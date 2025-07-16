ホワイトハウスの「Big Beautiful Bill」、関税復活、暗号資産に関する大統領令の連動効果

2025年7月、米国では3つの重要政策がほぼ同時に進められています。「Big Beautiful Bill（大きくて美しい法案）」と呼ばれる予算案が最終調整段階にあり、相互関税の停止措置が終了し、暗号資産に関する大統領令が施行段階に入ります。これらの施策は財政、貿易、テクノロジーと別々の領域に属しているように見えますが、実際には密接に関連しており、暗号資産業界がまもなく大きな変革期を迎えることを示2025年7月、米国では3つの重要政策がほぼ同時に進められています。「Big Beautiful Bill（大きくて美しい法案）」と呼ばれる予算案が最終調整段階にあり、相互関税の停止措置が終了し、暗号資産に関する大統領令が施行段階に入ります。これらの施策は財政、貿易、テクノロジーと別々の領域に属しているように見えますが、実際には密接に関連しており、暗号資産業界がまもなく大きな変革期を迎えることを示
2025年7月、米国では3つの重要政策がほぼ同時に進められています。「Big Beautiful Bill（大きくて美しい法案）」と呼ばれる予算案が最終調整段階にあり、相互関税の停止措置が終了し、暗号資産に関する大統領令が施行段階に入ります。これらの施策は財政、貿易、テクノロジーと別々の領域に属しているように見えますが、実際には密接に関連しており、暗号資産業界がまもなく大きな変革期を迎えることを示唆しています。

世界中の資本が非常に敏感になっている中で、暗号資産は新興の金融勢力として分岐点に立っています。この3つの政策の複合的な影響は、暗号資産の深い再評価を引き起こす可能性があります。これは単なる短期的な価格変動にとどまらず、暗号資産業界の物語の構造自体が再編されることを意味します。技術的理想主義や分散化を中心とした従来のストーリーは薄れ、これからは規制、国家的監督、そして世界金融秩序の変化を軸とした新しい物語が形成されます。

1.「Big Beautiful Bill」：流動性の再評価と新たなリスク資産の序列


2025年前半、米国の「Big Beautiful Bill」予算案は激しい議論の中、難航しながらも調整が続けられてきました。この計画は今後10年間で$4兆の減税を打ち出す一方で、少なくとも$1.5兆の連邦支出削減で相殺するという、米国財政史における大規模な変革です。その中心にはインフラ、防衛、技術革新、AI開発への前例のない投資があり、長期的な成長と競争力の向上を目指しています。

暗号資産はこの法案の主要テーマではないものの、初めて明確に言及されています。政府はブロックチェーンインフラの支援と暗号資産規制フレームワークの強化を約束しており、これにより暗号資産は「グレーゾーン」から正式な規制体制へと徐々に移行していくことになります。

予算案は暗号資産市場に直接的な税優遇を提供するわけではありませんが、間接的な効果は大きくなります。一方で、財政拡大は伝統的な法定通貨への信頼を損ない、インフレやシステムリスクに対するヘッジとしてビットコインなどの「非国家資産」への資金配分を促す可能性があります。他方で、減税は機関投資家や富裕層の暗号資産への投資意欲を高め、とりわけ一部の適法プロジェクトが政府支援を受けたり、技術投資として分類されることで、資金流入が加速するかもしれません。

特に、この法案によるAIへの巨額支援は「AI + Web3」プロジェクトの成長も後押しすると考えられます。分野横断的な政策インセンティブにより、技術的洗練と規制順守を兼ね備えたオンチェーンプロジェクトは、次のサイクルで機関投資家にとって重要なターゲットとなるでしょう。


2. 関税停止措置の終了：オンチェーン資本フローの変化


7月9日、米国と主要なアジア経済（中国、日本、韓国）の相互関税停止合意が失効します。ホワイトハウスは最終交渉のために8月1日まで停止を延長しましたが、市場はすでに差し迫る「貿易ショック」を織り込みつつあります。

関税の復活は、世界の貿易パターンだけでなく、暗号資産業界のオンチェーン裁定取引構造にも大きな影響を及ぼします。クロスチェーンやクロスプラットフォームの裁定取引は、ネットワーク間の価格差と資本の自由な世界的移動に依存しています。

