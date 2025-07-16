2大ブロックチェーンの対決：ソラナは本当にイーサリアムを超えるのか

ソラナとイーサリアムの競争は、ブロックチェーン技術の発展において長い間焦点となってきました。Token2049カンファレンスでは、Multicoinの共同創設者であるカイル・サマニ氏が基調講演を行いました。彼はソラナの将来について非常に楽観的な見解を示すとともにソラナはイーサリアムを超えると断言しました。





では、ソラナは本当にイーサリアムを超えるのでしょうか？





ブロックチェーン技術とスマートコントラクトのパイオニアとして、イーサリアムは重要な役割を果たしてきました。しかし、ブロックチェーン技術の進化と市場環境の変化に伴い、イーサリアムはかつてない疑念や課題に直面しています。





価格パフォーマンスの低下：CoinGeckoのデータによると、イーサリアムは過去2年間で約44.28％の安定成長を達成し、その間、価格は4,000ドルの最高値に達しました。しかし、同時期のBTCやSOLと比較すると、ETHのパフォーマンスは比較的冴えません。MEXCの公式データによると、ETH/BTCのレートは明らかに下落傾向にあることが示されています。









技術的複雑さとガバナンス上の課題：技術面では、イーサリアムはネットワークの増大需要や複雑化するアプリケーションシナリオに対応できるよう、スケーラビリティ、トランザクション効率、ネットワークセキュリティといった根深い課題に継続的に取り組む必要があります。また、ガバナンス面では、分散化の原則を維持しながら効率的かつ公正な意思決定メカニズムをいかに確立し、プロジェクトの発展における様々な変動要因やステークホルダーの多様なニーズに対応することが、イーサリアムの今後の成長において見過ごすことのできない重要な課題となっています。

信頼の危機：イーサリアムETFは、その立ち上げ以来、ビットコインETFのような圧倒的な市場反応はなく、むしろ資本流出の課題に直面しています。同時に、コミュニティ内では徐々に信頼の危機が生まれつつあります。コア研究者、開発者コミュニティ、投資家グループは、イーサリアムの技術ロードマップ、プロジェクト実行力、新たな競争への対応戦略に対して、さまざまな度合いでの疑念や不満を抱いています。









競争の激化：ブロックチェーン技術の継続的な発展に伴い、より多くのブロックチェーンプロジェクトが登場しています。これらのプロジェクトは、より速いトランザクション速度、より低い手数料、より開発者に優しい環境を提供することで、多くのユーザーや開発者を惹きつけています。

現在、ソラナは非常に競争力のあるトークン価格を誇るだけでなく、非常に活発なエコシステムを構築しています。しかし、FTX取引所の破綻の影響により、2022年にソラナが崩壊寸前になるとは誰が想像できたでしょうか。驚くべきことに、その後2年間でソラナは急速に復活し、この1年だけで800%以上の上昇を達成しました。特にETHと比較すると、そのパフォーマンスは際立っています。









技術革新こそが、ソラナの復活を支える核心的な要因です。高性能ブロックチェーンとして、ソラナは当初から技術的な革新に力を入れてきました。独自のProof of History（PoH）コンセンサスメカニズムは、ノードの検証プロセスを大幅に簡素化し、スループットを向上させています。





VanEckのレポートによれば、ソラナのスループット性能は非常に優れており、1秒あたり数千件のトランザクションを処理し、ピーク時にはイーサリアムのTPSを3,000%も上回る最大65,000 TPSに達しています。また、ソラナの1日あたりのアクティブユーザー数はイーサリアムの1,300％にも達し、取引手数料も低いため、現在のブロックチェーンの中でリーダー的な地位を確立しています。









2023年と2024年に入り、ソラナは技術革新への取り組みを強化し続けており、Firedancerの独立したバリデータークライアントやRuntime v2など、いくつかの重要なアップデートを展開し、ネットワーク性能とユーザー体験をさらに強化しています。さらに、ソラナでは将来の発展の道を積極的に模索しています。特に重要な戦略の1つは、従来のモノリシックブロックチェーンアーキテクチャから、より柔軟でスケーラビリティの高いモジュラー型アーキテクチャへの移行です。





ソラナのエコシステムはかなり成熟しており、ソラナ上で開発された多数のプロジェクトが豊富なアプリケーション環境を作り出しています。2024年8月現在、ソラナエコシステムは、基盤インフラや開発ツール、金融、DePIN、人工知能、消費者向けアプリケーション、コミュニティや文化などの分野をカバーし、700以上の分散型アプリケーションを有するエコシステムを形成しています。









ソラナのもう一つの重要な利点は、その活発な開発者コミュニティにあります。ソラナ財団の報告書によると、2,500人以上の開発者がソラナのオープンソースプロジェクトに積極的に貢献しており、開発者の定着率は昨年の31%から50%以上に大幅に上昇しています。これは、ソラナが徐々に開発者に選ばれるプラットフォームになりつつあり、その技術力と将来性が業界内で広く認知されていることを示しています。





ソラナでは、大手企業とのコラボレーションも積極的に進めており、アプリケーションシナリオとエコシステムの境界を継続的に拡大しています。例えば、ShopifyやVisaのような有名企業がソラナとの統合を発表しました。これにより、ソラナの効率的で安全な決済ソリューションが幅広いWeb2アプリケーションシナリオに導入されるだけでなく、決済サービス分野におけるソラナの市場地位も大幅に強化されます。





ソラナは、Web2のユーザーがWeb3の世界にスムーズに移行できるようリードしています。





ソラナとイーサリアムの戦いは本格化しています。ソラナは高性能、低コスト、急成長するエコシステムで強力な競争力を示しています。一方、イーサリアムは成熟した技術と広範なアプリケーションシナリオで市場での地位を固めています。





将来、どちらが優位に立つのでしょうか。それは、両プラットフォームが今後の課題と機会にどう取り組むかにかかっています。投資家や開発者にとって、両プラットフォームの技術的進歩と市場動向を注視することが、自分に最も適したプラットフォームを選択する上で極めて重要です。MEXCは、高性能な取引エンジン、豊富な取引ペア、厳格なセキュリティ対策を備え、世界中のユーザー様に安全で安定した取引環境を提供しています。





最終的に、この競争でどちらが勝利を収めるかは、技術力やエコシステムの配置だけでなく、市場動向や規制環境など様々な要因によって左右されます。MEXCは今後もオープンで包括的、革新的なアプローチを維持し、公正な取引環境とサポートサービスを提供すると同時に、パブリックブロックチェーンの発展に貢献し、ブロックチェーン業界の将来の展望を共に形作っていきます。



