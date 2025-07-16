Quaiネットワーク： ブロックチェーンの未来を変える革命的技術





ビットコインの登場以来、ブロックチェーン技術は分散化、セキュリティ、スケーラビリティのバランスを模索してきました。Quaiネットワークは、次世代のレイヤー1ブロックチェーンとして、革新的な構造とコンセンサスメカニズムを導入し、高スループット、セキュリティ、分散化をシームレスに融合させる画期的なスケーラビリティソリューションを提供します。









Quaiネットワークは、シャーディング技術と革新的なコンセンサスメカニズムを統合し、独自のプルーフ・オブ・エントロピー・ミニマ（PoEM：Proof-of-Entropy-Minima) を活用した階層型のマルチチェーン構造によって、トランザクション処理効率を大幅に向上させ、毎秒50,000トランザクション (TPS)以上を実現します。





ビットコインやイーサリアムなどの従来のブロックチェーンは、主にプルーフ・オブ・ワーク（PoW：Proof-of-Work）とプルーフ・オブ・ステーク（PoS：Proof-of-Stake）を使用してネットワークのコンセンサスとセキュリティを維持しています。しかし、PoWでは、マイナーが激しい計算競争を行う必要があるため、エネルギー消費が大きく、トランザクション速度が遅くなります（ビットコインは約7 TPS）。





対照的に、QuaiネットワークのPoEMコンセンサスメカニズムは、数学的エントロピーを活用し、高いエネルギーの消費なしにノード間の高速コンセンサスを実現します。このアプローチにより、ネットワークのフォークリスクを大幅に低減し、安定性と効率性が向上します。パフォーマンスと分散化のバランスを最適化することで、Quaiネットワークはブロックチェーン技術に高いスケーラビリティと実用性をもたらします。













Quaiネットワークはネットワークを3層に分け、合計13のチェーンが相互に接続されている階層型マルチチェーン構造を採用しています：

プライムチェーン： ネットワークの中核として、グローバルな調整、セキュリティ、分散化を担う。

リージョン・チェーン： 合計3つのチェーンで、特定の地域ごとのトランザクション処理やスマートコントラクトの実行を担当。

ゾーンチェーン：合計9つのチェーンで構成され、高速なトランザクション処理とスケーラビリティの向上を目的として設計されています。





この構造により、並列トランザクション処理が可能になり、単一チェーン構造にありがちな混雑問題が解消され、スケーラビリティが大幅に向上します。









PoWやPoSのような従来のコンセンサスメカニズムには、セキュリティや分散化の面でそれぞれ長所と短所があります。QuaiネットワークのPoEMコンセンサスは、ブロックの有効性を決定するために統計的エントロピーを使用し、非効率なフォークを排除し、ネットワークの安定性とセキュリティを確保します。





マイナー間の競争なし： 激しい計算競争が要求されるPoWとは異なり、PoEMはブロックの重みを割り当てるためにエントロピー計算を使用し、エネルギー消費を削減します。

フォーク防止： PoEMはすべてのノードがブロックの順序を一貫して認識することを可能にし、不必要なフォークを防止して効率を向上させます。

トランザクションの高速化： PoEMは過剰な検証計算を排除するため、トランザクションの確認が大幅に高速化されます。









Quaiネットワークのマルチチェーンシステムを円滑に運用するために、ネットワークはマージマイニング機構を導入しており、マイナーは複数のチェーンで同時にマイニングを行い、それに応じて報酬を受け取ることができます。この方法は、ネットワークのセキュリティと安定性を維持しながらマイニング効率を高めます。





さらに、Quaiネットワークはクロスチェーン通信プロトコルを内蔵しており、異なるチェーン間のシームレスな資産およびデータの転送を可能にしました。これにより、従来のネットワークでよく見られた「ブロックチェーンの孤立」の問題が解消され、ユーザーにより柔軟なトランザクションとアプリケーション開発を提供することができます。









2024年8月現在、Quaiネットワークは複数の資金調達ラウンドを完了し、総額$1,500万の資金調達に成功しています。最新の$500万の戦略的資金調達ラウンドでは、Cogitent Ventures、MH Ventures、TPC Ventures、Giga Chad Ventures、DexCheck Venturesが出資しました。これらの資金は、エンジニアチームの拡充、開発者支援、研究開発の支援、コミュニティ活動に使用されます。





2025/1/29、Quaiネットワークは正式にメインネットを上場し、QUAIトークンの取引とネットワーク機能が利用可能となりました。









Quai ネットワークの技術革新と市場戦略は、ブロックチェーン領域における強力な競争相手として位置づけられ、以下の特徴を提供します：

高いスループット： ビットコインやイーサリアムを遥かに凌ぐ、 50,000 TPS以上 を達成する画期的な構造。

低トランザクションコスト： レイヤーチェーン構造によりガス代を削減し、ユーザーの利便性を向上させます。

強固なセキュリティ PoEMコンセンサスがフォークを防ぎ、マイナーの競争を排除し、ネットワークの安定性を確保します。

スケーラビリティ： マルチチェーン構造は、需要に応じて動的に拡張されるため、シングルチェーンの制限を受けません。

クロスチェーン互換性： 統合クロスチェーンプロトコルにより異なるブロックチェーンネットワーク間の障壁を取り除きます。



