるGHOの循環供給量は現在1億6,000万ドルに達しており、ETHの預かり資産（TVL）は510万ETH（110億ドル超）と、過去最高値に迫る勢いで着実に上昇しています。また、Grayscale社は最近、Aave Trustの立ち上げを発表し、GHOに対する機関投資家の関心が高まっていることを示しています。





一方、Uniswapは最近、独自に開発したブロックチェーンであるUnichainの立ち上げを発表しました。このプロジェクトは、大規模な流動性の移行を推進することが期待されています。主な目的は、ユーザーのガス代を約95%削減し、潜在的に新しいステーキングメカニズムを導入することです。さらに、Unichainの収益分配モデルは、UNIトークンの需要を高める可能性が高く、現在、UNIを保有するウォレットの数は40万を超えています。DeFi 1.0の復活は、ステーブルコインのダイナミクスを再定義し、分散型取引所（DEX）の市場構造を再形成する可能性があります。





ここ数年、暗号資産市場は無数のネズミ講や重大事件により弱気相場が長期化するなど、厳しい状況が続きました。しかし、市場のセンチメントが変化するにつれ、新たな分野や話題が台頭しています。AIミームの台頭、ソラナの復活、PayFiの成長、そしてDeFiの復活は、いずれも市場に新たな機会をもたらしています。投資家は、潜在的な利益機会を捉えるために、これらの分野の動向を注意深く観察する必要があります。



