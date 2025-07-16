ETFの波がついにソラナまでやってきた！





近日、暗号資産の上場投資信託（ETF）市場は非常に活発で、多くのホットなニュースが広く注目を集め、熱い議論を巻き起こしています。





最新のデータによると、世界最大の資産管理会社であるBlackRockは、暗号資産ETFのラインナップを拡充し、暗号資産ETF業務を最も多く保有している企業となりました。Coinglassのデータによると、BlackRock傘下のIBITの資産管理規模は172.43億ドルに達し、11のビットコイン現物ETF商品において、第1位にランクインされています。





7月23日に米国証券取引委員会（SEC）が初めてイーサリアム現物ETFを承認して以来、暗号資産の世界は新たなマイルストーンを迎え、市場全体にポジティブな感情が再び広がっています。Farside Investorsの最新データによると、過去4週間でイーサリアム現物ETFへの流入額は20億ドルを超えており、これにはGrayscaleのETHEからの約25億ドルの流出額は含まれていません。





BloombergのシニアETFアナリストであるエリック・バルチュナス氏によると、2024年の年初から世界のETFへの資金流入は9,110億ドルに達しており、そのうち米国で取引されている暗号資産現物ETFの純流入は170億ドルで、世界全体の約2%を占めています。





ETFに話を戻すと、イーサリアム現物ETFの承認は暗号資産の歴史における重要なマイルストーンだと言われています。





イーサリアム現物ETFの成功裡での立ち上げは、投資家へイーサリアム市場に参加するための便利でコンプライアンスに適合した方法を提供したのみではなく、暗号資産ETFに対する世界的な関心と認識を広めました。これにより、ソラナ現物ETFなど他の暗号資産の現物ETFの申請・承認プロセスが大幅に加速されました。









ソラナ現物ETF、つまりソラナ上場投資信託は、ソラナ（SOL）の価格パフォーマンスを追随する投資ツールです。これにより、投資家は暗号資産を直接保有して管理する必要はなく、ETFの株式を購入することでソラナに間接的に投資することができます。この投資方法により、暗号資産投資に伴う障壁とリスクを低減し、より多くの投資家が参加できるようになりました。









2024年8月8日、ブラジル証券取引委員会は、QR Assetが発行し、Vortxが管理する世界初のソラナ現物ETFを正式に承認しました。これにより、ソラナの伝統的な金融市場における信頼性と合法性が高まりました。続いてブラジルは、8月21日に地元の投資銀行BTG Pactual と提携したHashdexによる2つ目のソラナ現物ETFを承認しました。





ブラジルでのソラナ現物ETFのブレークスルーにもかかわらず、米国市場での承認は依然として多くの課題に直面しています。2024年6月、資産運用の大手であるVanEckと21Sharesは、ソラナ現物ETFのために米国証券取引委員会（SEC）にS-1申請書を提出しました。2024年7月8日、シカゴ・オプション取引所はVanEckと21Sharesに代わって、SECに19b-4申請書を提出しました。









承認プロセス中、ソラナ現物ETFは規制の障害に直面しました。エリック・バルチュナス氏によると、米国証券取引委員会はシカゴ・オプション取引所が提出した2つのソラナ現物ETFに対する19b-4申請書を却下し、承認プロセスが中断されました。









業界アナリストは、米国でのソラナ現物ETFの承認は政治的要因に大きく依存していると強調しています。もし元大統領で共和党候補のドナルド・トランプ氏が選挙に勝利すれば、承認の可能性が高まるかもしれません。





以上のすべてはまだ推測にすぎず、ソラナ現物ETFの最終期限は2025年3月中旬です。最終的な結果がどうなるのか、辛抱強く待ってみましょう。









今年のイーサリアムに対するSECの緩和策を踏まえ、市場は同様の寛大なアプローチがソラナにも採用されるかどうかを推測しています。では、ソラナ現物ETFが承認された場合、市場にどのような影響を与えるのでしょうか？





ソラナ現物ETFの立ち上げは、伝統的な投資家や機関からソラナとそのエコシステムへの関心を集め、大量の資金流入をもたらす可能性があります。





最近発表されたGSRによる詳細な評価によると、市場条件に応じてソラナ現物ETFの予測される資金流入には大きな差があることが示されています。弱気市場では2%、より安定した市場基準および理想的なシナリオでは、それぞれ5%と14%に達する可能性があります。





報告書は、弱気市場の間にソラナ（SOL）の価格が約1.4倍に成長する可能性があると楽観的に予測しています。より安定した市場基準のシナリオでは、その成長潜在力は3.4倍に急増し、最も理想的な市場条件下では、SOLの上昇は驚異的な8.9倍に達する可能性があります。













公開されているデータによると、ソラナのエコシステムは著しい成長を示しています。メインネットの立ち上げからわずか4年で、このエコシステムは急速に拡大し、700以上の分散型アプリケーション（dApps）を集めています。









ウォール街には「噂で買い、事実で売る（Buy on the rumor, sell on the fact.）」という言葉があります。この言葉は、市場の機会を掴み、戦略を調整するための技術を見事に表しています。市場で最初に噂が出たときに果断に行動し、その噂が事実として確認された後にポジションを調整して利益を確保することが重要です。





ソラナ現物ETF申請の結果に関係なく、暗号資産業界がますます主流の金融システムに統合されるというトレンドは止められません。振り返ってみると、2024年は暗号資産業界の発展において重要なマイルストーンとして記憶されるかもしれません。この年は、暗号資産が広範な金融領域に深く浸透し、統合された年として記憶されるでしょう。



