ロシア、暗号資産マイニングを合法化：マイナーはどのように対応すべきか？





概要：MEXCは、BTCにおいて市場で最高の収益性を提供しており、さまざまな取引およびヘッジ可能な商品を取り揃えています。





最近、ロシアのプーチン大統領が暗号資産のマイニングを合法化する法律に署名しました。このニュースを受けて、暗号資産市場は急騰しました。MEXCのデータによると、ビットコインの価格は同日に一時6万ドルを超え、最高で6万2700ドルに達し、日次で10％以上の上昇を記録し、直近の下落ムードを逆転させました。





世界的に暗号資産業界に対する規制の姿勢が好転しており、特に今年は複数の暗号資産のETF商品が世界中で承認されています。暗号資産マイナーにとって、高品質な取引プラットフォームを選ぶことが非常に重要です。





MEXCは、世界をリードする暗号資産取引所として、現物取引や先物取引、金融商品まで、多岐にわたる高品質なサービスを提供しています。MEXCは業界最安値の手数料を提供するだけでなく、最高の流動性と最高の収益性を誇ります。









TASSの報道によれば、8月8日、ロシアのプーチン大統領が国内で暗号資産のマイニングを合法化する法律に署名しました。この法令は政府のウェブサイトで公開され、公布から10日後に施行されます。





この法令によると、ロシア国内でのマイニング活動は、登録されたロシアの法人および個人事業主に限定されます。また、エネルギー消費が一定の閾値を下回る場合、小規模な個人マイナーは公式登録なしで暗号資産をマイニングすることができます。外国のデジタル金融資産はロシアのブロックチェーンプラットフォームで取引が許可されますが、ロシア中央銀行がこれらの資産がロシアの金融安定に脅威を与えると判断した場合、特定の暗号資産の発行を禁止する権利を保有します。





暗号資産マイニングの規制は、ロシア中央銀行、財務省、および特定のロシア政府機関によって共同で管理され、今後数か月でより具体的な規制要件が策定される予定です。また、ロシア当局は、暗号資産の資金洗浄（マネーロンダリング）防止対策も実施する見込みです。





今回導入されたロシアでのマイニング合法化は、突然の展開ではありません。むしろ、ある程度予想されていたものでした。





2020年にロシアは「デジタル金融資産法」を成立させ、暗号資産を初めて法的に認めました。2021年には、ロシア中央銀行がマイニングを含む暗号資産関連の活動を国内で合法的に行えると表明しました。





2022年には、プーチン大統領がロシアには暗号資産マイニングにおいて一定の優位性があることを指摘し、マイニングに対する課税と規制の必要性を支持しました。また、イルクーツク、クラスノヤルスク、カレリアなどの余剰電力を持つ地域にマイニング活動を限定することを支持しました。





2023年12月には、ロシア財務省が新たな法案を提案し、ビットコインマイニングを合法化し、暗号資産マイニングを輸出製品として分類することを目指しました。財務省とロシア中央銀行は共に、暗号資産マイニングを産業として認め、実験的な枠組み内で暗号資産を外国経済取引に使用することを支持しています。





今年初めの経済問題に関する会議で、プーチン大統領は政府と共に暗号資産の導入と使用について議論しました。彼は、これは有望な経済分野であり、ロシアが迅速に法的枠組みと規制を整備し、インフラを開発し、暗号資産の流通に適した条件を整える必要があると強調しました。





今日、ロシアはついに関連する規制を導入し、暗号資産マイニングを合法化しました。この政策は、ロシアの暗号資産規制における重要な一歩を示しています。









実際、ロシアの暗号資産に対する姿勢は非常に複雑です。





一方で、ロシア政府は暗号資産がルーブルの地位を脅かし、人々が暗号資産に移行することを危惧しています。他方で、ロシア政府は暗号資産技術の潜在力も認識しており、特に西側諸国からの制裁を受けた後、暗号資産が国境を越えた取引において優れた利点を持つことが明らかになっています。





さらに重要なのは、ロシア国内の暗号資産産業の急成長が政府の態度変化の大きな要因となっていることです。





モスクワ・タイムズによれば、ロシアはカザフスタンを追い抜き、ビットコインのマイニングパワーにおいて世界第2位となり、世界のビットコインマイニングパワーの13％を占めています。これは、アメリカに次ぐ規模です。





ロシア財務省は、2023年から暗号資産取引およびマイニング活動からの税収が年間25億ルーブル（約3億4000万ドル）に達する可能性があると推定しています。この収入は、国際的な制裁の文脈において、ロシアにとって新たな財政源となります。





こうした利害を総合的に考慮した結果、ロシアは最終的に暗号資産マイニングを合法化することを選びました。この政策は、ロシアの暗号資産産業の発展に新たな勢いをもたらし、次のような主要な領域で顕著に現れるでしょう：





1. ロシアの暗号資産市場における地位向上：これまで、明確な法的地位がないため、ロシアの暗号資産業界は比較的周辺的な存在でした。暗号資産マイニングを合法化することで、ロシアはこの分野への取り組みを示し、より多くの投資と人材を引き寄せる可能性があります。





2. マイナーへの政策支援強化：合法化は、ロシア政府が電力供給や税制優遇など、マイナーへの支援策を提供することを意味し、運営コストを下げ、全体的な収益性を向上させます。（注：ロシアの豊富なエネルギー資源と寒冷な気候は、マイニングコストの削減と効率向上に寄与します。）





