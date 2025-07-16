1. カンクンアップグレードとは？ イーサリアムアップグレードは毎回、イーサリアム開発者会議の開催地の名前が付けられています。過去にはロンドン、ベルリン、そして前回の上海でアップグレードが実施されました。今回のイーサリアムアップグレードは、メキシコの海岸沿いの観光都市カンクンにちなんで名付けられています。イーサリアムのデンクンアップグレードは、カンクン-デネブアップグレードとしても知られています。1. カンクンアップグレードとは？ イーサリアムアップグレードは毎回、イーサリアム開発者会議の開催地の名前が付けられています。過去にはロンドン、ベルリン、そして前回の上海でアップグレードが実施されました。今回のイーサリアムアップグレードは、メキシコの海岸沿いの観光都市カンクンにちなんで名付けられています。イーサリアムのデンクンアップグレードは、カンクン-デネブアップグレードとしても知られています。
カンクンアップグレードの影響

1. カンクンアップグレードとは？


イーサリアムアップグレードは毎回、イーサリアム開発者会議の開催地の名前が付けられています。過去にはロンドン、ベルリン、そして前回の上海でアップグレードが実施されました。今回のイーサリアムアップグレードは、メキシコの海岸沿いの観光都市カンクンにちなんで名付けられています。イーサリアムのデンクンアップグレードは、カンクン-デネブアップグレードとしても知られています。イーサリアムアップグレードの歴史について詳しく知りたい方は、「イーサリアム：過去のアップグレードルートをご紹介」をご覧ください。

カンクンアップグレードの目的は、イーサリアムのスケーラビリティのニーズに対応すると同時に、レイヤー2ネットワークのトランザクションコストを削減し、トランザクション効率を向上させることです。このカンクンアップグレードは、EIP-4844、EIP-6780、EIP-1153、EIP-6475を含む複数のイーサリアム改善提案（EIP）に基づいており、EIP-4844が今回のアップグレードの焦点となっています。アップグレード案の詳細やスケーラビリティ関連の解説については、こちらの記事をご参照ください：カンクンアップグレード：イーサリアムのスケーラビリティの新たな章

2. カンクンアップグレード時期


カンクンアップグレードは 2024年3月13日に正式に開始される予定です。この日付は、すべてのイーサリアムのテストネット（Goerli、Sepolia、Holeskyを含む）のデプロイに成功した後に確定された日付であり、イーサリアムメインネットのアップグレード準備が整ったことを意味します。

メインネットが本稼働する前に、アップグレードされた機能をさまざまなテストネットで総合的にテスト・検証することで、本稼働に向けた万全の準備およびネットワークの安定性を確保することができます。テスト中にコントラクト上の不備や問題が発見された場合は、最終的な稼働開始時期が適宜調整されます。

3. カンクンアップグレードの影響


3.1 ネットワークの効率化とスケーラビリティの向上


カンクンアップグレードでは、ダンクシャーディングと呼ばれる新しいスケーラビリティソリューションが採用され、ネットワークのトランザクション処理能力が大幅に強化され、スケーラビリティが飛躍的に向上しました。

3.2 オンチェーンデータコストの削減


カンクンアップグレードにより、レイヤー2のデータをイーサリアムメインネットに公開するためのガス代が削減されます。特にロールアップに基づくソリューションの場合、メインネットへのデータ公開にかかるガス代が現在の1000分の1以下に削減されます。

3.3 ユーザー体験の向上


ガス代が安く、TPSが高いという特性は、レイヤー2ネットワークの可能性をさらに引き出し、高頻度のトランザクションを必要とするゲームなどのユースケースを促進します。ユーザーは、レイヤー2ネットワーク上でより豊かなエコシステムを享受しながら、トランザクション手数料や取引効率を気にする必要がなくなります。

3.4 投資家の信頼感向上


カンクンアップグレードは、イーサリアムの実用性を大幅に向上させ、「パブリックチェーンの王」としての地位を確固たるものにしています。一方、レイヤー2プロトコルとそのエコシステムにも恩恵をもたらしています。OPエコシステムはより多様化し、ZKエコシステムはデータの可用性が強化されるため、より利用しやすくなっています。

カンクンアップグレードの影響は、イーサリアムの市場認知に好影響を与える可能性があり、ETHに対する投資家の熱狂的な関心を高めるのに役立つと考えられます。さらに、OPやARBなど、アップグレードの影響を受けるレイヤー2分野に関連するトークンも投資家にとって重要な検討対象となることが予想されます。

MEXCプラットフォームを使用してETHおよびレイヤー2ネットワーク関連のトークンを購入することができます。MEXCの公式ウェブサイトで [現物取引] をクリックし、ETH、OP、ARBなどの現物暗号資産を選択して [成行注文] などの注文タイプを選択するだけで、買い注文を発注することができます。


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


