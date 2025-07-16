Sign Protocolは、チェーン全体のエコシステムに対応した初の検証可能なアテステーション（証明）プロトコルとして、オンチェーン情報の真正性と法的効力の欠如という根本的な課題に取り組んでいます。分散型ストレージとVC（Verifiable Credential：検証可能な証明）技術を組み合わせることで、DeFiプロトコルの監査、DAOガバナンス投票、NFT著作権の申告などの場面で活用できるエSign Protocolは、チェーン全体のエコシステムに対応した初の検証可能なアテステーション（証明）プロトコルとして、オンチェーン情報の真正性と法的効力の欠如という根本的な課題に取り組んでいます。分散型ストレージとVC（Verifiable Credential：検証可能な証明）技術を組み合わせることで、DeFiプロトコルの監査、DAOガバナンス投票、NFT著作権の申告などの場面で活用できるエ
学ぶ/人気トークンゾーン/プロジェクト紹介/Sign Prot...をつなぐ次世代基盤

Sign Protocol:信頼を再定義し、Web3と現実世界をつなぐ次世代基盤

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級#業界最新ニュース
Sign
SIGN$0.06205-0.04%
VinuChain
VC$0.00241+1.68%
DeFi
DEFI$0.001699-1.16%
DAO Maker
DAO$0.1079-0.09%
NFT
NFT$0.0000004299-0.02%

Sign Protocolは、チェーン全体のエコシステムに対応した初の検証可能なアテステーション（証明）プロトコルとして、オンチェーン情報の真正性と法的効力の欠如という根本的な課題に取り組んでいます。分散型ストレージとVC（Verifiable Credential：検証可能な証明）技術を組み合わせることで、DeFiプロトコルの監査、DAOガバナンス投票、NFT著作権の申告などの場面で活用できるエンドツーエンドの信頼基盤を構築しています。

さらにSign Protocolは、EthSign、TokenTable、SignPassなど多数のエコシステム製品を支えるグローバルなデータ検証レイヤーを提供します。Web3と現実世界を結ぶ信頼のエコシステムを徐々に形作っています。

1. プロジェクトの背景


情報の真正性と検証可能性は、信頼の基盤です。しかし、従来の中央集権型の検証方法は、非効率的でコストが高く、信頼性にもリスクがあります。Sign Protocolは、ブロックチェーンの透明性と改ざん不可能性を活用した分散型アテステーションプロトコルを導入します。ユーザーがオンチェーン上で情報を証明・検証できる新たな仕組みを提供し、より信頼性の高いデジタル世界の実現を目指しています。

2. プロダクトの活用例


2.1 EthSign：EthSignは、Sign Protocolが提供する電子契約ソリューションです。文書を分散型に保存・暗号化し、無料かつグローバルに検証可能なサービスを提供することで、DocuSignやAdobe Signといった従来の電子署名サービスの限界を打破します。サブスクリプション不要・スパムフリー・永続的暗号化保存といった特長により、ユーザーの利便性とセキュリティを大幅に向上させています。

2.2 TokenTable：TokenTableは、トークン配布の全ライフサイクルに対応した標準化された管理ツールです。ロックアップルールの設定、ベスティング期間の割り当て、違約時のペナルティ実行まで自動化し、トークン運用における透明性と効率を高めます。

2.3 SignPass：SignPassは、プライバシーを重視した新たな本人確認認証システムです。ゼロ知識証明などのプライバシー強化技術を導入し、ユーザーのセンシティブな情報の開示を最小限に抑えつつ、各国の規制要件に柔軟に対応できるモジュール型のID管理を実現しています。

3. 技術的特徴


3.1 プログラム可能な信頼：スマートコントラクトなどの技術を活用し、信頼の仕組みをユーザーが自由に設計・カスタマイズ可能になります。取引の信頼性と安全性を担保します。

3.2 分散型ストレージ：従来の中央集権型ストレージとは異なり、ユーザーの証明情報は複数のノードに分散保存されます。単一ノードによるデータ改ざんを防ぎ、セキュリティと信頼性を大幅に向上させています。

