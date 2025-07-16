TENは、イーサリアムエコシステムにおける画期的な暗号化レイヤー2ソリューションであり、ハードウェアレベルの暗号化を活用することで、ブロックチェーンのプライバシーとスケーラビリティを再定義するよう設計されています。HTTPSプロトコルがWeb2.0のセキュリティに革命をもたらしたのと同様に、TENはWeb3時代の次世代インフラの構築を目指しています。取引データ、スマートコントラクトの状態、実行プロTENは、イーサリアムエコシステムにおける画期的な暗号化レイヤー2ソリューションであり、ハードウェアレベルの暗号化を活用することで、ブロックチェーンのプライバシーとスケーラビリティを再定義するよう設計されています。HTTPSプロトコルがWeb2.0のセキュリティに革命をもたらしたのと同様に、TENはWeb3時代の次世代インフラの構築を目指しています。取引データ、スマートコントラクトの状態、実行プロ
学ぶ/人気トークンゾーン/プロジェクト紹介/TEN：イーサリアムの...イヤー2ソリューション

TEN：イーサリアムのプライバシーとスケーラビリティを革新するレイヤー2ソリューション

初級
2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級#業界最新ニュース
NFT
NFT$0.0000004297-0.09%
AaveToken
AAVE$276.12+0.51%
ZKsync
ZK$0.05774+6.82%
DeFi
DEFI$0.001695-1.33%

TENは、イーサリアムエコシステムにおける画期的な暗号化レイヤー2ソリューションであり、ハードウェアレベルの暗号化を活用することで、ブロックチェーンのプライバシーとスケーラビリティを再定義するよう設計されています。HTTPSプロトコルがWeb2.0のセキュリティに革命をもたらしたのと同様に、TENはWeb3時代の次世代インフラの構築を目指しています。取引データ、スマートコントラクトの状態、実行プロセスに至るまでをエンドツーエンドで暗号化しつつ、イーサリアムメインネットのセキュリティ保証を完全に継承していくのです。この革新により、取引速度は従来の10倍以上に向上し、ガス代も最大90％削減され、分散型アプリケーション（dApps）の大規模な普及を支える堅牢な基盤が築かれるでしょう。

1. TENの主な特徴とは？


1.1 ハードウェアレベルの暗号化：究極のプライバシー保護


TENは、信頼された実行環境（TEE）技術を独自にブロックチェーンアーキテクチャに統合することで、チップレベルの暗号化を実現し、以下の点を確保します：

1) エンドツーエンド暗号化された取引：取引の開始からブロックチェーン上での承認まで、すべてのデータは暗号化されており、承認された当事者以外が閲覧することはできません。
2) プライベートなスマートコントラクト実行：コントラクトコードおよびその状態は、信頼された実行環境（TEE）内で処理されるため、ノードがビジネスロジックや機密パラメータを閲覧することはできません。
3) 量子耐性：将来の量子コンピュータによる脅威に備え、最先端の暗号化アルゴリズムを採用しています。

1.2 レイヤー2スケーラビリティ：セキュリティを損なうことなく高いパフォーマンスを実現


TENは分散型ロールアッププロトコルとして、複数の技術革新により毎秒数百万件のトランザクション処理（TPS）を実現しています：

1) MEV保護：独自の「公正な順序付け」アルゴリズムにより、マイナーが最大抽出可能価値（MEV）を排除し、トランザクションの公正性を確保します。
2) 信頼不要なランダム性：TEE（Trusted Execution Environment）ベースのVRF（Verifiable Random Function）により、改ざん防止型のオンチェーンランダム性を生成し、NFTのミントやゲームなどへの活用に最適です。
3) 高速ブリッジ：イーサリアムとTEN間のクロスチェーン資産送金は、従来のオプティミスティックロールアップの5倍の速度を実現します。

1.3 シームレスなユーザー体験：プライバシーと利便性のバランス


1) Web2レベルのインタラクション：ユーザーはプラグインをインストールせずに暗号化されたdAppsにアクセスでき、フロントエンドでのプライバシー保護は完全に明示されています。
2) 開発者向け：完全なEVM互換性を備え、Solidityスマートコントラクトのワンクリック移行をサポート。これにより、オンボーディング時間と学習コストを大幅に短縮できます。

2. TENのトケノミクス

TENはネットワークのネイティブユーティリティトークンとして機能し、ガバナンス、ステーキング、エコシステムの運営、そして初期段階のインセンティブをサポートします：

1) ネットワークガバナンス：トークン保有者は、プロトコルのアップグレード、技術的なロードマップ、エコシステムファンドの配分に関する投票に参加できます。
2) ステーキングインセンティブ：バリデータは、ブロック生成権を獲得するためにTENトークンをステーキングする必要があります。一方、ステーカーは取引手数料の収益を分配として受け取ります。
3) エコシステム燃料：オンチェーン上のすべての操作（プライベートトランザクションやクロスチェーン送金など）は、TENトークンをガスとして消費します。
4) リキッドマイニング：早期採用者は、流動性提供やテストネットプログラムへの参加を通じて、TENトークンを報酬として受け取ります。

