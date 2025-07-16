Resolv Labs：デルタニュートラル設計とRESOLVトークンでステーブルコインを再定義













Resolv Labs は、より堅牢なステーブルコインインフラの構築を目標として設立されました。USR はETHを担保とし、オンチェーン担保と無期限先物ヘッジを組み合わせたデルタニュートラル戦略を採用して、価格変動をヘッジしています。この統合的な設計は、銀行預金や国債などの現実資産への従来の依存から脱却し、第三者による信用リスクや規制の不確実性を排除しています。これにより、DeFiユーザーに真に分散化された安定した価値の保存手段を提供します。









完全オンチェーンでのデルタニュートラル戦略を実現した初のステーブルコインプロトコルである Resolv は、3つの重要な差別化ポイントを持ちます：





リスク分離メカニズム：RLP（Resolv Liquidity Pool） トークンは、潜在的な損失を吸収し、USR のペッグを保護するバッファレイヤーとして機能

包括的な互換性：中央集権型（CEX）および分散型（DEX）の両方の取引所に対応し、幅広いユースケースに対応

ネイティブ利回り生成：外部資産に依存することなく、ETHステーキングおよび先物取引の資金調達率から直接収益を生み出し、類似の製品と比較して大幅に高い年間収益率を実現













Resolv の技術の中核には、動的にバランスを保つデルタニュートラル戦略があります：





ETH ロングポジション：プロトコルは、現物ETHを基本担保として保有





先物ショートヘッジ：ETH 無期限先物市場でショートポジションを開き、ポジションサイズを保有ETHの価値と正確に一致させる





二重の収益源

先物市場からの資金調達率（資金調達率は通常、ショートポジションが資金調達先となります）のプラス分を収益として獲得

ETHのステーキング報酬を獲得（Lido などのリキッドステーキングプロトコルを活用）





この仕組みにより、USR は ETH の価格変動から完全に切り離され、市場の動きに関係なく$1のペッグを維持します。









取引所リスクや資金調達率の変動などのリスクを軽減するため、Resolv は包括的な防御フレームワークを構築しています：





RLP リスクバッファ：流動性の高い RLP トークンプールが「保険基金」として機能し、潜在的な損失を吸収して USR のペッグ解除を防止

取引所の分散：先物ポジションは複数のプラットフォーム（OKX、Bybitなど）に分散され、単一の取引所への依存度を低減

スマートコントラクト監査：MixBytesやSherlockなどのトップ企業によるセキュリティ監査により、コードの堅牢性と脆弱性の排除を保証













RESOLV は、ガバナンスとユーティリティを兼ねたトークンとして機能し、以下の5つの主要機能を備えています：





ガバナンス権：担保比率の調整、新規プロトコルの統合、資金の割り当てなどの重要な決定に参加

収益分配：プロトコル手数料の分配を受け、将来のエコシステムの成長に伴って恩恵を享受

ステーキング報酬の強化：RESOLV をステーキングすると、USR/RLPのリターンが増加

エコシステム特典：先行テスト、限定流動性プールなどの高度な機能へのアクセスが可能

リスク参加：セキュリティと利回りの最適化を図るため、リスクパラメータへ投票可能









トケノミクスの詳細についてはまだ発表されていませんが、現在の分配の枠組みはコミュニティの連携を重視しています：





コミュニティインセンティブ：トークンの一部は、流動性マイニング、エアドロップ、バグ報奨金プログラムに割り当て

チーム＆エコシステム：チームおよびエコシステム向けの割り当て分は、技術開発とエコシステムパートナーシップを支援するために使用

デフレメカニズム：プロトコル手数料の一部は、RESOLV トークンの定期的な買い戻しとバーンに使用され、長期的な価値の強化に役立てられる









未来のロードマップ分析





短期：ArbitrumやOptimismなどのレイヤー2ネットワークに導入し、トランザクションコストを削減。また、担保の多様化のために BTCペッグの製品を導入予定

中期：RESOLV ステーキング報酬の開始とDAOガバナンスの有効化、AaveやCompoundなどの貸付プロトコルとの統合によるユースケースの拡大

長期：クロスチェーン利回りアグリゲーターの構築と、伝統的金融機関の誘致に向けたコンプライアンスに準拠したチャネルの確立により、RESOLV を CeFi と DeFi を結ぶ重要なステーブルコインのブリッジとして位置付け





4. MEXCでのRESOLV トークン購入方法

ハイブリッドリスクモデルを採用する Ethena などのステーブルコインとは異なり、Resolv は物理的に分離されたデュアルプール設計を採用しており、ユーザーは「純粋な安定性（USR）」と「高利回り（RLP）」の戦略を独立して選択することができます。このモジュール式構造は、階層化されたリスク管理を求める機関投資家のニーズにも適応し、暗号資産ステーブルコイン分野に新しいパラダイムをもたらします。

RESOLVは現在、MEXCプラットフォームに上場中です。ぜひMEXCにアクセスして、今後の成長が期待されるこの分野への早期参入をご検討ください。購入手順は以下の通りです：

公式ウェブサイトにアクセスし、ログインします。 1）MEXCアプリまたはにアクセスし、ログインします。 2）検索バーに「RESOLV」と入力し、現物または先物取引を選択します。 3）注文タイプを選び、数量・価格などの条件を入力して取引を完了させます。



