カンクンアップグレードの影響





















カンクンアップグレードは 2024年3月13日に正式に開始される予定です。この日付は、すべてのイーサリアムのテストネット（Goerli、Sepolia、Holeskyを含む）のデプロイに成功した後に確定された日付であり、イーサリアムメインネットのアップグレード準備が整ったことを意味します。





メインネットが本稼働する前に、アップグレードされた機能をさまざまなテストネットで総合的にテスト・検証することで、本稼働に向けた万全の準備およびネットワークの安定性を確保することができます。テスト中にコントラクト上の不備や問題が発見された場合は、最終的な稼働開始時期が適宜調整されます。













カンクンアップグレードでは、ダンクシャーディングと呼ばれる新しいスケーラビリティソリューションが採用され、ネットワークのトランザクション処理能力が大幅に強化され、スケーラビリティが飛躍的に向上しました。









カンクンアップグレードにより、レイヤー2のデータをイーサリアムメインネットに公開するためのガス代が削減されます。特にロールアップに基づくソリューションの場合、メインネットへのデータ公開にかかるガス代が現在の1000分の1以下に削減されます。









ガス代が安く、TPSが高いという特性は、レイヤー2ネットワークの可能性をさらに引き出し、高頻度のトランザクションを必要とするゲームなどのユースケースを促進します。ユーザーは、レイヤー2ネットワーク上でより豊かなエコシステムを享受しながら、トランザクション手数料や取引効率を気にする必要がなくなります。









カンクンアップグレードは、イーサリアムの実用性を大幅に向上させ、「パブリックチェーンの王」としての地位を確固たるものにしています。一方、レイヤー2プロトコルとそのエコシステムにも恩恵をもたらしています。OPエコシステムはより多様化し、ZKエコシステムはデータの可用性が強化されるため、より利用しやすくなっています。





カンクンアップグレードの影響は、イーサリアムの市場認知に好影響を与える可能性があり、ETHに対する投資家の熱狂的な関心を高めるのに役立つと考えられます。さらに、OPやARBなど、アップグレードの影響を受けるレイヤー2分野に関連するトークンも投資家にとって重要な検討対象となることが予想されます。