3.3 クロスチェーン・インターオペラビリティ：ユーザーは異なるチェーン間でも同じクレデンシャルを利用でき、クロスチェーンでのID認証と証明管理が可能です。

4. トークンの活用例


Sign Protocolにおいて、SIGNトークンはサービス手数料の支払いに使われるだけでなく、エコシステムの中核を成す多機能なトークンとして位置付けられています。ユーザーは各種サービスに関連する手数料をSIGNトークンで支払う必要があり、さらにガバナンストークンとして、保有者はプロジェクトの意思決定に参加し、プロジェクトの発展を共に推進することができます。


5. MEXCでのSIGNの購入方法


MEXCは、SIGNプロジェクトの可能性をいち早く評価し、低手数料、高速取引、豊富な人気トークン、優れた流動性を提供し、世界中の投資家から高い信頼を獲得しています。さらに、新興プロジェクトへの鋭い洞察と強力なサポートにより、MEXCは有望なプロジェクトの成長を後押しする理想的なプラットフォームとなっています。高い流動性、低コスト、柔軟なレバレッジ取引、そしてスムーズで安全・信頼性の高い取引環境を求めている方にとって、MEXCは最適な選択肢です。MEXCは、SIGNの現物取引および先物取引の両方を上場します。以下の3ステップで、MEXCでSIGNの取引を始めることができます：

1）MEXCアプリまたは公式ウェブサイトを開き、ログインします。
2）検索ボックスに「SIGN」と入力し、現物取引または先物取引を選択します。
3）注文タイプを選び、数量や価格などのパラメータを入力し、取引を完了します。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

Bitlayer（BTR）とは？次世代ビットコインレイヤー2ソリューション解説

Bitlayer（BTR）とは？次世代ビットコインレイヤー2ソリューション解説

ビットコインは最も安全で分散化されたブロックチェーンネットワークとして確立されていますが、スケーラビリティとプログラマビリティの面での制約も次第に明らかになってきました。ビットコインのメインネットは、セキュリティと分散性において業界標準を築いた一方で、トランザクション処理速度とコスト効率が犠牲となり、承認時間の遅延や高額な手数料といった課題が発生しています。また、ビットコインは本来スマートコントラ

AI × ブロックチェーン × データサイエンス：CodattaがWeb3データエコノミーを変革する方法

AI × ブロックチェーン × データサイエンス：CodattaがWeb3データエコノミーを変革する方法

ブロックチェーンとAI技術の融合が加速する中、Codattaは革新的な分散型データプロトコルとして登場し、Web3の大きな課題の一つである「高品質なデータインフラの構築・管理・収益化」に取り組んでいます。AIが膨大で信頼性の高い検証可能なデータを必要とする中で、Codattaはデータ作成者とAI開発者をつなぎ、生の情報を価値ある資産裏付け型リソースへと変換するパーミッションレスのマーケットプレイス

LABUBU：トレンド玩具からミームへ、世界的ブームへの進化の軌跡

LABUBU：トレンド玩具からミームへ、世界的ブームへの進化の軌跡

Labubuをまだ持っていなくても、世界中で話題になっているこの文化現象を耳にしたことはあるでしょう。1. Labubuとは？Labubuは、ベルギー系中国人アーティスト Kasing Lung が2015年から手がけるMonstersシリーズの主人公で、その独特の「かわいいけれども凶暴」なルックスで世界中のファンを魅了しています。2019年には、Pop Martとの強力なタイアップが実現。ブライ

ブロックチェーン革命：Piネットワークが暗号資産の未来を形作る

ブロックチェーン革命：Piネットワークが暗号資産の未来を形作る

2025年を迎え、Piネットワークはチャンスと課題が交錯する重要な局面を迎えています。モバイルマイニングという野心的な実験として始まったこのプロジェクトは、今や世界中で最も話題になっているブロックチェーンプロジェクトの1つに成長しました。暗号資産の採用とコンセンサスメカニズムに対する革新的なアプローチにより、Piネットワークは従来のブロックチェーンインフラと主流ユーザー向けアプリとのギャップを埋め

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得