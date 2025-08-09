2025年7月10日、CircleはSeiメインネット上で、ネイティブUSDコイン（USDC）および新しいクロスチェーン転送プロトコル（CCTP V2）のローンチを正式に発表しました。この取り組みにより、Seiは正式なデジタルドルの発行をサポートするほか、Circle Mintとの統合によって、機関投資家レベルの資金をSeiエコシステムへ直接呼び込むことが可能になります。7月24日時点で、ネイティ2025年7月10日、CircleはSeiメインネット上で、ネイティブUSDコイン（USDC）および新しいクロスチェーン転送プロトコル（CCTP V2）のローンチを正式に発表しました。この取り組みにより、Seiは正式なデジタルドルの発行をサポートするほか、Circle Mintとの統合によって、機関投資家レベルの資金をSeiエコシステムへ直接呼び込むことが可能になります。7月24日時点で、ネイティ
学ぶ/市場動向/人気トピック分析/SeiがネイティブU...コインの普及促進へ

SeiがネイティブUSDCおよびCCTP V2に対応、ステーブルコインの普及促進へ

2025/8/9MEXC
0m
#業界最新ニュース
SEI
SEI$0.1384-2.46%
ユーエスディーシー
USDC$0.9997-0.02%
Jump Tom
JUMP$0.000000000000012-54.02%
DeFi
DEFI$0.000628-16.93%
AINFT
NFT$0.0000003872+0.28%

2025年7月10日、CircleはSeiメインネット上で、ネイティブUSDコイン（USDC）および新しいクロスチェーン転送プロトコル（CCTP V2）のローンチを正式に発表しました。この取り組みにより、Seiは正式なデジタルドルの発行をサポートするほか、Circle Mintとの統合によって、機関投資家レベルの資金をSeiエコシステムへ直接呼び込むことが可能になります。7月24日時点で、ネイティブUSDCおよびCCTP V2はSeiネットワーク上で完全に稼働しています。これにより、SeiはCCTP V2に対応する13番目のブロックチェーンとなり、全156通りの転送ルートを通じて、13のパブリックチェーン間でUSDCの相互移動が可能になります。第三者ブリッジを必要とせず、1:1の資本効率、高セキュリティ、低遅延を実現しています。

*BTN-SEIを購入&BTNURL=https://www.mexc.com/ja-JP/exchange/SEI_USDT *

1. Seiとは？


Sei Networkは、Cosmos SDKを基盤とする次世代型レイヤー1ブロックチェーンで、2021年にSei Labsチームによって開発が始まり、2023年に正式にローンチされました。立ち上げ当初から、Jump Crypto、Multicoin Capital、Coinbase Venturesといった一流の機関投資家から戦略的出資を受け、力強い成長を遂げています。

Seiの核となるミッションは明確で、高頻度取引や低遅延のDeFiインフラの構築に特化しています。特に、分散型取引所（DEX）、オンチェーンの注文板（CLOB）、NFTマーケットプレイス、GameFiなど、透明性が高く、高頻度かつ資本効率に優れた取引に最適化されたブロックチェーンとして設計されています。

2. Seiの中核技術と競争優位性


2.1 ツインターボコンセンサス：1秒未満での取引確定を実現


Seiの最も注目すべき技術革新は、CosmosのTendermintを基盤に最適化された「ツインターボコンセンサス」メカニズムです。このメカニズムは、インテリジェントなブロック伝播と楽観的並列実行という2つの主要なアップグレードを導入しています。これらの改善により、取引確定時間を約380～400ミリ秒まで短縮し、数分を要するイーサリアムや数秒かかる従来のTendermintを大幅に上回る高速処理を実現しています。

2.2 並列実行とEVM互換性


SeiのV2アップグレード以降、チェーンは並列化されたEVMをサポートし、SolidityやRemix、Hardhatなどのイーサリアム開発ツールと互換性を持つようになりました。また、並列でのトランザクション実行も可能です。Sei Gigaプロジェクトによる内部テストでは、最終確定遅延を400ミリ秒未満に維持しつつ、TPSが数十万を超える処理能力を達成し、卓越したパフォーマンスの可能性を示しています。

2.3 ネイティブな中央注文板（CLOB）とマッチングエンジン


ほとんどのブロックチェーンがAMMに依存する一方で、Seiはプロトコルレベルで注文板とマッチングエンジンをネイティブにサポートしています。これにより、DEXはオンチェーンでのCLOBを実装できるようになります。結果として、より正確な価格設定や高い資本効率、低スリッページが実現されます。また、頻繁に行われるバッチオークションによって、フロントランニングや価格操作のリスクも軽減されます。

