現物ETFが暗号資産に与える影響





Grayscale社のような機関投資家が暗号資産の現物ETFの立ち上げに成功し、画期的な成果を上げたことで、暗号資産業界はビットコインの半減期を前に大きな盛り上がりを見せました。同時に、従来の金融機関による暗号資産の受け入れも新たな段階を迎えました。本記事では、暗号資産の現物ETF上場の各段階における暗号資産業界への影響を体系的に分析します。





暗号資産の現物ETFは、暗号資産市場に多角的な影響を与える可能性があり、その具体的な影響は、現物ETFの上場段階によって異なります：













まず、暗号資産の現物ETFのファンドマネジャーは、当該ファンドの投資戦略と投資目的に基づいて、対応する暗号資産を購入します。これには、ビットコイン、イーサリアム、ライトコインなどの主要な暗号資産や、ステーブルコインなどのその他の暗号資産を購入することが含まれます。









購入した暗号資産は、資産の安全性と透明性を確保するため、保管して安全に管理する必要があります。ファンドマネジャーは通常、適切なカストディアンとして銀行や保管会社を選択し、暗号資産の保管および管理を担当させます。









ETFの商品規模と株式需要に基づき、ファンドマネージャーは対応する数のファンドユニットを発行します。これらのファンドユニットは取引所に上場されることで取引することができ、投資家はファンドユニットを購入することで暗号資産を取得することができます。









ファンドユニットが上場し取引ができるようになると、投資家は取引所の流通市場を通じてファンドユニットを売買することができます。一方、ファンドマネジャーは償還や購入サービスも提供しており、投資家はファンドマネジャーから直接ファンドユニットを償還または購入することで、資金の出金や投入を行うことができます。









ファンドリバランスとは、ファンドマネージャーがファンドの投資目標および投資戦略に基づいてポートフォリオのウェイトを定期的に調整し、ファンドの保有資産があらかじめ決められた投資比率に適合させることを指します。













暗号資産の現物ETFの導入は、暗号資産市場にさらなる流動性をもたらします。暗号資産の現物ETFを通じて、投資家は暗号資産をより簡単に売買できるため、流通市場での取引が活発化し、流動性が高まります。さらに、ファンドリバランスによってファンドマネジャーによる資産の割り当てが最適化され、人気トークンの価格上昇をさらに促進します。









暗号資産の現物ETFの取り扱い開始は、暗号資産市場のボラティリティの低減に役立つ可能性があります。ETF商品は一般的に流動性が高く、取引もしやすいため、投資家はETFを通じて暗号資産市場の取引に直接参加することなく暗号資産に投資することができます。これにより、市場のボラティリティを低減させることができます。









暗号資産の現物ETFは、機関投資家のリスク管理と規制要件に沿ったものであるため、機関投資家にとってより便利で安全な投資チャネルを提供します。









ETF商品は通常、規制機関の管理下にあります（発行前の情報開示や上場審査が特に重要となります）： 投資家はETFの定期的な情報開示を通じて暗号資産市場の状況を把握することができ、これにより市場の透明性と信頼性を高めることができます。









ETF商品は一般的に投資家層が広く、従来の投資家を暗号資産市場へ引き寄せることができるため、暗号資産の普及および浸透を促進することができます。









現物ETFの導入は、市場の流動性向上、機関投資家の誘致強化、市場の受容性向上、および暗号資産価格への潜在的な影響を与えるなど暗号資産市場にプラスの影響を及ぼしています。これらの影響は、暗号資産市場の発展と成長に寄与しています。





免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。