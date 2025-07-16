「イーサリアムキラー」、「次世代ブロックチェーン」、「高速パブリックブロックチェーン」、これらはすべて市場からソラナネットワークに与えられた称号です。ソラナの高い性能と安価な取引手数料は、かつてイーサリアムのネットワークに見られたネットワークの混雑や高額な手数料問題にある程度対処しています。 FTX破綻の影響後、ソラナネットワークは長期の再建プロセスを経て、再びかつての勢いを取り戻しました。 1.「イーサリアムキラー」、「次世代ブロックチェーン」、「高速パブリックブロックチェーン」、これらはすべて市場からソラナネットワークに与えられた称号です。ソラナの高い性能と安価な取引手数料は、かつてイーサリアムのネットワークに見られたネットワークの混雑や高額な手数料問題にある程度対処しています。 FTX破綻の影響後、ソラナネットワークは長期の再建プロセスを経て、再びかつての勢いを取り戻しました。 1.
学ぶ/市場動向/人気トピック分析/ソラナ（Solana）ネットワーク復活の背景

ソラナ（Solana）ネットワーク復活の背景

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#業界最新ニュース#上級
MAGIC
MAGIC$0.17224+3.54%
OpenEden
EDEN$0.2377+0.16%
NFT
NFT$0.0000004299--%
バイナンスコイン
BNB$1,257.31-1.79%
STEPN
STEPN$0.03827+1.61%

「イーサリアムキラー」、「次世代ブロックチェーン」、「高速パブリックブロックチェーン」、これらはすべて市場からソラナネットワークに与えられた称号です。ソラナの高い性能と安価な取引手数料は、かつてイーサリアムのネットワークに見られたネットワークの混雑や高額な手数料問題にある程度対処しています。

FTX破綻の影響後、ソラナネットワークは長期の再建プロセスを経て、再びかつての勢いを取り戻しました。

1. ソラナネットワークの歴史


以下は、ソラナネットワークの発展史の概略であり、その誕生から台頭、衰退、そしてその後の再構築に至るまでの主要なマイルストーンとイベントを網羅しています。

2020年3月：ソラナメインネットの開始。

2020年7月：FTXは分散型取引所Serumを構築するための基礎ブロックチェーンとしてソラナ（Solana）を採用することを発表し、ソラナネットワークに対する市場の注目が一気に高まりました。

2021年3月：Tether社がソラナ上でステーブルコインを発行することを発表しました。これは分散型金融にとって重要な進展となりました。

2021年6月：ソラナは、Sam Bankman-Fried（SBF） の子会社であるAlameda Researchを含む機関投資家とともに3億1,400万ドルの資金調達を完了しました。

2021年9月：Magic Edenがソラナに登場し、ソラナネットワークのNFT取引市場のギャップを埋めました。

2021年11月：ソラナの総ロック額が10億ドルに到達しました。この金額は当時のイーサリアムのTVLの10分の1、BNBチェーンの3分の2に相当します。

2021年12月：STEPNがソラナでサービスを開始し、ソラナネットワークに多くのアクセス数や新規ユーザー数をもたらしました。

2022年2月：ソラナは、イーサリアムを抜いて最もアクティブな開発者が多いブロックチェーンとなりました。

2022年11月9日：FTXが破綻し、数日のうちにSOLが約75％急落しました。

2022年11月：Tether社が10億ドル分のUSDTをERC20に変換し、ソラナネットワークから撤退することを発表しました。

2022年12月：NFTの主要プロジェクトであるDeGodsとy00tsが、ソラナネットワークから撤退し、イーサリアムおよびポリゴンに移行することを発表しました。

2023年5月：BRC-20とミームコインの人気によりガス代が高くなり、多くのユーザーがソラナに切り替えて取引するようになりました。ソラナの1日のアクティブアドレス数は最高490, 000にまで達しました。

2023年8月下旬から9月上旬：ShopifyとVisaがソラナとの統合を発表し、Web2の世界でソラナの決済サービスを拡大しました。

2023年12月：ソラナエコシステムは復活を遂げ、総ロック額は約3億ドルから2ヶ月で10億ドルに上昇しました。

2024年3月：SOLトークンは200ドルを突破し、時価総額はBNBを上回って世界第4位の暗号資産となりました。

2. ソラナはなぜ崩壊したのか？


2.1 FTX取引所崩壊、ソラナ崩壊の主な原因


ソラナネットワークの繁栄と崩壊は、ある程度FTXと密接な関係があります。FTXとの協力関係により、ソラナは暗号資産分野で大きな注目を集めることに成功しました。しかし、FTXの崩壊がソラナネットワークの崩壊につながったのも、FTXとの深い協力関係によるものでした。

FTX取引所はSOLトークン全体の10％以上を保有していました。FTX取引所の崩壊後、SOLの売却によって市場がパニック状態に陥るのではないかと懸念されました。さらに、Sam Bankman- Fried（SBF）氏の詐欺的な行動により、暗号資産コミュニティ内のソラナに対する不信感が高まっていました。最終的に、ソラナトークンの価格とネットワークのTVLは急落してしまいました。

2.2 ステーブルコインの流出、優良プロジェクトの離脱、深まる信頼の危機


FTX取引所破綻事件の直後、ステーブルコインプロジェクトのTether社は、ソラナネットワークからイーサリアムERC-20に10億USDTを送金したと発表しました。

12月には、ソラナネットワーク上の主要なNFTプロジェクトDeGodsとy00tsが相次いでソラナから撤退し、イーサリアムおよびポリゴンネットワークへの移行を発表しました。

ソラナネットワークから重要なプロジェクトが離脱したことは、公式コミュニティがソラナに対して懐疑的であることを意味します。彼らはまた、ネットワークの技術的なセキュリティ問題についても懸念を示し、ソラナネットワークに対する信頼の危機をさらに悪化させています。

