Telegramの創設者逮捕：TONエコシステムの未来はどうなるのか？

8月24日、ソーシャルメディアプラットフォームTelegramの創設者兼CEOであるパーヴェル・ドゥーロフ氏がフランスで逮捕されました。この予期せぬ出来事は、Telegramの数億人のユーザーに衝撃を与えただけでなく、暗号資産コミュニティにも波紋を広げました。Telegramが抱える課題はプラットフォームそのものにとどまらず、Telegramと密接な関係にあるTONエコシステムにも焦点が当てられています。TONエコシステムが最盛期を迎える中、業界ではパーヴェル・ドゥーロフ氏の逮捕が 「第2の壊滅的打撃」をもたらすのではないかという憶測が飛び交っています。









Telegramは、堅牢なプライバシー保護を備えた、有名かつ高性能なインスタントメッセージングアプリであり、そのエンドツーエンド暗号化メッセージ機能で知られています。多くの人々にとって、Telegramは日常的なコミュニケーション、業務上の連絡手段、またはソーシャル活動のための主要なコミュニケーションツールとなっています。特に暗号資産ユーザーに支持されており、優れたメッセージング体験を提供します。





2024年8月24日夜、アゼルバイジャンから到着したパーヴェル・ドゥーロフ氏は、パリのル・ブルジェ空港でフランス警察に逮捕されました。フランスの司法当局によると、Telegramの管理不足により、そのプラットフォームがマネーロンダリング、麻薬取引、児童ポルノの共有といった違法行為に利用されているとのことです。さらに、Telegramがフランス当局との協力を拒否したことも、ドゥーロフ氏の逮捕の主な理由として挙げられています。









8月25日未明、ウラジスラフ・ダヴァンコフ・ロシア下院副議長はロシア外務省に対し、パーヴェル・ドゥーロフ氏を釈放する方法を見つけるよう要請し、すでに同省に正式な要請を提出したと述べました。





8月26日、フランスのエマニュエル・マクロン大統領は、パーヴェル・ドゥーロフ氏の逮捕は司法捜査によるもので、政治的な動機によるものではないと明らかにしました。警察の報道官は、ドゥーロフ氏がプラットフォームのネットワークおよび金融犯罪に関して協力を怠った罪に問われていると指摘しましたが、具体的な容疑は明らかにされませんでした。





8月28日夜、パリの検察当局は、Telegramの創設者兼CEOであるパーヴェル・ドゥーロフ氏を、「組織犯罪や不正収益のマネーロンダリング」を含む複数の容疑で正式に起訴したことを発表しました。パーヴェル・ドゥーロフ氏は500万ユーロの保釈金の支払いとフランス国外への出国禁止を条件に、司法の監視下で保釈されました。









市場のリスク回避傾向が高まる中で、投資家はTelegramとその関連プロジェクトの将来性に大きな不安を抱くようになりました。このセンチメントが広がり、関連資産の大規模な売却を直接誘発し、市場の不安定性およびボラティリティを悪化させました。Lookonchainのモニタリングによると、あるTON流動性プロバイダーがTON流動性をすべて出金し、平均価格5.57ドルで356,545枚のTON（約198万ドル）を売却しました。





8月29日現在、CoinMarketCapのデータによると、TONトークンの価格は5.60ドルまで下落し、7日間の下落率は14.56％でした。現在の時価総額は141億9000万ドルで、市場の強いリスク回避傾向を反映しています。













TONは当初Telegramの内部で作成されましたが、2020年にSECとの法的対立を経て、Telegramとは分離しました。それ以来、TONは独立した開発者チームによって管理されています。実際、TONが2021年に再始動した際には、Telegramから法的に分離されています。Telegram上におけるTONの利用は、法的には単なる「協力と利用」の関係と定義されています。





この1年間で、TelegramとTONブロックチェーンネットワークの関係はますます密接になり、特にTelegramプラットフォーム上のMini Appsとウォレット機能の統合において、両者の協力関係が深まっています。これは、Telegramのユーザーベースの拡大によって支持されており、今年7月にはユーザー数が9億5000万人を超えました。これらのユーザーは、中東（イランやトルコなど）、インド、東南アジア、ヨーロッパ（ドイツ、フランスなどの中欧諸国、ウクライナなどの東欧諸国）、南米（アルゼンチンやブラジルなど）に広く分布しています。





今年、TONのゲームエコシステムが爆発的な成長を遂げたのは、Telegramで築き上げた膨大なユーザーベースに起因しています。例えば、最も人気のあるゲームの1つである「Hamster Kombat」は、3億人以上のプレイヤーの注目を集めることに成功し、Telegramのユーザー活動とTONのエコシステムの発展を後押しする新たな注目作となりました。









