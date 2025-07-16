Term Finance (TERM)：革新的な固定金利オークションメカニズムによって、DeFiの固定金利レンディングパラダイムを再定義

Term Financeは、イーサリアムのブロックチェーンを基盤にした固定金利のレンディングプロトコルであり、定期オークションメカニズムを通じて、安全で透明性が高く、効率的な固定金利レンディングサービスを提供することを目的に設計されています。









Maker、Compound、Aaveなどの従来の分散型金融（DeFi）のレンディングプラットフォームは、主に市場の供給と需要に基づいて金利が変動する変動金利モデルを採用しています。このボラティリティは、借入コストに不確実性をもたらし、ユーザーが財務計画を立てる上での障壁となります。これを受けて、市場では固定金利のレンディングプロトコルが増加しており、その中でもTerm Financeが代表的な例として登場しています。









Term Financeは、独自のオークションモデルを活用し、固定金利および固定期間のレンディングを広範にサポートするノンカストディアル型のスケーラブルなプロトコルです。ユーザーは、手数料、スリッページ、保管、信頼を損なうことなく、固定金利で流動性を利用できます。













従来のDeFiレンディングプロトコルと同様に、Term Financeは担保をオンチェーンのノンカストディアル型スマートコントラクトに保管します。資産はリアルタイムで検証可能であり、取引相手の信用リスクにはさらされません。Term Financeが他のDeFiレンディングプラットフォームと異なる点は、借り手と貸し手の取引における固定金利を決定するために、オンチェーンの定期オークション（またはダブルオークション）を革新的に導入していることです。貸し手は貸し付けの申し出を行い、借り手は借り入れの入札を行います。オークション終了時に、プロトコルが市中金利を決定します。この市中金利で、またはそれ以上で入札したすべての借り手はローンを受け、逆にこの金利で、またはそれ以下で入札したすべての貸し手はその金利で貸し付けを行います。定期オークションは単一の市中金利で決済されるため、Term Financeは従来のDeFiレンディングプロトコルで一般的に見られる広範な金利スプレッドを回避することができます。









固定金利と期間： Term Financeは、定期オークションを通じて貸付金利を決定し、借り手と貸し手が固定金利期間中に予測可能な金利を享受できるようにします。これにより、変動金利に伴う不確実性が排除されます。

定期オークションメカニズム： Term Financeのオークションプロセスは、発表日、オークションウィンドウ、開示期間の3つの段階から構成されています。オークション開始の1週間前に、担保の種類、ローン資産、その他のオークションパラメーターが発表されます。オークションウィンドウ期間中、借り手と貸し手はハッシュアルゴリズムを使用して暗号化された入札を行い、金利確定前に密封入札を実施します。開示期間では、すべての入札がオンチェーンで公開され、最終的な決済金利はオンチェーンアルゴリズムによって決定されます。このアルゴリズムは、供給と需要の均衡点を見つけ、貸付総額を最大化するように設計されています。

三者間買戻しモデル：借り手は借り入れ前に十分な担保を提供する必要があります。この担保はスマートコントラクトによって管理され、ローン期間中はロックされたままになり、借り手の責任が確保されます。









借入プロセス： 借り手は希望する金額、期間、最大許容金利を明記した借入申請を行います。流動性プロバイダーは、貸し付け可能な金額と最低許容金利を提示します。オークション終了時にシステムが市中金利を決定し、借り手と貸し手をマッチングさせます。借り手は十分な担保を提供する必要があり、この担保はスマートコントラクトによって管理されます。ローンは期間終了時に返済されなければならず、返済が行われない場合、担保が強制決済されます。

レンディングプロセス： 貸し手は資金を入金し、最低許容金利を指定します。オークション中、その資金は要件を満たす借り手とマッチングされます。ローンが正常にマッチングされると、貸し手は元本と利息を満期時に受け取ります。

強制決済メカニズム：借り手が満期時にローンを返済できない場合、スマートコントラクトは自動的に強制決済を開始します。借り手の担保は、貸し手の損失を補償するために強制決済されます。強制決済プロセスは透明性が高く、事前に定められたルールに従って実施されます。









Term Financeは、革新的な固定金利レンディングモデルを通じて、安全で効率的かつユーザーフレンドリーな取引体験を提供します。これを実現するために、マルチチェーン展開、モジュラー設計、高効率な決済エンジン、リスク分離メカニズムを活用し、DeFi市場に安定した金融ツールをもたらします。DeFi市場が進化し続ける中、Term Financeは固定金利レンディングの主要プラットフォームの一つとして成長し、信頼性が高く効率的な借入・貸付サービスをユーザーに提供することを目指しています。