2.3 他のブロックチェーンとの競争


暗号資産世界が成長し拡大し続けるにつれ、イーサリアムチーム自身を含め、より多くのチームがイーサリアムネットワークに内在する問題を認識するようになり、これらの問題への対処に取り組んでいます。

ソラナチームと同様に、Aptos、Suiなどのチームが低手数料で高効率の新しいブロックチェーンを構築しています。また、OptimismやArbitrumなど、イーサリアムのブロックチェーン上で開発を行うレイヤー2チームも存在します。

これらのブロックチェーンが確立されたことで、ユーザーの選択肢が広がりました。それと同時にソラナは、より安価な手数料と優れた性能を提供している、数多くのブロックチェーンとの競争に立ち向かわなければならなくなりました。

3. ソラナネットワーク復活の背景とは？


3.1 暗号資産市場の回復


ビットコインの半減期が目前に迫り、暗号資産市場は再び強気相場に向けて盛り上がっています。ビットコイン現物ETFの承認も同様に、暗号資産市場に多くの資金を引き寄せています。暗号資産世界の一員であるソラナも影響を受けており、エコシステム全体の発展にとって良い兆しとなっています。

3.2 積極的な開発努力


FTXの破綻によってソラナは壊滅的な影響を受けたにもかかわらず、同ネットワークは他のブロックチェーンに比べてアクティブな開発者数が群を抜いています。チームは複数の都市でハッカソンイベントを開催し続け、エコシステムを強化・拡大するために世界中の開発者と交流しています。

さらに、チームは長年の課題であるダウンタイムへの対処やその改善を続けており、「状態圧縮」などの新しいストレージデータ方式を導入することで、ストレージコストを大幅に削減しています。継続的な構築努力は、コミュニティ内の信頼回復に役立っています。

3.3 ミームコインによる推進


ミームコインはソラナの再建において重要な役割を果たしており、SILLY、WIF、BONK、BOME、SLERFといったトークンが相次いで富の効果に貢献しています。この効果は、ソラナネットワークにおける取引高と市場の注目度を高める重要な要因となっています。

ソラナネットワーク内の様々なDeFiプロトコルにミームコインが資金を集めるにつれ、TVL（Total Value Locked）が継続的に上昇し、その結果としてSOLトークンの価格が上昇しました。

4. SOLトークンの購入方法


ソラナネットワークの復活は今や確実なものとなりました。現在ネットワークに参加しているユーザーにとって、オンチェーンプロジェクトに参加してエアドロップ報酬を獲得する以外に、SOLトークンへの投資も選択肢の一つとなっています。

MEXCプラットフォームは、SOLトークンの現物取引および最大300倍のレバレッジの契約取引を提供しています。ユーザー様はご自身の投資スタイルに応じて、対応する取引タイプを選択し、投資することができます。ここでは、例として現物取引を用いてMEXCでSOLトークンを購入する方法をご説明します。

MEXCアプリにログインし、トップページの検索ボックスに「SOL」と入力し、[現物取引]を選択してKライン画面に入ります。次に[購入]をタップして取引画面に入り、指値などの注文タイプを選択し、数量を入力します。[SOLを購入]をタップすると購入が完了します。


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

BINANCELIFE（币安人生）とは？インターネット・ミームから暗号資産トレンドへ

BINANCELIFE（币安人生）とは？インターネット・ミームから暗号資産トレンドへ

TL;DR1）マイルストーンの達成：BINANCELIFE（币安人生）は、Binanceに初めて上場した中国発ミームコインとなり、市場の常識を打ち破りました。2）爆発的な成長：ローンチからわずか3日で、BINANCELIFEの時価総額はゼロから$3億に急騰し、Binance Alpha上場後わずか1時間で2,000%上昇しました。3）文化的現象：「Apple vs. Android」ミームから生ま

Recallとは？分散型AIスキルマーケットの3つの主要メカニズムを簡単解説

Recallとは？分散型AIスキルマーケットの3つの主要メカニズムを簡単解説

要約Recallは分散型の市場メカニズムを活用し、少数の大手テック企業に委ねるのではなく、コミュニティ自身が必要とされるAIスキルを決定できる仕組みを提供します。プラットフォームのネイティブ資産であるRECALLトークンは、マーケットの創出、AI製品の支援、報酬の獲得、ネットワークガバナンスへの参加に使用されます。ユーザーは、AI分野の予測市場と同様に、質の高いAI製品を特定して支援することで報酬

USDfとは？Falcon Financeの革新的ステーブルコインメカニズムのクイックガイド

USDfとは？Falcon Financeの革新的ステーブルコインメカニズムのクイックガイド

TL;DRUSDfはイーサリアム上に構築された超過担保型の合成ドルで、現在の流通供給量は約18.99億枚、暗号資産市場でのランキングは202位です。USDfはステーブルコインおよび非ステーブルコイン資産を担保としてサポートし、システムの安全性を確保するために動的な担保率を採用しています。USDfは、ユーザーのリスク選好に応じるために、クラシック型とイノベーティブ型の2種類の発行メカニズムを採用して

Espressoとは？100ノードで分断されたブロックチェーン世界を再結合する

Espressoとは？100ノードで分断されたブロックチェーン世界を再結合する

要約1) Espressoは分散型BFTコンセンサスを採用し、接続されたすべてのブロックチェーンに対して6秒以内の高速なトランザクション確認を実現します。2) グローバルな確認レイヤーとして、異なるチェーン同士が相互の検証済み状態をリアルタイムで参照でき、真のクロスチェーン・コンポーザビリティを可能にします。3) Arbitrum、OP Stack、Polygon CDKを含む主要なロールアップ・

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得