2024年注目のミームコイン





ミームコインは暗号資産の一種で、その名前はインターネット文化現象である「ミーム（meme）」に由来しています。ミーム（meme）とは、人気のある画像や動画、コンセプトがオンライン上で拡散される現象のことを指します。





ミームコインの主な目的は、エンターテイメントやソーシャルツールとしての役割を果たし、興味深い暗号資産を生み出すことで人々の関心を集めることです。これらのトークンの価値は、従来の金融指標ではなく、コミュニティのコンセンサスや市場の需要に由来することが多いです。













初期のDogecoin（DOGE）から、その後の動物をテーマにした暗号資産、そして現在絶えず誕生しているミームコインまで、ミームコインは大まかに以下のように分類することができます：





1.1 有名画像IPタイプ：Dogecoin（DOGE）やPEPEに代表されるように、これらはインターネット上でいち早く流行した画像をトークン化したトークンです。DOGEとPEPEはどちらもバイラルミームコインに由来しています。LADYSはNFT Miladyシリーズの有名なミームコインです。





1.2 有名人効果タイプ：有名人に関連するもの（ペットなど）にちなんで名付けられたミームコインです。例えば、「MAGA」はトランプ大統領の選挙スローガンから、「FLOKI」はマスク氏の愛犬から命名されています。





1.3 碑文タイプ：SATSとRATSに代表されるように、これらは他の種類のミームコインとは発行方法が異なります。SATSはサトシ・ナカモトとビットコインへの敬意を表し、RATSは暗号資産世界のラットレースを風刺しています。









現在、数多くのミームコインが市場で注目を集めています。今回は、2024年半ばに誕生した、あるいは人気を博した人気のミームコインを厳選してご紹介します。









BOMEはBOOK OF MEMEの略で、Pepe Meme（ぺぺミーム）のイメージアーティストDarkfarmによって作られました。ミームの恒久的な貯蔵庫であるBOOK OF MEMEは、一連のミーム作成機能を展開する予定です。





BOMEのプレセールの仕組みは簡単です。ユーザーがDarkfarmから提供されたソラナ（Solana）アドレスにSOLを送信することで、提供されたSOLの割合に応じてプレセールの参加者全員にBOMEトークンが配分されます。プレセールは期待を上回る10,000SOLを超える資金が集まりました。





その後、Darkfarmは調達したすべてのSOLを流動性プールに追加し、BOMEの初期価格は0.000496 USDTに設定されました。BOME価格は高騰し、価格は1日で50倍に跳ね上がり、累計取引高は2億3000万米ドルに達しました。





BOMEトークンは3月12日にプレセールを開始してから、わずか3日間で主要取引所に上場し、最速上場記録を更新しました。BOMEの時価総額は15億米ドルを突破しています。現在、BOMEトークンの価格は0.017米ドルまで下落しています。













BOMEの資産効果に影響され、Slerfは3月17日に資金調達を行うことを発表しました。そして、13時間で資金調達額は50,000SOLを超えました。





3月18日、SLERFの創設者は、自社の操作ミスにより、LPおよびエアドロップ用のトークンを誤ってバーンしてしまい、プレセールユーザーに1000万ドルを返却することができなくなったとツイートしました。





今回のミスは、予想されたようなラグイベントには繋がりませんでした。ユーザーはこれを「非中央集権的な行動」と見なしたため、購買意欲を掻き立てる結果となりました。トークン価格はその後急騰し、9時間以内に時価総額が10億を超え、BOMEが打ち立てた記録を塗り替えました。SLERFはわずか30分でこの記録を更新し、ミームの新たな王様となりました。





SLERFの過去最高値は1.6ドルで、現在の価格は0.47ドルです。













MAGA（TRUMP）トークンは2023年8月に誕生し、その名前はドナルド・トランプ氏の大統領選挙スローガン「Make America Great Again（アメリカを再び偉大な国にしよう）」の略称に由来しています。その誕生から取り扱い開始以降、当初は市場が盛り上がることはなく、注目度も低いものでした。





しかし、2024年の大統領予備選挙でトランプ氏が続けて勝利すると、MAGAトークンの人気は徐々に高まっていきました。トランプ氏が大統領候補に指名された2月末には、トークンの人気度と価格はともに新高値を記録しています。





現在、この熱狂が収まるにつれて、MAGAトークンの価格もそれに対応する形で反落しています。MAGAトークンの変動はトランプ氏の報道と密接な相関関係があります。今後、トランプ氏が選挙で勝利すれば、MAGAの価格もそれに応じて上昇する可能性があることは想像に難くありません。













