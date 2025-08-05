2025年7月、暗号資産市場は再びボラティリティと活気を取り戻しました。マクロ経済要因と業界内部の変化が複雑に絡み合う中、かつては「忘れられた存在」とされていた老舗のDeFiプロトコルが、次々と再び注目を集め始めています。中でも際立った存在が、SushiSwapとそのネイティブトークンであるSUSHIです。かつてUniswapの影に隠れていたSushiSwapは、今月に入り予想外の力強い上昇を遂げ2025年7月、暗号資産市場は再びボラティリティと活気を取り戻しました。マクロ経済要因と業界内部の変化が複雑に絡み合う中、かつては「忘れられた存在」とされていた老舗のDeFiプロトコルが、次々と再び注目を集め始めています。中でも際立った存在が、SushiSwapとそのネイティブトークンであるSUSHIです。かつてUniswapの影に隠れていたSushiSwapは、今月に入り予想外の力強い上昇を遂げ
学ぶ/市場動向/人気トピック分析/SUSHI、7月の...注目を集めた理由

SUSHI、7月の復活劇：老舗DeFiプロトコルが再び市場の注目を集めた理由

2025/8/5MEXC
0m
#業界最新ニュース
SUSHI
SUSHI$0.3851-3.62%
DeFi
DEFI$0.000628-16.93%
バイナンスコイン
BNB$888.13-0.97%
AINFT
NFT$0.0000003875+0.33%
ビットコイン
BTC$91,129.01-0.38%

2025年7月、暗号資産市場は再びボラティリティと活気を取り戻しました。マクロ経済要因と業界内部の変化が複雑に絡み合う中、かつては「忘れられた存在」とされていた老舗のDeFiプロトコルが、次々と再び注目を集め始めています。中でも際立った存在が、SushiSwapとそのネイティブトークンであるSUSHIです。かつてUniswapの影に隠れていたSushiSwapは、今月に入り予想外の力強い上昇を遂げました。SUSHIトークンは、7月初旬の約$0.60から、ピーク時には約$1.09まで急騰。取引高も大幅に増加し、この長寿プロトコルへの市場の関心が再燃していることを示しています。


*BTN-SUSHIを今すぐ購入&BTNURL=https://www.mexc.com/ja-JP/exchange/SUSHI_USDT*

1. Sushiの紹介


1.1 SushiSwapとは？


Sushi（SushiSwap） は、イーサリアム上に構築された分散型取引所（DEX）で、自動マーケットメイカー（AMM）メカニズムを採用しています。従来の注文板を使用する取引所とは異なり、Sushiではユーザーがトークンを流動性プールに提供し、スマートコントラクトがあらかじめ設定されたアルゴリズムに従って価格を決定・交換を実行します。これにより、仲介者を介さずにピアツーピアで資産を交換することが可能となっています。Sushiは、EthereumArbitrumAvalancheBNB Chainなど複数のブロックチェーンに対応しており、高いマルチチェーン互換性を備えています。

DeFiの初期から参入しているSushiは、当初エコシステムの中で重要な役割を果たしてきました。しかし、内部ガバナンスの課題や技術的アップグレードの遅れによって、次第に市場からの注目を失っていきました。とはいえ、2024年後半以降、Sushiのチームはロードマップの再構築、モジュラー型プロダクトの刷新、エコシステムパートナーの拡充などに取り組み、多機能かつ多面的なDeFiプラットフォームとしてのブランドイメージを再構築しつつあります。

1.2 SUSHIとは？


SUSHIは、SushiSwapエコシステムのネイティブトークンであり、二つの重要な役割を担っています。一つは、プロトコルに流動性を提供するユーザーへの報酬トークンとしての役割。もう一つは、ガバナンストークンとして、保有者に提案の提出・投票・リソース配分の決定といったガバナンスへの参加権を付与する機能です。

SUSHIには供給上限が設けられており、インセンティブの有効性と長期的な価値の維持を両立させるために、段階的にリリースされる設計となっています。流動性マイニングに加えて、ユーザーはSUSHIをステーキングすることで追加報酬を得ることができ、それによりトークンのロックアップ率が高まり、エコシステム全体へのユーザー定着や継続的な参加が促進されます。

2. SushiSwapの仕組み


SushiSwapは、イーサリアムネットワーク上に構築された分散型の暗号資産取引プラットフォームであり、自動マーケットメイカー（AMM）モデルを採用しています。スマートコントラクトを通じて、ユーザーは中央集権的な仲介業者を介さずに、さまざまな暗号資産を取引することが可能です。ユーザーは自身の暗号資産を流動性プールに預け入れ、このプールがプラットフォーム上での取引をリアルタイムの市場価格で円滑に行うために活用されます。流動性プロバイダー（LP）は、スワップ手数料の一部に加え、流動性マイニングを通じて追加報酬としてSUSHIトークンを獲得することができます。

