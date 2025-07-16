近日、ロシアのブロックチェーンと暗号資産に対するスタンスが明確になってきました。 CoinDeskによると、ロシアは暗号資産取引と国境を越えたデジタルトークン決済を試験的に導入する予定です。情報筋によると、ロシアは国家決済カードシステム（NPCS）を利用して、ルーブルと暗号資産間の交換を促進するとのことです。2014年にロシアの中央銀行によって設立されたNPCSシステムは、国内の銀行間決済を管理し近日、ロシアのブロックチェーンと暗号資産に対するスタンスが明確になってきました。 CoinDeskによると、ロシアは暗号資産取引と国境を越えたデジタルトークン決済を試験的に導入する予定です。情報筋によると、ロシアは国家決済カードシステム（NPCS）を利用して、ルーブルと暗号資産間の交換を促進するとのことです。2014年にロシアの中央銀行によって設立されたNPCSシステムは、国内の銀行間決済を管理し
ロシアの金融路線： 暗号資産拒否から受け入れへ

#業界最新ニュース
近日、ロシアのブロックチェーンと暗号資産に対するスタンスが明確になってきました。

CoinDeskによると、ロシアは暗号資産取引と国境を越えたデジタルトークン決済を試験的に導入する予定です。情報筋によると、ロシアは国家決済カードシステム（NPCS）を利用して、ルーブルと暗号資産間の交換を促進するとのことです。2014年にロシアの中央銀行によって設立されたNPCSシステムは、国内の銀行間決済を管理し、Mir決済カードを運営しています。

この試みが成功すれば、伝統的な金融チャネルの束縛を迂回し、国境を越えた資本流動の自由化を促進し、暗号資産を世界的に普及させる大きな力となるでしょう。

これは、国際的な経済制裁という複雑な状況を乗り切る上で、ロシアにとって戦略的な突破口となり得るでしょう。

拒否から覚醒へ： ロシアの姿勢の変化

過去において、ロシア政府と中央銀行は、主にそのリスクと違法行為への使用に対する懸念から、暗号資産に対して慎重、あるいは敵対的でした。

しかし、2022年2月24日にロシアとウクライナとの紛争が勃発し、世界的な制裁がエスカレートし続け、ロシアの伝統的な金融ルートは厳しく制限をされるようになりました。BBCによると、紛争勃発以来、米国、英国、EUそしてオーストラリア、カナダ、日本などの国々が、ロシアに対して16,500以上の制裁を課しました。


国際通貨基金（IMF）のデータによると、2022年のロシアのGDP成長率はマイナス2.1％、2023年は3.6％でした。これに対し、戦争前の2021年のロシアのGDP成長率は4.7％でした。

これは、欧米の金融制裁を受けたことで、ロシアの伝統的な金融インフラが崩壊し、経済が低迷したことを示しています。

これによりロシアは、暗号資産の価値と可能性を再評価する必要に駆られ、経済的圧力と国際金融システムからの挑戦を受けて、暗号資産は「プランB」となりました。USDTのようなステーブルコインが国際貿易の決済に使用され始め、ロシアは国家経済の安定と継続的な発展を維持するための代替的な金融ツールとして暗号資産を使用する可能性を模索することとなります。


暗号資産を必要とするロシア

他の多くの国とは対照的に、ロシアが暗号資産をその経済システムにおける「プランB」と位置付けて以来、公的機関は暗号資産分野に関する見解や計画を積極的に表明し、最終的には関連する法的枠組みの制定と施行を推進してきました：

  • 2022年2月13日、ロシアは非適格投資家の暗号資産購入を制限し、購入前に試験に合格することを義務付けました。適格投資家は年間7,000ドルまで暗号資産を購入できましたが、被適格投資家は600ドルに制限されていました。
  • 2023年11月、ロシアは暗号資産マイナーの制裁回避を支援するツールを開発し、ロシア企業が国境を越えた支払いを行えるようにしました。
  • 2023年12月14日、ロシア財務省は、ビットコインのマイニングを合法化し、マイニングされた暗号資産を販売するメカニズムを確立することを求める新たな法案を提出しました。
  • 2024年5月6日、ロシア下院議員のアントン・ゴレルキン議員は、ロシアにおける暗号資産流通の完全禁止を支持しないと表明しました。
  • 2024年7月、ロシアは今後予定されている規制にステーブルコインを追加することを検討し、国境を越えた決済のための公式使用を許可しました。ロシア銀行副総裁のアレクセイ・グズノフ氏は、法案が提出されたことを発表しました。
  • 2024年7月30日、ロシア下院は第二読会と第三読会で、ビットコイン（BTC）、イーサリアム（ETH）およびUSDTのようなステーブルコインなどの暗号資産を、国境を越えた取引や取引所で2024年9月1日から使用することを認める法案を可決しました。
  • 2024年8月8日、プーチン大統領はビットコインやその他の暗号資産のマイニングを正式に合法化する法令に署名しました。
  • 2024年8月末までに、ロシアは少なくとも2つの新しい暗号資産取引所を設立する計画を発表しています。1つはサンクトペテルブルク通貨取引所を拠点とし、対外貿易活動に特化した取引所で、もう1つはモスクワに設立される予定です。中国の人民元とBRICSの通貨バスケットに連携されたステーブルコインを作成することがその目的です。

ロシアは現在暗号資産と、緊密で相互依存的な共生関係を築いていると言えます。

MEXCとロシア金融の未来

暗号資産に対するロシアの姿勢は、当初の警戒や制限から大きく変化し、現在では経済システムの重要な一部と見なされています。この変化は、進化する国際経済情勢だけでなく、暗号資産分野におけるロシアの戦略的思想も反映しています。

暗号資産に対するロシアの姿勢が明確になるにつれ、この傾向はより多くのユーザー様を暗号資産市場へと駆り立て、業界にかつてない活力と可能性を連れてきました。このトレンドはまた、世界をリードする取引所プラットフォームであるMEXCにとって、より大きな挑戦とより大きな期待をもたらしています。

MEXCは、ユーザー様の資産の安全性を確保したうえで、国際市場にさらに進出し、グローバルパートナーとの戦略的協力を強化し、暗号資産業界の健全な発展を共同で促進できることを期待しています。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