ソラナ（Solana）ネットワークで高い人気を誇るミームコインが次々と登場したことで、他のネットワークもこれを真似て人気度やアクセス数を高めようと奮闘しています。DEGENはBASEネットワークで成功を収めたミームコインです。





DEGENはFarcasterコミュニティから誕生した、コミュニティ主導のミームプロジェクトです。その公正な分配、草の根的な活動、ボトムアップ的なコミュニティの発展推進力、非公式なDAO組織の構築と運営により、多くのユーザーの注目を惹きつけ、参加者を集めています。





近年、ミームの熱狂がソラナ（Solana）ネットワークからBASEネットワークに移行する中、DEGENプロジェクトは低コストのLayer3ブロックチェーンであるDegen Chainの取り扱い開始を発表しました。DEGENはネットワークのネイティブガストークンとして機能します。このニュースが広まった後、DEGENの価格は24時間で37％以上急騰し、その後も継続的に価格が上昇し続け、新高値を繰り返し更新しました。





オンチェーンデータによると、DEGENの最高値は0.065ドルで、現在の価格は0.04ドルまで後退しています。













Dogwifhat（WIF）は、ピンクの毛糸の帽子をかぶった柴犬をイメージしています。このプロジェクトは2023年11月にソラナ（Solana）ネットワークでプロモーションされることなくひそかに立ち上げられました。12月末には、ソラナネットワーク全体の上昇トレンドに影響され、WIFの価格はある程度上昇し、一定の注目を集めました。公式プロモーションでは最初にピンクの毛糸の帽子をかぶった柴犬のミーム画像が登場しました。





1月11日、WIFの取引において、770万ドル相当のSOLが、当時270万ドル相当の流動性しかなかったWIFトークンの購入に使われるという誤ったトランザクションが発生し、WIFの価格は瞬時に3.99ドルまで高騰しました。その1週間後、バイナンスはWIF先物取引の上場を発表しました。その後、BackpackはWIF現物取引の上場を発表しています。





3月1日、RobinhoodがWIFを上場させたことで、市場の注目が集まり、WIFの価格は急上昇し、1ドルを突破しました。これは、初めて1ドルを突破した犬系ミームコインとなりました。





3月2日、暗号資産取引所BitMEXの共同設立者兼CEOであるArthur Hayes（アーサー・ヘイズ氏）は、WIFについて楽観的な見解をツイートしました。その結果、WIFの価格は即座に2ドルを突破しました。WIFトークンの最高値は4.88ドルに達し、現在は4.05ドル前後まで後退しています。





WIFの総供給量は9億9,890万枚トークンで、ステーキングやバーンといった一般的な慣行はなく、予定されているプロジェクトの見込みもありません。WIFは純粋に投資としての価値を持ちます。公式の運営も自由気ままであり、ピンクの毛糸の帽子をかぶった柴犬のミーム画像を流通させることに主眼を置いています。このタイプのプロジェクトは、主にユーザー投資という感情的価値を担っています。













WENは、ソラナのDeFiアグリゲーションプラットフォームJupiterのミームコインで、その属性は、コミュニティの潜在的なエアドロップへの欲求と期待に由来しています。





Jupiterプロジェクトの共同創設者の一人であるmeow氏は、コミュニティから「Wen Token」や「Wen airdrop」についての質問を頻繁に受けているため、それに答えるために詩を書いたと語りました。この詩はNFTとして鋳造され、1兆枚の断片に分割され、現在はWENトークンとして流通しています。





WIFトークンと同様に、WENトークンは主にユーザー投資という感情的価値を持ち、それ以上のプロジェクト開発計画やロードマップはありません。WIFとの違いは、WENが断片化されたNFTから作られた最初のコミュニティトークンであり、WNS NFT標準に準拠した最初のNFTであるという革新性にあります。













MEXCでは、ミームコインを含む様々な暗号資産の取引が可能です。MEXCでミームコインを取引する方法は以下の通りです。MEXCアプリのトップページを開き、[その他]をタップします。次に[取引]の中から[Meme]セクションを選択することで、このタイプの人気暗号資産を確認することができます。









ここでは例として、BOMEトークンを使用した買い注文の発注を行います。





MEXCアプリを開き、上部の検索バーに「BOME」と入力します。BOME現物取引を選択し、ローソク足チャートのページで[購入]をタップします。注文の種類や数量などを選択し、[BOMEを購入]をタップすると購入が完了します。





短期の先物取引に長けている方は、価格変動から利益を得られるBOME先物取引をお勧めいたします。