3. 関連産業チェーンの発展促進：直接的な利害関係者にとどまらず、暗号資産マイニングの合法化は、マイニング機器の製造やマイニングプールのサービス、電力供給など、関連する産業の発展も促進します。これにより、ロシア経済に新たな成長の勢いがもたらされます。





4. 暗号資産市場の規制強化：明確な法的地位が確立されることで、ロシア政府は暗号資産市場の規制を強化し、資金洗浄や脱税などのリスクを軽減するための管理措置を整備し、産業の健全な発展を確保します。





もちろん、この政策の実施には、質の高いマイナーをどのように引き付けるかといった課題も予想されます。しかし、全体として、暗号資産マイニングの合法化は、ロシアに新たな発展の機会をもたらすことは間違いありません。









マイナーにとって、規制は拠点を移す大きな要因となります。ロシア以外では、主要国は暗号資産マイニングに対してさまざまな政策を採用しています：





中国：完全禁止。2021年、中国政府は暗号資産取引とマイニング活動を全面的に禁止する措置を取りました。この政策により、多くのマイナーが中国を離れ、その年に世界のコンピューティングパワーが大幅に減少しました。





韓国：制限あり。韓国政府は暗号資産マイニングに対して慎重な姿勢を取っており、事前に申告して許可を得ることが求められます。また、韓国では高エネルギー消費型のマイニング活動を制限するための電力制限政策が導入されています。





カナダ：非常に友好的。カナダ政府は暗号資産マイニング産業を強力に支援しており、電力補助金などのインセンティブを提供しています。カナダは、世界的な主要なマイニングハブの一つとなっています。





アメリカ：比較的友好的。アメリカ政府は暗号資産に対して比較的オープンな姿勢を取っています。連邦レベルでの明確な規制はまだありませんが、テキサスを含むいくつかの州政府は、地元のマイニング開発を積極的に奨励し、さまざまなインセンティブを提供しています。注目すべきは、アメリカには世界最多の上場マイニング企業が存在することです。





欧州連合：規制を整備中。EUは、暗号資産市場規制法（MiCA）の整備を進めており、統一された規制フレームワークを確立することを目指しています。この規制は暗号資産マイニング活動を標準化しますが、業界の秩序ある発展を一般的に支援しています。





各国の暗号資産規制には大きな違いがあり、マイニング拠点の世界的な分布に不均衡をもたらしています。規制の整備が進むにつれ、マイナーにとってより有利な発展環境が整っていくことが期待されます。もちろん、政策以外にも、マイナーにとっての重要な関心事は収益性です。





今年4月、ビットコインが4回目の半減期を迎え、ブロック報酬が6.25から3.125に減少し、マイナーの収益が大幅に減少しました。さらに悪いことに、ビットコインのコンピューティングパワーが増加し続けているため、マイニング難易度も上昇しています。ビットコインの現在のマイニング難易度は90.67Tで、歴史的な高値を記録しています。加えて、半減期後のビットコイン価格は予想通りの急騰を見せず、逆に数回の大幅な調整を経て、5万ドル以下にまで下落しました。





これらの要因が重なり、マイナーは存続の危機に直面し、事業閉鎖の瀬戸際に立たされています。しかし、幸いなことにビットコインは最近6万ドルまで回復し、マイナーへの圧力を一時的に和らげています。





マイナーにとっては、複数の好意的な要因が市場を駆動する中、特に米国のビットコイン現物ETFからの資金流入によって、今後ビットコインの価格が大幅に上昇することが予想されます。したがって、価格が上昇するまでビットコインを保有し続けるのは現実的な選択です。あるいは、暗号資産の管理やヘッジ取引のために、高品質な取引プラットフォームを選ぶこともできます。





MEXCは、世界をリードする暗号資産取引所として、マイナーにさまざまな高品質なサービスを提供しています：





多様な取引商品：MEXCは、BTC現物、BTC USDT-M先物、Coin-M先物など、マイナーの日常的な取引ニーズに対応するさまざまな取引オプションをサポートしています。また、MEXCは、年間収益率が最大1.8％のBTCセービングを提供しており、すべての中央集権型取引所（CEX）の中で最も高い利回りを誇ります。





業界最安値の手数料：MEXCは、現物取引での取引手数料をゼロにし、先物取引でのテイカー注文の手数料はわずか0.01％と、現在業界最安値の手数料を提供しています。





安定した流動性：MEXCプラットフォームはより高い流動性を持ち、市場のボラティリティに効果的に対応し、マイナーに安定した取引環境と価格を提供します。データによれば、現物BTC/USDTでは、基準価格から±0.05％（5bps）で利用可能な取引高が1,100万ドルに達し、すべての取引所で1位となっています。USDT-M先物では、±0.05％（5bps）で利用可能な取引高が3,900万ドルに達し、世界をリードしており、競合他社をはるかに上回っています。





プロフェッショナルなカスタマーサービス：MEXCは、マイナーの質問に対応するため、24時間365日対応の総合的なカスタマーサービスを提供しています。





高品質な商品、低手数料、プロフェッショナルなサービスを備えたMEXCは、マイナーにとって最も選ばれる取引プラットフォームとなっています。マイナーはMEXCでアカウントを開設するだけで、ワンストップの取引サービスを享受し、利益を最大化することができます。





免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。