2.4 CosmosおよびIBCエコシステムとの互換性


Cosmosエコシステムの一員として、SeiはIBC（ブロックチェーン間通信）およびCosmWasmスマートコントラクトをサポートしています。これにより、Rust開発者は、Cosmosチェーン間で移行可能な相互運用性の高いクロスチェーンアプリケーションをSei上で構築することが奨励されています。

2.5 高いエネルギー効率、低手数料、およびエコシステム支援


Seiの高い効率性と並列実行機能により、取引手数料はイーサリアムソラナなどの他のレイヤー1プラットフォームと比べて大幅に低く抑えられています。また、チームはカーボンニュートラルの実現にも注力しており、環境意識の高いユーザーや機関からも支持を集めています。

3. 市場の反応：SEIトークン価格が急騰、エコシステムが爆発的な成長を遂げる


3.1 SEI価格の高騰


ネイティブUSDCおよびCCTP V2のローンチという好材料を受けて、SEIトークンは発表から1週間以内に急騰し、約5か月ぶりとなる高値の$0.39を記録しました。これは、市場がSeiエコシステムの将来性を高く評価していることを示しています。


*BTN-SEIを購入&BTNURL=https://www.mexc.com/ja-JP/exchange/SEI_USDT *

3.2 TVLが$7億に迫る中、多様なエコシステムが拡大


Seiのエコシステムは、勢いを増し続けています。データによると、TVL（預かり資産）は2023年10月時点の$1,000万未満から、2025年7月には$7億に達し、年初来で188%の増加を記録しました。エコシステム内のDApps（分散型アプリケーション）の数は200を超え、レンディング、取引、決済、NFT、ゲームなど、多岐にわたる分野を網羅しています。活発かつ拡大を続ける開発者コミュニティも、着実に形成されつつあります。


特にDeFi分野では、Sei上で多くの注目すべきプロジェクトが登場しています。例えば、Takara LendはTVLが$1億を超え、暗号資産を投資だけでなく現実世界の決済にも利用できるDeFiの「クレジットレイヤー」を構築しています。一方、Sei最大のレンディングプロトコルであるYei Financeは、TVLが$3億8,000万に達し、エコシステム内でトップの座を堅持しています。これらのプロジェクトの成功は、SeiのDeFiランドスケープを豊かにしただけでなく、市場における存在感も大幅に高めました。

4. ステーブルコインエンジンが始動、Seiがブレイクアウトフェーズへ加速


CircleによるネイティブUSDCおよびCCTP V2のSeiメインネット導入により、Seiは「高性能レイヤー1」から「クロスチェーン対応ステーブルコイン決済レイヤー」へと進化しました。ネイティブUSDCの導入でSeiの流動性の質と資本効率が大幅に向上し、CCTP V2によってクロスチェーンのインターオペラビリティがさらに拡大。これにより、Seiがステーブルコインのハブとなる基盤が築かれました。中期的には、TVLの継続的な成長、アプリケーションエコシステムの成熟、EVM実行機能の進歩により、Seiは主流のレイヤー1ブロックチェーンとして競争力を高める立場にあります。

レイヤー1インフラの次なる成長波に参画したい開発者や投資家にとって、Seiは間違いなく無視できない存在です。ステーブルコイン需要の高まり、クロスチェーンのインターオペラビリティ、機関投資家の統合、高頻度取引シナリオへの対応など、Seiの将来は極めて有望と言えるでしょう。

*BTN-SEIを購入&BTNURL=https://www.mexc.com/ja-JP/exchange/SEI_USDT *

おすすめ記事：
MEXCは、取引コストを大幅に削減できる手数料0祭イベントを正式に開始しました。この取り組みにより、ユーザー様はもっと節約し、もっと取引し、もっと稼ぐことが可能になります。本イベントに参加することで、MEXCプラットフォーム上で超低手数料の取引を体験でき、市場の動向を先取りし、有望な投資チャンスを逃すことなく掴むことができます。よりスマートな取引と資産成長への扉が、ここにあります。

おすすめ記事：
MEXCの先物取引が選ばれる理由：MEXCの先物取引プラットフォームが選ばれる理由を詳しく解説
M-Dayへの参加方法：M-Dayイベントへの参加方法と、毎日70,000 USDT以上のエアドロップを受け取るための完全ガイド
MEXC 先物取引チュートリアル（アプリ）：MEXCアプリで先物取引を行う方法をステップごとに解説

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

アカウントに関するよくある質問

アカウントに関するよくある質問

1. ログイン1.1 携帯電話番号もメールアドレスも使用できない場合のログイン方法アカウントのログインパスワードを覚えている場合：ウェブサイト：公式ログインページで、ユーザー様のアカウントとパスワードを入力し、[ホーム] ページの右上にある [人型アイコン] - [セキュリティ] に進みます。モバイル認証またはメール認証右側の [変更] をクリックし、[セキュリティ認証のリセット] をクリックし、

