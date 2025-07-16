RedStone (RED)：次世代モジュール型オラクルがもたらすブロックチェーンエコシステムの進化

ブロックチェーンの世界において、オラクルはオフチェーンのデータを安全にオンチェーンへと書き込む重要な役割を果たしており、特に分散型金融（DeFi）をはじめとする多様なアプリケーションに不可欠な存在です。RedStoneは、その革新的なデータ伝達方式と柔軟なアーキテクチャにより、急速に市場で存在感を高めているモジュール型オラクルです。 1. RedStoneとは？ RedStoneは、複数のブロックブロックチェーンの世界において、オラクルはオフチェーンのデータを安全にオンチェーンへと書き込む重要な役割を果たしており、特に分散型金融（DeFi）をはじめとする多様なアプリケーションに不可欠な存在です。RedStoneは、その革新的なデータ伝達方式と柔軟なアーキテクチャにより、急速に市場で存在感を高めているモジュール型オラクルです。 1. RedStoneとは？ RedStoneは、複数のブロック
ブロックチェーンの世界において、オラクルはオフチェーンのデータを安全にオンチェーンへと書き込む重要な役割を果たしており、特に分散型金融（DeFi）をはじめとする多様なアプリケーションに不可欠な存在です。RedStoneは、その革新的なデータ伝達方式と柔軟なアーキテクチャにより、急速に市場で存在感を高めているモジュール型オラクルです。

1. RedStoneとは？


RedStoneは、複数のブロックチェーンに対応した分散型オラクルであり、正確かつ信頼性の高いデータ提供を行います。Chainlinkなどの従来型オラクルとは異なり、モジュール型設計を採用しており、アプリケーションごとに最適なデータ伝達方法を選択可能です。これにより、ガス代の削減や効率性の向上が可能になります。
2020年の創設以来、RedStoneはイーサリアム（ETH）、Arbitrum（ARB）、Base、Optimism（OP）など60以上のブロックチェーンをサポートしています。

2. RedStoneの技術的優位性


従来のオラクルは、データを自動的にオンチェーンへ書き込むプッシュ型モデルを採用しており、利便性は高いもののガス代が大きな課題となっていました。RedStoneは、用途に応じた3つのデータ提供モデルを提供することで、柔軟な運用を可能にしています。

2.1 プル型モデル（Pull Model）：
  • 必要なときにのみオフチェーンからデータを取得し、ガス代を削減
  • デリバティブ取引やステーブルコインプロジェクトなど、コスト最適化を重視するDeFiプロトコルに最適

2.2 プッシュ型モデル（Push Model）：
  • 価格予測市場など、リアルタイム更新が求められるアプリケーション向け
  • 最新データを自動的にオンチェーンに書き込み、即時アクセスを実現

2.3 Xモデル（X Model）：
  • プル型とプッシュ型の利点を組み合わせ、アプリケーションのニーズに応じて提供方法を動的に調整

3. エコシステム、および資金調達


DeFi市場の急拡大に伴い、高効率かつ信頼性の高いオラクルへの需要が増加し、RedStoneは多くの投資家から注目を集めています。
2024年7月には、シリーズAラウンドでArrington Capital、Amber Group、Spartan、IOSG Ventures、Coinbase Venturesなどの主要投資家から$1,500万を調達しました。この資金は、RedStoneのオラクルサービスの拡大や、より多くのレイヤー1、レイヤー2ブロックチェーンの対応強化に活用される予定です。

さらに、RedStoneはネイティブトークン RED を発行予定で、以下の用途で活用されます。
  • データプロバイダーのインセンティブ：正確で最新のオラクルデータを提供するための報酬
  • エコシステムの成長支援：dAppとの統合促進
  • 分散型ガバナンス：RED保有者がプロトコルの意思決定に参加可能

REDトークンの総供給量は10億枚で、そのうち48.3%がコミュニティ配布、データプロバイダー報酬、プロトコル開発支援などのRedStoneのエコシステムとコミュニティ向けに割り当てられます。

4. 今後の展望


ブロックチェーン技術の進化に伴い、高性能かつ柔軟なオラクルソリューションへの需要はますます高まると予想されます。RedStoneは、モジュール型アーキテクチャを武器に、次世代DeFiオラクルのスタンダードとなる可能性を秘めています。

RedStoneの今後の計画：
  • 新たなブロックチェーンへの対応拡大（Berachain、Monadなど）
  • REDトークンの発行とコミュニティインセンティブプログラムを開始し、開発者を呼び込む
  • より多くのDeFiプロトコルと提携し、データ精度とセキュリティを強化

また、RedStoneは既にTON（The Open Network）と統合し、TONエコシステム内での価格予測市場やDeFiプロダクトを支援しています。これは、RedStoneがブロックチェーン業界での影響力を拡大し、さらなる市場浸透を目指す大きな一歩となります。

5. まとめ


DeFiおよびWeb3が急成長する中、オラクルの重要性はこれまで以上に高まっています。RedStoneは、モジュール型設計、柔軟なデータ提供モデル、強力な投資家支援を背景に、急速にその地位を確立しています。今後、より多くのブロックチェーンとの統合やREDトークンの展開を進めることで、RedStoneは未来のDeFiオラクルの中核となる存在へと成長するでしょう。


