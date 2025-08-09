SeiがネイティブUSDCおよびCCTP V2に対応、ステーブルコインの普及促進へ

















Seiの核となるミッションは明確で、高頻度取引や低遅延のDeFiインフラの構築に特化しています。特に、分散型取引所（DEX）、オンチェーンの注文板（CLOB）、NFTマーケットプレイス、GameFiなど、透明性が高く、高頻度かつ資本効率に優れた取引に最適化されたブロックチェーンとして設計されています。













Seiの最も注目すべき技術革新は、CosmosのTendermintを基盤に最適化された「ツインターボコンセンサス」メカニズムです。このメカニズムは、インテリジェントなブロック伝播と楽観的並列実行という2つの主要なアップグレードを導入しています。これらの改善により、取引確定時間を約380～400ミリ秒まで短縮し、数分を要するイーサリアムや数秒かかる従来のTendermintを大幅に上回る高速処理を実現しています。









SeiのV2アップグレード以降、チェーンは並列化されたEVMをサポートし、SolidityやRemix、Hardhatなどのイーサリアム開発ツールと互換性を持つようになりました。また、並列でのトランザクション実行も可能です。Sei Gigaプロジェクトによる内部テストでは、最終確定遅延を400ミリ秒未満に維持しつつ、TPSが数十万を超える処理能力を達成し、卓越したパフォーマンスの可能性を示しています。









ほとんどのブロックチェーンがAMMに依存する一方で、Seiはプロトコルレベルで注文板とマッチングエンジンをネイティブにサポートしています。これにより、DEXはオンチェーンでのCLOBを実装できるようになります。結果として、より正確な価格設定や高い資本効率、低スリッページが実現されます。また、頻繁に行われるバッチオークションによって、フロントランニングや価格操作のリスクも軽減されます。













































Seiのエコシステムは、勢いを増し続けています。データによると、TVL（預かり資産）は2023年10月時点の$1,000万未満から、2025年7月には$7億に達し、年初来で188%の増加を記録しました。エコシステム内のDApps（分散型アプリケーション）の数は200を超え、レンディング、取引、決済、NFT、ゲームなど、多岐にわたる分野を網羅しています。活発かつ拡大を続ける開発者コミュニティも、着実に形成されつつあります。

















CircleによるネイティブUSDCおよびCCTP V2のSeiメインネット導入により、Seiは「高性能レイヤー1」から「クロスチェーン対応ステーブルコイン決済レイヤー」へと進化しました。ネイティブUSDCの導入でSeiの流動性の質と資本効率が大幅に向上し、CCTP V2によってクロスチェーンのインターオペラビリティがさらに拡大。これにより、Seiがステーブルコインのハブとなる基盤が築かれました。中期的には、TVLの継続的な成長、アプリケーションエコシステムの成熟、EVM実行機能の進歩により、Seiは主流のレイヤー1ブロックチェーンとして競争力を高める立場にあります。





レイヤー1インフラの次なる成長波に参画したい開発者や投資家にとって、Seiは間違いなく無視できない存在です。ステーブルコイン需要の高まり、クロスチェーンのインターオペラビリティ、機関投資家の統合、高頻度取引シナリオへの対応など、Seiの将来は極めて有望と言えるでしょう。









