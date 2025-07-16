SOL ETF、大きな挑戦の中で絶好のタイミングを捉える 6月27日、VanEckはSolana Trust ETFの申請を行い、これは米国初のソラナETF申請となりました。MEXCの市場データによると、その日のSOL価格は150ドル以上（+9.5%）に急騰し、ソラナエコシステム全体のトークンも10%を超える上昇を記録しました。 Bloombergのアナリストは関連する申請が2025年頃に正式に承SOL ETF、大きな挑戦の中で絶好のタイミングを捉える 6月27日、VanEckはSolana Trust ETFの申請を行い、これは米国初のソラナETF申請となりました。MEXCの市場データによると、その日のSOL価格は150ドル以上（+9.5%）に急騰し、ソラナエコシステム全体のトークンも10%を超える上昇を記録しました。 Bloombergのアナリストは関連する申請が2025年頃に正式に承
SOL ETF、大きな挑戦の中で絶好のタイミングを捉える

2025/7/16MEXC
6月27日、VanEckはSolana Trust ETFの申請を行い、これは米国初のソラナETF申請となりました。MEXCの市場データによると、その日のSOL価格は150ドル以上（+9.5%）に急騰し、ソラナエコシステム全体のトークンも10%を超える上昇を記録しました。

Bloombergのアナリストは関連する申請が2025年頃に正式に承認される可能性があると予測しており、市場も期待を寄せています—また、SOLがビットコインとイーサリアムに続く3番目のETFになることを見込んでいます。一方、現在のSOL ETF申請は複数の圧力に直面しています。

1. SOL ETFの現状分析


これまでのETF申請とは異なり、VanEckはソラナ ETFのS-1申請のみを提出し、取引所からの19B-4書類の提出はありません。これらの書類はどちらもETFの正式な立ち上げに不可欠です。

さらに、10日が経過しても、VanEckのために19B-4書類を提出した取引所はありません。これは間接的に、この申請が不十分な準備状態であることを示しており、競争上の優位性を得るための機会主義的な動きのように見えます。結局のところ、ETH現物ETFの発表は7月に設定されており、市場には新しい話題が不足しているため、ソラナETFの申請はそのギャップを埋めるタイミングが良かったのです。

これに対し、VanEckの暗号資産研究ディレクターであるMatt Sigel氏は、「米国の規制環境が変化しており、SOL ETFの承認チャンスはこれまでになく高い」と率直に述べています。VanEckは、米国証券取引委員会（SEC）によって最初に審査される候補の1つになることを望んでいます。歴史的に、ほとんどの製品が先着順で承認されているためです。

実際、VanEckのソラナETF申請はS-1申請であるため、現時点では承認期限がいつになるか不明確です。19b-4書類を提出すれば、期限は2025年3月中旬頃になる可能性があります。

VanEckの行動は他の発行者に広く追随されていません。21SharesだけがSECにソラナETFのS-1申請を提出しており、21Shares SOLはCoinbase Custodyによって保管される予定です。これ以外には現在、目に見える発行者はおらず、BlackRockも追随しているという噂はまだ確認されていません。

2. SOL ETF、大きな挑戦の中で絶好のタイミングを捉える


SOL ETFの申請に目的がないわけではありません。米国政府の暗号資産に対する態度が友好的に変化しつつある今こそ、絶好のタイミングです。

BloombergのアナリストEric Balchunas氏は、今後12ヶ月以内にソラナETFが承認される可能性は、米国大統領の交代と密接に関連していると考えています。ソラナETFが今年承認される可能性は低いものの、2025年には米国大統領と証券取引委員会（SEC）のリーダーシップ交代により、状況が一変する可能性があります。

VanEckの暗号資産研究ディレクターMatt Sigel氏も、「規制環境が変化していると我々は考えています。」と、今が挑戦するのに適したタイミングだと述べています。彼は、FIT21市場構造法案のような画期的な超党派立法の進展や、SECがイーサリアム現物ETFを承認する方針を突然変更したことなど、最近の動向を指摘し、自身の見解を支持しています。

しかし、SOL ETFが正式に承認されるためには、重大な圧力にも直面しています。

まず、SOLの証券性の問題があります。過去の複数のSEC訴訟、特にCoinbaseおよびKrakenに関するケースにおいて、ソラナは明確に「証券」と定義されています。VanEckと21SharesのSOL ETF申請は、市場でSOLやその他のトークンが証券なのか商品なのかという議論を再び巻き起こすでしょう。最終的な決定は米国の規制機関次第ですが、現状は楽観的には見えません。

Dragonfly CapitalのパートナーであるHasseb Qureshi氏は、SOL ETFの承認は見込めないとコメントし、VanEckがSOL ETF申請を行ったのは、同様の製品を推進するための「のれんを買う（buying goodwill）」ことに繋がるかもしれないと示唆しました。これは、SECがSOLを証券と明確に位置付けており、規制当局がこの決定を覆す可能性が低いためです。

さらに、ソラナトークンの所有権の集中という問題があります。VanEckは申請書類で、他のETF申請では見られない特定のリスクを強調しています。すなわち、SOLの所有権の集中です。VanEckの文書によると、昨年11月末の時点で、SOLを保有する上位100のウォレットが市場に流通しているSOLの約3分の1を占めていました。「この所有権の集中の結果、保有者による大規模な売却や分配が市場価格に悪影響を及ぼす可能性があります。」ビットコインやイーサリアムに比べてSOLの分布が広範でないことを考えると、この所有権の集中がVanEckのソラナ ETF承認の障害となる可能性があります。

最後に、現在米国市場にはSOLの先物ETFが存在せず、規制機関が現物ETF計画の立ち上げを徐々に遅らせる可能性があります。

以前、BTCとETHはすでにCMEとCBOEで先物を立ち上げており、現物ETFの前に先物ETFも立ち上げられていました。この発展経路に従えば、SECが上記のプロセスを直接スキップしてSOL現物ETFを立ち上げるのは難しいかもしれません。Cube ExchangeのCEO、Bartosz Lipinski氏は、SECが特定の上場投資信託（ETFs）の市場監督要件を満たすために、しばしば先物市場に依存していると考えています。彼はまた、先物市場の需要がSEC委員長の心理的期待であると述べています。

3. 取引戦略：SOLエコシステムのハイプに対する高い期待


SOL ETFの将来は不確実ですが、これは将来のハイプとなる可能性を妨げるものではありません。

結局のところ、「噂で買い、ニュースで売る（Buy on Rumors，Sell on News）」は試行錯誤の戦略です。特に現在の米国の超党派選挙では、様々な政策関連のニュースが暗号資産のトレンドに影響を与える可能性があります。新しい話題がない中で、SOL ETFはETH ETFに続く次の注目の的になるかもしれません。

暗号資産プレイヤーにとって、重要な焦点はSOLトークンとソラナエコシステムのプロジェクト、特にミームプロジェクトに置かれています。これらは次の市場上昇時にリターンをもたらす可能性があります。

MEXCは新しいプロジェクトを発見することを得意とし、今年はBOME、SLERF、ONEなど、いくつかのソラナプロジェクトを上場しました。早期ユーザー様は大きな収益を獲得しています。トークンの世界初上場時において、MEXCプラットフォーム上のMXトークン保有者様々なトークンエアドロップを無料で受け取ることができ、平均して70%以上のリターンを得ています。この点でMEXCは業界のリーダー的存在となっています。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


