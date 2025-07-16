STABLE Act of 2025：決済用ステーブルコインに関する米国規制枠組みの確立

暗号資産が急速に進化する中で、ステーブルコインは金融システム内でますます存在感を増しています。 ステーブルコインは、法定通貨を裏付けとする暗号資産として、国際送金や資金移動、金融イノベーションにおいて現在重要な役割を果たしています。 しかし、ステーブルコイン市場の急速な拡大は、透明性の欠如や規制のギャップなどの課題も浮き彫りにしています。これらの問題に対処するため、米国下院の暗号資産小委員会の委員長であるブライアン・ステイル（Bryan Steil）下院議員と、金融サービス委員会の委員長であるフレンチ・ヒル（French Hill）氏は、2025年3月に『 STABLE Act of 2025 』（正式名称：2025年より良い台帳経済の実現に向けたステーブルコインの透明性および説明責任に関する法律 Stablecoin Transparency and Accountability Boosting Ledger Economy Act of 2025）を提出しました。この法案は、米国における決済用ステーブルコインの発行、流通、監督に関する明確な法的枠組みを確立することを目的としています。本記事では、この法案の主要条項を詳細に分析し、その目的、重要性、市場への潜在的な影響について理解を深めるのに役立つ情報を提供します。













『STABLE Act of 2025』は、米国における決済用 ステーブルコイン 市場における透明性、説明責任、および違法な金融活動（マネーロンダリングやテロ資金調達など）の防止を目的としています。厳格な規制枠組みを導入することで、この法案は金融システムの安定性の確保、消費者利益の保護、コンプライアンスを順守した暗号資産の普及を目指しています。特に、現在の金融システムが技術に依存する度合いが高まっていることを踏まえ、この法案では、決済用ステーブルコインのインターオペラビリティと市場標準化も重視しており、世界的な暗号資産経済の安定した成長の基盤を築くことを目指しています。









この法案では、決済用ステーブルコインの重要な定義が示されており、それに対する理解や管轄当局を知ることが大切です。法案では、決済用ステーブルコインは、決済または支払いを目的とした暗号資産で、通常、法定通貨（米ドルなど）にペッグされているとされています。これには、決算手段としてのみではなく、固定比率で償還、交換、または再購入が可能なステーブルコインも含まれます。また、有価証券とは異なり、決済用ステーブルコインは主に取引ツールとして機能し、投資商品ではないため証券には該当せず、証券規制の適用対象外となります。













『STABLE Act of 2025』では、決済用ステーブルコインの発行に厳しい要件を課しています。法案によると、連邦政府または州政府の承認を受けた事業体のみがステーブルコインを発行でき、適格な発行者は、透明性の要求を満たしている必要があります。具体的には、連邦預金保険公社（FDIC）の子会社、連邦政府が認定した非銀行系の決済用ステーブルコイン発行者、州政府が認定した決済用ステーブルコイン発行者の3つです。









準備金要件：各ステーブルコインは、現金または流動性の高い金融資産（短期米国債、銀行預金等）によって1:1で完全に担保されている必要があります。

透明性要件：発行者は、独立した公認会計士事務所による認証を受けた準備金報告書を毎月開示しなければなりません。報告書には、正確性を確保するために、CEOとCFOの署名が必要です。

償還メカニズム：発行者は保有者がステーブルコインを固定レートで法定通貨に変換できるように償還手続きを公開しなければなりません。それにより、市場の流動性と参加者の安心を保障することができます。













『STABLE Act of 2025』は、決済型ステーブルコインの規制当局の職務範囲を明確に規定しています。主な規制当局には、通貨監督庁（OCC）、連邦準備制度（Federal Reserve）、連邦預金保険公社（FDIC）が含まれています。具体的には：





銀行およびその子会社：連邦規制の対象。

信用組合およびその子会社：全米信用組合管理庁（NCUA）の監督下。

非銀行系決済ステーブルコイン発行者：OCCの規制対象。









『STABLE Act of 2025』は、米国市場における海外ステーブルコインの規制要件についても概説しています。外国のステーブルコイン発行者は米国の基準を順守し、定期報告と監査を受け入れ、業務を米国の法律に適合させる必要があります。また、財務省は、国際的な協力を促進するために、必要時は適格な外国の発行者のリストを公表することができます。









『STABLE Act of 2025』ではステーブルコイン発行者への罰則規定が明確に規定されています。違反すると、以下の措置が取られる可能性があります：





民事上の罰則：支払い用ステーブルコインの無許可発行に対して、1日あたり最大10万ドルの罰金。もし発行者がコンプライアンス上の要件を満たしていない場合は、さらに高い民事上の罰則を受けることもありえる。

刑事罰：準備金報告書の偽造には、最高20年の禁固刑および500万ドルの罰金。

規制措置：連邦機関は、本法に違反した発行者のライセンスを一時停止または取り消す強制措置が可能。









『STABLE Act of 2025』は、支払い用ステーブルコインに関する包括的な規制枠組みを確立したのみでなく、追加規定を複数定めています。まず、決済用ステーブルコインは証券とはみなされず、そのため証券規制の対象外となり、証券法の複雑性を回避できること。そして、法案は決済用ステーブルコインのインターオペラビリティ要件も規定しており、連邦機関は、決済用ステーブルコインのクロスプラットフォーム互換性を確保するための技術標準を策定しなければならないとしています。さらに、法案は移行期間についても定めており、それには民事および刑法上の処罰が規定されています。それにより、暗号資産市場の法令の枠組みを一層改善し、安定およびコンプライアンスに準拠した発展を確保することができます。





同時に、市場に新法令への十分な適用期間を与えるために、『STABLE Act of 2025』では決済用ステーブルコインの発行期間および保管機構に対して移行期間を設けています。法令によると、発行者は制定から12か月以内にコンプライアンスを開始しなければならず、保管機構は規制要件を満たすために2年間の猶予期間が与えられます。さらに、「アルゴリズム型ステーブルコインの禁止」として、法案が施行され次第即時発効し、2年かけて段階的に施行されるとしています。









『STABLE Act of 2025』は、決済用ステーブルコインのための強固な規制枠組みを確立し、透明性やコンプライアンスに対する要求を引き上げ、消費者保護および市場の安定性を向上させます。法案の進展に伴い、より明確なルールと実務的な運用ガイドラインが提供されることが期待され、米国の暗号資産エコシステムへの信頼が高まり、世界的な経済成長が促進されるでしょう。当該法令の正式な審議の結果および細則が公表されれば、決済用ステーブルコインの新時代が幕をあけるでしょう。









ステーブルコインを購入するには？USDE/USDTを例に説明します：