パーヴェル・ドゥーロフ氏の逮捕は業界で広く注目を集め、多くの観察者は当初、TONのエコシステムが深刻な打撃を受ける兆候と見なしました。しかし、実際の展開は異なる方向に進みました。





TONコミュニティはすぐに公式声明を発表し、パーヴェル・ドゥーロフ氏への揺るぎない支持を表明しました。また、コミュニティの運営と使命はこの事件によって影響を受けることはないと強調しました。TONの公式X（ツイッター）アカウントは、Telegramの創設者によって2018年に手描きされ、命名された、レジスタンス・ドッグ（Resistance Dog）のロゴをプロフィール写真に更新しました。









さらに、TONエコシステム内の数多くのプロジェクトが、悪影響を受けるどころか、サポートを表明しています。また、その運営は安定しており、影響を受けていないと述べています。このサポートには、TONの投資会社であるPantera Capitalだけでなく、DOGS、Hamster Network、TON Society、TON Takeover、NOTCOIN、Telegram WalletなどのアクティブなTONエコシステムプロジェクトも含まれています。





Pantera CapitalのパートナーであるFranklin Biは、「#FreePavel」と投稿し、その後、TONの公式声明を共有しました。

DOGSコミュニティは公式Telegramチャネルに「私たちはPavel @Durov、プライバシー、そして真実を支持します。今こそとても重要です」と書き込みました

ハムスターネットワーク（Hamster Network）の公式アカウントは、イーロン・マスク氏に介入するよう呼びかけました：「これは緊急事態ですが、少なくとも一人のXユーザーが影響を与える可能性があります。@elonmusk様へ、言論の自由を守るために投稿してください。#FREEDUROV」その後、マスク氏はツイートで返信しました。









TON Societyのコミュニティの成長を導くViktor氏は次のように投稿しました：「マトリックスは現実です...今、彼らはTelegramと$TONを攻撃しています。なぜならパーヴェル・ドゥーロフ氏が人々の権利であるプライバシーを放棄することを拒否したからです。フランスは恥じるべきです。フランスの人々は言論の自由の権利のために戦うべきです。この困難な時にパヴェル氏を支援するよう、皆さんにお願いします。#FREEDUROV」Viktor氏はまた、フランス当局に対してTelegram創設者のパーヴェル・ドゥーロフ氏の釈放を求める訴えを起こしました。

NOTCOINの公式アカウントは 「無罪 #freedurov 」と発表しました。

Telegramウォレットは公式チャンネルで、「私たちは@telegramの創設者パーヴェル・ドゥーロフ氏に関する最近のニュースを注意深く見守っていますが、これらの出来事はウォレットの運営に一切影響を及ぼすことはありません」と投稿しています。





興味深いことに、TONエコシステムが大きな影響を受けるだろうと多くの人々が考えていた中、DOGSは急速に上昇し、話題を呼んでいます。8月28日のMEXC市場データによると、DOGSは一時0.001720ドルまで急騰しました。





このような背景から、TONエコシステムとその広範な暗号資産コミュニティは「FreePavel」のスローガンの下に団結しました。このスローガンは瞬く間にX上で広まり、大きな影響力を持つようになりました。支持者たちは、積極的にパーヴェル・ドゥーロフ氏への支持を共有し、支援の声を上げています。





市場の観点から見ると、TONエコシステムは「コミュニティ主導のシステム」として、価格および時価総額の変動以外の影響は受けていません。パーヴェル・ドゥーロフ氏の逮捕は大きな注目と議論を呼びましたが、この出来事自体がTelegramやTONに直接的な危機をもたらすわけではありません。Telegramが安定したサービスを提供し、ユーザーのニーズを満たし続ける限り、TONのエコシステムに対してしっかりとしたユーザーベースと市場のサポートを提供し続けることができます。さらに、TelegramのブロックチェーンプロジェクトであるTONは一定の独立性を持っており、市場の需要や技術開発に基づいて戦略的方向性を調整する能力を持つ別個の事業体として運営されています。





しかし、この事実はTONが安心していられることを意味するわけではありません。パーヴェル・ドゥーロフ氏の逮捕は、Telegramが長年にわたり特定の規制当局との協力を拒否してきたことに対する対応と見なされる可能性があり、規制当局の監視が厳しくなるかもしれません。この監視は、Telegram自体だけでなく、密接に関連するTONエコシステムにも及ぶ可能性があります。もしTelegramが実際に巻き込まれる事態となれば、その肩の上に立つTONエコシステムも影響を受けるかもしれません。





総合的に見て、Telegramが直面した課題は、TONのエコシステムプロジェクトに短期的な混乱を引き起こす可能性があります。Telegramにとって、今回の事件は間違いなく深刻な課題であると同時に、反省と再構築の機会でもあります。いかにコンプライアンスを強化し、ユーザーや投資家との信頼を再構築し、前進していくかが、今後のTelegramチームにとって極めて重要な課題となるでしょう。