ビットコインの送金方法は？完全なステップバイステップガイド

ビットコインの送金方法は？完全なステップバイステップガイド

ビットコインの送金は最初は複雑に見えるかもしれませんが、基本を理解すれば実際には非常にシンプルです。 このガイドでは、ビットコインを安全かつ効率的に送金するために知っておくべきすべてのことを説明します。 必要なツール、取引を段階的に完了する方法、および資金を保護するための重要な安全対策について学びます。 重要なポイント ビットコインを送金する前に、ビットコインウォレット、受取人のアドレス、および取

ビットコイン vs ゴールド:価値保存手段としてどちらの資産が優れているか?

ビットコイン vs ゴールド:価値保存手段としてどちらの資産が優れているか?

2025年に両資産が歴史的な評価額に達したことで、ビットコイン vs ゴールドの議論が激化しています。 ゴールドは1オンスあたり3,000ドルを超えて大幅に上昇し、ビットコインは100,000ドルを超えて取引されており、投資家はどちらの資産が本当にポートフォリオに値するのか疑問に思っています。 本ガイドでは、パフォーマンス、ボラティリティ、アクセシビリティ、投資ポテンシャルの観点から、ビットコイン

ビットコインはなぜ価値があるのか?価格の背後にある5つの主要な理由

ビットコインはなぜ価値があるのか?価格の背後にある5つの主要な理由

ビットコインは数セントから数万ドルまで上昇しましたが、物理的な裏付けのないデジタル通貨がどのようにして価値を持つのか、多くの人が疑問に思っています。 本記事では、固定供給量から機関投資家による採用の増加まで、ビットコインに価値をもたらす核心的な要因を説明します。 世界中の何百万人もの人々がBTCを正当な価値保存手段として見なす理由と、それが従来の通貨とどのように比較されるかを理解できるでしょう。

関連記事

ファントークン（Fan Tokens）とは？80種類のトークンが世界中のファンを繋ぎ、日次取引高が5200万ドルを突破

ファントークン（Fan Tokens）とは？80種類のトークンが世界中のファンを繋ぎ、日次取引高が5200万ドルを突破

MEXCでスポーツ界の巨人が支援するファントークンを発見：主要イベント開催中ファントークンは、スポーツ界の公式デジタル資産クラスです。Chiliz Chain上で発行され、CHZを搭載し、PSG、バルセロナ、マンチェスター・シティなど、世界屈指のビッグチームによってローンチされたファントークンは、SportFiシーズン開幕に向けて、さらに大きな飛躍を遂げる準備が整っています。 ファン トークンにつ

JESSEとは？Baseコアチームが開発した分散型コンテンツコインの徹底分析

JESSEとは？Baseコアチームが開発した分散型コンテンツコインの徹底分析

要約1) JESSEは、Baseネットワークの主要開発者であるJesse Pollakによって作成された個人トークンです。2) JESSEは「コンテンツコイン」と位置付けられ、クリエイターとオーディエンスを直接つなぎます。3) この革新的なトークンは、最先端技術と分散化の理念を融合し、Web3コンテンツ経済を切り開きます。4) JESSEは2025年11月20日にBase App上で正式にローンチ

MEXC招待アンバサダープログラム完全ガイド：レベルをアップグレードして高報酬とパッシブ収益を獲得

MEXC招待アンバサダープログラム完全ガイド：レベルをアップグレードして高報酬とパッシブ収益を獲得

MEXC招待アンバサダープログラムは、すべてのユーザー向けに設計された長期的でコミュニティ主導型のインセンティブ制度です。本ガイドでは、プログラムの構造、レベルアップのルール、報酬配布、および主要なメリットについて説明します。*BTN-今すぐMEXCのアンバサダーになる&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/ja-JP/invite*1. MEXC 招待アンバサダープログ

期待高まる新興レイヤー1：Monadは市場を揺るがす存在となるか？

期待高まる新興レイヤー1：Monadは市場を揺るがす存在となるか？

Monadは、高いパフォーマンスとスケーラビリティを実現しつつ、イーサリアム仮想マシン（EVM）との完全な互換性を維持しながら、イーサリアムのような従来のブロックチェーンのトランザクション処理能力とスケーラビリティの限界を克服するために設計された高性能レイヤー1ブロックチェーンプロジェクトです。1. Monad の誕生背景ブロックチェーン技術の進化とともに、DeFi、NFT、ブロックチェーンベース

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得