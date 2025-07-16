暗号資産カストディの「諸刃の剣」：資産の安全を確保するには

暗号資産の分野において、セキュリティは常に核心的なテーマです。しかし、業界全体でセキュリティを重視し、追求し続けているにもかかわらず、さまざまなオンチェーン犯罪や暗号資産詐欺が依然として横行しています。Immunefiの最新レポートによると、2024年のハッキング攻撃や詐欺による暗号資産業界の損失は179件に及び、総額14億ドルを超えています。





一部のユーザーは、より強固なセキュリティ対策を求めて暗号資産カストディサービスを選択していますが、暗号資産カストディサービスのセキュリティ保証も万全とは言えません。10月下旬には、一連の突発的な事件が相次ぎ、暗号資産カストディ分野の複雑さと課題が露呈しました。まず、米国政府機関のアドレスが漏洩し、それを受けて、マイクロストラテジー社のCEOであるマイケル・セイラー（Michael Saylor）氏がビットコインの「機関カストディ」に関する論争を引き起こしたのです。





これらの事件により、資産の安全性をどのように確保するかについて、社会的な関心が一層高まっています。









10月25日、Arkhamがツイート上で米国政府機関関連のアドレスが攻撃を受け、約2,000万ドルのUSDC、USDT、aUSDC、およびETHが攻撃者のアドレスに送金されたようだと報告しました。ハッカーはその後、これらの資金をETHに変換し、中央集権型取引所を通じて資金洗浄を試みました。最終的に、ハッカーは資金の一部を返却したものの、この事件は暗号資産カストディのセキュリティに関する重大な課題を明らかにしました。









一方、マイクロストラテジー社のCEOであるマイケル・セイラー（Michael Saylor）氏は、ビットコインはBlackRockやFidelityのような規制を受けている「大きすぎて潰せない」金融機関で保管するべきだと提案しました。彼は、この手法がビットコインのボラティリティと損失リスクを低減し、資産のセキュリティを高めると考えています。しかし、この見方には反対意見もあります。イーサリアムの共同創設者であるヴィタリック・ブテリン（Vitalik Buterin）氏は、セイラー氏の発言を 「クレイジー」だと表現しました。彼は、マイケル・セイラー氏が提唱するような規制による暗号資産の保護は、過去に多くの失敗例があり、彼にとっては暗号資産の本質に反すると指摘しました。また、Casaの共同設立者兼CTOであるジェームソン・ロップ（Jameson Lopp）氏も、ビットコインのセルフカストディは単に偏執的な世捨て人になることを意味せず、第三者によるカストディを信頼することは長期的に多くの悪影響をもたらす可能性があると指摘しました。









機関カストディはしばしば諸刃の剣に例えられます。それは投資家に一見より安全な資産保管方法を提供する一方で、分散化の原則に関する深い議論を引き起こすためです。カストディ機関は、強固な技術サポートと豊富な業界経験を活かし、ハッキング攻撃や内部不正などのリスクを軽減しています。多くの投資家にとって、機関カストディを選択することは、資産の安全責任をより専門的な第三者に委ね、個人による資産管理に伴うリスクや負担をある程度軽減することを意味します。





しかし、機関カストディは、分散化の原則に関する深い議論も巻き起こしています。暗号資産の中核的な価値は、従来の金融システムの制約を打ち破り、点と点を結ぶ自由な資産送金を可能にする分散型の性質にあります。これとは対照的に、機関カストディは、投資家が資産の管理を第三者機関に委ねることを意味し、暗号資産の分散化の特性を損ない、完全な資産管理権を失う可能性があります。さらに、カストディ機関が不適切な管理、規制違反、サイバー攻撃に遭った場合、投資家の資産は重大なリスクにさらされます。これらのリスクは、カストディ機関自体に起因するものだけでなく、規制政策の変更や法的紛争などの外部要因に起因するものもあります。









資産のセキュリティに関する比較において、MEXCはその卓越したセキュリティ性能で際立っており、投資家にとって最善の選択肢となっています。グローバルに展開している中央集権型の暗号資産取引所として、MEXCは一貫してユーザー様の資産のセキュリティを最優先としています。





多重セキュリティ保障：MEXCは、2段階認証、SSL暗号化、コールドウォレットストレージなどの多様な手段を採用し、アカウントと取引データの安全性を確保しています。

先進的なリスクコントロールシステム：MEXCは、リアルタイムで異常な取引行動を監視し、特定することができる先進的なリスクコントロールシステムを備えており、潜在的なリスクを防止するための迅速な対応が可能です。

グローバルな法令遵守：MEXCは、世界の主要な大陸や管轄法区域で事業を展開しており、直接または子会社を通じて、いくつかの著名な管轄区域の規制・監督を受けています。

ユーザー様への情報提供とサポート：MEXCは、セキュリティに関するコンテンツを定期的に公開し、ユーザー様のセキュリティ意識と予防スキルを高め、24時間365日体制のオンラインカスタマーサポートを提供するなど、ユーザー様がより良く自らの資産を保全できるように支援しています。





資金のセキュリティは常に、暗号資産業界における核心的な関心事です。複雑で絶えず変化するセキュリティの課題に対峙するには、サービスの継続的な革新、セキュリティと透明性の向上が、ユーザー様の信頼と支持を得るために不可欠であり、暗号資産市場の健全な発展を促進します。このプロセスにおいて、MEXCはユーザー様により安全、便利、効率的な取引サービスを提供するために、リードし続けます。同時に、すべての投資家が警戒を怠らず、リスクを十分に理解し、慎重に投資することで、安全で安定した豊かな暗号資産の世界を維持できるよう、MEXCは呼びかけ続けます。





免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。