ステーブルコイン市場の構図が再編：USDCのシェアが急増、新星USDeが急浮上

近年、ブロックチェーン技術とDeFiの急速な発展に伴い、ステーブルコインは世界の金融システムにおいて無視できない存在となってきました。DuneとArtemisが共同で発表した『2025年ステーブルコインの現状』レポートによると、ステーブルコイン市場は過去1年で前例のない成長を遂げ、市場構図にも大きな変化が見られました。特に、USDCの市場シェアが倍増し、USDeが急成長を遂げたことで、市場はより多様化の方向へと進んでいます。

















USDCの成功は、MiCAやDIFCなどの規制枠組みの支援を受けた強力なコンプライアンス推進によるものです。近年では、StripeやMoneyGramといった主要な戦略パートナーの参入により、グローバル市場でのUSDCの利用範囲は拡大しており、特に決済や国際送金分野においてその強みがより明確になっています。USDCの成長は、規制に準拠したステーブルコインを求める機関投資家の傾向も反映しており、透明性とコンプライアンスの高さがUSDCを機関投資家の第一の選択肢としています。













DeFiエコシステムの成長を追い風に、USDeの影響力は高まっています。中央集権型ステーブルコインとは異なり、USDeは分散化の特性と革新的な仕組みに重点を置いており、より多くのDeFiユーザーを惹きつけています。今後DeFi市場がさらに成熟すれば、USDeはステーブルコイン市場での地位をより強固にすることが期待されます。









USDTはいまだに世界最大のステーブルコインであり、時価総額は$1,460億に達していますが、その市場シェアが減少しているのも事実です。USDTの成長はやや鈍化しており、主な原因は機関投資家市場での採用率の低下にあります。より多くの投資家や機関投資家が、より規制に適合したUSDCを選択したり、分散型のステーブルコインへ移行したりしているためです。













ステーブルコイン市場の変化は、中央集権型と分散型の競争であると同時に、金融革新と規制遵守の相互作用でもあります。USDCのような中央集権型ステーブルコインは、従来の金融システムと密接に連携しており、コンプライアンスや国際決済の分野で明確な優位性を持っています。一方、USDSやUSDeといった分散型ステーブルコインは、DeFi分野で大きな可能性を示しており、革新的な仕組みと分散化の特性を通じて、多くのユーザーを引きつけています。





この対立の背後には、ブロックチェーン技術と伝統的な金融市場との深い融合があります。分散型金融の台頭とともに、分散型ステーブルコインの市場シェアは今後も拡大することが見込まれますが、規制対応の課題もあり、中央集権型ステーブルコイン側にも継続的な適応とイノベーションが求められています。









ステーブルコインは、暗号資産市場における中核インフラとなっており、従来の金融分野におけるイノベーションの推進役も担うようになっています。業界の専門家たちはステーブルコインの将来に対して概ね楽観的であり、それが国際送金の革新を促すだけでなく、グローバル金融市場に新たな機会をもたらしていると見ています。





Dragonfly のパートナー Rob Hadick：「ステーブルコインは暗号資産市場の生命線であり、金融の流れを加速させる存在です。特に従来の金融がまだ対応しきれていない分野に新たなチャンスをもたらしています」





Baseプロダクト責任者 Neodaoist：「ステーブルコインは国際送金において明確な利点を持っています。Baseはより多くのローカル通貨ベースのステーブルコインをサポートしたいと考えており、ユーザーが慣れ親しんだ通貨でオンチェーン取引できる未来を目指しています」





Ethena Labs 研究責任者 Conor Ryder：「新世代のステーブルコインには、より強靭な市場耐性が求められます。USDeは利回りに支えられた安定メカニズムにより、信頼できるドルの代替手段を提供します」





Herd 創業者兼データアナリスト Andrew Hong：「ステーブルコインの流動性は、インフラの質に依存しています。Solana などのレイヤー1チェーンでは、ミームコインの取引ペアや即時決済の需要がステーブルコインにとって不可欠な存在になっています」





TRON DAO 広報 Sam Elfarra：「TRONはステーブルコイン取引の主力チェーンとなっており、日々の取引高は数十億ドルにのぼります。USDTはTRON上での採用により、特に新興市場での経済活動を後押ししており、支払いや貯蓄の重要な手段となっています」





今後、 Solana や TRON といったパブリックチェーンの推進によって、ステーブルコインの流動性と取引効率はさらに向上し、分散型金融と伝統的金融をつなぐ鍵となるでしょう。









ステーブルコイン市場は今、深い変化の最中にあります。USDCのシェア倍増、USDeの急浮上、USDTの戦略転換など、急速な変化がグローバルな金融環境に影響を及ぼしています。全体として、ステーブルコイン市場の多様化傾向はすでに明らかであり、中央集権型・分散型のいずれにしても、今後の金融システムにおいてますます重要な役割を担っていくでしょう。技術革新と規制整備が進む中、ステーブルコインは今後も国際送金、資産管理などさまざまな分野でのイノベーションを促進し、効率性・安全性・コンプライアンスを兼ね備えた金融ツールとして進化を続けると期待されます。将来的に、ステーブルコイン市場は暗号資産エコシステムと従来の金融システムをつなぐ重要な橋渡しとなり、グローバル経済の発展に寄与するでしょう。





