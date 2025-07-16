ビットコインの半減期メカニズム 半減期メカニズムは、ビットコインだけでなく、イーサリアムなどの主要暗号資産にも共通する比較的に一般的な運用メカニズムです。 このメカニズムが存在する根本的な理由は、ビットコインなどの暗号資産は、「マイニング機器」という仮想的なツールを使ってビットコインの "デジタルな洞窟" を掘り進み、ビットコインを入手するというものです。この過程で、ビットコイン「マイナー」は、「ビットコインの半減期メカニズム 半減期メカニズムは、ビットコインだけでなく、イーサリアムなどの主要暗号資産にも共通する比較的に一般的な運用メカニズムです。 このメカニズムが存在する根本的な理由は、ビットコインなどの暗号資産は、「マイニング機器」という仮想的なツールを使ってビットコインの "デジタルな洞窟" を掘り進み、ビットコインを入手するというものです。この過程で、ビットコイン「マイナー」は、「
差し迫る、4度目の『半減期』 ービットコインに大きな追い風となるか

2025/7/16MEXC
0m
ビットコイン
ビットコインの半減期メカニズム


半減期メカニズムは、ビットコインだけでなく、イーサリアムなどの主要暗号資産にも共通する比較的に一般的な運用メカニズムです。

このメカニズムが存在する根本的な理由は、ビットコインなどの暗号資産は、「マイニング機器」という仮想的なツールを使ってビットコインの "デジタルな洞窟" を掘り進み、ビットコインを入手するというものです。この過程で、ビットコイン「マイナー」は、「ブロック」をコストとして追加します。そして、一定量のビットコインを報酬として得ることで、経済的な報酬を得ることが可能になります。

ビットコインの生産過程では、21万ブロックがマイニングされるごとに（およそ4年ごと）、「マイナー」が受け取る報酬は半分になります。半減期は50BTCから始まり、順次半分に減少していきます。

したがって、ビットコイン単一の市場から見ると、ビットコインへの需要が変わらない前提であれば、市場上でのビットコインの「供給」は大幅に減少し、これによりビットコインの価格が新たなブレイクスルーを迎える可能性があります。その時点で、ビットコインをベンチマークとする他の暗号資産や、準備金にビットコインを主要な批准とする暗号資産も上昇する可能性があります。

ビットコインの半減期が価格に与えた歴史的影響


第1回半減期（2012年）


第1回目のビットコインの半減期は2012年11月28日に実施されました。最初の21万ブロックが採掘された後、半減期が始まります。ブロックあたりの報酬は50BTCから25BTCに減少しました。

半減期前、ビットコインは1ビットコインあたり12ドルで売られていましたが、3か月未満でビットコインの価格は2倍になりました。


2ヶ月後、市場価格は225ドル以上になりました。


第2回半減期（2016年）


第2回目の半減期は、42万ブロックがマイニングされたときに発生しました。2016年7月9日、ビットコインのマイナーは、1ブロックあたり12.5 BTCの報酬を得ました。

2016年7月10日、ビットコインは約665ドルで売られていましたが、1年以内にその価格は2,973ドルまで急騰しました。


第3回半減期（2020年）


2020年のビットコイン半減期は5月11日に実行されました。3セット目の21万ブロックが採掘された後、マイナーの報酬は1ブロックあたり6.25 BTCに再び半減しました。その後1年以内にビットコインの販売価格は65,145ドルまで急騰しました。


ビットコイン半減期メカニズムの影響とは


MEXCerの皆様にとって：


MEXCerの皆様にとって、これは4年に一度の投資機会です。第4回目の半減期メカニズムから、ビットコインの市場供給速度はさらに低下しました。ビットコインの需要が変わらない条件下で、供給量が減少すると、ビットコインの価格に大きな影響を与えますが、価格の変化が必ずしも半減期が始まるとすぐに反応するというわけではありません。過去のデータによると、半減期メカニズムによってもたらされる価格上昇は長期的であり、必ずしも一方的ではありません。したがって、ビットコインへの投資を期待しているすべてのMEXCer様は、より慎重になるべきであるが、MEXCで異なる投資方法を通じて合理的にリスクを分散させることで、資産を増やすという目的を達成することができます。

「マイナー」にとって：


「マイニング」を職業とする暗号資産のパイオニアたちにとって、ビットコイン報酬の半減は「喜びと悲しみ」のメカニズムです。「マイニング」の量に関して言えば、半減は莫大な減少を意味しますが、ビットコインの価格曲線から見ると、このメカニズムは大きな利益を示唆しているようです。「マイナー」が常にビットコインを保有できれば、数量の減少によってもたらされる経済的価値の損失は、急騰する価格によって十分に補償されるでしょう。これが半減期メカニズムがマイニングに実際には限られたマイナスの影響しか与えない理由です。多くの「マイナー」は複数のアイデンティティを持っています。彼らは「マイナー」であり、ビットコインの保有者であり、トレーダーでもあります。よって彼らは様々な方法でリスクをヘッジし、資産を形成することができます。


