MXゾーン 9月 イベント実績









MEXCでは、毎月MXトークン保有者限定のエアドロップイベントを開催しています。一定期間MXトークンを保有すると、これらの無料エアドロップイベントに参加することができます。MEXCは9月に7回のLaunchpoolイベントと126回のKickstarterイベントを含む、合計133回のエアドロップイベントを開催しました。これらのエアドロップイベントでは、900万ドル以上相当の報酬が配布され、APYは最大71%でした。





MEXCプラットフォームの統計によれば、全133のエアドロップ報酬の中で、TRCトークンは最大945%という驚異的な価格の上昇を達成し、今月最も利益を上げたトークンとなりました。2番目に上昇率が高かったのはWSMトークンで、ピーク時の価格上昇率は470.70%でした。





トークンの価格上昇率ランキングの上位10トークンのうち、すべてのトークンの価格上昇率が100%を超え、上位4トークンは価格上昇率が250%を超えました。





プロジェクト名称 エアドロップ日時（MX投票日時） 価格上昇率（10月1日データ） TRC 9/7/2023 945% WSM 9/29/2023 470.7% CLORE 9/8/2023 312.14% BROCK 9/26/2023 264.9% NOVAX 9/20/2023 169.4% HMT 9/16/2023 141.2% FUC 9/1/2023 128.6% PACOIN 9/22/2023 127.9% CIRI 9/25/2023 111.51% DTE 9/20/2023 104.7%









LaunchpoolとKickstarterはMX保有者限定のイベントです。MX保有者の場合、KickstarterとLaunchpoolのイベントに参加するには、最低1,000MX Tokenを連続30日間以上保有する必要があります。





MEXC公式ウェブページのナビゲーションバーから[現物取引]を選択してください。そこに[ローンチパッド]（Launchpool）と[Kickstarter]イベントへのリンクがあります。









イベント詳細ページに入った後、[クイック投票]ボタンをクリックすると、開催中のすべてのイベントにワンクリックで参加できます。LaunchpoolとKickstarterの両方のイベントに同時に参加することができ、MXトークンはロックされません。













まだMXを保有しておらず、無料のエアドロップイベントに参加したい場合は、MEXCプラットフォームでMXトークンを購入し、指定された期間保有する必要があります。条件が満たされると、これらのイベントに参加できるようになります。