3. チームの概要


TENは、ブロックチェーンセキュリティと暗号技術において世界トップクラスの専門知識を持つチームによって開発されています。コアチームは、企業向けブロックチェーンと主要なWeb3プロジェクトの両方から集められた人材で構成されています：

技術委員会：元R3 Cordaアーキテクトが率いるチームは、企業向けブロックチェーンプラットフォームの構築に豊富な経験を持つベテランで構成されており、TEE（信頼実行環境）とゼロ知識証明に重点を置いています。
暗号技術の専門家：プロトコル設計は、複数の国際特許を保有するイスラエル工科大学（Technion）の研究者が主導しています。
エコシステムおよび運営：チームメンバーは、ConsenSysやAaveなどの主要プロジェクトで役職を歴任し、開発者との関係構築、エコシステムの拡大、規制遵守フレームワークに関する専門知識を有しています。

4. 今後の展望


4.1 技術ロードマップ


2024年第3四半期：zkBridgeを統合したメインネットの立ち上げにより、zkSync、StarkNet、その他のzkベースのネットワークとのクロスチェーンインターオペラビリティを実現。
2025年第1四半期：匿名貸付やデリバティブ取引をサポートするプライバシー保護型DeFiプロトコルテンプレートのリリース。
2025年第4四半期：企業向けのTEEノードソリューションの導入により、医療やサプライチェーン管理など、高機密性産業への適用事例が拡大。

4.2 エコシステム拡大戦略


開発者支援プログラム：プライバシー重視のdAppsの開発を支援するための$1億のインセンティブファンド。
コンプライアンスパートナーシップ：EUやシンガポールの規制当局と協力し、オンチェーンデータプライバシーに関するコンプライアンス基準を模索。
ハードウェアアライアンス：TEEハードウェアの統合を最適化し、ノード運営の障壁を下げるために、IntelやAMDなどの製造業者と提携。


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaの驚異的な速度と低い手数料について聞いたことがあり、SOLトークンを手に入れるためにSolanaをマイニングする方法を知りたいと思っているでしょう。すでにマイニングソフトウェアを探したり、ハードウェア要件を調べ始めているかもしれません。しかし、驚くかもしれませんが、実際にはSolanaのマイニングは不可能です。がっかりしてこのタブを閉じる前に、もう少しお付き合いください。なぜなら、So

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

関連記事

Bitlayer（BTR）とは？次世代ビットコインレイヤー2ソリューション解説

Bitlayer（BTR）とは？次世代ビットコインレイヤー2ソリューション解説

ビットコインは最も安全で分散化されたブロックチェーンネットワークとして確立されていますが、スケーラビリティとプログラマビリティの面での制約も次第に明らかになってきました。ビットコインのメインネットは、セキュリティと分散性において業界標準を築いた一方で、トランザクション処理速度とコスト効率が犠牲となり、承認時間の遅延や高額な手数料といった課題が発生しています。また、ビットコインは本来スマートコントラ

AI × ブロックチェーン × データサイエンス：CodattaがWeb3データエコノミーを変革する方法

AI × ブロックチェーン × データサイエンス：CodattaがWeb3データエコノミーを変革する方法

ブロックチェーンとAI技術の融合が加速する中、Codattaは革新的な分散型データプロトコルとして登場し、Web3の大きな課題の一つである「高品質なデータインフラの構築・管理・収益化」に取り組んでいます。AIが膨大で信頼性の高い検証可能なデータを必要とする中で、Codattaはデータ作成者とAI開発者をつなぎ、生の情報を価値ある資産裏付け型リソースへと変換するパーミッションレスのマーケットプレイス

LABUBU：トレンド玩具からミームへ、世界的ブームへの進化の軌跡

LABUBU：トレンド玩具からミームへ、世界的ブームへの進化の軌跡

Labubuをまだ持っていなくても、世界中で話題になっているこの文化現象を耳にしたことはあるでしょう。1. Labubuとは？Labubuは、ベルギー系中国人アーティスト Kasing Lung が2015年から手がけるMonstersシリーズの主人公で、その独特の「かわいいけれども凶暴」なルックスで世界中のファンを魅了しています。2019年には、Pop Martとの強力なタイアップが実現。ブライ

ブロックチェーン革命：Piネットワークが暗号資産の未来を形作る

ブロックチェーン革命：Piネットワークが暗号資産の未来を形作る

2025年を迎え、Piネットワークはチャンスと課題が交錯する重要な局面を迎えています。モバイルマイニングという野心的な実験として始まったこのプロジェクトは、今や世界中で最も話題になっているブロックチェーンプロジェクトの1つに成長しました。暗号資産の採用とコンセンサスメカニズムに対する革新的なアプローチにより、Piネットワークは従来のブロックチェーンインフラと主流ユーザー向けアプリとのギャップを埋め

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得