3. Sushiの主な強み


SushiSwapは複数の大きな利点により、現在も多くの投資家を引きつけています：

1) 多様な取引ペア：主要トークンからニッチな資産まで、数十種類のトークンペアをサポートし、柔軟な取引オプションを提供しています。

2) モジュラー型DeFiエコシステム：DEXの枠を超え、レンディング、資産管理、トークンローンチプラットフォーム、NFTマーケットプレイスなど、多様な金融ニーズに対応するサービスを展開しています。

3) 使いやすいインターフェース：直感的なデザインを採用し、初心者から上級者まで幅広く利用しやすい設計です。

4) 報酬メカニズム：流動性マイニング、ステーキング、ガバナンスインセンティブを通じて、長期参加者に持続的な利回り機会を提供します。

5) グローバルコミュニティ：透明性の高いガバナンスを特徴とするオープンで活発なグローバルコミュニティを擁し、トークン保有者がアップグレードの提案や投票に参加できる仕組みにより、強い結束力と分散化文化を育んでいます。

4. SUSHIの7月急騰の要因は何か？


4.1 Katana報酬プログラムの開始


7月初旬、SushiSwapはKatanaDEXと提携し、Katana報酬プログラムを開始しました。このプログラムの一環として、選定された流動性プールからSUSHIとKATトークンの両方が獲得できるようになりました。キャンペーン期間中、最大4億枚のKATトークンが配布されます。これにより、SUSHI保有者には追加の利回りが提供されるだけでなく、KATの導入によってSushiSwapのエコシステムが多様化しています。

4.2 市場センチメントの回復


7月、暗号資産市場全体が回復し、BTCは$120,000、ETHは$3,800を突破してDEX分野全体が活況を呈しました。明確なストーリーと適度な流通量を持つベテラン資産であるSUSHIは、再燃したFOMOセンチメントの恩恵を受けました。

*BTN-SUSHIを今すぐ購入&BTNURL=https://www.mexc.com/ja-JP/exchange/SUSHI_USDT *

4.3 マルチチェーン展開とクロスチェーン統合の実現


2024年以降、Sushiはマルチチェーン展開を加速させてきました。現在では、多くの主要チェーンおよび新興チェーンをサポートし、プロトコルのアクセス性と資産の相互運用性を大幅に向上させています。一方、クロスチェーンスワップ製品であるSushiXSwapの日次アクティブユーザー数は着実に増加しており、Sushiがレイヤー2およびモジュラー型DeFiの時代において真のマルチチェーン流動性ネットワークとして台頭していることを示しています。

5. まとめ：Sushiの復活はこれから本格化するのか？


この上昇は偶然ではなく、Sushiの多角的な戦略を反映したものです。アーキテクチャのアップグレード、製品の継続的なイノベーション、オンチェーン指標の回復、コミュニティのコンセンサス強化など、すべてが市場の楽観的な見方を後押ししています。レイヤー2、モジュール性、クロスチェーンインターオペラビリティが注目される中、Sushiは従来のAMMから次世代の多機能DeFiインフラへと進化する好ポジションにあります。

SUSHIの7月の急騰は印象的でしたが、その復活物語はまだ終わっていません。長期的な価値を決めるのは単なる一度の急騰ではなく、今後数四半期にわたり技術的ビジョンとエコシステムへのコミットメントを実現できるかどうかです。Sushiが透明なガバナンスと技術的柔軟性を維持しつつ、モジュラー型DeFi戦略を継続的に推進できれば、DeFiの最前線に返り咲き、ベテランの復活モデルとして浮上する可能性があります。長期的な価値投資家にとって、この物語はまさに始まったばかりです。

*BTN-MEXCに新規登録&BTNURL=https://www.mexc.com/ja-JP/register*

おすすめ記事：
  • MEXCの先物取引が選ばれる理由：MEXCで先物取引を行う独自のメリットを発見し、デリバティブ市場で一歩先を行く方法を学びましょう。
  • M-Dayへの参加方法は？：M-Dayイベントへの参加手順と戦略をマスターして、毎日配布される70,000 USDTを超える先物ボーナスのエアドロップを見逃さないようにしましょう。
  • MEXC 先物取引チュートリアル（アプリ）：MEXCモバイルアプリでの先物取引のステップバイステップ解説を利用し、自信を持って取引を始めましょう。

