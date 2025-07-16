高まるFRBの利下げ期待：市場と経済のせめぎ合い

2025年第2四半期に入り、世界の資本市場は緊張に包まれています。米国の10年物国債の利回りは4.5%を上回り、30年物は5%を超える水準に達しました。米ドル指数は連続して下落し、米国株式と米国債も共に下落しているため、従来の資産配分戦略は完全に効果を失っています。この「クロスアセット・スパイラル」のシナリオは、投資家の不安と連邦準備制度理事会（FRB）の政策の行方に対する期待感が同時に高まったことで引き起こされており、歴史的に見ても極めて稀な状況です。ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、そして経済学者ピーター・シフ氏は、FRBが早急に政策を変更しなければ、金融市場は1987年の「ブラックマンデー」のようなシナリオを再現する可能性があると警告しています。今回は単なる経済サイクルの問題ではなく、むしろ金融システム全体からFRBへの最終通告となっています。









米国債は長らく世界の資本にとって安全資産と見なされてきましたが、今回の急激な売りによって、その信頼は完全に揺らいでいます。高利回り債券のクレジット・デフォルト・スワップ（CDS）は劇的に上昇し、クレジット市場全体のストレスを反映しています。Saba Capitalの創設者ボアズ・ワインスタイン氏は、「社債は集中して売られており、中小企業がその影響を最も受けている」と警告しています。資金調達環境がさらに厳しくなれば、デフォルトの波が再び押し寄せる可能性があります。これは単なる金利の問題ではなく、金融システム全体におけるリスク評価メカニズムの崩壊を意味しています。高金利かつ高い負債を抱えた状況下では、FRBに対する市場の許容度が急速に低下しています。





















市場が金融政策に焦点を移した矢先、貿易政策の急激な変化が再び波乱を引き起こしています。米国政府は最近、国内産業を保護するために、主要な輸入国に対して高額な関税を課す「相互関税」政策を再導入しました。しかし、このアプローチは裏目に出る可能性があります：





製造業および消費財の価格が上昇し、消費者物価指数（CPI）に対する二次的なインフレ圧力を加える可能性があります。

企業の利益率が圧迫され、投資意欲が低下するかもしれません。

国際的な中央銀行が自国通貨を安定させるために、米国債の保有量を減らす可能性があります。





政策の不確実性が急速に高まり、インフレ抑制と成長維持という二つの目標が矛盾する状況となっています。連邦準備制度は、この激しい政策論争の渦中で、難しい決断を迫られています。









著名な経済学者ピーター・シフ氏は、金利引き下げが迅速に実施されず、量的緩和が再開されない場合、米国株式は1987年の「ブラックマンデー」のようなシナリオを再現する可能性があると警告しています。ゴールドマン・サックスやモルガン・スタンレーなどの大手投資銀行は、同時に最初の金利引き下げ時期を2025年半ばに前倒ししています。





ゴールドマン・サックスの最新予測によると、先制的な金融緩和策の一環として、連邦準備制度は、以前予想されていた7月よりも早い6月に初の金利引き下げを実施する可能性があります。米国経済が景気後退を回避するという前提のもと、FRBは基準金利を25ベーシスポイントずつ3回引き下げ、年末までにフェデラル・ファンド金利を3.5%から3.75%の間で維持することが予想されています。しかし、もし実際に景気が後退局面に入った場合、ゴールドマン・サックスはFRBがさらに積極的な措置を講じ、年間の金利引き下げ幅を200ベーシスポイントに拡大する可能性があると見ています。現在の経済データとリスク評価に基づき、同社の重み付け予測では、2025年の金利引き下げ幅は合計130ベーシスポイントとなり、以前の予測である105ベーシスポイントを上回る見通しです。4月4日時点では、市場の期待は概ねこの予測に沿ったものとなっています。





「緊急利下げと量的緩和の再開」という市場の要求は、金融システム全体に広がるリスクへの警戒感が一段と強まっていることを示しています。投資家にとって、信用危機や資産価格の急落を回避するには、金融緩和こそが現実的な唯一の選択肢と見なされつつあります。しかし、FRBが直面する政策上のジレンマは、いっそう深刻さを増しています：





根強いインフレ圧力：2025年3月のコアCPIデータは、依然として2%の目標水準を大幅に上回っており、インフレの粘着性が金融緩和の余地を大きく制約しています。

限られた政策の余地：最適なタイミングを逃せば、金利引き下げの効果は大幅に低下し、政策の誤りが経済全体に連鎖的な悪影響を及ぼすリスクを高める可能性があります。

制御不能な政策の波及効果：高金利の維持であれ、緩和策への転換であれ、いずれの選択もドル為替レート、資本フロー、新興市場の安定性に長期的な影響を及ぼすことは避けられません。





つまり、FRBはパンデミック後以来、最も複雑で危険な政策の岐路に立たされています。FRBのあらゆる動きが世界市場に連鎖反応を引き起こすでしょう。インフレ抑制、金融安定、成長維持という複数の使命を負う政策立案者は、市場の力が激しく交錯する中で前例のない課題に直面しています。









金利引き下げの期待が市場の主要なテーマとなっている一方で、「ソフトランディング」が保証されているわけではありません。債券から為替レート、商品市場からハイテク株に至るまで、世界中の資産がFRBの政策変更に前例のない速さで反応しています。重要なのは、FRBが依然として「リズムを支配できるかどうか」です。投資家にとって、現在の局面はリスク管理において極めて重要であり、資産の再評価にとって重要な機会でもあります。高い流動性、堅牢なセキュリティ、インフレ耐性を持つ非伝統的な資産が、主流の資本にとって安全資産として浮上しつつあります。









迅速な上場メカニズム ：ユーザーがリアルタイムで新しい市場動向を把握できるよう支援

高品質な資産選定 ：価値に焦点を当て、プロジェクトを厳選し、投資におけるノイズを減少

強力な流動性サポート ：どのような市場環境でも投資家の取引が円滑に行えるようサポート

グローバルサービスネットワーク：複数のタイムゾーンと地域を網羅し、ユーザー様の資産と取引の安全性を確保





2025年の世界市場は、前例のないマクロ経済の変動を経験しています。金融政策、貿易政策、地政学的リスクが複雑に絡み合う中で、FRBの動きが市場動向の要となる可能性があります。投資家は冷静に状況を見極め、根本的な論理を理解し、シグナルを正確に読み取り、慎重に資産を配分する必要があります。「グレー・ライノ（危機の兆し）」と「ブラック・スワン（予測不可能な重大事象）」が共存する時代において、鋭い判断力と合理的な選択こそが、サイクルを乗り越え、嵐に耐えるための鍵となります。



