Pump.fun vs Raydium：ミームコイン戦場における究極対決













ソラナエコシステム内で急速に台頭したpump.funは、その最小限のトークン上場プロセスと革新的なボンディングカーブ機構のおかげで急速に注目を集めました。核となるアイデアは、トークン発行の完全な分散化です。ユーザーはトークン名やシンボルなどの基本情報を入力するだけで、わずか2分以内にコントラクトを展開し、取引プールを作成することができます。この「ワンクリック発行」モデルは、個人投資家の投機的欲求に直接訴えかけるもので、pump.funは短期間で膨大なアクティブユーザー数と取引高を集めることができました。









ソラナ上の主要な分散型取引所であるRaydiumはSerumと深く統合されており、幅広い取引ペアと流動性プールを提供しています。その優位性は取引のデプスだけでなく、厳格なプロジェクト審査プロセスにも反映されています。Raydiumへのトークン上場には監査、流動性ステーキング、その他の手続きが必要で、審査期間は平均7日です。このように参入障壁が高いため、機関投資家のためのハブとなっており、エコシステム内の品質管理役として機能しています。









2つのプラットフォーム間の戦略的な方向性の違いは、大きく異なる市場ダイナミクスを生み出しました。





















手数料の優位性： Raydiumは非常に競争力のある手数料体系を提供しており、取引手数料はわずか1％で、pump.funの2％よりも大幅に低くなっています。また、流動性移行手数料も全額免除されるため、プロジェクトチームやトレーダーの運用コストを削減することができます。

インセンティブバンドル： LaunchLabを通じてローンチしたプロジェクトは、収益分配モデルの恩恵を受け、トークンから発生したトランザクション手数料の10%を受け取ることができます。また、プロジェクトチームとコミュニティ参加者の双方にさらなる利回りの機会を提供し、RAYトークンのインセンティブによるステーキング報酬の向上も享受できます。

流動性移行メカニズム：Raydiumは、資本効率を最適化するために設計された集中流動性を採用したAMMモデルを採用しています。トークンの流動性が85 SOLに達すると、システムは自動的にRaydiumのAMMに移行し、より深い市場統合への移行を合理化します。









指標 pump.fun Raydium 日次取引高 最高で$31.3億 2025年第1四半期平均$36億 アクティブユーザー数 38万8,000人以上 ソラナDEX市場において長期的な首位を維持 トークン発行量 累計8,000万枚に迫る LaunchLab経由で急成長中 市場シェア 最大時にソラナDEX取引高の20%を占有 長年のソラナDEX市場のリーダー 主なイノベーションゾーン PumpSwap LaunchLab









pump.funとRaydiumの競争は、単なる機能改善合戦を超えて、エコシステム支配力とナラティブの争奪戦へと進化しています。pump.funが上場したPumpSwapは、ソラナエコシステム内で急速に支持を集め、取引高で約15％の市場シェアを獲得しました。Raydiumは全体的な市場支配力では引き続きリードしていますが、現在、新興勢力の圧力が強まっています。









RaydiumのLaunchLabによる反撃も成果を上げ始めています。ローンチ当日のRaydiumの取引高シェアは60％まで回復し、強い資金流入と再注目を成し遂げました。その地位をさらに強固なものにするため、Raydiumは「下方圧力」戦略を実施。プロジェクトの卒業基準値を85 SOLに引き下げ、ティアプロジェクトの早期移行を奨励。プラットフォームの収益でRAYトークンを買い戻し、バーンさせることで、取引高の成長が価値上昇につながるデフレループを構築しています。

















pump.funもRaydiumも、表面的な繁栄の裏側で、根深い構造的な課題に直面しています。





pump.funの急速な拡大は、規制当局の監視下に置かれるようになっています。米国証券取引委員会（SEC）は、同社のプラットフォーム上の複数のトークンを未登録証券として警告しており、2024年3月に発生した$230万のスマートコントラクト流出事件は、プラットフォームの重大な脆弱性、特にセキュリティ格付けがC+であることを露呈しました。さらに、ミームコインのナラティブに大きく依存しているため、そのエコシステムは本質的に脆弱です。市場の下落時に急激なユーザー離れを招くリスクがあります。





Raydiumは堅牢に見えますが、問題がないわけではありません。その長いトークン審査プロセスは、コミュニティから「ソラナ版上場委員会」と批判されています。さらに、流動性の少ないトークンにおけるCLOBモデルではスプレッドが15%以上になることもあり、取引体験を著しく損なう要因となっています。RAYトークンの年間インフレ率22%は、価値保存手段としての価値を蝕み続けています。一見バランスの取れた競争のように見えますが、実際は双方が深刻な弱点を抱えたハイリスクな戦いなのです。









この競争は単なるゼロサムゲームではなく、暗号資産の構造的進化を加速させています。オンチェーンデータによると、pump.funを「卒業」してRaydiumに移行したプロジェクトの19%は、持続的な流動性の流入を得ています。これは、より深い生態学的知見を表しています。野放図なイノベーションと厳格な価値形成は、対立するものではなく、むしろ暗号資産経済における新たな機能分担のかたちを形成しています。Pump.funがアルゴリズムによる民主化でトークン発行の独占を打破する一方で、Raydiumは流動性主導で価値保持のための堀を築きます。両者の衝突は、市場のフラクタル的進化を促進する鍵と言えるでしょう。





今後の主導権争いの行方はまだ見えていませんが、ひとつだけ確かなことがあります。それは、暗号資産が新たな章を切り開いているということです。トークン発行という革命が市場の流動性の再構築と出会うとき、その物語は競争をはるかに超え、市場の効率性と価値発見の競争になります。今後、暗号資産のエコシステムは 「トラフィックレイヤー」と 「バリューレイヤー」に分化していくでしょう。技術変革の最前線に立つ大手取引所として、MEXCは低障壁・高効率・高セキュリティの取引インフラを提供し、世界中のユーザー様に力を与え続け、市場サイクルをナビゲートし、暗号経済が「混沌から秩序へ」の旅路を共に歩めるよう支援しています。









免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。



