TEN：イーサリアムのプライバシーとスケーラビリティを革新するレイヤー2ソリューション

















TENは、信頼された実行環境（TEE）技術を独自にブロックチェーンアーキテクチャに統合することで、チップレベルの暗号化を実現し、以下の点を確保します：





1) エンドツーエンド暗号化された取引：取引の開始からブロックチェーン上での承認まで、すべてのデータは暗号化されており、承認された当事者以外が閲覧することはできません。

2) プライベートなスマートコントラクト実行：コントラクトコードおよびその状態は、信頼された実行環境（TEE）内で処理されるため、ノードがビジネスロジックや機密パラメータを閲覧することはできません。

3) 量子耐性：将来の量子コンピュータによる脅威に備え、最先端の暗号化アルゴリズムを採用しています。









TENは分散型ロールアッププロトコルとして、複数の技術革新により毎秒数百万件のトランザクション処理（TPS）を実現しています：





1) MEV保護：独自の「公正な順序付け」アルゴリズムにより、マイナーが最大抽出可能価値（MEV）を排除し、トランザクションの公正性を確保します。

2) 信頼不要なランダム性：TEE（Trusted Execution Environment）ベースのVRF（Verifiable Random Function）により、改ざん防止型のオンチェーンランダム性を生成し、NFTのミントやゲームなどへの活用に最適です。

3) 高速ブリッジ：イーサリアムとTEN間のクロスチェーン資産送金は、従来のオプティミスティックロールアップの5倍の速度を実現します。









1) Web2レベルのインタラクション：ユーザーはプラグインをインストールせずに暗号化されたdAppsにアクセスでき、フロントエンドでのプライバシー保護は完全に明示されています。

2) 開発者向け：完全なEVM互換性を備え、Solidityスマートコントラクトのワンクリック移行をサポート。これにより、オンボーディング時間と学習コストを大幅に短縮できます。





TENはネットワークのネイティブユーティリティトークンとして機能し、ガバナンス、ステーキング、エコシステムの運営、そして初期段階のインセンティブをサポートします：





1) ネットワークガバナンス：トークン保有者は、プロトコルのアップグレード、技術的なロードマップ、エコシステムファンドの配分に関する投票に参加できます。

2) ステーキングインセンティブ：バリデータは、ブロック生成権を獲得するためにTENトークンをステーキングする必要があります。一方、ステーカーは取引手数料の収益を分配として受け取ります。

3) エコシステム燃料：オンチェーン上のすべての操作（プライベートトランザクションやクロスチェーン送金など）は、TENトークンをガスとして消費します。

4) リキッドマイニング：早期採用者は、流動性提供やテストネットプログラムへの参加を通じて、TENトークンを報酬として受け取ります。









TENは、ブロックチェーンセキュリティと暗号技術において世界トップクラスの専門知識を持つチームによって開発されています。コアチームは、企業向けブロックチェーンと主要なWeb3プロジェクトの両方から集められた人材で構成されています：





技術委員会：元R3 Cordaアーキテクトが率いるチームは、企業向けブロックチェーンプラットフォームの構築に豊富な経験を持つベテランで構成されており、TEE（信頼実行環境）とゼロ知識証明に重点を置いています。

暗号技術の専門家：プロトコル設計は、複数の国際特許を保有するイスラエル工科大学（Technion）の研究者が主導しています。

エコシステムおよび運営：チームメンバーは、ConsenSysやAaveなどの主要プロジェクトで役職を歴任し、開発者との関係構築、エコシステムの拡大、規制遵守フレームワークに関する専門知識を有しています。













2024年第3四半期：zkBridgeを統合したメインネットの立ち上げにより、zkSync、StarkNet、その他のzkベースのネットワークとのクロスチェーンインターオペラビリティを実現。

2025年第1四半期：匿名貸付やデリバティブ取引をサポートするプライバシー保護型DeFiプロトコルテンプレートのリリース。

2025年第4四半期：企業向けのTEEノードソリューションの導入により、医療やサプライチェーン管理など、高機密性産業への適用事例が拡大。









開発者支援プログラム：プライバシー重視のdAppsの開発を支援するための$1億のインセンティブファンド。

コンプライアンスパートナーシップ：EUやシンガポールの規制当局と協力し、オンチェーンデータプライバシーに関するコンプライアンス基準を模索。

ハードウェアアライアンス：TEEハードウェアの統合を最適化し、ノード運営の障壁を下げるために、IntelやAMDなどの製造業者と提携。