もし関税が戻れば、この精緻化された裁定モデルは混乱します。例えば、ドルペッグの暗号資産（USDT、USDC）がアジアに流入する動きが制約され、日本、韓国、東南アジアにおける流動性需要に影響を与える可能性があります。一方で、中国や韓国のマイニング機器メーカーはコスト増に直面し、新しいハッシュレートの展開コストが上がることで、PoWプロジェクトの安定性が脅かされるかもしれません。より広い意味では、暗号資産のグローバルな多段階裁定取引時代の終焉を示唆しています。地理的スプレッドを活用してきたDeFiプロジェクトは再評価の圧力を受け、地域密着型の適法な取引所や決済ネットワーク、オンチェーン決済システムはより安定した政策基盤を得る可能性があります。

3. 大統領令の実施：国家ビットコイン準備金の構築


2025年3月、ホワイトハウスは「戦略的ビットコイン準備金と米国デジタル資産備蓄の確立」というタイトルの大統領令を発出しました。財務省、商務省、エネルギー省などの省庁に対し、資産の審査、準備計画、規制インターフェース、インフラ整備を60日以内に完了するよう指示しています。

現在、施行の最終段階にあり、今月中に「国家保有型暗号資産モデル」を正式に採用するかどうかが重要な判断ポイントとなります。このアプローチでは、政府が一定量のビットコインやその他の暗号資産を国家準備金として直接保有することになります。
戦略的には、これは米国政府が初めてビットコインや他の暗号資産の価値を戦略資産として正式に認め、「ノンカストディアル準備金」モデルを採用することを意味します。つまり、取引所に依存せず、政府が自ら秘密鍵またはマルチシグアドレスを保有します。このモデルにより、米国の暗号資産管理はオンチェーンで透明かつ監査可能になり、国家レベルの「ビットコイン保有」の新たなパラダイムが形成される可能性があります。さらに重要なのは、同令がデジタル資産ホワイトリスト制度を提案している点です。承認されたプロジェクトのみが連邦準備金や決済エコシステムに含まれることができ、これにより適法トークンは政府レベルの後ろ盾を得て、時価総額や流動性が向上します。一方で、匿名コインや実体のないプロジェクト、監査を受けていないものは周辺化または上場廃止のリスクにさらされます。

4. まとめ：暗号資産の再評価を促す引き金に


これら3つの政策は単なる背景的なマクロシフトではなく、暗号資産のシステミックな再評価を直接的に促す引き金となります。

施策
業界への影響
短期的変動性
中長期的な機会
「Big Beautiful Bill」
適法プロジェクトやオンチェーンAIインフラに強気
米国中心のオンチェーンエコシステムの成長
関税停止措置の終了
クロスボーダー裁定取引モデルの混乱
中～高
アジアチェーンの変革/ステーブルコインの移動
暗号資産に関する大統領令の施行
米国国家準備金システムの導入
戦略資産のオンチェーン化、ビットコインの「国家化」

これらの力が結集し、暗号資産のパワーマップを再構築しています。投資ロジックを変え、市場参加者に対して規制遵守、技術、地政学の各面で戦略的な再ポジショニングを迫っています。

5. 結論：規制を軸に、物語の転換、次のサイクルへ


これまでの暗号資産の爆発的な成長は、ゼロ金利政策と技術的ユートピア主義に支えられてきました。現在、ホワイトハウスによる三位一体の政策推進は、新たな財政・規制サイクルだけでなく、技術革新の国家統治枠組みへの再統合を示しています。Web3はもはや反体制のユートピアではなく、政府、産業資本、技術コミュニティが協働して構築する新たな金融プラットフォームへと進化します。

この新たなサイクルは課題を伴いますが、真の強い技術、規制適応力、エコシステムの実効性を持つプロジェクトには報われる機会が訪れます。このような状況下では、取引プラットフォームの役割はこれまで以上に重要です。世界有数の暗号資産取引所であるMEXCは、プロダクトの強みとエコシステムの構築を活かし、利用者が政策サイクルを乗り越え、物語の転換によるチャンスを掴めるよう支援しています。

MEXCは迅速な上場メカニズムにより、適法かつ新興のコンセプトにいち早くアクセスできるほか、低手数料と深い流動性で取引効率とユーザーコスト構造を改善し、「規制時代」に適した新たな取引環境を積極的に構築しています。特に、国家管理と監査重視の論理で定義される市場において、取引所は単なるツールにとどまらず、戦略的な橋渡しの役割を果たします。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

