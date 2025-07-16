ホワイトハウスの「Big Beautiful Bill」、関税復活、暗号資産に関する大統領令の連動効果

2025年7月、米国では3つの重要政策がほぼ同時に進められています。「Big Beautiful Bill（大きくて美しい法案）」と呼ばれる予算案が最終調整段階にあり、相互関税の停止措置が終了し、暗号資産に関する大統領令が施行段階に入ります。これらの施策は財政、貿易、テクノロジーと別々の領域に属しているように見えますが、実際には密接に関連しており、暗号資産業界がまもなく大きな変革期を迎えることを示唆しています。





世界中の資本が非常に敏感になっている中で、暗号資産は新興の金融勢力として分岐点に立っています。この3つの政策の複合的な影響は、暗号資産の深い再評価を引き起こす可能性があります。これは単なる短期的な価格変動にとどまらず、暗号資産業界の物語の構造自体が再編されることを意味します。技術的理想主義や分散化を中心とした従来のストーリーは薄れ、これからは規制、国家的監督、そして世界金融秩序の変化を軸とした新しい物語が形成されます。













暗号資産はこの法案の主要テーマではないものの、初めて明確に言及されています。政府はブロックチェーンインフラの支援と暗号資産規制フレームワークの強化を約束しており、これにより暗号資産は「グレーゾーン」から正式な規制体制へと徐々に移行していくことになります。





予算案は暗号資産市場に直接的な税優遇を提供するわけではありませんが、間接的な効果は大きくなります。一方で、財政拡大は伝統的な法定通貨への信頼を損ない、インフレやシステムリスクに対するヘッジとしてビットコインなどの「非国家資産」への資金配分を促す可能性があります。他方で、減税は機関投資家や富裕層の暗号資産への投資意欲を高め、とりわけ一部の適法プロジェクトが政府支援を受けたり、技術投資として分類されることで、資金流入が加速するかもしれません。





特に、この法案によるAIへの巨額支援は「AI + Web3」プロジェクトの成長も後押しすると考えられます。分野横断的な政策インセンティブにより、技術的洗練と規制順守を兼ね備えたオンチェーンプロジェクトは、次のサイクルで機関投資家にとって重要なターゲットとなるでしょう。













関税の復活は、世界の貿易パターンだけでなく、暗号資産業界のオンチェーン裁定取引構造にも大きな影響を及ぼします。クロスチェーンやクロスプラットフォームの裁定取引は、ネットワーク間の価格差と資本の自由な世界的移動に依存しています。

















現在、施行の最終段階にあり、今月中に「国家保有型暗号資産モデル」を正式に採用するかどうかが重要な判断ポイントとなります。このアプローチでは、政府が一定量のビットコインやその他の暗号資産を国家準備金として直接保有することになります。

戦略的には、これは米国政府が初めてビットコインや他の暗号資産の価値を戦略資産として正式に認め、「ノンカストディアル準備金」モデルを採用することを意味します。つまり、取引所に依存せず、政府が自ら秘密鍵またはマルチシグアドレスを保有します。このモデルにより、米国の暗号資産管理はオンチェーンで透明かつ監査可能になり、国家レベルの「ビットコイン保有」の新たなパラダイムが形成される可能性があります。さらに重要なのは、同令がデジタル資産ホワイトリスト制度を提案している点です。承認されたプロジェクトのみが連邦準備金や決済エコシステムに含まれることができ、これにより適法トークンは政府レベルの後ろ盾を得て、時価総額や流動性が向上します。一方で、匿名コインや実体のないプロジェクト、監査を受けていないものは周辺化または上場廃止のリスクにさらされます。









これら3つの政策は単なる背景的なマクロシフトではなく、暗号資産のシステミックな再評価を直接的に促す引き金となります。





施策 業界への影響 短期的変動性 中長期的な機会 「Big Beautiful Bill」 適法プロジェクトやオンチェーンAIインフラに強気 高 米国中心のオンチェーンエコシステムの成長 関税停止措置の終了 クロスボーダー裁定取引モデルの混乱 中～高 アジアチェーンの変革/ステーブルコインの移動 暗号資産に関する大統領令の施行 米国国家準備金システムの導入 高 戦略資産のオンチェーン化、ビットコインの「国家化」





これらの力が結集し、暗号資産のパワーマップを再構築しています。投資ロジックを変え、市場参加者に対して規制遵守、技術、地政学の各面で戦略的な再ポジショニングを迫っています。









これまでの暗号資産の爆発的な成長は、ゼロ金利政策と技術的ユートピア主義に支えられてきました。現在、ホワイトハウスによる三位一体の政策推進は、新たな財政・規制サイクルだけでなく、技術革新の国家統治枠組みへの再統合を示しています。Web3はもはや反体制のユートピアではなく、政府、産業資本、技術コミュニティが協働して構築する新たな金融プラットフォームへと進化します。









MEXCは迅速な上場メカニズムにより、適法かつ新興のコンセプトにいち早くアクセスできるほか、低手数料と深い流動性で取引効率とユーザーコスト構造を改善し、「規制時代」に適した新たな取引環境を積極的に構築しています。特に、国家管理と監査重視の論理で定義される市場において、取引所は単なるツールにとどまらず、戦略的な橋渡しの役割を果たします。



