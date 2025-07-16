9月の米国暗号資産公聴会：世界の規制の行方は？

先日、米国下院金融サービス委員会は、9月に暗号資産に関する一連の公聴会を開催する計画を発表しました。これらの公聴会は、分散型金融（DeFi）、米国証券取引委員会（SEC）による暗号資産ビジネスの規制、さらには「豚の屠殺」詐欺の影響など、業界のさまざまな側面に焦点を当てる予定です。この公聴会は、業界内で大きな注目を集めています。









9月10日に開催された最初の公聴会は、DeFiに関する小委員会のレビューが行われ、SECや内国歳入庁（IRS）など、複数の連邦政府機関から提案された規則が取り上げられます。





9月18日には2つの公聴会が開催され、1つはSECの執行実務に焦点を当て、もう1つは「豚の屠殺」詐欺に焦点を当てたものになる予定です。





9月23日の全委員会公聴会は、暗号資産業界に最も大きな影響を与えると予想されています。この公聴会ではSECが証言を行う予定で、下院委員会はSECのゲイリー・ゲンスラー委員長や他の委員からの証言を求めていると報じられています。同時に、議員たちは暗号資産に関するSECの管轄権を制限し、商品先物取引委員会（CFTC）により重要な役割を与える法案について交渉中です。





注目すべきは、米国下院金融サービス委員会のパトリック・マクヘンリー委員長が、自身の退任前に暗号資産規制法案を可決させたいという意向を示していることです。この発言は、米国議会が暗号資産規制に対して緊急性と決意を持って取り組んでいることをさらに強調しています。もしこの法案が可決されれば、米国および世界的な暗号資産規制にとって重要な参考資料となるでしょう。





歴史的に、米国における暗号資産公聴会は複雑で多様な側面を持ち、多くの利害関係者を巻き込んで行われてきました。これらの公聴会は、暗号資産規制に関する議論を進展させただけでなく、市場にも大きな影響を与えてきました。





2018年2月、暗号資産規制公聴会ではSECとCFTCの委員長が招かれました。彼らは、暗号資産の可能性を認め、暗号資産市場の健全な成長を促進できるような政策を研究・策定する必要性を強調しました。彼らのブロックチェーンと暗号資産業界に対する積極的な姿勢は明らかでした。





2021年7月、上院議員たちは暗号資産の利用と規制について詳細な議論を行いました。エリザベス・ウォーレン上院議員（マサチューセッツ州）は、ビットコインの非中央集権化は幻想であり、暗号資産ネットワークの真の権力はマイナーや企業にあると主張し、業界の厳格な規制強化を提唱しました。この公聴会は、米国の規制当局が暗号資産業界に注力していることを浮き彫りにし、規制の必要性について幅広い議論を巻き起こしました。





2021年12月、米国下院金融サービス委員会は暗号資産公聴会を開催し、複数の暗号資産企業からCEOを招き、暗号資産規制、金融包摂、米国の競争力、セキュリティに関する問題について議論しました。この公聴会は、暗号資産産業に対する一般市民の関心を高めただけでなく、規制当局に暗号市場の監督を優先事項とするよう促し、その後の規制政策策定の基盤を築きました。





2022年11月、デラウェア州の連邦破産裁判所は、FTX取引所の経営破綻に関する公聴会を数回開催し、顧客資金の取り扱いや資産回収など、事件のさまざまな側面について議論しました。これらの公聴会は、暗号資産市場に対する規制当局の監督強化を促し、関連する規制政策の改革と改善に拍車をかけました。





2023年2月、上院銀行委員会は「暗号資産の崩壊：金融システムの保護措置が必要な理由」と題した公聴会を開催しました。上院議員たちは、暗号資産市場の崩壊の原因、影響、および対応について議論しました。この公聴会では、金融システムの安定性を確保するため、より包括的な規制枠組みの確立が求められました。





実際、米国における歴史的な公聴会は、しばしば業界の改革と発展の重要な原動力となっており、暗号資産業界も例外ではありません。今月予定されている一連の公聴会、特にDeFiに焦点を当てた議論と委員会全体による包括的なレビューは、暗号資産業界の発展の軌跡に大きな影響を与えることは間違いありません。

DeFiに関する公聴会の開催は、規制当局がこの新興分野の特性に適応した規制路線を積極的に模索していることを意味しています。DeFiは、その非中央集権的で自動化された性質によって金融サービスに前例のない革新をもたらしましたが、同時に新たな課題やリスクも引き起こしました。そのため、革新を阻害せずに、投資家の利益を保護し、市場秩序を維持するための規制モデルを探ることが、公聴会の中心的な焦点となっています。





9月23日の全委員会公聴会は、暗号資産業界に対する徹底的で深い分析を意味します。この公聴会では、暗号資産の法的地位といった基本的な問題だけでなく、税制、消費者保護、金融安定性リスクなど、業界の発展にとって重要な分野にも触れられる予定です。





世界経済における米国の中心的役割とその金融市場への影響力を考えると、米国の暗号資産規制政策の方向性は間違いなく世界市場にとって重要な先例となるでしょう。これらの公聴会の結果と決定は、米国の暗号資産市場の規制環境に直接影響を与え、暗号資産規制における世界的な考え方と行動を形成するでしょう。規制当局の協力が強化され、調整メカニズムが確立されるにつれ、より安全で透明性が高く、秩序ある暗号資産エコシステムが出現し、業界の長期的で健全な発展のための強固な基盤が提供されることが期待されます。





9月に予定されている暗号資産公聴会は、現在の市場動向に対する鋭い洞察力と時宜にかなった対応を示すだけでなく、将来の発展動向に対する前向きな評価も提供します。世界の規制環境が強化され、政策の枠組みが徐々に改善される中、これらの公聴会は、暗号資産市場が規制強化、透明性の向上、持続可能性を特徴とする新たな段階に入ることを示唆しています。





MEXCは業界のリーダーとして、これらの公聴会の進展と市場への広範な影響を注意深く監視し、未来を見据えた対応をしていきます。世界的な規制協力が深まり、規制技術が進歩するにつれ、暗号資産市場はより健全で秩序ある環境へと進化し、投資家にとってより安全で信頼性の高い取引体験を提供すると信じています。





したがって、MEXCは暗号資産市場の最新の動向を監視し、徹底的に分析し続けます。私たちは、規制の変化に積極的に適応し、コンプライアンス基準とサービス品質の向上に努めていきます。そうすることで、より良いサービスを提供し、暗号資産業界の発展に貢献していきます。





免責事項：暗号資産取引にはリスクが伴います。本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。