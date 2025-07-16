SEED Combinator：Web3スタートアップのための加速エンジン









SEED Combinator（SEED）は、ブロックチェーンおよびWeb3プロジェクトに特化した起業支援プラットフォームです。分散型コミュニティを基盤とし、Telegramボットによって運用されており、ユーザーはボットを通じて直接タスクに参加し、トークンを獲得しながら事業支援も受けられる仕組みとなっています。





SEEDは単なるエアドロッププロジェクトに留まらず、Web3起業家を支援するための包括的なエコシステムを提供します。スタートアップが自らのプロジェクトを有力投資家にアピールし、資金調達を目指せる環境を整えています。









2.1 Telegramによる効率的なユーザー接続：SEEDは、主要なソーシャルプラットフォームであるTelegramを活用し、専用ボットを通じて効率的にユーザーと接続します。アカウント作成、タスクの受け取り、NFTバトルへの参加など、すべての操作をTelegram上で完結でき、ウォレット操作の煩雑さを解消し、Web3への参入障壁を大幅に低減します。





2.2 Suiパブリックチェーン上で展開：現在、SEEDはSuiチェーン上にデプロイされており、Moveプログラミング言語とSui独自のオブジェクトモデルの恩恵を受けています。これにより、ゲーム資産において高いスケーラビリティと拡張性を実現し、NFT育成・アップグレード・エネルギー管理といったゲーミフィケーション要素との相性も抜群です。





2.3 デュアルトークンモデル：SEEDでは、ガバナンスインセンティブとエコシステム流通を分離するため、SEEDトークンとSLOVEトークンによる二重トークンモデルを採用しています。設計された役割分担と成長メカニズムにより、長期的なユーザー参加と健全な循環型エコシステムを実現しています。





2.4 起業家向けの包括的ツールキット：SEEDは、第三者のWeb3プロジェクトが迅速に統合できるよう、プロジェクト紹介、タスク設計、トークン配布までを網羅する包括的なスタートアップツールキットを提供しています。









SEEDの主要プロダクトは「SEED GO」というGameFiエコシステムです。NFTキャラクター「SEED Mon」を中心に展開され、戦闘・資源採集・取引・育成といったプレイ要素を取り入れることで、持続可能なバーチャル経済圏を構築しています。









SEEDはガバナンストークン（SEED）とユーティリティトークン（SLOVE）を分離した「デュアルトークン設計」を採用しており、エコシステムの柔軟性と持続性を高めています。









$SEEDは、SEEDエコシステムにおけるガバナンストークンであり、総供給量は10億枚に固定されており、今後増加することはありません。SEED Combinatorエコシステムの中核トークンとして、コミュニティガバナンスや投票権の行使、GameFiエコシステム内でのブリーディングアイテムや変換ストーンといったプレミアム消費、ステーキングによるインキュベーター参加資格の獲得（新規プロジェクトの先行トークン配布への参加）、さらに戦略的投資家、貢献者、提携プロジェクトへの割り当てなどに利用されます。









SLOVEトークンは、SEED GOにおける主要なユーティリティトークンであり、主にゲーム内報酬の配布、SEED Monのエネルギー回復、ブリーディングやアイテムの合成、マーケットプレイスでのトランザクション手数料の支払いなどに使用されます。





「Botによるソーシャルエントリー」「GameFi経済圏」「スタートアップインキュベーター」という革新的な統合モデルを通じて、SEED CombinatorはWeb3ユーザーと起業家の双方に新たな接点を提供します。遊びながら稼ぎたい一般プレイヤーにとっても、初期プロジェクトのリターンを狙う投資家にとっても、SEEDは大きな長期的ポテンシャルを秘めたプロジェクトです。









