カンクンアップグレードの影響

Solanaの驚異的な速度と低い手数料について聞いたことがあり、SOLトークンを手に入れるためにSolanaをマイニングする方法を知りたいと思っているでしょう。すでにマイニングソフトウェアを探したり、ハードウェア要件を調べ始めているかもしれません。しかし、驚くかもしれませんが、実際にはSolanaのマイニングは不可能です。がっかりしてこのタブを閉じる前に、もう少しお付き合いください。なぜなら、So
暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣
Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき
MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ
直近の強気市場の開始は、流動性マイニングによって牽引され、「DeFiサマー」を迎えました。そのため、多くの人々は、次の強気市場もDeFi分野から始まると信じています。その起源として、リキッドリステーキングが最も有力な触媒になると考えています。1. リキッドリステーキングとは?イーサリアムのコンセンサスメカニズムがPoSに移行して以来、イーサリアムのステーキングへの需要が急増し、流動性を提供する、ス
2024/5/24、SECは初めてアメリカで上場する8つのイーサリアム現物ETFを承認しました。これには、BlackRock, Fidelity, Grayscale, Bitwise, VanEck, Ark Invest, Invesco Galaxy, Franklin Templetonが含まれます。イーサリアム現物ETFの承認は、暗号資産の歴史における重要な節目となり、イーサリアムの市場
2020年、DeFiが盛んになり始め、2021年にはDeFi Summerが市場に火をつけました。2022年には、ロックされた総額は2,194億7,000万ドルという歴史的な高水準に達しました。では、分散型金融とは一体どういうものなのでしょうか？1. 分散型金融（DeFi）とは何か？DeFiとは、Decentralized Financeの略で、スマートコントラクトを通じてブロックチェーンネットワ
分散型レンディングとは、DEXと同様に、DeFiの重要な構成要素の一つです。2020年のDeFiサマーは、さまざまなDEX間の競争が繰り広げられたことで、流動性競争が引き起こされたのに対し、CompoundレンディングとDEXの統合は、エキサイティングなトレンドの序章と言えるでしょう。1. 分散型レンディングとは？伝統的な金融システムでは、ユーザーは銀行口座を持ち、本人確認を完了する必要があります