免責事項：サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

アカウントに関するよくある質問

アカウントに関するよくある質問

1. ログイン1.1 携帯電話番号もメールアドレスも使用できない場合のログイン方法アカウントのログインパスワードを覚えている場合：ウェブサイト：公式ログインページで、ユーザー様のアカウントとパスワードを入力し、[ホーム] ページの右上にある [人型アイコン] - [セキュリティ] に進みます。モバイル認証またはメール認証右側の [変更] をクリックし、[セキュリティ認証のリセット] をクリックし、

ビットコインの送金方法は？完全なステップバイステップガイド

ビットコインの送金方法は？完全なステップバイステップガイド

ビットコインの送金は最初は複雑に見えるかもしれませんが、基本を理解すれば実際には非常にシンプルです。 このガイドでは、ビットコインを安全かつ効率的に送金するために知っておくべきすべてのことを説明します。 必要なツール、取引を段階的に完了する方法、および資金を保護するための重要な安全対策について学びます。 重要なポイント ビットコインを送金する前に、ビットコインウォレット、受取人のアドレス、および取

ビットコイン vs ゴールド:価値保存手段としてどちらの資産が優れているか?

ビットコイン vs ゴールド:価値保存手段としてどちらの資産が優れているか?

2025年に両資産が歴史的な評価額に達したことで、ビットコイン vs ゴールドの議論が激化しています。 ゴールドは1オンスあたり3,000ドルを超えて大幅に上昇し、ビットコインは100,000ドルを超えて取引されており、投資家はどちらの資産が本当にポートフォリオに値するのか疑問に思っています。 本ガイドでは、パフォーマンス、ボラティリティ、アクセシビリティ、投資ポテンシャルの観点から、ビットコイン

ビットコインはなぜ価値があるのか?価格の背後にある5つの主要な理由

ビットコインはなぜ価値があるのか?価格の背後にある5つの主要な理由

ビットコインは数セントから数万ドルまで上昇しましたが、物理的な裏付けのないデジタル通貨がどのようにして価値を持つのか、多くの人が疑問に思っています。 本記事では、固定供給量から機関投資家による採用の増加まで、ビットコインに価値をもたらす核心的な要因を説明します。 世界中の何百万人もの人々がBTCを正当な価値保存手段として見なす理由と、それが従来の通貨とどのように比較されるかを理解できるでしょう。

関連記事

ファントークン（Fan Tokens）とは？80種類のトークンが世界中のファンを繋ぎ、日次取引高が5200万ドルを突破

ファントークン（Fan Tokens）とは？80種類のトークンが世界中のファンを繋ぎ、日次取引高が5200万ドルを突破

MEXCでスポーツ界の巨人が支援するファントークンを発見：主要イベント開催中ファントークンは、スポーツ界の公式デジタル資産クラスです。Chiliz Chain上で発行され、CHZを搭載し、PSG、バルセロナ、マンチェスター・シティなど、世界屈指のビッグチームによってローンチされたファントークンは、SportFiシーズン開幕に向けて、さらに大きな飛躍を遂げる準備が整っています。 ファン トークンにつ

JESSEとは？Baseコアチームが開発した分散型コンテンツコインの徹底分析

JESSEとは？Baseコアチームが開発した分散型コンテンツコインの徹底分析

要約1) JESSEは、Baseネットワークの主要開発者であるJesse Pollakによって作成された個人トークンです。2) JESSEは「コンテンツコイン」と位置付けられ、クリエイターとオーディエンスを直接つなぎます。3) この革新的なトークンは、最先端技術と分散化の理念を融合し、Web3コンテンツ経済を切り開きます。4) JESSEは2025年11月20日にBase App上で正式にローンチ

MEXC招待アンバサダープログラム完全ガイド：レベルをアップグレードして高報酬とパッシブ収益を獲得

MEXC招待アンバサダープログラム完全ガイド：レベルをアップグレードして高報酬とパッシブ収益を獲得

MEXC招待アンバサダープログラムは、すべてのユーザー向けに設計された長期的でコミュニティ主導型のインセンティブ制度です。本ガイドでは、プログラムの構造、レベルアップのルール、報酬配布、および主要なメリットについて説明します。*BTN-今すぐMEXCのアンバサダーになる&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/ja-JP/invite*1. MEXC 招待アンバサダープログ

期待高まる新興レイヤー1：Monadは市場を揺るがす存在となるか？

期待高まる新興レイヤー1：Monadは市場を揺るがす存在となるか？

Monadは、高いパフォーマンスとスケーラビリティを実現しつつ、イーサリアム仮想マシン（EVM）との完全な互換性を維持しながら、イーサリアムのような従来のブロックチェーンのトランザクション処理能力とスケーラビリティの限界を克服するために設計された高性能レイヤー1ブロックチェーンプロジェクトです。1. Monad の誕生背景ブロックチェーン技術の進化とともに、DeFi、NFT、ブロックチェーンベース

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得