Sign Protocol:信頼を再定義し、Web3と現実世界をつなぐ次世代基盤

Sign Protocolは、チェーン全体のエコシステムに対応した初の検証可能なアテステーション（証明）プロトコルとして、オンチェーン情報の真正性と法的効力の欠如という根本的な課題に取り組んでいます。分散型ストレージとVC（Verifiable Credential：検証可能な証明）技術を組み合わせることで、DeFiプロトコルの監査、DAOガバナンス投票、NFT著作権の申告などの場面で活用できるエンドツーエンドの信頼基盤を構築しています。





さらにSign Protocolは、EthSign、TokenTable、SignPassなど多数のエコシステム製品を支えるグローバルなデータ検証レイヤーを提供します。Web3と現実世界を結ぶ信頼のエコシステムを徐々に形作っています。









情報の真正性と検証可能性は、信頼の基盤です。しかし、従来の中央集権型の検証方法は、非効率的でコストが高く、信頼性にもリスクがあります。Sign Protocolは、ブロックチェーンの透明性と改ざん不可能性を活用した分散型アテステーションプロトコルを導入します。ユーザーがオンチェーン上で情報を証明・検証できる新たな仕組みを提供し、より信頼性の高いデジタル世界の実現を目指しています。









2.1 EthSign：EthSignは、Sign Protocolが提供する電子契約ソリューションです。文書を分散型に保存・暗号化し、無料かつグローバルに検証可能なサービスを提供することで、DocuSignやAdobe Signといった従来の電子署名サービスの限界を打破します。サブスクリプション不要・スパムフリー・永続的暗号化保存といった特長により、ユーザーの利便性とセキュリティを大幅に向上させています。





2.2 TokenTable：TokenTableは、トークン配布の全ライフサイクルに対応した標準化された管理ツールです。ロックアップルールの設定、ベスティング期間の割り当て、違約時のペナルティ実行まで自動化し、トークン運用における透明性と効率を高めます。





2.3 SignPass：SignPassは、プライバシーを重視した新たな本人確認認証システムです。ゼロ知識証明などのプライバシー強化技術を導入し、ユーザーのセンシティブな情報の開示を最小限に抑えつつ、各国の規制要件に柔軟に対応できるモジュール型のID管理を実現しています。









3.1 プログラム可能な信頼：スマートコントラクトなどの技術を活用し、信頼の仕組みをユーザーが自由に設計・カスタマイズ可能になります。取引の信頼性と安全性を担保します。





3.2 分散型ストレージ：従来の中央集権型ストレージとは異なり、ユーザーの証明情報は複数のノードに分散保存されます。単一ノードによるデータ改ざんを防ぎ、セキュリティと信頼性を大幅に向上させています。





3.3 クロスチェーン・インターオペラビリティ：ユーザーは異なるチェーン間でも同じクレデンシャルを利用でき、クロスチェーンでのID認証と証明管理が可能です。









Sign Protocolにおいて、SIGNトークンはサービス手数料の支払いに使われるだけでなく、エコシステムの中核を成す多機能なトークンとして位置付けられています。ユーザーは各種サービスに関連する手数料をSIGNトークンで支払う必要があり、さらにガバナンストークンとして、保有者はプロジェクトの意思決定に参加し、プロジェクトの発展を共に推進することができます。







